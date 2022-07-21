Зеленский отреагировал на фейк о госпитализации: 44 – это не 70. ВИДЕО

Президент Украины отметил, что украинцы будут сопротивляться РФ, что бы с ним ни случилось.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейк кремлевской пропаганды о его здоровье, который был распространен в эфире нескольких украинских радиостанций в результате кибератаки в четверг, 21 июля.

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не управляется президентом Зеленским, поскольку он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, я нахожусь в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал", - заявил украинский лидер.

"Плохая новость для вас, кто запускает такие фейки: Я не один. Таких как я 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 - это не 70", - сказал Зеленский, возможно, намекнув на возраст российского диктатора Владимира Путина.

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