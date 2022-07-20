Я чувствую себя менеджером президента, - Ермак

Андрей Ермак говорит, что работает во благо государства и помогает президенту. Конспирологические теории о якобы усилении его влияния на решение президента политика не удивляют.

Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью НП, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается усиления, - эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что не чувствует, что после назначений исполняющих обязанности генерального прокурора и главы СБУ каким-то образом изменился его статус или влияние на эти процессы.

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"Я продолжаю работать 24/7. Основные мои направления, кроме тех, которые были в мирные времена: наша армия должна получить все необходимое оружие. И я вижу сегодня результаты, в том числе моей работы. Это результат наших многих разговоров. Другое направление - это санкции. И также новая составляющая моей работы – это гарантии безопасности", - отметил Ермак.

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