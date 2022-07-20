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Зеленський (22448) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1998)

Я відчуваю себе менеджером президента, - Єрмак

єрмак

Андрій Єрмак говорить, що працює на благо держави та допомагає президенту. Конспірологічні теорії про начебто посилення його впливу на рішення президента політика не дивують.

Про це очільник Офісу президента розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується посилення, - ці конспірологічні теорії я чую кожного дня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента", - наголосив Єрмак.

Також він додав, що не відчуває, що після призначень виконувачів обов'язків генерального прокурора та голови СБУ якимось чином змінився його статус або вплив на ці процеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення нових в.о. голови СБУ та генпрокурора не посилює ні мене, ні мого заступника Татарова, - Єрмак

"Я продовжую працювати 24/7. Основні мої напрямки, крім тих, які були в мирні часи: наша армія повинна отримати всю необхідну зброю. І я бачу сьогодні результати, у тому числі й моєї роботи. Це результат наших багатьох розмов. Інший напрямок - це санкції. І також нова складова моєї роботи - це гарантії безпеки", - зазначив Єрмак.

Також читайте: Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів
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Топ коментарі
+58
НОВОСТЬ ПОИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ ПРО ЕРМАКА

volodarskijo

@volodarskijo

У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки

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20.07.2022 16:38
+53
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20.07.2022 16:01
+51
Елдак, ты завхоз, иди карандаши точи!!!

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20.07.2022 16:01
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менеджер по продажу України кацяпам.
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20.07.2022 16:39 Відповісти
всьому свій час а там буде видно чи менеджер або баласт, який потягне на дно
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20.07.2022 16:37 Відповісти
Дайте мені цього менеджера за горло потримати
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20.07.2022 16:37 Відповісти
НОВОСТЬ ПОИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ ПРО ЕРМАКА

volodarskijo

@volodarskijo

У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки

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20.07.2022 16:38 Відповісти
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20.07.2022 16:47 Відповісти
І в три роки можна бути кориснішим, ніж 44 неЛох!
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20.07.2022 18:04 Відповісти
вітаю!!!!! 😘
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20.07.2022 20:37 Відповісти
менеджер по сливу информации
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20.07.2022 16:40 Відповісти
Путлер каже що йому ціни немає.
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20.07.2022 17:17 Відповісти
ВОТ ПАДЛЮКА !!! ( НО сами виноваты !! )
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20.07.2022 17:59 Відповісти
Продюссер Валентин
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20.07.2022 16:40 Відповісти
що зі зброєю, що з санкціями постійні провали та скандали, але Дермак тут ні до чого - це все погані партнери та московити.
Я б порадив манагеру Дермаку йти бренд-менеджером в Рошен, але він туди не пройде відбір
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20.07.2022 16:41 Відповісти
Все верно,ты тварина действительно менеджер при Зеленском по продаже государственных интересов,сам паскуда признался.
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20.07.2022 16:41 Відповісти
от хоча б сказа ПРИ президенті
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20.07.2022 18:03 Відповісти
Я працюю менеджером У пупкіна - Значить Пупкін або твій хазяїн або як мініму шеф
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20.07.2022 18:06 Відповісти
Бути менеджером у оманського зрадника теж Гаага.
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20.07.2022 19:32 Відповісти
Тобто він управляє президентом?
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20.07.2022 16:43 Відповісти
мєнєджіруєт))
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20.07.2022 16:48 Відповісти
агась, опєратор аватара зє
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20.07.2022 18:44 Відповісти
усе правильно; тільки без знаку питання.
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20.07.2022 19:24 Відповісти
«Менеджер президента» но есть нюанс. )
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20.07.2022 16:43 Відповісти
артист - подставное лицо и лишь исполняет роль Голобородько из сериала "слуга народа".
єто очевидно. настрящими режиссерами и сценаристами, остаются совершенно другие люди, которые пишут свои "вагнеровские" сценарии далеко не в пользу Украини.
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20.07.2022 16:44 Відповісти
У путинаХуйла отсасующий дЕрьмак?!как пахнет пук!расскажи!меню сделаем!для дЕрмакПутинХуйло!+зелёная для вагонов!горох фасоль и ЯЙЦА КАЖДОГО ИЗ ВАС!!!!СМАКОТАААА!!!!
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20.07.2022 16:47 Відповісти
Интересно: сколько пожеланий здоровья проклятий получит этот персонаж к концу дня?
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20.07.2022 16:48 Відповісти
Повірте, йому це не зашкодить! Краще б получив одне побажання - свинцеве, межи очі!
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20.07.2022 18:46 Відповісти
Як звуть того хто смикає ляльок за ниточки у ляльковому театрі?🤔 Здається ляльковод... Так от дєрьмак - це просто "зєлєвод"!
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20.07.2022 16:50 Відповісти
Я відчуваю себе менеджером президента, - Єрмак. Рашистський агент "козир" відчуває в ньому народ України
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20.07.2022 16:51 Відповісти
Менеджер!? Результати твоєї діяльності вказують на те, що ти "слуга двоих господ"! Тільки першим ти керуєш, а на другог, дійсно, працюєш. Сподіваюсь, прийде час, і ти будеш відповідати за своє менеджерство, яке мало тяжкі наслідки для українського суспільства. Важаю, що і Президент Зеленський також повинен бути відповідати за наслідки твоєї діяльності.
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20.07.2022 16:51 Відповісти
А в США та ЄС зовсім іншої думки про цього гада.
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20.07.2022 16:52 Відповісти
воно або тупе і не розуміє значення слів які вживає, або тупо тролить найвеличнішого...
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20.07.2022 16:53 Відповісти
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20.07.2022 16:55 Відповісти
Але ж країна в небезпеці ! Сміхом цю небезпеку не подолати . Може й було так задумано ,що в разі успіху агресора вже й був готовий сценарій здачі України Зеленським та його посіпаками ?
Але зараз В УМОВАХ ВІЙНИ треба шоб Зеленський передав функції Президента ТІЛЬКИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ якомусь КОЛЕКТИВНОМУ органу , якому ми довіряємо. Що вони задумали для України В РАЗІ ПРОВАЛУ не знаємо . Отже небезпека путчу , перевороту таки є.
Всі тільки констатують . Громадян до законних дій проти мафіозної влади , яка можливо злигалася з ворогом- НЕ ЗОВУТЬ. Ну і до чого йдемо ?
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20.07.2022 17:08 Відповісти
а в это время....зять мой на Южном направлении...недавно после контузии попал в госпиталь,после госпиталя дали три дня отпуска,сейчас дома,в Одессе,послезавтра обратно..это я к чему..у них в подразделении служит(тадам!)Юрий Луценко!Роет окопы,готовит бойцам покушать,кстати,зять говорит что довольно хорошо.А в соседнем подразделении-Турчинов...Они,имхо,не ангелы..да и кто из нас ангел?Но они там,рядом с воинами!И не с телефоном в руках и "ценными" указаниями со рта как Безмозг..пардон,Безуглая..А мьсье Ермаку с большой любовью имею сказать:"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазл".
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20.07.2022 17:08 Відповісти
Юра Луценко - Команданте наш антикучмовского майдана . Под дождём под снегом твой грозный юмор Юрчик помогал нам стоять до победы. В тюряге Януковича сидел. И неизвестно было жив ли останется . Но на судебных заседаниях так называемого суда - - -опять тот же юмор и смех в глаза судьям диктатора . Потом ты Юра блуждал долго в потёмках. Ну уж извини. Не обижайся. И теперь он снова НА СВОЁМ МЕСТЕ. Но он нужен сейчас в Киеве. Мафия рулит осторожно нагло упорно. Беда над Украиной.
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20.07.2022 17:53 Відповісти
За аналогією зі скромним трутнем, який просив називати його - трутяга.
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20.07.2022 17:10 Відповісти
Антрепренером може він мав на увазі?
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20.07.2022 17:13 Відповісти
Імпресаріо...
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21.07.2022 02:51 Відповісти
З Єрмаком на чолі ми Путлера не подолаємо !
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20.07.2022 17:14 Відповісти
Тут він правильно сказав - "менеджером президента", не офісу президента, а саме президента, тобто він той, хто управляє президентом.
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20.07.2022 17:15 Відповісти
глыбше и ширше уже и не скажешь... осталась надежда, что когда бубочка вступал в должность президента его удостоверение упало на пол... осталось подождать немного... кто-то это удостоверение обязательно поднимет...
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20.07.2022 17:22 Відповісти
А я відчуваю тебе злодіем...
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20.07.2022 17:24 Відповісти
ПРОДЮСЕР - хреновим був у кінобізнесі , якось ставив у ВР бої свого підопічного бадита Тадеєва у банді регіонів 3 склиання у ВР!!! Креімль сказав - ТИ ГОТОВИЙ ВІДЧУВАТИ СЕБЕ ВІЦЕПРЕЗИДНТОМ , доки ми ту Україну знищимо за твоєю поміччю...
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20.07.2022 17:25 Відповісти
уж перднул, в цель !!!! зе-менеджер это круто !!!! а не пора ли зе-менеджера на па-рашу !!!
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20.07.2022 17:27 Відповісти
Де ти працюєш? менеджером У! У! У! (офісі) Президента !!! а ******* ! по Фрейду Я МЕНЕДЖЕР ПРЕЗИДЕНТА
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20.07.2022 17:31 Відповісти
Клятий самозванець !
Тебе ніхто не кликав у владу.
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20.07.2022 17:34 Відповісти
чому це "ніхто"? його не обирав ніхто, а покликав його ZV.
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20.07.2022 19:41 Відповісти
Менеджер (з англійської «manage» - керувати)! Тоб-то у нас в Україні у Владі є офіційна посада - "Керувати Президентом"?
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20.07.2022 17:39 Відповісти
підарок підарка...
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20.07.2022 17:43 Відповісти
Нікому не відома істота виползла як з дупи мамонта і стала найвпливовіщою
людиною України 😲 Дорослі після того як закінчується дитинство припиняють
вірити в казку "Попелюшка", але дЄрмак наполягає що це не казка, а чиста
правда - фея з ГРУ зробила його менеджером актора з кварталу 95 звісно на
благо Скрєпного королівства
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20.07.2022 17:53 Відповісти
Менеджер президента? Не менше?.. ))) Тобто керівник президента? ))) Ну, десь так воно виглядає.
Та не іоп твою мать! Та викиньте вже нахєр цю смердючу істоту з поля зору. Найміть замість нього продавця з магазину канцелярських товарів і крапка! Скільки можна чути про цього "менеджера"? Шо воно там менежить? Від нього давно смердить кацапським лайном, а воно якесь непотопляєме. Легше генпрокурора викинути, ніж цього номінально зайвого пасажира?
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20.07.2022 17:54 Відповісти
Уволили нач. ГУР, генерала В.В. Бурбу, офицеров ГУР, по операции вагнеровцев, твоих рук дело, ермак.
Запретили диверсионную деятельность и ликвидацию предателей України, твоих рук дело ермак.
наумов и другие *идоры твои люди ермак.
татаров зачем в ОП.
демченко зачем в ОП.
К патрушеву в Оман, ты ермак возил юмориста.
И т.д.
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20.07.2022 17:55 Відповісти
мінєт-тжер
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20.07.2022 17:56 Відповісти
А так той, хто управляє маріонеткою називається менеджером! Ну так тепер все ж стало зрозуміим!
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20.07.2022 18:01 Відповісти
ермак с командой привёл войну в Україну.
3 года работал ермак, войны, не будет, я знаю козака, патрушева, нужно говорить с путиным, нужно не стрелять, войну хотят националисты, а лучше посмотреть в путина.
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20.07.2022 18:04 Відповісти
Та коли ж вже скінчиться ця кумедія? Скільки можна над нами знущаються ? Бреше ,бреше і бреше нагло в очі всьому народу України . Чи невже Байден не може порозмовляти з зе раз і назавжди ,та закрити цю наволоч , чи все так погано
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20.07.2022 18:07 Відповісти
розмовляти потрібно не Байдену; розмовляти потрібно народу України (якшо ми -- народ, а не насєлєніє).
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20.07.2022 19:55 Відповісти
скорее Второе! одни Сопли рекой текут.
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20.07.2022 20:09 Відповісти
ну ми реально не можемо зараз робити Майдан. а більше у нас способів впливу немає. парламент окупований зеленою пліснявою і перефарбованими опзжистами. журналісти продажні. опозиційні канали заблоковані.
одна надія на Дядька Сема.
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20.07.2022 20:43 Відповісти
Бидло спочатку обирає собі ************ зеленського, а потім вимагає допомоги у Байдена.
Бачили очі що купували? - Їжте, хоч би вам повилазило, скоти. (Це я не до Вас персонально, а до тих скотів, які його мені обрали).
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20.07.2022 19:59 Відповісти
Це наукове визначення його посади? "Ячувсебмен президента України"? той що прописаний в конституції?
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20.07.2022 18:09 Відповісти
сказочник хренов
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20.07.2022 18:10 Відповісти
Ми в баню замовляли дівок.
Привозив їх такий дебелий х.герр.
Назвався менеджер, пастух своїх корівок,
Але по суті просто сутенер.
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20.07.2022 18:10 Відповісти
Я відчуваю себе менеджером такого собі актора який грає роль президента, Джерело:
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20.07.2022 18:12 Відповісти
Якби не Єрмак, то Путлер побоявся ще робити повномасштабне вторгнення.
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20.07.2022 18:12 Відповісти
ЛЮДИ ДОБРІ , а може він просто починає його зливати - тобто шанатжувати натяками , ХТО СЕРЕД НИХ Є ХУ
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20.07.2022 18:13 Відповісти
Спочатку Бєня поставив свого смотрящого Богдана , а потім Кремль дав Бєні дешевих "пиріжків " зі своєї єнергетики й замінив на Єрмака ...
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20.07.2022 18:18 Відповісти
К сожалению это всё больше напоминает контору "Рога и копыта", с зиц-председателем Зеленским и шайкой жуликов и проходимцев во главе с Ермаком.
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20.07.2022 18:30 Відповісти
Чьелавьек каторий бідіт сідьеть.
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20.07.2022 19:21 Відповісти
Тобто,він пасивний,а ти активний))))
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20.07.2022 19:13 Відповісти
Я відчуваю себе менеджером президента ! Менеджер (англ. manager, від manage - «керувати»), керівник, керуючий. Так он воно що, ясно хто керує нашим приЗЕдентом. А говорив: ручний прокурор, вийди звідси розбійник, оманські фінанси обіцяв, країна в смартфоні ... ітд. ітп. Мав кореша СБУшного. Так ти валодя шістка у єрмака. Питання руба, де майські шашлики.
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20.07.2022 19:19 Відповісти
Зеленський давно втік би, якщо б мав таку можливість. Але Ізраїль його не впустить як Рабиновича, а ЄС - як Мураєва. Кремлю вони теж не потрібні. Оце й стирчать пики хлопчиків Коломойського на Банковій на радість дівчатам Тік-Тока.
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20.07.2022 19:27 Відповісти
Ублюдків, які голосували за зелене бидло мало повісити. Коли чую голос зеленського - блювати хочеться. Яким же треба бути виродком, щоб за нього проголосувати.
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20.07.2022 19:50 Відповісти
Насєлєніє тупе. стадо баранів. А от корисні ідіоти справді принесли максимальну шкоду, просуваючи кремлівського обранця.
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20.07.2022 20:46 Відповісти
Єрмак, пішов на#уй
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20.07.2022 20:15 Відповісти
і це найгірше, що б можна було придумати!
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20.07.2022 20:18 Відповісти
Мабуть приємно менеджерити президента, керувати ним
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20.07.2022 21:02 Відповісти
яке ганьбище((((
реально, його тільки пристрелити десь там в коридорі і звернути все на ворожу ДРГ
або США хай розголошує його резюме
він же підім'яв під себе і СБУ, і ДБР, і прокуратуру, і презедентішку цього убогого, і ОП((((((((((
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20.07.2022 21:03 Відповісти
власне це і є найбільшою проблемою на сьогоднішній день! бо це свідчить - презедент неспроможний, а його "менеджер" - брехло першокласне, бо одночасно і щур, і ворюга, і хабарник, і зрадник. Біда України!
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20.07.2022 21:42 Відповісти
Якщо диверсант голосно заявляе, що він зовсім не диверсант, а просто менеджер (завгосп, секретутка, прибиральниця), значить диверсант у відчаї через наближення невідворотного провалу.
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20.07.2022 23:55 Відповісти
Ермак, но ты ведь прекрасно знаешь, что дыма без огня не бывает..
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20.07.2022 23:58 Відповісти
Очень важное говно
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21.07.2022 07:38 Відповісти
Пишет, что менеджер Безеленского, а на самом деле верный слуга Путлера и ФСБ. Мутнейший из мутнейших - он , по шорошему и гражданства получить не смог бы , по закону.
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21.07.2022 08:04 Відповісти
Ермак в Киеве родился
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21.07.2022 16:30 Відповісти
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