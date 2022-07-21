Слова Лаврова о расширении географии вторжения – это пропаганда, - Бербок
Заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о якобы географическом расширении задач войны против Украины является пропагандистским.
Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что россияне каждый раз используют какие-нибудь новые аргументы.
"...Сейчас они утверждают, что это связано с военной поддержкой (Запад. - Ред.). Но они и раньше атаковали Киев и другие части Украины", - подчеркнула Бербок.
Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".
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+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Пожалуйста, подождите...
Це підтвердження того, як умовний Захід своїми непослідовними діями, - мягко сказано !? - впливає на плани/вносить корективи в стратегії Путіна?
Лавров заявив "Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"...а
НЕ слід спрощувати і...
Якщо вникати в сутність заяви Лаврова: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР", то якщо вставити слово СПОВІЛЬНЕННЯ, то все стає на свої місця - Географічні завдання "спецоперації" змінилися через СПОВІЛЬНЕННЯ постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР.
На тому ж ЦЕНЗОР. НЕТ можна знайти повідомлення щодо СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, особливо зі сторони Німеччини, - Шольца слухали в Бундестазі *, - до того якщо і постачається, то таке різноманіття всяких типів неуніфікованих озброєнь, що їх освоювати складно і довго і т.п. з прийомів... А тим часом агресор відгризає новій кусок території і кошмарить зі всіх видів озброєння населення міст і сіл де тільки може дістати, знищує цивілізаційну инфраструктуру...
Так умовний Захід своїми непослідовними діями, - тим СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, - впливає на плани Путіна. Дія і протидія, адекватна. А тим часом, пані Бербок, то назива. пропогандою...
Одно пропущене/не сказане слово...?