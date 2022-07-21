Зеленский отреагировал на фейк о госпитализации: 44 – это не 70. ВИДЕО
Президент Украины отметил, что украинцы будут сопротивляться РФ, что бы с ним ни случилось.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейк кремлевской пропаганды о его здоровье, который был распространен в эфире нескольких украинских радиостанций в результате кибератаки в четверг, 21 июля.
"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не управляется президентом Зеленским, поскольку он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, я нахожусь в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал", - заявил украинский лидер.
"Плохая новость для вас, кто запускает такие фейки: Я не один. Таких как я 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 - это не 70", - сказал Зеленский, возможно, намекнув на возраст российского диктатора Владимира Путина.
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колись всі запам'ятали його фразу "мне уже 42 годіка"
а тепер йому вже 44 годіка
А ковід? там правда запаскудилися всі політичні сили. А абсолютне нехтування конституцією країни?
А насчёт 44 не 70,так и член не рука, но на пианино играть можно(доказано, я видосик видел)
стільки свідків ЗЕєгових очей не розлупили, єлєй залили, та верещать - мій херой, він на увесь всесвіт ХЕРой
мабуть ми по різному сприймаємо поняття Держава?
підпис - НЕпорохобот
але це не точно
Не Батько української коррупціі...
Як витрачати державні кошти з користю?
Замовив "злам какерами" радіва і вкид нікчемного лайна під видом дезинформації.
А потім сам свій же вкид і розвінчав. А заодно і відосік зняв, і всім показав своє гундосе їбло. А то ж не приведи господи, який же це буде зеленський, якщо про нього нічого не чути цілих 2 години!
А міг би краще ті грошенята на ЗСУ перевести...
«І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70»
Розумово повноцінним не потрібно демонструвати, що вони вміють порівнювати числа!
Про агента ФСБ Козиря у власному офісі вже 2 тижні ні слова, а тут-треба і зразу!
Розкажи всім тут нерозуміючим до чого довів Зе Україну за ці ТРИ роки і чого він досяг.
А месть за дваа Майдана..
взагалі земля обертається.
На Росии есть такая поговорка - у кого что болит, тот о том и говорит. Для рашистов самое страшное - это узнать что их фюрер в реанимации. Поэтому они этими своими страхами пугают украинцев. Получается очень смешно.
родился - жрал - срал - умер.....
абсолютно проклятий презЕдент!
і зливу Півдня України. Тепер у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН !!! воно відпустило курс гривні щоб
УВАГА підняти економіку 🤨 Більш корисного для себе президента України окрім Януковоща кремль ще не мав.