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газ (10273) Німеччина (7101) росія (63614) Північний потік (2447)

Росія знову постачає газ до Німеччини "Північним потоком-1"

поток,северный,потік,північний

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

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Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни "Siemens", привезеної до Канади для ремонту.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації — резервування пропускної спроможності трубопроводів.

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Ці замовлення на транзит газу газопроводом "Північний потік-1" у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на "Північний потік-1", як і раніше, становлять близько 30% потужності.

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Топ коментарі
+6
Німеччина не дає нам зброю - отримує натомість газ.
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21.07.2022 09:21
+3
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21.07.2022 09:24
+3
А Германии позарез нужен газ, ничего личного просто бизнес. Или вы считаете, что немцы должны остановить заводы, сидеть в холоде и без тёплой воды? В данный момент заменить российский газ просто нечем, если бы было немцы бы это наверняка сделали. Если у вас есть альтернатива, подскажите им.
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21.07.2022 09:51
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Німеччина не дає нам зброю - отримує натомість газ.
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21.07.2022 09:21 Відповісти
Стосовно зброї - не зовсім так, на сьогодні Німеччина на четвертому місці після Америки, Британії та Польщі. Просто чомусь про це мовчать, а Німеччину згадують тільки тоді, коли поставки затримуються. Як на мою думку, це роблять навмисно, щоб українці в Німеччині бачили ворога. А це вигідно тільки расєянам.
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21.07.2022 09:59 Відповісти
а на початку війни, хто плакався за русскії бабушек і що спати не зможе, ящо з немецької зброї вбиватимуть русіш зольдатен? це кому було вигідно?
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21.07.2022 10:15 Відповісти
Цікаво, а є десь зведена інформація про хто, що і скільки поставив?
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21.07.2022 12:04 Відповісти
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21.07.2022 09:24 Відповісти
московити пижились но дєнєх нєт і прийшлось включити трубу...ну нам теж буде потрібен газ і ніде його отримати крім як з еуропи...
а була надія що московський газ таки замінять благо продаванів не бракує
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21.07.2022 09:26 Відповісти
швайне-шайзе...
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21.07.2022 09:28 Відповісти
Альтернативная история, где то было, Украина поделила Европу с россией, себе забрала Польшу, Венгрию, Словакию, Италию еще что то, остальное, немцы, французы и т.д. у рашки. Где читал, не помню.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
ce oznachae tilki odne - u parashi pozarez nuzhni $$$....sankciji nepracue kazhete ?
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21.07.2022 09:36 Відповісти
А Германии позарез нужен газ, ничего личного просто бизнес. Или вы считаете, что немцы должны остановить заводы, сидеть в холоде и без тёплой воды? В данный момент заменить российский газ просто нечем, если бы было немцы бы это наверняка сделали. Если у вас есть альтернатива, подскажите им.
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21.07.2022 09:51 Відповісти
про альтернативи їм треба було думати, коли це гівно тільки почали будувати, і коли люди добрі казали що рф буде газом шантажувати Європу було їх слухати і думати про альтернативу а не казати "консперологи, нагнітають, ето только комерческій проект".
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21.07.2022 10:18 Відповісти
malo to shto oni sami vljapalis - tak oni vsju EU podstavili esho
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21.07.2022 10:27 Відповісти
те саме можна сказати і українцям. Чому раніше не думали та не готувались?
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21.07.2022 10:48 Відповісти

А ви купляючи найдешевший газ на ринку думали б про дорожчi альтернативи?
Вам однако, наприклад, платити за газ "x" € або "2x" €?
Не думаю...
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21.07.2022 11:33 Відповісти
nemci nichevo nedolzny . oni sami skazali shto otkazhutsa ot russishe gas do konca 23 goda - u nih javno e alternativa na ume.
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21.07.2022 10:19 Відповісти
Раська ж не хоче продавати свої гази хвашиздам, бо «нє забудєм нє простим», а ці кончені продовжують фінансувати терористів.
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21.07.2022 09:40 Відповісти
Если Гитлер уже и с Эрдоганом встречался, то и Северный поток 1 почему бы не запустить. Вот такие дела...
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21.07.2022 09:43 Відповісти
Зима буде довгою, нехай постачає. Продаж газу і так не врятує мордор. Головне, що нафту перекриють в кінці року.
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23.07.2022 11:24 Відповісти
 
 