Слова Лаврова про розширення географії вторгнення - це пропаганда, - Бербок

Заява глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо нібито географічного розширення завдань війни проти України є пропагандистською.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що росіяни щоразу використовують якісь нові аргументи.

"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу. - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - підкреслила Бербок.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".

Також читайте: США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час