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Украина получит от США грант в размере 4,5 млрд долларов, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины одобрил привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кабмин одобрит привлечение очередного гранта от США в размере 4,5 млрд долларов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По словам премьера, это наглядная демонстрация того, что союзники продолжают помогать Украине приближать победу.
Шмыгаль сообщил, что средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.
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+9 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий19.07.2022 17:17
+7 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий19.07.2022 17:14
+6 Герхард
показать весь комментарий19.07.2022 17:14
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Пожалуйста, подождите...
Беня з його пліснявою шоблою ніколи не нажеруться. Це прірви.
математики досі не обчислили скільки це у конкретних цифрах доларів
а ще безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.
саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
а звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
https://agrotimes.ua/ovochi-sad/nadayut-granty-na-novi-sady-teplyczi-ta-pererobku/
Тим паче, коли це доповідає керівник органу, який відповідає за економіку країни та мав би не допускати таких ситуацій.
дивіться вище !
На 4.5 млрд придбати 50 Хімерсів і 1000 ATACMS з радіусом до 300 км + 500 PrSM на 700 км - демілітиризувати рашистів до Уралу.
ЗСУ ще не перейшли на літній одяг
а скільки того літа....
кого взимку мобілізували нехай в бушлатах ходять,
а влітку - в тапках
ЗЄлячка знову звільнить Баканова ....
то вона просрала роботу, чи успішно виконала ?