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Кабмін (13943) США (20990) транш (460)

Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 млрд доларів, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем’єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.

Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.

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Топ коментарі
+9
..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
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19.07.2022 17:17
+7
нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
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19.07.2022 17:14
+6
Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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19.07.2022 17:14
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нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
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19.07.2022 17:14 Відповісти
А канешНа.
Беня з його пліснявою шоблою ніколи не нажеруться. Це прірви.
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19.07.2022 17:18 Відповісти
А ещё лучше квинтиллионы доляров США !!
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19.07.2022 17:30 Відповісти
кажіть одразу "Велике Крадівництво"

математики досі не обчислили скільки це у конкретних цифрах доларів
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19.07.2022 18:20 Відповісти
Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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19.07.2022 17:14 Відповісти
..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
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19.07.2022 17:17 Відповісти
Тепер нове віяння влади. Сміттепереробні заводи.
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19.07.2022 17:28 Відповісти
це саме те що треба воюючій країні!

а ще безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.

саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
а звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
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19.07.2022 18:27 Відповісти
аписуватись на попіл з відкатами ось тут:
https://agrotimes.ua/ovochi-sad/nadayut-granty-na-novi-sady-teplyczi-ta-pererobku/
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19.07.2022 18:32 Відповісти
Мені от, як людині, яка не звикла в когось просити гроші, такі новини не дуже велику радість викликають.
Тим паче, коли це доповідає керівник органу, який відповідає за економіку країни та мав би не допускати таких ситуацій.
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19.07.2022 17:21 Відповісти
а ще не зрозуміло - що за грант? просто фінансування дерибанщиків бюджету?? асфальтоукладання??
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19.07.2022 17:24 Відповісти
на сади і огороди

дивіться вище !
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19.07.2022 18:30 Відповісти
Кабмін працює. Скоро бюджет буде перевиконуватися щомісячно. Шмигаль досягає успіхів.
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19.07.2022 17:31 Відповісти
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19.07.2022 17:57 Відповісти
покажіть це конгресменам і скажіть що він забув попереднє життя....
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19.07.2022 18:31 Відповісти
Все для фронта - Шпигаль. Естонці за 500 млн. придбали 6 пускових, 1000 ракет 3/4 яких досягають петербурга, 1/4 кремля.
На 4.5 млрд придбати 50 Хімерсів і 1000 ATACMS з радіусом до 300 км + 500 PrSM на 700 км - демілітиризувати рашистів до Уралу.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Український уряд роздає 10 млрд. гр. садівникам та огороднікам

ЗСУ ще не перейшли на літній одяг
а скільки того літа....
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19.07.2022 18:34 Відповісти
Побіжиш за 2ма зайцями не спіймаєш жодного. Все в ракети та атомна зброю - запорука миру в 21 ст - вже навіть до Естонців дійшло - ракети свої - ЯЗ спільне з НАТО.
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19.07.2022 18:51 Відповісти
це вірно!

кого взимку мобілізували нехай в бушлатах ходять,
а влітку - в тапках
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19.07.2022 18:59 Відповісти
На три недели--- пусть месяц хватит.
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19.07.2022 17:42 Відповісти
Щось після останніх відставок Шмигаль активно зашмигав!
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19.07.2022 17:44 Відповісти
З них 4млрд коломойському, 0.4 єрмаку, 0.1 - Україні
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19.07.2022 17:48 Відповісти
гроші це добре, але нам потрібно більше зброї і коли ми відвоюєм своє то ніякі гранти нам не ************. ну хіба що на початку щоб відбудувати зруйноване.
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19.07.2022 18:20 Відповісти
коли гроші "********", як Херсонщину, то

ЗЄлячка знову звільнить Баканова ....
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19.07.2022 18:36 Відповісти
БєняДиктовну вже відправили послицею в .... Швейцарію!

то вона просрала роботу, чи успішно виконала ?
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19.07.2022 19:01 Відповісти
мабуть аж тепер всі 3,14сіонери отримають по айфону -13?
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19.07.2022 18:50 Відповісти
Шановні наші друзі-американці.Будь ласка контролюйте кожен ваш цент,наданий Україні!!! У нас при владі корупціонери,до брудних рук яких липне все,що погано лежить.Я знаю,як в цивілізованому світі ставляться до подібної публіки і хочу,щоб у нас було б так само. Допоможіть нам будь ласка зламати шию мафії, бо,як показує багатолітній досвід,українцям це не під силу.А так би хотілося дожити до часу,коли злодії будуть не при владі,а у в'язниці!
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19.07.2022 18:54 Відповісти
Интересно, ВСУ останется денег хоть на 1 квадрокоптер?
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19.07.2022 20:02 Відповісти
 
 