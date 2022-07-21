Зеленський відреагував на фейк про госпіталізацію: 44 – це не 70. ВIДЕО
Президент України зазначив, що українці чинитимуть опір РФ, що б з ним не трапилося.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейк кремлівської пропаганди про його здоров’я, який був поширений в ефірі кількох українських радіостанцій внаслідок кібератаки у четвер, 21 липня.
"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, оскільки він перебуває у лікарні, точніше у реанімації через свій важкий стан здоров’я. Так ось, я перебуваю у кабінеті. Таким міцним, як зараз, я себе ще ніколи не відчував", - заявив український лідер.
"Погана новина для вас, хто запускає такі фейки: Я не один. Таких як я 40 мільйонів. І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70", - сказав Зеленський, можливо, натякнувши на вік російського диктатора Володимира Путіна.
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колись всі запам'ятали його фразу "мне уже 42 годіка"
а тепер йому вже 44 годіка
А ковід? там правда запаскудилися всі політичні сили. А абсолютне нехтування конституцією країни?
А насчёт 44 не 70,так и член не рука, но на пианино играть можно(доказано, я видосик видел)
стільки свідків ЗЕєгових очей не розлупили, єлєй залили, та верещать - мій херой, він на увесь всесвіт ХЕРой
мабуть ми по різному сприймаємо поняття Держава?
підпис - НЕпорохобот
але це не точно
Не Батько української коррупціі...
Як витрачати державні кошти з користю?
Замовив "злам какерами" радіва і вкид нікчемного лайна під видом дезинформації.
А потім сам свій же вкид і розвінчав. А заодно і відосік зняв, і всім показав своє гундосе їбло. А то ж не приведи господи, який же це буде зеленський, якщо про нього нічого не чути цілих 2 години!
А міг би краще ті грошенята на ЗСУ перевести...
«І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70»
Розумово повноцінним не потрібно демонструвати, що вони вміють порівнювати числа!
Про агента ФСБ Козиря у власному офісі вже 2 тижні ні слова, а тут-треба і зразу!
Розкажи всім тут нерозуміючим до чого довів Зе Україну за ці ТРИ роки і чого він досяг.
А месть за дваа Майдана..
взагалі земля обертається.
На Росии есть такая поговорка - у кого что болит, тот о том и говорит. Для рашистов самое страшное - это узнать что их фюрер в реанимации. Поэтому они этими своими страхами пугают украинцев. Получается очень смешно.
родился - жрал - срал - умер.....
абсолютно проклятий презЕдент!
і зливу Півдня України. Тепер у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН !!! воно відпустило курс гривні щоб
УВАГА підняти економіку 🤨 Більш корисного для себе президента України окрім Януковоща кремль ще не мав.