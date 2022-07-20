Я відчуваю себе менеджером президента, - Єрмак
Андрій Єрмак говорить, що працює на благо держави та допомагає президенту. Конспірологічні теорії про начебто посилення його впливу на рішення президента політика не дивують.
Про це очільник Офісу президента розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується посилення, - ці конспірологічні теорії я чую кожного дня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента", - наголосив Єрмак.
Також він додав, що не відчуває, що після призначень виконувачів обов'язків генерального прокурора та голови СБУ якимось чином змінився його статус або вплив на ці процеси.
"Я продовжую працювати 24/7. Основні мої напрямки, крім тих, які були в мирні часи: наша армія повинна отримати всю необхідну зброю. І я бачу сьогодні результати, у тому числі й моєї роботи. Це результат наших багатьох розмов. Інший напрямок - це санкції. І також нова складова моєї роботи - це гарантії безпеки", - зазначив Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
volodarskijo
@volodarskijo
У Патрона сьогодні день народження Маленькому виповнилося 3 роки
Я б порадив манагеру Дермаку йти бренд-менеджером в Рошен, але він туди не пройде відбір
єто очевидно. настрящими режиссерами и сценаристами, остаются совершенно другие люди, которые пишут свои "вагнеровские" сценарии далеко не в пользу Украини.
пожеланий здоровьяпроклятий получит этот персонаж к концу дня?
Але зараз В УМОВАХ ВІЙНИ треба шоб Зеленський передав функції Президента ТІЛЬКИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ якомусь КОЛЕКТИВНОМУ органу , якому ми довіряємо. Що вони задумали для України В РАЗІ ПРОВАЛУ не знаємо . Отже небезпека путчу , перевороту таки є.
Всі тільки констатують . Громадян до законних дій проти мафіозної влади , яка можливо злигалася з ворогом- НЕ ЗОВУТЬ. Ну і до чого йдемо ?
Тебе ніхто не кликав у владу.
людиною України 😲 Дорослі після того як закінчується дитинство припиняють
вірити в казку "Попелюшка", але дЄрмак наполягає що це не казка, а чиста
правда - фея з ГРУ зробила його менеджером актора з кварталу 95 звісно на
благо Скрєпного королівства
Та не іоп твою мать! Та викиньте вже нахєр цю смердючу істоту з поля зору. Найміть замість нього продавця з магазину канцелярських товарів і крапка! Скільки можна чути про цього "менеджера"? Шо воно там менежить? Від нього давно смердить кацапським лайном, а воно якесь непотопляєме. Легше генпрокурора викинути, ніж цього номінально зайвого пасажира?
Запретили диверсионную деятельность и ликвидацию предателей України, твоих рук дело ермак.
наумов и другие *идоры твои люди ермак.
татаров зачем в ОП.
демченко зачем в ОП.
К патрушеву в Оман, ты ермак возил юмориста.
И т.д.
3 года работал ермак, войны, не будет, я знаю козака, патрушева, нужно говорить с путиным, нужно не стрелять, войну хотят националисты, а лучше посмотреть в путина.
одна надія на Дядька Сема.
Бачили очі що купували? - Їжте, хоч би вам повилазило, скоти. (Це я не до Вас персонально, а до тих скотів, які його мені обрали).
Привозив їх такий дебелий
х.герр.
Назвався менеджер, пастух своїх корівок,
Але по суті просто сутенер.
реально, його тільки пристрелити десь там в коридорі і звернути все на ворожу ДРГ
або США хай розголошує його резюме
він же підім'яв під себе і СБУ, і ДБР, і прокуратуру, і презедентішку цього убогого, і ОП((((((((((