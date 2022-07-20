РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11388 посетителей онлайн
Новости
18 662 185
Зеленский (19042) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1775)

Я чувствую себя менеджером президента, - Ермак

єрмак

Андрей Ермак говорит, что работает во благо государства и помогает президенту. Конспирологические теории о якобы усилении его влияния на решение президента политика не удивляют.

Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью НП, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается усиления, - эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что не чувствует, что после назначений исполняющих обязанности генерального прокурора и главы СБУ каким-то образом изменился его статус или влияние на эти процессы.

Читайте также: Назначение новых и.о. главы СБУ и генпрокурора не усиливает ни меня, ни моего заместителя Татарова, - Ермак

"Я продолжаю работать 24/7. Основные мои направления, кроме тех, которые были в мирные времена: наша армия должна получить все необходимое оружие. И я вижу сегодня результаты, в том числе моей работы. Это результат наших многих разговоров. Другое направление - это санкции. И также новая составляющая моей работы – это гарантии безопасности", - отметил Ермак.

Также читайте: Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
НОВОСТЬ ПОИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ ПРО ЕРМАКА

volodarskijo

@volodarskijo

У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки

показать весь комментарий
20.07.2022 16:38
+53
показать весь комментарий
20.07.2022 16:01
+51
Елдак, ты завхоз, иди карандаши точи!!!

показать весь комментарий
20.07.2022 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
менеджер по продажу України кацяпам.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:39 Ответить
всьому свій час а там буде видно чи менеджер або баласт, який потягне на дно
показать весь комментарий
20.07.2022 16:37 Ответить
Дайте мені цього менеджера за горло потримати
показать весь комментарий
20.07.2022 16:37 Ответить
НОВОСТЬ ПОИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ ПРО ЕРМАКА

volodarskijo

@volodarskijo

У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки

показать весь комментарий
20.07.2022 16:38 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 16:47 Ответить
І в три роки можна бути кориснішим, ніж 44 неЛох!
показать весь комментарий
20.07.2022 18:04 Ответить
вітаю!!!!! 😘
показать весь комментарий
20.07.2022 20:37 Ответить
менеджер по сливу информации
показать весь комментарий
20.07.2022 16:40 Ответить
Путлер каже що йому ціни немає.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:17 Ответить
ВОТ ПАДЛЮКА !!! ( НО сами виноваты !! )
показать весь комментарий
20.07.2022 17:59 Ответить
Продюссер Валентин
показать весь комментарий
20.07.2022 16:40 Ответить
що зі зброєю, що з санкціями постійні провали та скандали, але Дермак тут ні до чого - це все погані партнери та московити.
Я б порадив манагеру Дермаку йти бренд-менеджером в Рошен, але він туди не пройде відбір
показать весь комментарий
20.07.2022 16:41 Ответить
Все верно,ты тварина действительно менеджер при Зеленском по продаже государственных интересов,сам паскуда признался.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:41 Ответить
от хоча б сказа ПРИ президенті
показать весь комментарий
20.07.2022 18:03 Ответить
Я працюю менеджером У пупкіна - Значить Пупкін або твій хазяїн або як мініму шеф
показать весь комментарий
20.07.2022 18:06 Ответить
Бути менеджером у оманського зрадника теж Гаага.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:32 Ответить
Тобто він управляє президентом?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:43 Ответить
мєнєджіруєт))
показать весь комментарий
20.07.2022 16:48 Ответить
агась, опєратор аватара зє
показать весь комментарий
20.07.2022 18:44 Ответить
усе правильно; тільки без знаку питання.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:24 Ответить
«Менеджер президента» но есть нюанс. )
показать весь комментарий
20.07.2022 16:43 Ответить
артист - подставное лицо и лишь исполняет роль Голобородько из сериала "слуга народа".
єто очевидно. настрящими режиссерами и сценаристами, остаются совершенно другие люди, которые пишут свои "вагнеровские" сценарии далеко не в пользу Украини.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:44 Ответить
У путинаХуйла отсасующий дЕрьмак?!как пахнет пук!расскажи!меню сделаем!для дЕрмакПутинХуйло!+зелёная для вагонов!горох фасоль и ЯЙЦА КАЖДОГО ИЗ ВАС!!!!СМАКОТАААА!!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 16:47 Ответить
Интересно: сколько пожеланий здоровья проклятий получит этот персонаж к концу дня?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:48 Ответить
Повірте, йому це не зашкодить! Краще б получив одне побажання - свинцеве, межи очі!
показать весь комментарий
20.07.2022 18:46 Ответить
Як звуть того хто смикає ляльок за ниточки у ляльковому театрі?🤔 Здається ляльковод... Так от дєрьмак - це просто "зєлєвод"!
показать весь комментарий
20.07.2022 16:50 Ответить
Я відчуваю себе менеджером президента, - Єрмак. Рашистський агент "козир" відчуває в ньому народ України
показать весь комментарий
20.07.2022 16:51 Ответить
Менеджер!? Результати твоєї діяльності вказують на те, що ти "слуга двоих господ"! Тільки першим ти керуєш, а на другог, дійсно, працюєш. Сподіваюсь, прийде час, і ти будеш відповідати за своє менеджерство, яке мало тяжкі наслідки для українського суспільства. Важаю, що і Президент Зеленський також повинен бути відповідати за наслідки твоєї діяльності.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:51 Ответить
А в США та ЄС зовсім іншої думки про цього гада.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:52 Ответить
воно або тупе і не розуміє значення слів які вживає, або тупо тролить найвеличнішого...
показать весь комментарий
20.07.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 16:55 Ответить
Але ж країна в небезпеці ! Сміхом цю небезпеку не подолати . Може й було так задумано ,що в разі успіху агресора вже й був готовий сценарій здачі України Зеленським та його посіпаками ?
Але зараз В УМОВАХ ВІЙНИ треба шоб Зеленський передав функції Президента ТІЛЬКИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ якомусь КОЛЕКТИВНОМУ органу , якому ми довіряємо. Що вони задумали для України В РАЗІ ПРОВАЛУ не знаємо . Отже небезпека путчу , перевороту таки є.
Всі тільки констатують . Громадян до законних дій проти мафіозної влади , яка можливо злигалася з ворогом- НЕ ЗОВУТЬ. Ну і до чого йдемо ?
показать весь комментарий
20.07.2022 17:08 Ответить
а в это время....зять мой на Южном направлении...недавно после контузии попал в госпиталь,после госпиталя дали три дня отпуска,сейчас дома,в Одессе,послезавтра обратно..это я к чему..у них в подразделении служит(тадам!)Юрий Луценко!Роет окопы,готовит бойцам покушать,кстати,зять говорит что довольно хорошо.А в соседнем подразделении-Турчинов...Они,имхо,не ангелы..да и кто из нас ангел?Но они там,рядом с воинами!И не с телефоном в руках и "ценными" указаниями со рта как Безмозг..пардон,Безуглая..А мьсье Ермаку с большой любовью имею сказать:"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазл".
показать весь комментарий
20.07.2022 17:08 Ответить
Юра Луценко - Команданте наш антикучмовского майдана . Под дождём под снегом твой грозный юмор Юрчик помогал нам стоять до победы. В тюряге Януковича сидел. И неизвестно было жив ли останется . Но на судебных заседаниях так называемого суда - - -опять тот же юмор и смех в глаза судьям диктатора . Потом ты Юра блуждал долго в потёмках. Ну уж извини. Не обижайся. И теперь он снова НА СВОЁМ МЕСТЕ. Но он нужен сейчас в Киеве. Мафия рулит осторожно нагло упорно. Беда над Украиной.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:53 Ответить
За аналогією зі скромним трутнем, який просив називати його - трутяга.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:10 Ответить
Антрепренером може він мав на увазі?
показать весь комментарий
20.07.2022 17:13 Ответить
Імпресаріо...
показать весь комментарий
21.07.2022 02:51 Ответить
З Єрмаком на чолі ми Путлера не подолаємо !
показать весь комментарий
20.07.2022 17:14 Ответить
Тут він правильно сказав - "менеджером президента", не офісу президента, а саме президента, тобто він той, хто управляє президентом.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:15 Ответить
глыбше и ширше уже и не скажешь... осталась надежда, что когда бубочка вступал в должность президента его удостоверение упало на пол... осталось подождать немного... кто-то это удостоверение обязательно поднимет...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:22 Ответить
А я відчуваю тебе злодіем...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:24 Ответить
ПРОДЮСЕР - хреновим був у кінобізнесі , якось ставив у ВР бої свого підопічного бадита Тадеєва у банді регіонів 3 склиання у ВР!!! Креімль сказав - ТИ ГОТОВИЙ ВІДЧУВАТИ СЕБЕ ВІЦЕПРЕЗИДНТОМ , доки ми ту Україну знищимо за твоєю поміччю...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:25 Ответить
уж перднул, в цель !!!! зе-менеджер это круто !!!! а не пора ли зе-менеджера на па-рашу !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:27 Ответить
Де ти працюєш? менеджером У! У! У! (офісі) Президента !!! а ******* ! по Фрейду Я МЕНЕДЖЕР ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
20.07.2022 17:31 Ответить
Клятий самозванець !
Тебе ніхто не кликав у владу.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:34 Ответить
чому це "ніхто"? його не обирав ніхто, а покликав його ZV.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:41 Ответить
Менеджер (з англійської «manage» - керувати)! Тоб-то у нас в Україні у Владі є офіційна посада - "Керувати Президентом"?
показать весь комментарий
20.07.2022 17:39 Ответить
підарок підарка...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:43 Ответить
Нікому не відома істота виползла як з дупи мамонта і стала найвпливовіщою
людиною України 😲 Дорослі після того як закінчується дитинство припиняють
вірити в казку "Попелюшка", але дЄрмак наполягає що це не казка, а чиста
правда - фея з ГРУ зробила його менеджером актора з кварталу 95 звісно на
благо Скрєпного королівства
показать весь комментарий
20.07.2022 17:53 Ответить
Менеджер президента? Не менше?.. ))) Тобто керівник президента? ))) Ну, десь так воно виглядає.
Та не іоп твою мать! Та викиньте вже нахєр цю смердючу істоту з поля зору. Найміть замість нього продавця з магазину канцелярських товарів і крапка! Скільки можна чути про цього "менеджера"? Шо воно там менежить? Від нього давно смердить кацапським лайном, а воно якесь непотопляєме. Легше генпрокурора викинути, ніж цього номінально зайвого пасажира?
показать весь комментарий
20.07.2022 17:54 Ответить
Уволили нач. ГУР, генерала В.В. Бурбу, офицеров ГУР, по операции вагнеровцев, твоих рук дело, ермак.
Запретили диверсионную деятельность и ликвидацию предателей України, твоих рук дело ермак.
наумов и другие *идоры твои люди ермак.
татаров зачем в ОП.
демченко зачем в ОП.
К патрушеву в Оман, ты ермак возил юмориста.
И т.д.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:55 Ответить
мінєт-тжер
показать весь комментарий
20.07.2022 17:56 Ответить
А так той, хто управляє маріонеткою називається менеджером! Ну так тепер все ж стало зрозуміим!
показать весь комментарий
20.07.2022 18:01 Ответить
ермак с командой привёл войну в Україну.
3 года работал ермак, войны, не будет, я знаю козака, патрушева, нужно говорить с путиным, нужно не стрелять, войну хотят националисты, а лучше посмотреть в путина.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:04 Ответить
Та коли ж вже скінчиться ця кумедія? Скільки можна над нами знущаються ? Бреше ,бреше і бреше нагло в очі всьому народу України . Чи невже Байден не може порозмовляти з зе раз і назавжди ,та закрити цю наволоч , чи все так погано
показать весь комментарий
20.07.2022 18:07 Ответить
розмовляти потрібно не Байдену; розмовляти потрібно народу України (якшо ми -- народ, а не насєлєніє).
показать весь комментарий
20.07.2022 19:55 Ответить
скорее Второе! одни Сопли рекой текут.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:09 Ответить
ну ми реально не можемо зараз робити Майдан. а більше у нас способів впливу немає. парламент окупований зеленою пліснявою і перефарбованими опзжистами. журналісти продажні. опозиційні канали заблоковані.
одна надія на Дядька Сема.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:43 Ответить
Бидло спочатку обирає собі ************ зеленського, а потім вимагає допомоги у Байдена.
Бачили очі що купували? - Їжте, хоч би вам повилазило, скоти. (Це я не до Вас персонально, а до тих скотів, які його мені обрали).
показать весь комментарий
20.07.2022 19:59 Ответить
Це наукове визначення його посади? "Ячувсебмен президента України"? той що прописаний в конституції?
показать весь комментарий
20.07.2022 18:09 Ответить
сказочник хренов
показать весь комментарий
20.07.2022 18:10 Ответить
Ми в баню замовляли дівок.
Привозив їх такий дебелий х.герр.
Назвався менеджер, пастух своїх корівок,
Але по суті просто сутенер.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:10 Ответить
Я відчуваю себе менеджером такого собі актора який грає роль президента, Джерело:
показать весь комментарий
20.07.2022 18:12 Ответить
Якби не Єрмак, то Путлер побоявся ще робити повномасштабне вторгнення.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:12 Ответить
ЛЮДИ ДОБРІ , а може він просто починає його зливати - тобто шанатжувати натяками , ХТО СЕРЕД НИХ Є ХУ
показать весь комментарий
20.07.2022 18:13 Ответить
Спочатку Бєня поставив свого смотрящого Богдана , а потім Кремль дав Бєні дешевих "пиріжків " зі своєї єнергетики й замінив на Єрмака ...
показать весь комментарий
20.07.2022 18:18 Ответить
К сожалению это всё больше напоминает контору "Рога и копыта", с зиц-председателем Зеленским и шайкой жуликов и проходимцев во главе с Ермаком.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:30 Ответить
Чьелавьек каторий бідіт сідьеть.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:21 Ответить
Тобто,він пасивний,а ти активний))))
показать весь комментарий
20.07.2022 19:13 Ответить
Я відчуваю себе менеджером президента ! Менеджер (англ. manager, від manage - «керувати»), керівник, керуючий. Так он воно що, ясно хто керує нашим приЗЕдентом. А говорив: ручний прокурор, вийди звідси розбійник, оманські фінанси обіцяв, країна в смартфоні ... ітд. ітп. Мав кореша СБУшного. Так ти валодя шістка у єрмака. Питання руба, де майські шашлики.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:19 Ответить
Зеленський давно втік би, якщо б мав таку можливість. Але Ізраїль його не впустить як Рабиновича, а ЄС - як Мураєва. Кремлю вони теж не потрібні. Оце й стирчать пики хлопчиків Коломойського на Банковій на радість дівчатам Тік-Тока.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:27 Ответить
Ублюдків, які голосували за зелене бидло мало повісити. Коли чую голос зеленського - блювати хочеться. Яким же треба бути виродком, щоб за нього проголосувати.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:50 Ответить
Насєлєніє тупе. стадо баранів. А от корисні ідіоти справді принесли максимальну шкоду, просуваючи кремлівського обранця.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:46 Ответить
Єрмак, пішов на#уй
показать весь комментарий
20.07.2022 20:15 Ответить
і це найгірше, що б можна було придумати!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:18 Ответить
Мабуть приємно менеджерити президента, керувати ним
показать весь комментарий
20.07.2022 21:02 Ответить
яке ганьбище((((
реально, його тільки пристрелити десь там в коридорі і звернути все на ворожу ДРГ
або США хай розголошує його резюме
він же підім'яв під себе і СБУ, і ДБР, і прокуратуру, і презедентішку цього убогого, і ОП((((((((((
показать весь комментарий
20.07.2022 21:03 Ответить
власне це і є найбільшою проблемою на сьогоднішній день! бо це свідчить - презедент неспроможний, а його "менеджер" - брехло першокласне, бо одночасно і щур, і ворюга, і хабарник, і зрадник. Біда України!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:42 Ответить
Якщо диверсант голосно заявляе, що він зовсім не диверсант, а просто менеджер (завгосп, секретутка, прибиральниця), значить диверсант у відчаї через наближення невідворотного провалу.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:55 Ответить
Ермак, но ты ведь прекрасно знаешь, что дыма без огня не бывает..
показать весь комментарий
20.07.2022 23:58 Ответить
Очень важное говно
показать весь комментарий
21.07.2022 07:38 Ответить
Пишет, что менеджер Безеленского, а на самом деле верный слуга Путлера и ФСБ. Мутнейший из мутнейших - он , по шорошему и гражданства получить не смог бы , по закону.
показать весь комментарий
21.07.2022 08:04 Ответить
Ермак в Киеве родился
показать весь комментарий
21.07.2022 16:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 