Россия снова поставляет газ в Германию "Северным потоком-1"

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

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В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве отмечали, что полное прекращение снабжения газа "Северным потоком-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины "Siemens", привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. В последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые номинации – резервирование пропускной способности трубопроводов.

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Эти заказы на транзит газа по газопроводу "Северный поток-1" в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на "Северный поток-1" по-прежнему составляют около 30% мощности.