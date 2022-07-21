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Зеленський відреагував на фейк про госпіталізацію: 44 – це не 70. ВIДЕО

Президент України зазначив, що українці чинитимуть опір РФ, що б з ним не трапилося.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейк кремлівської пропаганди про його здоров’я, який був поширений в ефірі кількох українських радіостанцій внаслідок кібератаки у четвер, 21 липня.

"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, оскільки він перебуває у лікарні, точніше у реанімації через свій важкий стан здоров’я. Так ось, я перебуваю у кабінеті. Таким міцним, як зараз, я себе ще ніколи не відчував", - заявив український лідер.

"Погана новина для вас, хто запускає такі фейки: Я не один. Таких як я 40 мільйонів. І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70", - сказав Зеленський, можливо, натякнувши на вік російського диктатора Володимира Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожі хакери атакували дві хвилі українського радіо та запустили фейк, що Зеленський перебуває в тяжкому стані. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) госпіталізація (187) фейк (744)


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Топ коментарі
+28
Хто замовник цього піару?
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21.07.2022 17:39
+24
о привід лишній відосік запостити і нагадати про себе
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21.07.2022 17:41
+19
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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21.07.2022 18:29
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Хто замовник цього піару?
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21.07.2022 17:39 Відповісти
ліцедей не може без любові публіки
колись всі запам'ятали його фразу "мне уже 42 годіка"
а тепер йому вже 44 годіка
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21.07.2022 17:42 Відповісти
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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21.07.2022 18:29 Відповісти
Да не переживайте так! Спишите свою попоболь на исторические великоскрепные традиции. Сто лет назад сифилитик членин, сегодня просто плешивое ЧМО, ну как то надо дальше нести вЯличие по жизни! Держитесь там!
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21.07.2022 18:44 Відповісти
Это ты про путина? Или про себя, пропутинец - титушка?
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21.07.2022 18:56 Відповісти
это он про зеленого гундосика
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22.07.2022 02:27 Відповісти
Сам він і замовив, щоб згодом спростувати. І, звісно ж - запустити черговий відосік та зачитати монолог...
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21.07.2022 17:43 Відповісти
Dermak.
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21.07.2022 17:43 Відповісти
о привід лишній відосік запостити і нагадати про себе
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21.07.2022 17:41 Відповісти
І попердіти ротом...
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21.07.2022 18:57 Відповісти
Здається, що ти не вгадав Президенту не потрібно зайвий раз нагадувати про себе. З його іменем мільйони людей повязують своє і нинішнє і майбутнє! Так, що , йому піар не потрібен.
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21.07.2022 20:30 Відповісти
.. це Ви про кого? З іменем дійсно президента пов*язують і сьогодні і завтра.. Але з іменем зеленого покидька ніхто не пов*язує НІЧОГО!! Це шлях в нікуди. То доцілене питання!? Звідки Ви вилізли з такими думками відносно Зеленського? Чи відсутність розуму і Телевізійний марафон вже своє діло зробии?!
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21.07.2022 20:42 Відповісти
мільйони людей прагнуть загарбання значної частини території і не фінансування власного виробництва зброї, не фінансування армії, що призвело до величезної міграції населення. прагнуть аби окупанти знищили їх домівки?
А ковід? там правда запаскудилися всі політичні сили. А абсолютне нехтування конституцією країни?
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22.07.2022 09:22 Відповісти
Ну понятно что должен был отреагировать. Но здоровье может пошатнутся в любом возрасте.
А насчёт 44 не 70,так и член не рука, но на пианино играть можно(доказано, я видосик видел)
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21.07.2022 17:42 Відповісти
https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
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21.07.2022 17:42 Відповісти
У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст декабрь .https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
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21.07.2022 17:44 Відповісти
"а в 45 зеля будет не лох опять" ))
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21.07.2022 17:48 Відповісти
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21.07.2022 17:50 Відповісти
Ти Салтикова-Щедріна читав? Казку "Премудрий Піскарь"? Це - саме про це
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21.07.2022 18:53 Відповісти
о, а вот и морское бесхребетное
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21.07.2022 17:52 Відповісти
які порохоботи..хвора ти людина
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21.07.2022 17:57 Відповісти
Мабуть ще дитиною з ослiнчика грохнувся об долiвку.
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21.07.2022 18:10 Відповісти
Тобто якщо злень порить відверту фігню кожен день і народу це не подобається то це одразу порохоботи? Навіть слова про пороха ніде не написано. Це скоріше є просто люди, а є зежополизи, до яких ти і відносишся.
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21.07.2022 18:00 Відповісти
ви знаєте, а менф здається, що все навпаки!
стільки свідків ЗЕєгових очей не розлупили, єлєй залили, та верещать - мій херой, він на увесь всесвіт ХЕРой

мабуть ми по різному сприймаємо поняття Держава?

підпис - НЕпорохобот
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21.07.2022 18:01 Відповісти
мне тоже многое не нравиться и я ни когда не топил за Зеленского - но сейчас война и каждый пост против Зеленского тем более по высосанному из пальца повода это как валерьянка на сердце кацапа , не относитесь к нему сейчас как к бывшему комику а относитесь как президенту Украины
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21.07.2022 18:10 Відповісти
нехай піндить менше..дратує - капець
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21.07.2022 18:18 Відповісти
Ні нтравіцца ,тібе кацапа, многає гаварішь,а в українців нестримна біль за тисячами вбитих,та бажання запхати шашлікі у глотку зрадникам,зрозуміла потвора ******?!!!
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21.07.2022 18:04 Відповісти
Про "угомонітєсь" краще звертайся до зевлади, яка ніяк не може заспокоїтися і переслідує тих, хто саме як раз і займається справою, а не базікає якусь маячню по зебілізору! Зрозумів мою українську чи перекласти?
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21.07.2022 18:05 Відповісти
Може підкажете де це "засилають"?А по скільки не знаєте??
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21.07.2022 18:31 Відповісти
ото капець..і в 20 хворіють й помирають..текст писав дебіл..
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21.07.2022 17:55 Відповісти
як завжди - геніально!
але це не точно
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21.07.2022 18:03 Відповісти
Итак..чуваки..я дЕрмаку и Кодломойскому Игорь Валерьичу не изменю...а Леонил Данилич наш Атаман на все времена...
Не Батько української коррупціі...
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21.07.2022 18:03 Відповісти
Ты нам нужен живёхенький, нельзя тебе болеть
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21.07.2022 18:05 Відповісти
як мило! навіть буквочка "йо"
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21.07.2022 18:07 Відповісти
Ну все ясно.
Як витрачати державні кошти з користю?
Замовив "злам какерами" радіва і вкид нікчемного лайна під видом дезинформації.
А потім сам свій же вкид і розвінчав. А заодно і відосік зняв, і всім показав своє гундосе їбло. А то ж не приведи господи, який же це буде зеленський, якщо про нього нічого не чути цілих 2 години!

А міг би краще ті грошенята на ЗСУ перевести...
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21.07.2022 18:05 Відповісти
Дивно взагалі реагувати на такий обнадійливий фейк. Але й тут проявив свою недоумкуватість.
«І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70»
Розумово повноцінним не потрібно демонструвати, що вони вміють порівнювати числа!
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21.07.2022 18:05 Відповісти
Та він зрадів!
Про агента ФСБ Козиря у власному офісі вже 2 тижні ні слова, а тут-треба і зразу!
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22.07.2022 09:39 Відповісти
44 - не 70... - А такое впечатление, шо оба укуренные, бо риторика ляпать шо попало - шлеперская. Ну, ниЧЬО после победы потрусимо Евролаб, много чего узнаем, без "БЭ"..
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21.07.2022 18:06 Відповісти
асоціації..через рік - 45-бабка ягідка-жіноче вбрання-Керенський-втеча
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21.07.2022 18:07 Відповісти
Нє ну тролінг ***** тут на рівні що не кажи)
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21.07.2022 18:08 Відповісти
тролінг пу - це столи й чумуйдани..а вік..це вже образа вікової категорії
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21.07.2022 18:26 Відповісти
А я уже думал передоз.
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21.07.2022 18:08 Відповісти
Да, Зеленський- наркоман, а українці- нацисти. Мододець, заробив 15 рублєй.
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21.07.2022 18:13 Відповісти
Ти ще скажи що "Блазень" - "чистий" Та всі наркологи яких я знаю ( колись підтримував дружні стосунки з лікарем наркології - загальне захоплення - рибалка) казали, побачивши його на екрані - "наша" людина!
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21.07.2022 19:02 Відповісти
А що твоі колеги-рибалки казали про українців-нацистів? Не відповідай. Я знаю.
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21.07.2022 20:33 Відповісти
не знаю насчет наркоты, но бухает он ОЧЕНЬ крепко. довелось как то похмелять его после концерта. он с утра даже разговаривать не мог
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21.07.2022 21:16 Відповісти
так бывает когда наркоту с бухлом мешают
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22.07.2022 02:31 Відповісти
А как ты к путину относишься, путиноид?
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21.07.2022 18:59 Відповісти
То може кукловод захворів, русня мвла на увазі стан його шефа
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21.07.2022 18:09 Відповісти
Красава. Підколов ботоксного пенсіонера. На російських помийках і тут на цензорі- більшість незадоволена цим виступом
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21.07.2022 18:10 Відповісти
аха..всю вікову категорію..і Ваших рідних, доречі, теж
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21.07.2022 18:27 Відповісти
Егеж. Може ще і віруючих образив він?
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21.07.2022 20:35 Відповісти
Тільки ти бачу догори сракою підскакуєш радіючи за Зе і його досягнення.
Розкажи всім тут нерозуміючим до чого довів Зе Україну за ці ТРИ роки і чого він досяг.
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22.07.2022 12:45 Відповісти
Даля Грибаускайте летом 2014 года сказала ясно и доступно..Украине повезло что президентом стал Порошенко...но позже путлер все рівно нападет..хто место за два Майдані Ющенко и Турчинова которі путлер просрал...
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21.07.2022 18:10 Відповісти
Не хто место..
А месть за дваа Майдана..
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21.07.2022 18:13 Відповісти
Быстрее всего, за один Майдан. Бо к сочинской аленьяде муйло стянуло миллионную армию, типо "защитить" Сочи. С этих соображений, я счтаю шо Майдан 2014 - это действия на опережение. Муйло тогда не мог оторвать войска от аленьяды. Вот вам и разгадка, почему на медальке за Крым была дата 20.02.2014, -после олимпиады шлепер не сопротивлялся бы при заходе зеленых человечков шо в Крым, шо в лугандонию. Еще и случай помог в том, что муйло притормозило. Помните кадры: муйло на олимпийской трибуне в Сочах со слезами на глазах... В тот момент у него был нервный срыв, он должен был дать отмашку ракетчикам , сбить пассажирский самолет на подлете к Сочам. Но в ту минуту ему доложили, шо на самолете отремонтировали связь и самолет наконец-то откликнулся на запрос диспетчера...
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21.07.2022 18:29 Відповісти
Ага... А ще КВК це не факультет Міжнародних відносин та Міжнародного права...
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21.07.2022 18:12 Відповісти
шо да, то таки так
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22.07.2022 09:30 Відповісти
Ой-вей! Турбокока режим вкорочує віку. Можна не дожити до 70р
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21.07.2022 18:15 Відповісти
ну да Зелю не копитнув день котику під хвіст -- я за Кошулинського
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21.07.2022 18:25 Відповісти
і де по ітогу твій Кошулинський?
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22.07.2022 02:33 Відповісти
десь раніше на фронті був. https://tvoemisto.tv/news/lvivski_deputy_yaki_zahyshchayut_ukrainu_133176.html
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22.07.2022 09:37 Відповісти
Як посміли таке казати на найвеличнішого завдяки якому і сонце світить і вітер дує і
взагалі земля обертається.
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22.07.2022 12:42 Відповісти
Голова на палі і в 44 може опинитися.
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21.07.2022 18:46 Відповісти
Я оскорблена. Если мне не 44 годика, а больше, то мне шо, прикажете в гроб ложиться?? Я уже шо, вобще не человек и на меня можно не обращать внимание, бо мне 70?? Який дебил написал этому идиоту спич???
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21.07.2022 18:51 Відповісти
Иди поплачься путину в жилетку, путирашка..
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21.07.2022 19:01 Відповісти
Нечего мне тыкать, хамло
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22.07.2022 07:57 Відповісти
Молчание золото, не зря говорят. Рука лицо.
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21.07.2022 20:22 Відповісти
Фрейд перевернулся в гробу...
На Росии есть такая поговорка - у кого что болит, тот о том и говорит. Для рашистов самое страшное - это узнать что их фюрер в реанимации. Поэтому они этими своими страхами пугают украинцев. Получается очень смешно.
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21.07.2022 18:54 Відповісти
Перепрошую, шановне панство, але це той унікальний випадок, коли особисто мені хотілося, щоб це було правдою!
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21.07.2022 19:34 Відповісти
с инвалидностью головного мозга, хоть 44, хоть 70 - разницы никакой......
родился - жрал - срал - умер.....
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21.07.2022 21:20 Відповісти
шоб ти здох, тупе зелене опудало!!! яукомога швидше. от де готовий кацапам допомогти пристрелити цю зелену тварину!!!
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21.07.2022 21:58 Відповісти
ну в даному випадку жаль, що 44 не 70....
абсолютно проклятий презЕдент!
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21.07.2022 22:34 Відповісти
А яке здоров'я може бути у 44річного наріка?
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22.07.2022 01:40 Відповісти
вовик жил вовик жив вовик будет жить ..и ленин такой молодой и юный октябрь впереди..
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22.07.2022 06:13 Відповісти
снимай дальше видосики.
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22.07.2022 06:29 Відповісти
Зе лошара продовжує робити вигляд що ніякої війни немає - немає війни, немає і Чонгару
і зливу Півдня України. Тепер у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН !!! воно відпустило курс гривні щоб
УВАГА підняти економіку 🤨 Більш корисного для себе президента України окрім Януковоща кремль ще не мав.
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22.07.2022 12:38 Відповісти
 
 