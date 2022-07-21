Зеленський відреагував на фейк про госпіталізацію: 44 – це не 70. ВIДЕО

Президент України зазначив, що українці чинитимуть опір РФ, що б з ним не трапилося.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейк кремлівської пропаганди про його здоров’я, який був поширений в ефірі кількох українських радіостанцій внаслідок кібератаки у четвер, 21 липня.

"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, оскільки він перебуває у лікарні, точніше у реанімації через свій важкий стан здоров’я. Так ось, я перебуваю у кабінеті. Таким міцним, як зараз, я себе ще ніколи не відчував", - заявив український лідер.

"Погана новина для вас, хто запускає такі фейки: Я не один. Таких як я 40 мільйонів. І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70", - сказав Зеленський, можливо, натякнувши на вік російського диктатора Володимира Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожі хакери атакували дві хвилі українського радіо та запустили фейк, що Зеленський перебуває в тяжкому стані. ВIДЕО