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Газ (9404) Германия (6730) россия (93015) Северный поток (1443)

Россия снова поставляет газ в Германию "Северным потоком-1"

поток,северный,потік,північний

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters

В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве отмечали, что полное прекращение снабжения газа "Северным потоком-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины "Siemens", привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. В последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые номинации – резервирование пропускной способности трубопроводов.

Также читайте: Линкявичюс о седьмом пакете санкций против России: "ЕС заплатил РФ больше денег, чем помог Украине"

Эти заказы на транзит газа по газопроводу "Северный поток-1" в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на "Северный поток-1" по-прежнему составляют около 30% мощности.
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Топ комментарии
+6
Німеччина не дає нам зброю - отримує натомість газ.
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21.07.2022 09:21
+3
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21.07.2022 09:24
+3
А Германии позарез нужен газ, ничего личного просто бизнес. Или вы считаете, что немцы должны остановить заводы, сидеть в холоде и без тёплой воды? В данный момент заменить российский газ просто нечем, если бы было немцы бы это наверняка сделали. Если у вас есть альтернатива, подскажите им.
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21.07.2022 09:51
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Німеччина не дає нам зброю - отримує натомість газ.
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21.07.2022 09:21 Ответить
Стосовно зброї - не зовсім так, на сьогодні Німеччина на четвертому місці після Америки, Британії та Польщі. Просто чомусь про це мовчать, а Німеччину згадують тільки тоді, коли поставки затримуються. Як на мою думку, це роблять навмисно, щоб українці в Німеччині бачили ворога. А це вигідно тільки расєянам.
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21.07.2022 09:59 Ответить
а на початку війни, хто плакався за русскії бабушек і що спати не зможе, ящо з немецької зброї вбиватимуть русіш зольдатен? це кому було вигідно?
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21.07.2022 10:15 Ответить
Цікаво, а є десь зведена інформація про хто, що і скільки поставив?
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21.07.2022 12:04 Ответить
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21.07.2022 09:24 Ответить
московити пижились но дєнєх нєт і прийшлось включити трубу...ну нам теж буде потрібен газ і ніде його отримати крім як з еуропи...
а була надія що московський газ таки замінять благо продаванів не бракує
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21.07.2022 09:26 Ответить
швайне-шайзе...
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21.07.2022 09:28 Ответить
Альтернативная история, где то было, Украина поделила Европу с россией, себе забрала Польшу, Венгрию, Словакию, Италию еще что то, остальное, немцы, французы и т.д. у рашки. Где читал, не помню.
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21.07.2022 09:28 Ответить
ce oznachae tilki odne - u parashi pozarez nuzhni $$$....sankciji nepracue kazhete ?
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21.07.2022 09:36 Ответить
А Германии позарез нужен газ, ничего личного просто бизнес. Или вы считаете, что немцы должны остановить заводы, сидеть в холоде и без тёплой воды? В данный момент заменить российский газ просто нечем, если бы было немцы бы это наверняка сделали. Если у вас есть альтернатива, подскажите им.
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21.07.2022 09:51 Ответить
про альтернативи їм треба було думати, коли це гівно тільки почали будувати, і коли люди добрі казали що рф буде газом шантажувати Європу було їх слухати і думати про альтернативу а не казати "консперологи, нагнітають, ето только комерческій проект".
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21.07.2022 10:18 Ответить
malo to shto oni sami vljapalis - tak oni vsju EU podstavili esho
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21.07.2022 10:27 Ответить
те саме можна сказати і українцям. Чому раніше не думали та не готувались?
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21.07.2022 10:48 Ответить

А ви купляючи найдешевший газ на ринку думали б про дорожчi альтернативи?
Вам однако, наприклад, платити за газ "x" € або "2x" €?
Не думаю...
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21.07.2022 11:33 Ответить
nemci nichevo nedolzny . oni sami skazali shto otkazhutsa ot russishe gas do konca 23 goda - u nih javno e alternativa na ume.
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21.07.2022 10:19 Ответить
Раська ж не хоче продавати свої гази хвашиздам, бо «нє забудєм нє простим», а ці кончені продовжують фінансувати терористів.
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21.07.2022 09:40 Ответить
Если Гитлер уже и с Эрдоганом встречался, то и Северный поток 1 почему бы не запустить. Вот такие дела...
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21.07.2022 09:43 Ответить
Зима буде довгою, нехай постачає. Продаж газу і так не врятує мордор. Головне, що нафту перекриють в кінці року.
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23.07.2022 11:24 Ответить
 
 