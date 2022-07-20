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оружие (10028) помощь (7424)

Украина имеет трудности с доставкой западного оружия на передовую, - WSJ

himars,рсзв

Украина испытывает трудности из-за того, что западное оружие различается между собой, ему нужны разные боеприпасы и нет запчастей для этого оборудования.

Об этом идет речь в публикации The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую Правду.

Издание отмечает, что сейчас в бой в Украине вступают более современные и эффективные западные вооружения, особенно дальнобойные артиллерийские орудия, которые уже меняют ситуацию, позволяя наносить точечные удары по важным складам боеприпасов, инфраструктуре ПВО и командным центрам РФ глубоко в тылу.

Однако освоение этого нового оборудования, по крупицам поступающего из разных западных стран, оказывается серьезной проблемой.

Лондонский Королевский институт объединенных вооружений: "Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики".

Читайте также: США передадут Украине дополнительные системы HIMARS, - Белый дом

В частности, Украина получает от Запада буксируемые гаубицы M777 из США, Австралии и Канады, а также самоходные гаубицы Caesar из Франции, Panzerhaubitze 2000 или PzH 2000 из Германии, а также американские M109 и AHS Krab из Польши.

"Ни одна из этих систем не имеет ничего общего... Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми и т. д. Но это не так", - сказал эксперт Джек Уотлинг.

НАТО попыталось стандартизировать боеприпасы, чтобы они стали взаимозаменяемыми между странами, но эти усилия имели ограниченный эффект.

Скотт Бостон старший оборонный аналитик Rand Corp: "Украине дали не просто разные виды оружия. Ее вооруженные силы также должны научиться обращаться с западным оружием и обслуживать его".

По словам Уотлинга, это неполный перечень проблем, с которыми сталкивается Украина при обращении с различными артиллерийскими системами.

Также читайте: Обещанные Макроном дополнительные 6 САУ Caesar уже направляются в Украину, - глава МИД Франции Колонна

Некоторые из них имеют калибр 39, а некоторые - 52 калибр, что дает им разные диапазоны. У них разные запасные части и требования к техническому обслуживанию, разные механизмы загрузки и разные заряды.

Также существуют разные требования к обучению для эксплуатации и обслуживания систем, а также разные цепочки поставок запчастей.

Из-за того, что некоторые из этих систем поставляются в таком небольшом количестве, не хватает частей, которые можно перемещать на линию фронта и обратно для обслуживания, и поэтому их приходится изымать, когда они ломаются.

Другой проблемой является отсутствие запчастей для западного оборудования.
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Топ комментарии
+38
С доставкой тела Безуглой на передовую никаких проблем нет
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20.07.2022 10:16
+28
NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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20.07.2022 10:29
+20
русняві зараз активно через свої західні помийки такі наративи просувають, все складно, все довго
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20.07.2022 10:19
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Правила форума Совет форумчан
С доставкой тела Безуглой на передовую никаких проблем нет
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20.07.2022 10:16 Ответить
треба всіх зелених туди на чолі з самим Z і там залишити, хоча краще обміняти на всіх полонених українських військових
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20.07.2022 10:37 Ответить
А лучше тебя туда послать, активист, или обменять на украденную собачью будку, если те ещё согласятся на это..
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20.07.2022 11:39 Ответить
Підорасам зебільним слово не давали.
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20.07.2022 12:21 Ответить
Це просто знахідка для орків така інформація. Безугла тут ні до чого,просто автори забули,що раніше писали про профі України. Та і навчання проходить не один день, а 2 місяці. Так що страшилка не вийшла
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20.07.2022 10:39 Ответить
Дуже дотепно! І змістовно.
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20.07.2022 10:46 Ответить
И что? Я помню те времена, когда на цензоре без регистрации комментарии писали и это было до твоей регистрации. . После того как ввели регистрацию я комментарии не писал, но война и поведение зеленой банды достало! Ясно?
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20.07.2022 11:43 Ответить
Автор всё правильно написал
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20.07.2022 10:18 Ответить
Не все, щодо снарядів - маніпуляція, 155 снаряди однакові, а вишибні до них можуть відрізнятись.
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20.07.2022 10:31 Ответить
Т.е. можно зарядить польские крабовские снаряды в немецкую и францускую гаубицы? Уже пробовали и работает?
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20.07.2022 10:42 Ответить
Вони універсалні, т.з. стандарт НАТО.
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20.07.2022 10:53 Ответить
так, усі снаряди 155 ніби-то влазять в дуло, це так, але крім того потрібні таблиці стрельб (або відповідний софт), а ці таблиці (або софт) працюють лише на своїх снарядах
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20.07.2022 10:57 Ответить
Не існує окремих польських, французьких чи американських снарядів, є стандартний снаряд (наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M107_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4) M107 ), який може виробляти будь-хто і таблиця буде саме під нього.
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20.07.2022 11:11 Ответить
Боевая часть одинаковая, но заряды могут быть разные.
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20.07.2022 11:34 Ответить
Про це я і писав - "вишибні до них можуть відрізнятись" це через довжину ствола, але вони теж стандартні.
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20.07.2022 11:46 Ответить
Ось це все снаряди 155 мм

Неповний перелік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMArt_155 SMArt 155 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg ) - протитанковий, касетний
https://uk.wikipedia.org/wiki/M107_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4) M107 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-Purpose_Improved_Conventional_Munition&action=edit&redlink=1 M483 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний снаряд подвійного призначення - протипіхотний та проти бронетехніки https://uk.wikipedia.org/wiki/M549 M549 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - активно-реактивний снаряд
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M687&action=edit&redlink=1 M687 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з хімічною зброєю
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_Denial_Artillery_Munition&action=edit&redlink=1 M692/M731 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд постановки протипіхотних мін
https://uk.wikipedia.org/wiki/M712_Copperhead M712 Copperhead (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - протитанковий снаряд з лазерним наведенням
https://uk.wikipedia.org/wiki/M795 M795 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення (на заміну M107)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M864&action=edit&redlink=1 M864 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний *********
https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg ) - снаряд з наведенням за
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=W48&action=edit&redlink=1 W48 (M45 Artillery Fired Atomic Projectile (AFAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з ядерною боєголовкою, потужністю 72 тони в тротиловому еквіваленті
https://uk.wikipedia.org/wiki/BONUS Bofors 155 Bonus (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg ) - протитанковий касетний снаряд
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) «Квітник» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg ) - осколково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення . Розроблений як для гармат калібру 152 мм, так і 155 мм.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Vulcano&action=edit&redlink=1 Leonardo Vulcano - сімейство підкаліберних осколково-фугасних коригованих (GLR) та некоригованих (BER) снарядів. Також є версії для «морських» гармат калібру https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_76_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 76 мм та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_127_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 127 мм .

Експериментальні:
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M109_howitzer&action=edit&redlink=1 Hypervelocity Projecile (HVP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - експериментальний снаряд з підвищеною швидкістю польоту, призначений для систем протиракетної оборони
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Range_Land_Attack_Projectile&action=edit&redlink=1 Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - скасована розробка для морської гармати Advanced Gun System https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramjet_155&action=edit&redlink=1 Ramjet 155 - снаряд розробки компаній Boeing та Nammo з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, матиме ефективну дальність до 150 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_155_%D0%BC%D0%BC#cite_note-3 [
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20.07.2022 11:41 Ответить
Правильно - це стандартні снаряди 155 мм, вони підходять для всіх гармат та гаубиць.
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20.07.2022 11:48 Ответить
155 снаряди однакові...

та навіть кам'яні ядра одного діаметру мають різну вагу,

а шо вже казати про високотехнологічні снаряди різної ваги, довжини, начинки, способу наведення та прив'язки наведення до конкретної марки зброї
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20.07.2022 10:50 Ответить
Вибачте, в кам'яних ядрах не розбираюся.
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20.07.2022 10:54 Ответить
русняві зараз активно через свої західні помийки такі наративи просувають, все складно, все довго
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20.07.2022 10:19 Ответить
так це об'єктивно складно.

до чого тут кацапські наративи ?
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20.07.2022 10:25 Ответить
С дивана все просто. Даже воевать просто у местной публики, с байрактаров и хаймерсов только стреляешь и все дела.
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20.07.2022 10:30 Ответить
NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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20.07.2022 10:29 Ответить
Кстати, Эрмак вполне мог бы быть президентом России. Так верить в народ русский может только ...... только Эрмак, остальные за деньги лишь служат России
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20.07.2022 10:52 Ответить
Мабудь все таки це правдиво і як ніколи актуально.
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20.07.2022 10:36 Ответить
Автор цитує американську газету The Wall Street Journal - одне з найбільших і найвпливовіших видань США, сумніваюсь, що вони за гроші щось публікують, тим більше за рублі.
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20.07.2022 10:42 Ответить
А что за трудности, чтобы доехать до передовой, надо кому-то заплатить? Хотя я уже ничему не удивляюсь. Нужно попросить, чтобы американцы организовали доставку, иначе толку не будет.
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20.07.2022 10:17 Ответить
Ты статью прочел, или заголовки глотаешь?
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20.07.2022 10:20 Ответить
Поинтересуйтесь зачем в Украину прилетели инспекторы и следователи по особо важным делам Пентагона. Или вам такое не интересно? Дело в том, что я не слушаю Арестовича, а слушаю Юрия Швеца, поэтому я в курсе важных событий.
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20.07.2022 10:34 Ответить
та да. слухачі пристарілої КДБ-шної потвори "в курсе важных событий", тут ніяких сумнівів.
краще вже полупалковніка люсю слухати.
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20.07.2022 10:53 Ответить
В Японії за хамство в інтернеті реальний тюремний срок будуть давати. Правильно роблять.

Почитай біографію Щвеця, чим конкретно він займався. Він був розвідником в США. США не мають до нього ніяких претензій. Так що не треба маніпулювати по методичці.
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20.07.2022 13:50 Ответить
мені все одно, що там має США, чи не має. ця гидота працювала все життя в КДБ, та на КДБ. КДБ-шна потвора від того, що хтось назве її "розвідником в США", не перестає буди КДБ-шною потворою. слухати та сприймати цю мразоту здатні лише недалекі люди, для яких складно аналізувати інформацію.
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20.07.2022 14:17 Ответить
ти змішуєш поняття об'єктивної складності логістики в роздріб великого асортименту порівняно з оптовою логістикою одноматітного товару з поняттям добросовісності та компетентності роботи логістичного персоналу.

в статті мова саме про перше
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20.07.2022 10:54 Ответить
Напевне, потрібні трейлера, навіть для САУ. Кожен крупногабаритний трейлер - індивідуальний.
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20.07.2022 10:22 Ответить
Да, это предвиделось... Сложнейшая задача. Это надо со всеми странами, поставившими технику наладить логистику поставки запчастей и снарядов.. Сколько у нас надо обучить..
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20.07.2022 10:19 Ответить
Критика на адресу передовсім нашого міністерства оборони. Нехай долають.
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20.07.2022 10:19 Ответить
Это так, но проблема обьективная. Все армии стремятся к унификации номенклатуры. То, что снаряды не до конца унифицированы, даже одного калибра-новость.
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20.07.2022 10:22 Ответить
Їм ніколи. Вони блоги пишуть, про прибуття озброєння в Україну.
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20.07.2022 10:24 Ответить
В тому зараз і весь фокус: технології із виготовлення ********* озброєння - західні, а технології його ********* застосування в бойових умовах проти військ рашистської пітьми - українські.
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20.07.2022 10:20 Ответить
chitaju i divu dajus kak po avtoru - UA nedavolna shto sbroja raznaja ?
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20.07.2022 10:21 Ответить
До чого тут "недовольна"?Є об'єктивні проблеми,і треба їх вирішувати,а це займає час,який на вагу людських життів.
Чи краще,як Люся Арестович,вішати локшину на вуха людям,а потім отримувати холодний душ,бо все було брехнею?Проблема озвучена,значить будуть якось придумувати вихід з ситуації
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20.07.2022 10:29 Ответить
tak pishet zhe "WSJ" kto ih upolnomochil ot imeni UA ?
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20.07.2022 11:24 Ответить
Не зрозумів- 155мм снаряд до цезаря і PZН 2000 різні?
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20.07.2022 10:22 Ответить
цілком можливо. Шаг різьби, наприклад.
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20.07.2022 10:23 Ответить
Не "різьби", а "нарізів" Але цього не може буть в принципі! Бо саме зброю підганяють під конкретний *********, а не навпаки! Стаття по-дурному написана Я так розумію, що "несовпади" саме у зброї, а не в *********ах (В *********ах може буть "несовпад" лише в одному - в деяких країнах номенклатура *********ів може буть ширшою (за рахунок "спеціалізованих" моделей) А їх характеристики при стрільбі не враховують при використанні
А у самій зброї - так кожна країна розробляла свої моделі зброї з розрахунком на їх використання в "своїй" армії , в першу чергу Та ще й при опорі на власну ремонтно-відновлювальну промисловість А унас зброя половини країн НАТО Тут між різними модифікаціями Т-64 чи Т-72 можуть буть технологічні розбіжності, хоч вони і випускаються одним заводом
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20.07.2022 10:37 Ответить
нарізів, точно. Дякую.
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20.07.2022 10:49 Ответить
будь ласка
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20.07.2022 10:54 Ответить
високотехнологічний снаряд - це не ядро
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20.07.2022 10:27 Ответить
Было бы что поставлять. Больше будет западного оружия, больше будет запчастей и боеприпасов.
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20.07.2022 10:28 Ответить
Во. Було б що возить його і в багажнику "бляхи" привезли б...
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20.07.2022 10:30 Ответить
Багато в цьому дописі правди. Наприклад, про те, що НАТО на практиці побачило наскільки успішно проведена уніфікація озброєння і наскільки різні системи взаємозамінні (не дуже). Тобто війна в Україні викрила купу проблем Альянсу. Багато що в НАТО робилося мізинцем лівої ноги, але в мирний час чи при обмежених військових операціях того не було видно.
Але є в статті і трохи фантазій експерта. Зламану техніку вилучають якщо її технічно неможливо відремонтувати в польових умовах, чи якщо запчастини недоступні в розумний термін (тут більше логістичні проблеми не України, а партнерів, які цю техніку надали).
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20.07.2022 10:28 Ответить
Ремонтують різні види техніки, якщо можна відремонтувати, а кошмар з логістикою вирішується в нормальних людей досить швидко, якщо якась ланка не справляється її замінюють повністю. В чому тоді проблема?
Пора в статейках подібного плану вказувати фамілії та органи які за це відповідають, по іншому це сприймається як велика говорильня ні про що.
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20.07.2022 10:31 Ответить
А ви зараз (перепрошую) чим займаєтеся?
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20.07.2022 10:41 Ответить
Перепрошуй ремонтом техніки, питання?
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20.07.2022 11:41 Ответить
Die Welt: Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины
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20.07.2022 10:31 Ответить
Украина получила две поставки за последние три недели. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи сухпайков, а во вторую - 102 единиц небронированных автомашины.Издание отмечает, что последняя значительная поставка помощи из Германии произошла четыре недели назад.По их данным, 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.
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20.07.2022 10:33 Ответить
тому що ми отримуємо одиниці, а не в промисловому масштабі. Якби давали адекватно, а не поставляли зброю в кількості, що захистить якесь Сан-Маріно, то й таких проблем було поменше.
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20.07.2022 10:34 Ответить
Ти знову за своє . Тобі ж вже відповіли на УП , про - промисловий масштаб . Чи тобі знову не дійшло ? .
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20.07.2022 10:59 Ответить
зверніть увагу, УП цитує перлову статтю саме коли приїхали інспектори, і у Єрмака з Єзниковим почало підгорати. Кротоферма вже найняла всіх борзописьців, Агрохімія розвіз бабло, а якісь там інспектори вимагають цифри, нехай читають свою прессу, а у нас то гранати не тої системи.Клоунада, одним словом.
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20.07.2022 10:39 Ответить
Українська (не) правда починає підігрувати владі, щоб прикрити масштабні розкрадання зброї перед фінансовою комісією від США на початку війни ! І це огидно!!!
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20.07.2022 10:41 Ответить
Спочатку такого озброєння були одиниці і тому для термінової оборони їх розтягалося по всьому фронту. Зараз думаю є вже десятки, тому мабудь варто сконцентровувати по видах. Так буде легше з логістикою. (моє бачення)
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20.07.2022 10:45 Ответить
Це було передбачувано, бо західна зброя поставлялась здебільшого під тиском американців та за принципом "на та отчепись/от'є..бись"...
І тепер вони ще місяці будуть погоджувати поставки запасних частин та ін., за тим самим принципом. Та шось мені підказує, що за ті ж гроші можно було б у орків за винагороду більше зброї поставити. Тобто за винагороду - танк в обмін на гроші , як раніше обговорювалось. Мабудь щось пішло не так. Напевно "налу" немає в такій кількості, а штати на таке не пішли мабудь з огляду на ризики корупції..
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20.07.2022 10:47 Ответить
так с кацапами орками все ясно то кричали асфальтом кидатись ще кучу разного - але фіг вам криси ---- в нас е асфальт - логістика - і все для перемоги
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20.07.2022 10:50 Ответить
Да, асфальт в строю, и выполняет свою задачу, транспортировка.
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20.07.2022 13:28 Ответить
Ці труднощі тільки у Зелі. Щоб їх розв' язати треба на рік заключити перемир'я з Московієй.
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20.07.2022 10:53 Ответить
Стаття звісно демотивуюча, натівська техніка підганяється під ********* , якщо це 155 він підходить до усіх , є звісно особливості, але звичайний УФ підходить усім .

труднощі будуть з обслуговуванням, адже з тією технікою *********** бути неможна до чого так звикла армія сссср і її похідні .
тому за рік відлагодиться напрямок обслуговування техніки

звісно якщо мілйон воює то мілйон повинен задіяний на обслуговування , дибілоїди з Сн цього не знають але генштаб розбереться
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20.07.2022 10:57 Ответить
А чому автор і той "вісіджей" не пише прямо - Україна має труднощі З ПОСТАЧАННЯМ ЗБРОЇ ВІД ЗАХОДУ? Якби постачання відбувалось за якимось планом, систематично і безперервно, то, мабуть, таких проблем не було б?
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20.07.2022 11:16 Ответить
І де там про "трудності с доставкой"?
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20.07.2022 11:33 Ответить
Резников за 9 месяцев министром обороны сделал много подпольных складов по не доставке вооружений на передовую...
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20.07.2022 11:35 Ответить
Схожа проблема була у Гудериана коли Гітлера понесло на нескінченні модернізацї бронетехніки вермахту...
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20.07.2022 11:43 Ответить
Проблема - это когда ты не можешь сдержать вражескую атаку и тебе нечем эффективно на неё ответить.

А то, что описано в статье - так, хлопоты.
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20.07.2022 11:45 Ответить
автівки теж від різних виробників, але на логістику чомусь ніхто не жаліється бо то справа ПРИВАТНИХ компаній. Проблема в тому що держава хоче виконувати роботу яка під силу тільки приватному сектору.
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20.07.2022 11:47 Ответить
Хотілося б отримати інформацію від самих українських військових , чи справді постачання зброї під - 155 мм ********* , становить для них проблему ( логістичний кошмар - зі слів ікспєрдів ) , чи це чергова мулька , з метою вселити в українців невпевненість .!? Мовляв - нічого у вас всеодно не вийде , тому що по нашій теорії - так не буває . І - якщо для армій країн НАТО , така ситуація була б проблемою , то чому для ЗСУ це - проблемою бути не може . !? .

Одного не можу зрозуміти , як іксперди , сидячи десь аж у Лондоні , бачать що відбувається в Україні ,, та ще й на фронті , звідки інфа , зі зрозумілих причин - надходить дуже обмежено .!? Чи вони якось - тісно спілкуються з нашими військовими , чи це вони несуть - отсєбятіну . ?
Бо не секрет що - західні іксперди , вперто мислять своїми - західними стереотипами , але ж факт що ЗСУ вже ж неодноразово їх ламали . От наприклад , перед 24 лютого , всі як один експерти НАТО , зуб давали що - українські ЗСУ , після нападу кацапів - проживуть максимум 72 години . Тепер і досі , опустивши очі в підлогу , чухають потилиці .
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20.07.2022 11:52 Ответить
Щось не віриться, але якщо це правда, то це піздєц. *****, коли б дізнався про це раніше, то давно захопив би Європу. Юра, я охуів
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20.07.2022 12:01 Ответить
Только наши могут справляться с этим адом, и справляются успешно!
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20.07.2022 12:15 Ответить
Не Уотлінг, а Вотлінг це у свинорусів через уо.
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20.07.2022 12:17 Ответить
хай так ніж відсутність зброї взагалі,
вирішувати проблеми по черзі
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20.07.2022 12:18 Ответить
Байден должен прекратить финансирование банды Кучма-Кодломойский...
Немедленно...
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20.07.2022 12:35 Ответить
Калибр 39 і 52 - це малась на увазі довжина ствола САУ а не калібр в міліметрах.
Поржав з "якісного" перекладу, дякую))
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20.07.2022 13:02 Ответить
 
 