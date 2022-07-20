Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн-4"
Четверта зустріч Контактної групи з оборони України розпочалася, вона відбувається онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США у Твіттері.
Ллойд Остін – міністр оборони США – уже виступив на зустрічі з промовою.
Як повідомлялося, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня. Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.
Топ коментарі
+9 Йцу Кенг 07b0c614
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https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
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В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299
По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».
Ждем официальной информации .
Поїдання орків за канібалізм не вважати.