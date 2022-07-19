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Новости Помощь Украине
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Кабмин (13507) США (24820) транш (277)

Украина получит от США грант в размере 4,5 млрд долларов, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин одобрит привлечение очередного гранта от США в размере 4,5 млрд долларов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, это наглядная демонстрация того, что союзники продолжают помогать Украине приближать победу.

Шмыгаль сообщил, что средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.

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Топ комментарии
+9
..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
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19.07.2022 17:17
+7
нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
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19.07.2022 17:14
+6
Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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19.07.2022 17:14
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Правила форума Совет форумчан
нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
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19.07.2022 17:14 Ответить
А канешНа.
Беня з його пліснявою шоблою ніколи не нажеруться. Це прірви.
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19.07.2022 17:18 Ответить
А ещё лучше квинтиллионы доляров США !!
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19.07.2022 17:30 Ответить
кажіть одразу "Велике Крадівництво"

математики досі не обчислили скільки це у конкретних цифрах доларів
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19.07.2022 18:20 Ответить
Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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19.07.2022 17:14 Ответить
..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
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19.07.2022 17:17 Ответить
Тепер нове віяння влади. Сміттепереробні заводи.
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19.07.2022 17:28 Ответить
це саме те що треба воюючій країні!

а ще безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.

саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
а звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
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19.07.2022 18:27 Ответить
аписуватись на попіл з відкатами ось тут:
https://agrotimes.ua/ovochi-sad/nadayut-granty-na-novi-sady-teplyczi-ta-pererobku/
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19.07.2022 18:32 Ответить
Мені от, як людині, яка не звикла в когось просити гроші, такі новини не дуже велику радість викликають.
Тим паче, коли це доповідає керівник органу, який відповідає за економіку країни та мав би не допускати таких ситуацій.
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19.07.2022 17:21 Ответить
а ще не зрозуміло - що за грант? просто фінансування дерибанщиків бюджету?? асфальтоукладання??
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19.07.2022 17:24 Ответить
на сади і огороди

дивіться вище !
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19.07.2022 18:30 Ответить
Кабмін працює. Скоро бюджет буде перевиконуватися щомісячно. Шмигаль досягає успіхів.
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19.07.2022 17:31 Ответить
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19.07.2022 17:57 Ответить
покажіть це конгресменам і скажіть що він забув попереднє життя....
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19.07.2022 18:31 Ответить
Все для фронта - Шпигаль. Естонці за 500 млн. придбали 6 пускових, 1000 ракет 3/4 яких досягають петербурга, 1/4 кремля.
На 4.5 млрд придбати 50 Хімерсів і 1000 ATACMS з радіусом до 300 км + 500 PrSM на 700 км - демілітиризувати рашистів до Уралу.
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19.07.2022 17:33 Ответить
Український уряд роздає 10 млрд. гр. садівникам та огороднікам

ЗСУ ще не перейшли на літній одяг
а скільки того літа....
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19.07.2022 18:34 Ответить
Побіжиш за 2ма зайцями не спіймаєш жодного. Все в ракети та атомна зброю - запорука миру в 21 ст - вже навіть до Естонців дійшло - ракети свої - ЯЗ спільне з НАТО.
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19.07.2022 18:51 Ответить
це вірно!

кого взимку мобілізували нехай в бушлатах ходять,
а влітку - в тапках
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19.07.2022 18:59 Ответить
На три недели--- пусть месяц хватит.
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19.07.2022 17:42 Ответить
Щось після останніх відставок Шмигаль активно зашмигав!
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19.07.2022 17:44 Ответить
З них 4млрд коломойському, 0.4 єрмаку, 0.1 - Україні
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19.07.2022 17:48 Ответить
гроші це добре, але нам потрібно більше зброї і коли ми відвоюєм своє то ніякі гранти нам не ************. ну хіба що на початку щоб відбудувати зруйноване.
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19.07.2022 18:20 Ответить
коли гроші "********", як Херсонщину, то

ЗЄлячка знову звільнить Баканова ....
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19.07.2022 18:36 Ответить
БєняДиктовну вже відправили послицею в .... Швейцарію!

то вона просрала роботу, чи успішно виконала ?
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19.07.2022 19:01 Ответить
мабуть аж тепер всі 3,14сіонери отримають по айфону -13?
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19.07.2022 18:50 Ответить
Шановні наші друзі-американці.Будь ласка контролюйте кожен ваш цент,наданий Україні!!! У нас при владі корупціонери,до брудних рук яких липне все,що погано лежить.Я знаю,як в цивілізованому світі ставляться до подібної публіки і хочу,щоб у нас було б так само. Допоможіть нам будь ласка зламати шию мафії, бо,як показує багатолітній досвід,українцям це не під силу.А так би хотілося дожити до часу,коли злодії будуть не при владі,а у в'язниці!
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19.07.2022 18:54 Ответить
Интересно, ВСУ останется денег хоть на 1 квадрокоптер?
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19.07.2022 20:02 Ответить
 
 