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Началась встреча в формате "Рамштайн-4"

остін,ллойд

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины началась, она проходит онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США в Твиттере.

Началась встреча в формате Рамштайн-4 01

Ллойд Остин – министр обороны США – уже выступил на встрече с речью.

Также читайте: Есть некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже, – Резников провел беседу со своим американским коллегой Остином

Как сообщалось, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
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Топ комментарии
+9
"Вільха" працює по рашистах: ЗСУ показали роботу вітчизняної високоточної системи (відео)
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
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20.07.2022 16:14
+9
и о погоде! )))
///
В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

Ждем официальной информации .
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20.07.2022 16:20
+5
Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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20.07.2022 16:16
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"Вільха" працює по рашистах: ЗСУ показали роботу вітчизняної високоточної системи (відео)
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
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20.07.2022 16:14 Ответить
Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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20.07.2022 16:16 Ответить
Шольцу треба постіно під зад копняка давати
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20.07.2022 16:16 Ответить
и о погоде! )))
///
В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

Ждем официальной информации .
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20.07.2022 16:20 Ответить
Sonne-4
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20.07.2022 16:24 Ответить
У Остина такое лицо, как будто он всяких чемоданных срулей со "втарой армией мира" ест на завтрак.
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20.07.2022 16:32 Ответить
яке б лице у него не було но ему велике дякую - а вам оркам замаскірованним за кораблем
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20.07.2022 16:55 Ответить
Смачного!
Поїдання орків за канібалізм не вважати.
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20.07.2022 17:54 Ответить
Спросим у Бога?!Кто виновен?тот кто первый напал?или тот кто подставил вторую ЩЕКУ?!Как не крути БИБА И БОБА ДВА ДАЛБАЙОБА!!!История Свидетель!!!!ПУТИНХУЙЛО!!!!
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20.07.2022 16:40 Ответить
благочинний базар - 4
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20.07.2022 17:25 Ответить
 
 