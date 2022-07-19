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Германия (6727) оружие (10028) Шольц Олаф (850)

Правительство Германии сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания противоположного, – Die Welt

олаф,шольц

Правительство Германии, несмотря на обещания, не увеличило военную поддержку Украины, оппозиция считает такое поведение позорным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В понедельник канцлер Олаф Шольц заявил: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько она будет нуждаться в этой поддержке: экономически, гуманитарно, финансово и через поставку оружия". Однако, как отмечается, действия правительства не отвечают его заявлениям.

Как отмечает издание, сокращение поставок вытекает из списка поставленного в Киев оружия, который само федеральное правительство опубликовало 21 июня.

С тех пор его трижды обновляли и дополняли новыми товарами. За последние три недели Украина получила две поставки. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи сухпайков. Вторая поставка включала 102 небронированных автомобиля.

Оппозиция подвергла резкой критике отсутствие дальнейших поставок. Публичные слова и действия в федеральном правительстве резко отличаются. Это позор", - сказал Торстен Фрай, парламентский секретарь фракции ХДС в Бундестаге. "Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит урон репутации Германии. Коалиция закрывает глаза на то, что демократия и свобода сейчас защищаются именно на востоке и юге Украины", - заявил он.

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Однако Шольца критикуют не только в оппозиции, но и коалиции, в частности, в свободной демократической партии. "Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Германии является образцовой, канцлер не может убедительно оправдать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение", - сказал представитель ВДП по оборонной политике Александр Мюллер.

Последний раз Германия осуществляла существенные поставки оружия в Украину четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку федерального правительства, они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемами, оборудованием для борьбы с беспилотниками и запасными частями к автомобилям.

До этого федеральное правительство уже сводило объем своей военной поддержки к минимуму. Как видно из доступных миру инвентарных списков, с 30 марта по середину июня в Украину прибыли лишь небольшие устройства. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры и зажигатели.

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Топ комментарии
+36
Ліверна ******** ковбаса
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19.07.2022 22:30
+28
Потрібно свою зброю мати, а не катати асфальт.
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19.07.2022 22:32
+23
так наш Президент скоротив нашу армію на 40 тисяч і заморозив всі ракетні програми, то чому ви в нього не запитуєте, а лізите до Шольца? Він комусь щось обіцяв? Он, Володя Боневтік обіцяв багато чого, а виходить просто надурив і виявилося, що немає і небуло ніякого Голобородька, як і Діда Мороза, але дорослим дітям 73% хотілося в це вірити.
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19.07.2022 22:39
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Ліверна ******** ковбаса
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19.07.2022 22:30 Ответить
Олаф Шольц -- брехливая скотина !!!
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20.07.2022 06:28 Ответить
Зима близко
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19.07.2022 22:32 Ответить
Оружие будет поставляться со складов немецкой промышленности
Контракт заключили, товар отгрузили,деньги получили КОНТРАКТКоммерческая тайна
шо Die Welt. шо правда а ВСУ работают
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19.07.2022 23:00 Ответить
Да уже понятно что они больше трындят на камеру чем помогают ... и посла убрали чтобы не мешал воздух напрягать
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19.07.2022 22:32 Ответить
так наш Президент скоротив нашу армію на 40 тисяч і заморозив всі ракетні програми, то чому ви в нього не запитуєте, а лізите до Шольца? Він комусь щось обіцяв? Он, Володя Боневтік обіцяв багато чого, а виходить просто надурив і виявилося, що немає і небуло ніякого Голобородька, як і Діда Мороза, але дорослим дітям 73% хотілося в це вірити.
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19.07.2022 22:39 Ответить
А давайте також не забувати що європейці цю повзучу демілітаризацію України лобіювали зі своє сторони до 24 лютого, аж з штанів виплигували ... і зброю не продавали, і роззідданих не давали, і всяке інше роботи, аби друг Володя і Газпром були задоволені
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19.07.2022 22:54 Ответить
а Володя і його зеленуватоголуба команда цю повзучу демілітарізацію не лобіювали? Хто там купував російське вугілля брехнувши наріду, що ахметовське погане? А хто купував білорусько-російську енергетику, зупинивши всі наші сонячні і вітрові станції і навіть частково АЕС? Хто вперто до 24 лютого відпочивав і лив бруд зі своїх телеканалів і відосів, що німці, американці, англічани, французи брешуть, ніколи пуйло не нападе і щоб йшли на шашлики? Хто останні мільярди закатував в дороги замість того, щоб створити підрозділи самооборони в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях?
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20.07.2022 07:38 Ответить
Рашист?
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19.07.2022 22:55 Ответить
Потрібно свою зброю мати, а не катати асфальт.
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19.07.2022 22:32 Ответить
Перемкніть методичку
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19.07.2022 22:56 Ответить
на кротів призначених Зеко-****** яких тепер виловлюють?
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19.07.2022 23:40 Ответить
А в Одесе опять прилеты
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19.07.2022 22:33 Ответить
Попросіть бубочку щоб закрив небо
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19.07.2022 22:38 Ответить
Дупою?
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19.07.2022 22:44 Ответить
Асфальтом!
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19.07.2022 23:32 Ответить
У нас есть кому закрывать небо и без вашего бубочки
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19.07.2022 22:48 Ответить
Дякувати потрібно гниді мельнику за ліверну ковбасу
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19.07.2022 22:35 Ответить
Нікчемеччина
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19.07.2022 22:35 Ответить
Мінетчина
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19.07.2022 22:37 Ответить
Дойчен швайне.....
Ви такі як і ******.....***** сциклива натовська нємчура

Тьфу...сцикуни занепокоєні....
Пройде час, це буде після ПЕРЕМОГИ....ви ***** заспіваєте.....
Вас життя с рОсією не навчило НІ**ХУ*Я!!!
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19.07.2022 22:35 Ответить
Виходить "дойтче швайне", а Володя Боневтік, який всі оборонні гроші закатав у асфальт молодуць?
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19.07.2022 22:43 Ответить
Хто б сумнівався
Бухгалтер шМеркельші рішає рівно на нуль
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19.07.2022 22:36 Ответить
якщо Ви та Володіна команда не сумнівалися, то чому не робили свої ракети? Виходить, що діяли на боці ворога???
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20.07.2022 07:39 Ответить
Германия проводит обучение наших воинов, подождите, скоро Гепарды с нашими будут на поле боя.
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19.07.2022 22:37 Ответить
SHTAZI JOB
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19.07.2022 22:37 Ответить
Вони теж дороги будували
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19.07.2022 22:37 Ответить
Нужно приложить усилия чтобы немецкий народ узнал что Шольц затягивает войну а значит и мировой кризис.
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19.07.2022 22:38 Ответить
краще зробіть все, щоб всі люди взнали що пан наш Президент затягує війну, коли замість оборони країни гуляв по Буковелях, Трускавцях, Оманах і закатав в асфальт всі оборонні гроші, похерив ракетні програми, а сьогодні через своїх дуполизів переводить стрілки в бік німців, французів чи американців. Беріть своє озброєння і не ганьбіться перед світом. Вам же Володя обіцяв все новітне і добротнє, виявив що броніки не ті, катери не ті, ракети не ті, автомобілі не ті, то беріть бенязелівські ті, які він обіцяв. Чомусь до нього в нас щось було і щось вироблялося, а при ньому чомусь стали винні німці, хоча вони свого канцлера вибирали для себе і вони в НАТО.
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20.07.2022 07:43 Ответить
Якщо бути німецьким корупціонером який 20 років бере хабарі і відкати у путєна то крок передбачуваний.
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19.07.2022 22:39 Ответить
ідіоти, фас! а де наша зброя? шольц вкрав? ми до сьогодні качаємо і москальську нафту і газ! але винна німеччина , правда?
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19.07.2022 22:39 Ответить
Молодці! Хай зегнида тепер шматками асфальту воює з путіни
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19.07.2022 22:40 Ответить
йому пофігу..він змиється
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19.07.2022 22:50 Ответить
ну вот...а как дышал...!!!
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19.07.2022 22:42 Ответить
Ламбрехт опять ламбрешет, что "в бундесвере кончаются возможности". Никому не нужные мардеры стоят, ждут отправки, а социалисты опять валяют шольца.
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19.07.2022 22:44 Ответить
Як німці ставляться до такої наглої брехні їх уряду?Тому що це настільки гидко-брешуть на всей світ.Вони думають,що обдурили нас,але насправді ще раз вмочили в багно свою Німеччину,репутація і довіра до якої вже й так нижче плінтусу.
Циганський табір викликає більшу довіру,ніж уряд Німеччини
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19.07.2022 22:45 Ответить
а українці як довіряють? при цьому німецький уряд НЕ обдирає німців і не підставляє їх під ракети..
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20.07.2022 00:08 Ответить
Тут і до бабки не ходи і так все зрозуміло, що "ва всьом вінєн Порошенко". Так 73%?
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19.07.2022 22:45 Ответить
давайте Бундэса, приводите в сознание выбравших зеленского
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19.07.2022 22:46 Ответить
Нема чому дивуватися. Більше половини німців проти надання зброї Україні і за найшвидший мир на умовах ***** (свіжа статистика). Їм байдуже до нас, аби в них було всього достатньо. І це тільки початок. Ближче до зими взагалі будуть протести з вимогою до уряду змушувати нас до капітуляції. А зброя, яку вони дали це результат тиску від США.
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19.07.2022 22:48 Ответить
Если Украина капитулирует, то через год немцы будут строем с аквафрешами ходить среди развалин берлина, и славвить великого пу
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19.07.2022 23:33 Ответить
хто вам такі дурниці нашептав?
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20.07.2022 00:10 Ответить
А не краще так? Зе скоротив постачання грошів на розвиток ЗСУ, та продовжує викидати гроші на ремонт доріг. І при цьому ще бажає нашкодити відносинам Німеччини та України.
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19.07.2022 22:51 Ответить
ну ось, а Христя Фріланд казала, що турбіну віддали, щоб Німеччина не припинила допомагати Україні

ага, турбіну ж уже віддали, тепер можна
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19.07.2022 22:53 Ответить
та безуглу відправте у відрядження - вона все виправе льогко
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19.07.2022 22:57 Ответить
Цензор, прекратите это фото Шольца ставить заглавным к новости, а то я всё время его путаю с Зюгановым, и пугаюсь.
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19.07.2022 23:03 Ответить
Шольц думает о том, чем зимой топить будет! Или вы думаете, что на фоне холодов немцев будет интересовать зброя для Украины больше, чем температура в помещении???
Вас сильно интересовала Сирия 10 лет и ее убитые дети???

А про нашу зброю должен был думать зеленый лошара! И не только о ней!
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19.07.2022 23:05 Ответить
Шольц думає і думав за німців, а Володя Боневтік думав виключно за себе, як прикинутись нє крадущім і будувати дороги(де найлегше вкрасти) і перевибратися на другий термін, а якщо щось не так, то гайда в Ізраїль.
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19.07.2022 23:37 Ответить
спасибо зеленскому за ********** асфальт - мелькнула мысль у бени. Теперь буду строить фабрики по переработке мусора.
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19.07.2022 23:08 Ответить
бункерному голуму треба прислужитися, щоб газ не відключив
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19.07.2022 23:19 Ответить
Шольц окончил школу вместе с ****** ,любимый предмет пи*Dобол .
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20.07.2022 00:03 Ответить
Дело Штирлица живёт и процветает.
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20.07.2022 00:04 Ответить
Можливо він тримає зброю щоб вони нацисти поділили Польщу з рашистами , угорці як грифи чекають на кістку
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20.07.2022 00:57 Ответить
Шольцу как путину нет веры...Германия всё больше открывается под фактами как держава,недружественная Украине и вся её помощь просто как дань участия члена ЕС в помощи Украине.
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20.07.2022 01:16 Ответить
вірте Зеленському як Бені, вони все що обіцяли зробили, правда для себе. Беріть своє, що зробили за три роки. А зробили ви тільки дороги, купуючи російський бітум вклавши туди більше державних грошей чим на армію і не лізьте поливати брудом німців, краще скажіть їм спасибі за ту допомогу, яку вони роблять,бо як казав Великий Лідор ********** " они вам ничего не должны". У них є своя країна, яка захищена НАТО, пам'ятаю що хтось від нас навіть на самит НАТО не поїхв і не призначив туди посла. Хто це такий був недружній до НАТО, а тут у всіх гріхав звинувачує їх?
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20.07.2022 07:48 Ответить
Німці в Німеччини зараз як і українці в Україні -упосліджена нація. На верху там як і тут гімно (яке звісно спливає)-рід зміїний. В Україні йде війна для знищення і звільнення землі саме для них , ними ж організовано і цілеспрямовано втілюється. Тому недоцільно (їм) давати озброєння (бо закінчиться війна), а потрібно якомога більше жертв. Думаємо-реагуємо. (моя думка)
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20.07.2022 09:59 Ответить
 
 