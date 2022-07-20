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Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн-4"

остін,ллойд

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України розпочалася, вона відбувається онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США у Твіттері.

Розпочалася зустріч у форматі Рамштайн-4 01

Ллойд Остін – міністр оборони США – уже виступив на зустрічі з промовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним

Як повідомлялося, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня. Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.

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Топ коментарі
+9
"Вільха" працює по рашистах: ЗСУ показали роботу вітчизняної високоточної системи (відео)
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
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20.07.2022 16:14
+9
и о погоде! )))
///
В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

Ждем официальной информации .
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20.07.2022 16:20
+5
Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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20.07.2022 16:16
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"Вільха" працює по рашистах: ЗСУ показали роботу вітчизняної високоточної системи (відео)
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
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20.07.2022 16:14 Відповісти
Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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20.07.2022 16:16 Відповісти
Шольцу треба постіно під зад копняка давати
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20.07.2022 16:16 Відповісти
и о погоде! )))
///
В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

Ждем официальной информации .
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20.07.2022 16:20 Відповісти
Sonne-4
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20.07.2022 16:24 Відповісти
У Остина такое лицо, как будто он всяких чемоданных срулей со "втарой армией мира" ест на завтрак.
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20.07.2022 16:32 Відповісти
яке б лице у него не було но ему велике дякую - а вам оркам замаскірованним за кораблем
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20.07.2022 16:55 Відповісти
Смачного!
Поїдання орків за канібалізм не вважати.
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20.07.2022 17:54 Відповісти
Спросим у Бога?!Кто виновен?тот кто первый напал?или тот кто подставил вторую ЩЕКУ?!Как не крути БИБА И БОБА ДВА ДАЛБАЙОБА!!!История Свидетель!!!!ПУТИНХУЙЛО!!!!
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20.07.2022 16:40 Відповісти
благочинний базар - 4
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20.07.2022 17:25 Відповісти
 
 