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парламент (2331) перепис населення (140) Гончаренко (484)

Кожні 10 років в Україні проводитимуть перепис населення, - законопроєкт

перепис,населення

19 липня 237 народних депутатів підтримали законопроєкт про проведення перепису населення в Україні не рідше, ніж один раз на 10 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" №5108 від 19.02.2021.

Мета цього законопроєкту - забезпечити правові умови для збору об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення. Така інформація буде використовуватися для аналізу ефективності проведених державних реформ, прогнозу соціально-економічного розвитку.

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Як зазначено в тексті документа, до програми Перепису населення в обов’язковому порядку включаються запитання, які стосуються таких напрямів, як: склад сім'ї та сімейний стан; стать; вік; дата і місце народження; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; рівень освіти; наявність джерел засобів до існування та зайнятість; міграційна активність; житлові умови.

Перелік напрямів програми перепису населення може бути розширений за рішенням Кабінету Міністрів України.Також там зазначається, що перепис населення проводиться не рідше ніж один раз на 10 років, а підставою для його проведення є рішення Кабміну, яке приймається не пізніше ніж за три роки до його початку.
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Топ коментарі
+4
Зачем при современных технологиях это делать? Есть данные ЗАГСов о количестве выданных свидетельств о рождении, есть погранслужба, которая знает кто вьехал и выехал. Просто сесть и арифметически все пересчитать.
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19.07.2022 15:40
+3
По данным переписи населения рабZeи в 2021году Шариковых всего 78 мильонов...а брехали что 145 миллионов Шарико-Швонлеровых быть такого не может...бабы рюZkие перестали рожать...
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
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19.07.2022 15:51
+3
Щоб не приписували ні в РАГСі, ні на кордоні, ні в Пенсійному Фонді, ні де інде. Бо після їхніх рахувань виявиться, що в Україні людей більше ніж на росії.
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19.07.2022 15:53
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***** правильним!
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19.07.2022 15:37 Відповісти
Зачем при современных технологиях это делать? Есть данные ЗАГСов о количестве выданных свидетельств о рождении, есть погранслужба, которая знает кто вьехал и выехал. Просто сесть и арифметически все пересчитать.
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19.07.2022 15:40 Відповісти
Щоб не приписували ні в РАГСі, ні на кордоні, ні в Пенсійному Фонді, ні де інде. Бо після їхніх рахувань виявиться, що в Україні людей більше ніж на росії.
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19.07.2022 15:53 Відповісти
и наоборот: переписчики напереписывают такого, что потом 10 лет разгребать
лучше уж по банку данных мобильных компаний etc
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19.07.2022 15:58 Відповісти
там далеко не вся інфа, ти шо? треба ж національність, мову, і інші данні, а не просто скільки народу.
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19.07.2022 16:15 Відповісти
По данным переписи населения рабZeи в 2021году Шариковых всего 78 мильонов...а брехали что 145 миллионов Шарико-Швонлеровых быть такого не может...бабы рюZkие перестали рожать...
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
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19.07.2022 15:51 Відповісти
ура?
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19.07.2022 15:55 Відповісти
Вот это Достижение!
А когда у нас президентские выборы? А то, вижу, избирательная компания Зе уже стартовала.
Особенно сейчас радует анонсированное повышение социальных выплат в Украине.
Или так должно быть в воюющей стране?
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19.07.2022 15:58 Відповісти
а в воюющей стране можно переизбирать главнокомандующего?
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19.07.2022 16:02 Відповісти
ти тупий дебіл, якщо думаєш що перепис не треба... чи тобі подобається дивитись на результати перепису 2001 року? Вже ціле покоління виросло !
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19.07.2022 16:09 Відповісти
Так уже и так все переписаны. Есть же налоговый, паспортный, медицинский, страховой, пенсионный, банковский, таможенный и ещё чёрт знает какой контроль. Что разве в цифровой век нельзя обобщить эти базы данных?
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19.07.2022 18:45 Відповісти
С такими темпами будут ПЕРЕПИСЬКИ ходить по кладбищам
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19.07.2022 16:02 Відповісти
нарешті, заїбав перепис 2001 року... там 17% кацапів... на ділі їх вже значно менше...
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19.07.2022 16:04 Відповісти
Там усі національності. Дані нормальні. І по руських теж. Шо було, те було.
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19.07.2022 16:42 Відповісти
Всі анті-переписчики - ви ТУПІ ******* !
В першу чергу перепис треба для географію, антопології !!!!
Тупі дєбіли, *****, які ***** не вчились в школі, ****. Заїбали в доску вже !
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19.07.2022 16:20 Відповісти
Ничего не понимаю. Какая связь географии с антропологией? Что разве это неизвестные науке данные? Или Вы считаете, что за десять лет человеческий вид может измениться биологически?
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19.07.2022 18:52 Відповісти
Москалів теж будуть переписувати? Чи відразу...
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19.07.2022 16:36 Відповісти
Хех ... Нема такої національності ...
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19.07.2022 16:41 Відповісти
Цирк на дроті.
Для тих хто не знає. Увесь тираж переписних листів попередньої підготовки до цих пір лежить в обласних управліннях. Пропав, карочє. Навіть у макулатуру здати не змогли.
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19.07.2022 16:40 Відповісти
Правильно

А ближайший раз будет через 10 лет ?
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19.07.2022 17:19 Відповісти
Та хоть раз соберитесь! А там 10 лет продержимся до следующей вечерней поверке.
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19.07.2022 17:45 Відповісти
Если бы депутаты хоть немного думали об Украине, то приняли бы другой закон:
Перепись населения проводится в конце каждого президентского срока (т.е. каждые 5 лет). Если данные показывают сокращение населения, то президенту пожизненно запрещается заниматься ЛЮБОЙ политической деятельностью, избираться куда-либо. А если он представитель партии (не важно лидер или не лидер), то партия автоматически распускается и анулируются ее депутаты во всех избирательных структурах: Рада, облсоветы, горсоветы и т.п.
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19.07.2022 17:52 Відповісти
Популізм! У нас і до цього був закон про регулярний перепис, от тільки Ющенко, ростовський бандюк, Порошенко і Зеленський тупо ігнорували той закон і жодного перепису не зробили! Та і нащо його робити вручну, якщо зараз всі данні про нас в базах онлайн??? Бабло слуги зелені розпиляти знову хочете? Свідоцтва про народження - свідоцтва про смерть = кількість живих і по віку і по статі - виїхавші за кордон більше ніж на 6 місяців, наприклад. Всю іншу інфу через Дію і Укрпошту для особливо упоротих антитехнологічних ********** і бідноти. Якщо в базі числишся живим, а данні додаткові про себе не надав, штраф космічний і арешт на 3роки за несплату. Бо знайдуться всякі відказники перепису типу релігійних фанатиків проти інн.
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19.07.2022 18:23 Відповісти
Первую перепись населения Япония провела в 1920 м году.Проводит с периодичностью в 5 лет.С подробнейшим анализом.В 1920м году на одну женщину приходилось 5 родов,сейчас 1,3.Рождение первого ребенка у женщины в среднем сейчас приходится на 39,4 года.В прошлом году японцев родилось 883 тысячи(нас 126милл)В Украине во времена ЮВТ рождаемость была на уровне около 500 000.Тому - размножаемся,
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19.07.2022 19:26 Відповісти
каждая страна как правило скрывает количество населения,это вопрос стратегии.

к примеру Китай,теоретически не может иметь более 600 тысяч,но врёт всем о 1,5 млрд...
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19.07.2022 19:43 Відповісти
А как же теперь будут жульничать на выборах всех уровней Украины , без мёртвых душ!! Тогда Зеленскому и Ко прийдёт пипец!! Хотя может теперь выборы будут более менее честными.
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19.07.2022 20:31 Відповісти
Вы страну хорошо почистили!!!!!! Позор вам господа слуги народа
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19.07.2022 21:08 Відповісти
 
 