Україна має труднощі з доставкою західної зброї на передову, - WSJ
Україна зіткнулася із труднощами через те, що західна зброя різна, їй потрібні різні боєприпаси і немає запчастин для цього обладнання.
Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.
Видання зазначає, що зараз в бій в Україні вступає сучасніше та ефективніше західне озброєння, особливо далекобійні артилерійські гармати, які вже змінюють ситуацію, дозволяючи завдавати точкових ударів по важливих складах боєприпасів, інфраструктурі ППО та командних центрах РФ глибоко в тилу.
Однак, зазначається, освоєння цього нового обладнання, що по крихтах надходить із різних західних країн, виявляється, є серйозною проблемою.
Лондонський Королівський інститут об'єднаних озброєнь: "Цьогорічний підхід, за якого кожна країна передає батарею зброї частинами, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування та логістики".
Зокрема, Україна отримує від Заходу буксировані гаубиці M777 зі США, Австралії та Канади, а також самохідні гаубиці Caesar із Франції, Panzerhaubitze 2000 або PzH 2000 із Німеччини, а також американські M109 та AHS Krab із Польщі.
"Жодна з цих систем не має нічого спільного... Боєприпаси мають бути взаємозамінними тощо. Але це не так", - сказав експерт Джек Уотлінг.
НАТО спробувало стандартизувати боєприпаси, щоб вони стали взаємозамінними між країнами, але ці зусилля мали обмежений ефект.
Скотт Бостон, старший оборонний аналітик Rand Corp: "Україні дали не просто різні види зброї. Її збройні сили також повинні навчитися поводитися з західною зброєю та обслуговувати її".
За словами Уотлінга, це неповний перелік проблем, з якими стикається Україна під час поводження з різними артилерійськими системами.
Деякі мають калібр 39, а деякі - 52 калібр. У них різні запасні частини та вимоги до технічного обслуговування, різні механізми завантаження та різні заряди.
Також є різні вимоги до навчання для експлуатації та обслуговування систем, а також різні ланцюжки поставок запчастин.
Через те, що деякі з цих систем поставляються в такій невеликій кількості, не вистачає частин, які можна переміщати на лінію фронту та назад для обслуговування, і тому їх доводиться вилучати, коли вони ламаються.
Тож іншою проблемою є відсутність запчастин для західного обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Неповний перелік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMArt_155 SMArt 155 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg ) - протитанковий, касетний
https://uk.wikipedia.org/wiki/M107_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4) M107 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-Purpose_Improved_Conventional_Munition&action=edit&redlink=1 M483 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний снаряд подвійного призначення - протипіхотний та проти бронетехніки https://uk.wikipedia.org/wiki/M549 M549 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - активно-реактивний снаряд
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M687&action=edit&redlink=1 M687 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з хімічною зброєю
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_Denial_Artillery_Munition&action=edit&redlink=1 M692/M731 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд постановки протипіхотних мін
https://uk.wikipedia.org/wiki/M712_Copperhead M712 Copperhead (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - протитанковий снаряд з лазерним наведенням
https://uk.wikipedia.org/wiki/M795 M795 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - загального призначення (на заміну M107)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M864&action=edit&redlink=1 M864 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - касетний *********
https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg ) - снаряд з наведенням за
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=W48&action=edit&redlink=1 W48 (M45 Artillery Fired Atomic Projectile (AFAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - снаряд з ядерною боєголовкою, потужністю 72 тони в тротиловому еквіваленті
https://uk.wikipedia.org/wiki/BONUS Bofors 155 Bonus (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg ) - протитанковий касетний снаряд
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) «Квітник» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg ) - осколково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення . Розроблений як для гармат калібру 152 мм, так і 155 мм.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Vulcano&action=edit&redlink=1 Leonardo Vulcano - сімейство підкаліберних осколково-фугасних коригованих (GLR) та некоригованих (BER) снарядів. Також є версії для «морських» гармат калібру https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_76_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 76 мм та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_127_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 127 мм .
Експериментальні:
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M109_howitzer&action=edit&redlink=1 Hypervelocity Projecile (HVP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - експериментальний снаряд з підвищеною швидкістю польоту, призначений для систем протиракетної оборони
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Range_Land_Attack_Projectile&action=edit&redlink=1 Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg ) - скасована розробка для морської гармати Advanced Gun System https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramjet_155&action=edit&redlink=1 Ramjet 155 - снаряд розробки компаній Boeing та Nammo з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, матиме ефективну дальність до 150 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_155_%D0%BC%D0%BC#cite_note-3 [
та навіть кам'яні ядра одного діаметру мають різну вагу,
а шо вже казати про високотехнологічні снаряди різної ваги, довжини, начинки, способу наведення та прив'язки наведення до конкретної марки зброї
до чого тут кацапські наративи ?
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
краще вже полупалковніка люсю слухати.
Почитай біографію Щвеця, чим конкретно він займався. Він був розвідником в США. США не мають до нього ніяких претензій. Так що не треба маніпулювати по методичці.
в статті мова саме про перше
Чи краще,як Люся Арестович,вішати локшину на вуха людям,а потім отримувати холодний душ,бо все було брехнею?Проблема озвучена,значить будуть якось придумувати вихід з ситуації
А у самій зброї - так кожна країна розробляла свої моделі зброї з розрахунком на їх використання в "своїй" армії , в першу чергу Та ще й при опорі на власну ремонтно-відновлювальну промисловість А унас зброя половини країн НАТО Тут між різними модифікаціями Т-64 чи Т-72 можуть буть технологічні розбіжності, хоч вони і випускаються одним заводом
Але є в статті і трохи фантазій експерта. Зламану техніку вилучають якщо її технічно неможливо відремонтувати в польових умовах, чи якщо запчастини недоступні в розумний термін (тут більше логістичні проблеми не України, а партнерів, які цю техніку надали).
Пора в статейках подібного плану вказувати фамілії та органи які за це відповідають, по іншому це сприймається як велика говорильня ні про що.
І тепер вони ще місяці будуть погоджувати поставки запасних частин та ін., за тим самим принципом. Та шось мені підказує, що за ті ж гроші можно було б у орків за винагороду більше зброї поставити. Тобто за винагороду - танк в обмін на гроші , як раніше обговорювалось. Мабудь щось пішло не так. Напевно "налу" немає в такій кількості, а штати на таке не пішли мабудь з огляду на ризики корупції..
труднощі будуть з обслуговуванням, адже з тією технікою *********** бути неможна до чого так звикла армія сссср і її похідні .
тому за рік відлагодиться напрямок обслуговування техніки
звісно якщо мілйон воює то мілйон повинен задіяний на обслуговування , дибілоїди з Сн цього не знають але генштаб розбереться
А то, что описано в статье - так, хлопоты.
Одного не можу зрозуміти , як іксперди , сидячи десь аж у Лондоні , бачать що відбувається в Україні ,, та ще й на фронті , звідки інфа , зі зрозумілих причин - надходить дуже обмежено .!? Чи вони якось - тісно спілкуються з нашими військовими , чи це вони несуть - отсєбятіну . ?
Бо не секрет що - західні іксперди , вперто мислять своїми - західними стереотипами , але ж факт що ЗСУ вже ж неодноразово їх ламали . От наприклад , перед 24 лютого , всі як один експерти НАТО , зуб давали що - українські ЗСУ , після нападу кацапів - проживуть максимум 72 години . Тепер і досі , опустивши очі в підлогу , чухають потилиці .
вирішувати проблеми по черзі
Немедленно...
Поржав з "якісного" перекладу, дякую))