Украина имеет трудности с доставкой западного оружия на передовую, - WSJ
Украина испытывает трудности из-за того, что западное оружие различается между собой, ему нужны разные боеприпасы и нет запчастей для этого оборудования.
Об этом идет речь в публикации The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Правду.
Издание отмечает, что сейчас в бой в Украине вступают более современные и эффективные западные вооружения, особенно дальнобойные артиллерийские орудия, которые уже меняют ситуацию, позволяя наносить точечные удары по важным складам боеприпасов, инфраструктуре ПВО и командным центрам РФ глубоко в тылу.
Однако освоение этого нового оборудования, по крупицам поступающего из разных западных стран, оказывается серьезной проблемой.
Лондонский Королевский институт объединенных вооружений: "Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики".
В частности, Украина получает от Запада буксируемые гаубицы M777 из США, Австралии и Канады, а также самоходные гаубицы Caesar из Франции, Panzerhaubitze 2000 или PzH 2000 из Германии, а также американские M109 и AHS Krab из Польши.
"Ни одна из этих систем не имеет ничего общего... Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми и т. д. Но это не так", - сказал эксперт Джек Уотлинг.
НАТО попыталось стандартизировать боеприпасы, чтобы они стали взаимозаменяемыми между странами, но эти усилия имели ограниченный эффект.
Скотт Бостон старший оборонный аналитик Rand Corp: "Украине дали не просто разные виды оружия. Ее вооруженные силы также должны научиться обращаться с западным оружием и обслуживать его".
По словам Уотлинга, это неполный перечень проблем, с которыми сталкивается Украина при обращении с различными артиллерийскими системами.
Некоторые из них имеют калибр 39, а некоторые - 52 калибр, что дает им разные диапазоны. У них разные запасные части и требования к техническому обслуживанию, разные механизмы загрузки и разные заряды.
Также существуют разные требования к обучению для эксплуатации и обслуживания систем, а также разные цепочки поставок запчастей.
Из-за того, что некоторые из этих систем поставляются в таком небольшом количестве, не хватает частей, которые можно перемещать на линию фронта и обратно для обслуживания, и поэтому их приходится изымать, когда они ломаются.
Другой проблемой является отсутствие запчастей для западного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Неповний перелік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMArt_155 SMArt 155 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg ) - протитанковий, касетний
https://uk.wikipedia.org/wiki/M107_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4) M107 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-Purpose_Improved_Conventional_Munition&action=edit&redlink=1 M483 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний снаряд подвійного призначення - протипіхотний та проти бронетехніки https://uk.wikipedia.org/wiki/M549 M549 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - активно-реактивний снаряд
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M687&action=edit&redlink=1 M687 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з хімічною зброєю
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_Denial_Artillery_Munition&action=edit&redlink=1 M692/M731 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд постановки протипіхотних мін
https://uk.wikipedia.org/wiki/M712_Copperhead M712 Copperhead (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - протитанковий снаряд з лазерним наведенням
https://uk.wikipedia.org/wiki/M795 M795 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення (на заміну M107)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M864&action=edit&redlink=1 M864 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний *********
https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg ) - снаряд з наведенням за
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=W48&action=edit&redlink=1 W48 (M45 Artillery Fired Atomic Projectile (AFAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з ядерною боєголовкою, потужністю 72 тони в тротиловому еквіваленті
https://uk.wikipedia.org/wiki/BONUS Bofors 155 Bonus (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg ) - протитанковий касетний снаряд
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) «Квітник» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg ) - осколково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення . Розроблений як для гармат калібру 152 мм, так і 155 мм.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Vulcano&action=edit&redlink=1 Leonardo Vulcano - сімейство підкаліберних осколково-фугасних коригованих (GLR) та некоригованих (BER) снарядів. Також є версії для «морських» гармат калібру https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_76_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 76 мм та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_127_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 127 мм .
Експериментальні:
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M109_howitzer&action=edit&redlink=1 Hypervelocity Projecile (HVP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - експериментальний снаряд з підвищеною швидкістю польоту, призначений для систем протиракетної оборони
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Range_Land_Attack_Projectile&action=edit&redlink=1 Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - скасована розробка для морської гармати Advanced Gun System https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramjet_155&action=edit&redlink=1 Ramjet 155 - снаряд розробки компаній Boeing та Nammo з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, матиме ефективну дальність до 150 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_155_%D0%BC%D0%BC#cite_note-3 [
та навіть кам'яні ядра одного діаметру мають різну вагу,
а шо вже казати про високотехнологічні снаряди різної ваги, довжини, начинки, способу наведення та прив'язки наведення до конкретної марки зброї
до чого тут кацапські наративи ?
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
краще вже полупалковніка люсю слухати.
Почитай біографію Щвеця, чим конкретно він займався. Він був розвідником в США. США не мають до нього ніяких претензій. Так що не треба маніпулювати по методичці.
в статті мова саме про перше
Чи краще,як Люся Арестович,вішати локшину на вуха людям,а потім отримувати холодний душ,бо все було брехнею?Проблема озвучена,значить будуть якось придумувати вихід з ситуації
А у самій зброї - так кожна країна розробляла свої моделі зброї з розрахунком на їх використання в "своїй" армії , в першу чергу Та ще й при опорі на власну ремонтно-відновлювальну промисловість А унас зброя половини країн НАТО Тут між різними модифікаціями Т-64 чи Т-72 можуть буть технологічні розбіжності, хоч вони і випускаються одним заводом
Але є в статті і трохи фантазій експерта. Зламану техніку вилучають якщо її технічно неможливо відремонтувати в польових умовах, чи якщо запчастини недоступні в розумний термін (тут більше логістичні проблеми не України, а партнерів, які цю техніку надали).
Пора в статейках подібного плану вказувати фамілії та органи які за це відповідають, по іншому це сприймається як велика говорильня ні про що.
І тепер вони ще місяці будуть погоджувати поставки запасних частин та ін., за тим самим принципом. Та шось мені підказує, що за ті ж гроші можно було б у орків за винагороду більше зброї поставити. Тобто за винагороду - танк в обмін на гроші , як раніше обговорювалось. Мабудь щось пішло не так. Напевно "налу" немає в такій кількості, а штати на таке не пішли мабудь з огляду на ризики корупції..
труднощі будуть з обслуговуванням, адже з тією технікою *********** бути неможна до чого так звикла армія сссср і її похідні .
тому за рік відлагодиться напрямок обслуговування техніки
звісно якщо мілйон воює то мілйон повинен задіяний на обслуговування , дибілоїди з Сн цього не знають але генштаб розбереться
А то, что описано в статье - так, хлопоты.
Одного не можу зрозуміти , як іксперди , сидячи десь аж у Лондоні , бачать що відбувається в Україні ,, та ще й на фронті , звідки інфа , зі зрозумілих причин - надходить дуже обмежено .!? Чи вони якось - тісно спілкуються з нашими військовими , чи це вони несуть - отсєбятіну . ?
Бо не секрет що - західні іксперди , вперто мислять своїми - західними стереотипами , але ж факт що ЗСУ вже ж неодноразово їх ламали . От наприклад , перед 24 лютого , всі як один експерти НАТО , зуб давали що - українські ЗСУ , після нападу кацапів - проживуть максимум 72 години . Тепер і досі , опустивши очі в підлогу , чухають потилиці .
вирішувати проблеми по черзі
Немедленно...
Поржав з "якісного" перекладу, дякую))