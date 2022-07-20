Я чувствую себя менеджером президента, - Ермак
Андрей Ермак говорит, что работает во благо государства и помогает президенту. Конспирологические теории о якобы усилении его влияния на решение президента политика не удивляют.
Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью НП, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается усиления, - эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента", - подчеркнул Ермак.
Также он добавил, что не чувствует, что после назначений исполняющих обязанности генерального прокурора и главы СБУ каким-то образом изменился его статус или влияние на эти процессы.
"Я продолжаю работать 24/7. Основные мои направления, кроме тех, которые были в мирные времена: наша армия должна получить все необходимое оружие. И я вижу сегодня результаты, в том числе моей работы. Это результат наших многих разговоров. Другое направление - это санкции. И также новая составляющая моей работы – это гарантии безопасности", - отметил Ермак.
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volodarskijo
@volodarskijo
У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки
Я б порадив манагеру Дермаку йти бренд-менеджером в Рошен, але він туди не пройде відбір
єто очевидно. настрящими режиссерами и сценаристами, остаются совершенно другие люди, которые пишут свои "вагнеровские" сценарии далеко не в пользу Украини.
пожеланий здоровьяпроклятий получит этот персонаж к концу дня?
Але зараз В УМОВАХ ВІЙНИ треба шоб Зеленський передав функції Президента ТІЛЬКИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ якомусь КОЛЕКТИВНОМУ органу , якому ми довіряємо. Що вони задумали для України В РАЗІ ПРОВАЛУ не знаємо . Отже небезпека путчу , перевороту таки є.
Всі тільки констатують . Громадян до законних дій проти мафіозної влади , яка можливо злигалася з ворогом- НЕ ЗОВУТЬ. Ну і до чого йдемо ?
Тебе ніхто не кликав у владу.
людиною України 😲 Дорослі після того як закінчується дитинство припиняють
вірити в казку "Попелюшка", але дЄрмак наполягає що це не казка, а чиста
правда - фея з ГРУ зробила його менеджером актора з кварталу 95 звісно на
благо Скрєпного королівства
Та не іоп твою мать! Та викиньте вже нахєр цю смердючу істоту з поля зору. Найміть замість нього продавця з магазину канцелярських товарів і крапка! Скільки можна чути про цього "менеджера"? Шо воно там менежить? Від нього давно смердить кацапським лайном, а воно якесь непотопляєме. Легше генпрокурора викинути, ніж цього номінально зайвого пасажира?
Запретили диверсионную деятельность и ликвидацию предателей України, твоих рук дело ермак.
наумов и другие *идоры твои люди ермак.
татаров зачем в ОП.
демченко зачем в ОП.
К патрушеву в Оман, ты ермак возил юмориста.
И т.д.
3 года работал ермак, войны, не будет, я знаю козака, патрушева, нужно говорить с путиным, нужно не стрелять, войну хотят националисты, а лучше посмотреть в путина.
одна надія на Дядька Сема.
Бачили очі що купували? - Їжте, хоч би вам повилазило, скоти. (Це я не до Вас персонально, а до тих скотів, які його мені обрали).
Привозив їх такий дебелий
х.герр.
Назвався менеджер, пастух своїх корівок,
Але по суті просто сутенер.
реально, його тільки пристрелити десь там в коридорі і звернути все на ворожу ДРГ
або США хай розголошує його резюме
він же підім'яв під себе і СБУ, і ДБР, і прокуратуру, і презедентішку цього убогого, і ОП((((((((((