Слова Лаврова про розширення географії вторгнення - це пропаганда, - Бербок
Заява глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо нібито географічного розширення завдань війни проти України є пропагандистською.
Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що росіяни щоразу використовують якісь нові аргументи.
"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу. - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - підкреслила Бербок.
Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".
Топ коментарі
+11 частный сектор
показати весь коментар21.07.2022 09:10
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.07.2022 09:04
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.07.2022 09:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це підтвердження того, як умовний Захід своїми непослідовними діями, - мягко сказано !? - впливає на плани/вносить корективи в стратегії Путіна?
Лавров заявив "Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"...а
НЕ слід спрощувати і...
Якщо вникати в сутність заяви Лаврова: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР", то якщо вставити слово СПОВІЛЬНЕННЯ, то все стає на свої місця - Географічні завдання "спецоперації" змінилися через СПОВІЛЬНЕННЯ постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР.
На тому ж ЦЕНЗОР. НЕТ можна знайти повідомлення щодо СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, особливо зі сторони Німеччини, - Шольца слухали в Бундестазі *, - до того якщо і постачається, то таке різноманіття всяких типів неуніфікованих озброєнь, що їх освоювати складно і довго і т.п. з прийомів... А тим часом агресор відгризає новій кусок території і кошмарить зі всіх видів озброєння населення міст і сіл де тільки може дістати, знищує цивілізаційну инфраструктуру...
Так умовний Захід своїми непослідовними діями, - тим СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, - впливає на плани Путіна. Дія і протидія, адекватна. А тим часом, пані Бербок, то назива. пропогандою...
Одно пропущене/не сказане слово...?