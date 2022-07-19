Правительство Германии сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания противоположного, – Die Welt

Правительство Германии, несмотря на обещания, не увеличило военную поддержку Украины, оппозиция считает такое поведение позорным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В понедельник канцлер Олаф Шольц заявил: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько она будет нуждаться в этой поддержке: экономически, гуманитарно, финансово и через поставку оружия". Однако, как отмечается, действия правительства не отвечают его заявлениям.

Как отмечает издание, сокращение поставок вытекает из списка поставленного в Киев оружия, который само федеральное правительство опубликовало 21 июня.

С тех пор его трижды обновляли и дополняли новыми товарами. За последние три недели Украина получила две поставки. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи сухпайков. Вторая поставка включала 102 небронированных автомобиля.

Оппозиция подвергла резкой критике отсутствие дальнейших поставок. Публичные слова и действия в федеральном правительстве резко отличаются. Это позор", - сказал Торстен Фрай, парламентский секретарь фракции ХДС в Бундестаге. "Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит урон репутации Германии. Коалиция закрывает глаза на то, что демократия и свобода сейчас защищаются именно на востоке и юге Украины", - заявил он.

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Однако Шольца критикуют не только в оппозиции, но и коалиции, в частности, в свободной демократической партии. "Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Германии является образцовой, канцлер не может убедительно оправдать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение", - сказал представитель ВДП по оборонной политике Александр Мюллер.

Последний раз Германия осуществляла существенные поставки оружия в Украину четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку федерального правительства, они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемами, оборудованием для борьбы с беспилотниками и запасными частями к автомобилям.

До этого федеральное правительство уже сводило объем своей военной поддержки к минимуму. Как видно из доступных миру инвентарных списков, с 30 марта по середину июня в Украину прибыли лишь небольшие устройства. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры и зажигатели.

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