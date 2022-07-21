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Новини Війна
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Німеччина (7101) Лавров (1544) Анналена Бербок (423)

Слова Лаврова про розширення географії вторгнення - це пропаганда, - Бербок

бербок

Заява глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо нібито географічного розширення завдань війни проти України є пропагандистською.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що росіяни щоразу використовують якісь нові аргументи.

"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу. - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - підкреслила Бербок.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".

Також читайте: США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час

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Топ коментарі
+11
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21.07.2022 09:10
+8
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21.07.2022 09:04
+7
Ачєрєдной брєд сівого мєрінс с прасрочєним вєтпаспортом...
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21.07.2022 09:01
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Ачєрєдной брєд сівого мєрінс с прасрочєним вєтпаспортом...
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21.07.2022 09:01 Відповісти
Були вже три дні до Ла-Манша. До Аляски москальські РСЗВ можуть дістати. Невже про цю географію обкурена коняка натякає? чи не має ніякого уявлення про географію?
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21.07.2022 09:29 Відповісти
Це і так ясно, що лошадь говорить для своїх підеропарашистів. Треба якось виправдовуватись за затягуванням війни.
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21.07.2022 09:03 Відповісти
Та чому ж пропаганда? Повинно бути розширено на Білгородську, Курську, Брянську, Воронезьку, Ростовську області. Як мінімум.
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21.07.2022 09:04 Відповісти
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21.07.2022 09:04 Відповісти
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21.07.2022 09:10 Відповісти
Викапаний Калантарян!
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21.07.2022 11:18 Відповісти
Вольдемар мріє про зустріч "з німецьким пролетаріатом" як його тезка у 1920 році. А наслідки ті ж самі.
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21.07.2022 09:20 Відповісти
Ты ж недавно хотела с ним по душам поговорить
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21.07.2022 09:31 Відповісти
Це не пропаганда, як стверджує піні Бербок, це зміна тактики у ВІДПОВІДНОСТІ до лукавої позиції Заходу щодо України на догоду Кремлю.

Це підтвердження того, як умовний Захід своїми непослідовними діями, - мягко сказано !? - впливає на плани/вносить корективи в стратегії Путіна?

Лавров заявив "Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"...а

НЕ слід спрощувати і...

Якщо вникати в сутність заяви Лаврова: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР", то якщо вставити слово СПОВІЛЬНЕННЯ, то все стає на свої місця - Географічні завдання "спецоперації" змінилися через СПОВІЛЬНЕННЯ постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР.

На тому ж ЦЕНЗОР. НЕТ можна знайти повідомлення щодо СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, особливо зі сторони Німеччини, - Шольца слухали в Бундестазі *, - до того якщо і постачається, то таке різноманіття всяких типів неуніфікованих озброєнь, що їх освоювати складно і довго і т.п. з прийомів... А тим часом агресор відгризає новій кусок території і кошмарить зі всіх видів озброєння населення міст і сіл де тільки може дістати, знищує цивілізаційну инфраструктуру...

Так умовний Захід своїми непослідовними діями, - тим СПОВІЛЬНЕННЯ темпів постачання зброї, - впливає на плани Путіна. Дія і протидія, адекватна. А тим часом, пані Бербок, то назива. пропогандою...

Одно пропущене/не сказане слово...?
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21.07.2022 09:40 Відповісти
 
 