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Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 млрд доларів, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем’єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.
Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.
Топ коментарі
+9 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар19.07.2022 17:17
+7 Крэйда Гібсон
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+6 Герхард
показати весь коментар19.07.2022 17:14
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Будь ласка, зачекайте...
Беня з його пліснявою шоблою ніколи не нажеруться. Це прірви.
математики досі не обчислили скільки це у конкретних цифрах доларів
а ще безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.
саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
а звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
https://agrotimes.ua/ovochi-sad/nadayut-granty-na-novi-sady-teplyczi-ta-pererobku/
Тим паче, коли це доповідає керівник органу, який відповідає за економіку країни та мав би не допускати таких ситуацій.
дивіться вище !
На 4.5 млрд придбати 50 Хімерсів і 1000 ATACMS з радіусом до 300 км + 500 PrSM на 700 км - демілітиризувати рашистів до Уралу.
ЗСУ ще не перейшли на літній одяг
а скільки того літа....
кого взимку мобілізували нехай в бушлатах ходять,
а влітку - в тапках
ЗЄлячка знову звільнить Баканова ....
то вона просрала роботу, чи успішно виконала ?