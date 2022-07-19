Кожні 10 років в Україні проводитимуть перепис населення, - законопроєкт
19 липня 237 народних депутатів підтримали законопроєкт про проведення перепису населення в Україні не рідше, ніж один раз на 10 років.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" №5108 від 19.02.2021.
Мета цього законопроєкту - забезпечити правові умови для збору об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення. Така інформація буде використовуватися для аналізу ефективності проведених державних реформ, прогнозу соціально-економічного розвитку.
Як зазначено в тексті документа, до програми Перепису населення в обов’язковому порядку включаються запитання, які стосуються таких напрямів, як: склад сім'ї та сімейний стан; стать; вік; дата і місце народження; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; рівень освіти; наявність джерел засобів до існування та зайнятість; міграційна активність; житлові умови.
Перелік напрямів програми перепису населення може бути розширений за рішенням Кабінету Міністрів України.Також там зазначається, що перепис населення проводиться не рідше ніж один раз на 10 років, а підставою для його проведення є рішення Кабміну, яке приймається не пізніше ніж за три роки до його початку.
Будь ласка, зачекайте...
лучше уж по банку данных мобильных компаний etc
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
А когда у нас президентские выборы? А то, вижу, избирательная компания Зе уже стартовала.
Особенно сейчас радует анонсированное повышение социальных выплат в Украине.
Или так должно быть в воюющей стране?
В першу чергу перепис треба для географію, антопології !!!!
Тупі дєбіли, *****, які ***** не вчились в школі, ****. Заїбали в доску вже !
Для тих хто не знає. Увесь тираж переписних листів попередньої підготовки до цих пір лежить в обласних управліннях. Пропав, карочє. Навіть у макулатуру здати не змогли.
А ближайший раз будет через 10 лет ?
Перепись населения проводится в конце каждого президентского срока (т.е. каждые 5 лет). Если данные показывают сокращение населения, то президенту пожизненно запрещается заниматься ЛЮБОЙ политической деятельностью, избираться куда-либо. А если он представитель партии (не важно лидер или не лидер), то партия автоматически распускается и анулируются ее депутаты во всех избирательных структурах: Рада, облсоветы, горсоветы и т.п.
к примеру Китай,теоретически не может иметь более 600 тысяч,но врёт всем о 1,5 млрд...