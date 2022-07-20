Я відчуваю себе менеджером президента, - Єрмак

Андрій Єрмак говорить, що працює на благо держави та допомагає президенту. Конспірологічні теорії про начебто посилення його впливу на рішення президента політика не дивують.

Про це очільник Офісу президента розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується посилення, - ці конспірологічні теорії я чую кожного дня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента", - наголосив Єрмак.

Також він додав, що не відчуває, що після призначень виконувачів обов'язків генерального прокурора та голови СБУ якимось чином змінився його статус або вплив на ці процеси.

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"Я продовжую працювати 24/7. Основні мої напрямки, крім тих, які були в мирні часи: наша армія повинна отримати всю необхідну зброю. І я бачу сьогодні результати, у тому числі й моєї роботи. Це результат наших багатьох розмов. Інший напрямок - це санкції. І також нова складова моєї роботи - це гарантії безпеки", - зазначив Єрмак.

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