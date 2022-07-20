Началась встреча в формате "Рамштайн-4"
Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины началась, она проходит онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США в Твиттере.
Ллойд Остин – министр обороны США – уже выступил на встрече с речью.
Как сообщалось, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
Топ комментарии
+9 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий20.07.2022 16:14
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.07.2022 16:20
+5 krot_lub
показать весь комментарий20.07.2022 16:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
///
В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299
По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».
Ждем официальной информации .
Поїдання орків за канібалізм не вважати.