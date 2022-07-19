Кожні 10 років в Україні проводитимуть перепис населення, - законопроєкт

19 липня 237 народних депутатів підтримали законопроєкт про проведення перепису населення в Україні не рідше, ніж один раз на 10 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" №5108 від 19.02.2021.

Мета цього законопроєкту - забезпечити правові умови для збору об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення. Така інформація буде використовуватися для аналізу ефективності проведених державних реформ, прогнозу соціально-економічного розвитку.

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Як зазначено в тексті документа, до програми Перепису населення в обов’язковому порядку включаються запитання, які стосуються таких напрямів, як: склад сім'ї та сімейний стан; стать; вік; дата і місце народження; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; рівень освіти; наявність джерел засобів до існування та зайнятість; міграційна активність; житлові умови.

Перелік напрямів програми перепису населення може бути розширений за рішенням Кабінету Міністрів України.Також там зазначається, що перепис населення проводиться не рідше ніж один раз на 10 років, а підставою для його проведення є рішення Кабміну, яке приймається не пізніше ніж за три роки до його початку.