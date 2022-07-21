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Зеленский отреагировал на фейк о госпитализации: 44 – это не 70. ВИДЕО

Президент Украины отметил, что украинцы будут сопротивляться РФ, что бы с ним ни случилось.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейк кремлевской пропаганды о его здоровье, который был распространен в эфире нескольких украинских радиостанций в результате кибератаки в четверг, 21 июля.

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не управляется президентом Зеленским, поскольку он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, я нахожусь в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал", - заявил украинский лидер.

"Плохая новость для вас, кто запускает такие фейки: Я не один. Таких как я 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 - это не 70", - сказал Зеленский, возможно, намекнув на возраст российского диктатора Владимира Путина.

Также читайте: Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно, - Данилов

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Зеленский Владимир (20365) госпитализация (236) фейк (679)


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Топ комментарии
+28
Хто замовник цього піару?
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21.07.2022 17:39
+24
о привід лишній відосік запостити і нагадати про себе
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21.07.2022 17:41
+19
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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21.07.2022 18:29
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Хто замовник цього піару?
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21.07.2022 17:39 Ответить
ліцедей не може без любові публіки
колись всі запам'ятали його фразу "мне уже 42 годіка"
а тепер йому вже 44 годіка
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21.07.2022 17:42 Ответить
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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21.07.2022 18:29 Ответить
Да не переживайте так! Спишите свою попоболь на исторические великоскрепные традиции. Сто лет назад сифилитик членин, сегодня просто плешивое ЧМО, ну как то надо дальше нести вЯличие по жизни! Держитесь там!
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21.07.2022 18:44 Ответить
Это ты про путина? Или про себя, пропутинец - титушка?
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21.07.2022 18:56 Ответить
это он про зеленого гундосика
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22.07.2022 02:27 Ответить
Сам він і замовив, щоб згодом спростувати. І, звісно ж - запустити черговий відосік та зачитати монолог...
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21.07.2022 17:43 Ответить
Dermak.
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21.07.2022 17:43 Ответить
о привід лишній відосік запостити і нагадати про себе
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21.07.2022 17:41 Ответить
І попердіти ротом...
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21.07.2022 18:57 Ответить
Здається, що ти не вгадав Президенту не потрібно зайвий раз нагадувати про себе. З його іменем мільйони людей повязують своє і нинішнє і майбутнє! Так, що , йому піар не потрібен.
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21.07.2022 20:30 Ответить
.. це Ви про кого? З іменем дійсно президента пов*язують і сьогодні і завтра.. Але з іменем зеленого покидька ніхто не пов*язує НІЧОГО!! Це шлях в нікуди. То доцілене питання!? Звідки Ви вилізли з такими думками відносно Зеленського? Чи відсутність розуму і Телевізійний марафон вже своє діло зробии?!
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21.07.2022 20:42 Ответить
мільйони людей прагнуть загарбання значної частини території і не фінансування власного виробництва зброї, не фінансування армії, що призвело до величезної міграції населення. прагнуть аби окупанти знищили їх домівки?
А ковід? там правда запаскудилися всі політичні сили. А абсолютне нехтування конституцією країни?
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22.07.2022 09:22 Ответить
Ну понятно что должен был отреагировать. Но здоровье может пошатнутся в любом возрасте.
А насчёт 44 не 70,так и член не рука, но на пианино играть можно(доказано, я видосик видел)
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21.07.2022 17:42 Ответить
https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
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21.07.2022 17:42 Ответить
У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст декабрь .https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
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21.07.2022 17:44 Ответить
"а в 45 зеля будет не лох опять" ))
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21.07.2022 17:48 Ответить
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21.07.2022 17:50 Ответить
Ти Салтикова-Щедріна читав? Казку "Премудрий Піскарь"? Це - саме про це
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21.07.2022 18:53 Ответить
о, а вот и морское бесхребетное
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21.07.2022 17:52 Ответить
які порохоботи..хвора ти людина
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21.07.2022 17:57 Ответить
Мабуть ще дитиною з ослiнчика грохнувся об долiвку.
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21.07.2022 18:10 Ответить
Тобто якщо злень порить відверту фігню кожен день і народу це не подобається то це одразу порохоботи? Навіть слова про пороха ніде не написано. Це скоріше є просто люди, а є зежополизи, до яких ти і відносишся.
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21.07.2022 18:00 Ответить
ви знаєте, а менф здається, що все навпаки!
стільки свідків ЗЕєгових очей не розлупили, єлєй залили, та верещать - мій херой, він на увесь всесвіт ХЕРой

мабуть ми по різному сприймаємо поняття Держава?

підпис - НЕпорохобот
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21.07.2022 18:01 Ответить
мне тоже многое не нравиться и я ни когда не топил за Зеленского - но сейчас война и каждый пост против Зеленского тем более по высосанному из пальца повода это как валерьянка на сердце кацапа , не относитесь к нему сейчас как к бывшему комику а относитесь как президенту Украины
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21.07.2022 18:10 Ответить
нехай піндить менше..дратує - капець
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21.07.2022 18:18 Ответить
Ні нтравіцца ,тібе кацапа, многає гаварішь,а в українців нестримна біль за тисячами вбитих,та бажання запхати шашлікі у глотку зрадникам,зрозуміла потвора ******?!!!
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21.07.2022 18:04 Ответить
Про "угомонітєсь" краще звертайся до зевлади, яка ніяк не може заспокоїтися і переслідує тих, хто саме як раз і займається справою, а не базікає якусь маячню по зебілізору! Зрозумів мою українську чи перекласти?
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21.07.2022 18:05 Ответить
Може підкажете де це "засилають"?А по скільки не знаєте??
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21.07.2022 18:31 Ответить
ото капець..і в 20 хворіють й помирають..текст писав дебіл..
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21.07.2022 17:55 Ответить
як завжди - геніально!
але це не точно
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21.07.2022 18:03 Ответить
Итак..чуваки..я дЕрмаку и Кодломойскому Игорь Валерьичу не изменю...а Леонил Данилич наш Атаман на все времена...
Не Батько української коррупціі...
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21.07.2022 18:03 Ответить
Ты нам нужен живёхенький, нельзя тебе болеть
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21.07.2022 18:05 Ответить
як мило! навіть буквочка "йо"
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21.07.2022 18:07 Ответить
Ну все ясно.
Як витрачати державні кошти з користю?
Замовив "злам какерами" радіва і вкид нікчемного лайна під видом дезинформації.
А потім сам свій же вкид і розвінчав. А заодно і відосік зняв, і всім показав своє гундосе їбло. А то ж не приведи господи, який же це буде зеленський, якщо про нього нічого не чути цілих 2 години!

А міг би краще ті грошенята на ЗСУ перевести...
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21.07.2022 18:05 Ответить
Дивно взагалі реагувати на такий обнадійливий фейк. Але й тут проявив свою недоумкуватість.
«І при всій повазі до літніх, 44 - це не 70»
Розумово повноцінним не потрібно демонструвати, що вони вміють порівнювати числа!
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21.07.2022 18:05 Ответить
Та він зрадів!
Про агента ФСБ Козиря у власному офісі вже 2 тижні ні слова, а тут-треба і зразу!
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22.07.2022 09:39 Ответить
44 - не 70... - А такое впечатление, шо оба укуренные, бо риторика ляпать шо попало - шлеперская. Ну, ниЧЬО после победы потрусимо Евролаб, много чего узнаем, без "БЭ"..
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21.07.2022 18:06 Ответить
асоціації..через рік - 45-бабка ягідка-жіноче вбрання-Керенський-втеча
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21.07.2022 18:07 Ответить
Нє ну тролінг ***** тут на рівні що не кажи)
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21.07.2022 18:08 Ответить
тролінг пу - це столи й чумуйдани..а вік..це вже образа вікової категорії
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21.07.2022 18:26 Ответить
А я уже думал передоз.
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21.07.2022 18:08 Ответить
Да, Зеленський- наркоман, а українці- нацисти. Мододець, заробив 15 рублєй.
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21.07.2022 18:13 Ответить
Ти ще скажи що "Блазень" - "чистий" Та всі наркологи яких я знаю ( колись підтримував дружні стосунки з лікарем наркології - загальне захоплення - рибалка) казали, побачивши його на екрані - "наша" людина!
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21.07.2022 19:02 Ответить
А що твоі колеги-рибалки казали про українців-нацистів? Не відповідай. Я знаю.
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21.07.2022 20:33 Ответить
не знаю насчет наркоты, но бухает он ОЧЕНЬ крепко. довелось как то похмелять его после концерта. он с утра даже разговаривать не мог
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21.07.2022 21:16 Ответить
так бывает когда наркоту с бухлом мешают
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22.07.2022 02:31 Ответить
А как ты к путину относишься, путиноид?
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21.07.2022 18:59 Ответить
То може кукловод захворів, русня мвла на увазі стан його шефа
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21.07.2022 18:09 Ответить
Красава. Підколов ботоксного пенсіонера. На російських помийках і тут на цензорі- більшість незадоволена цим виступом
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21.07.2022 18:10 Ответить
аха..всю вікову категорію..і Ваших рідних, доречі, теж
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21.07.2022 18:27 Ответить
Егеж. Може ще і віруючих образив він?
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21.07.2022 20:35 Ответить
Тільки ти бачу догори сракою підскакуєш радіючи за Зе і його досягнення.
Розкажи всім тут нерозуміючим до чого довів Зе Україну за ці ТРИ роки і чого він досяг.
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22.07.2022 12:45 Ответить
Даля Грибаускайте летом 2014 года сказала ясно и доступно..Украине повезло что президентом стал Порошенко...но позже путлер все рівно нападет..хто место за два Майдані Ющенко и Турчинова которі путлер просрал...
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21.07.2022 18:10 Ответить
Не хто место..
А месть за дваа Майдана..
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21.07.2022 18:13 Ответить
Быстрее всего, за один Майдан. Бо к сочинской аленьяде муйло стянуло миллионную армию, типо "защитить" Сочи. С этих соображений, я счтаю шо Майдан 2014 - это действия на опережение. Муйло тогда не мог оторвать войска от аленьяды. Вот вам и разгадка, почему на медальке за Крым была дата 20.02.2014, -после олимпиады шлепер не сопротивлялся бы при заходе зеленых человечков шо в Крым, шо в лугандонию. Еще и случай помог в том, что муйло притормозило. Помните кадры: муйло на олимпийской трибуне в Сочах со слезами на глазах... В тот момент у него был нервный срыв, он должен был дать отмашку ракетчикам , сбить пассажирский самолет на подлете к Сочам. Но в ту минуту ему доложили, шо на самолете отремонтировали связь и самолет наконец-то откликнулся на запрос диспетчера...
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21.07.2022 18:29 Ответить
Ага... А ще КВК це не факультет Міжнародних відносин та Міжнародного права...
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21.07.2022 18:12 Ответить
шо да, то таки так
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22.07.2022 09:30 Ответить
Ой-вей! Турбокока режим вкорочує віку. Можна не дожити до 70р
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21.07.2022 18:15 Ответить
ну да Зелю не копитнув день котику під хвіст -- я за Кошулинського
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21.07.2022 18:25 Ответить
і де по ітогу твій Кошулинський?
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22.07.2022 02:33 Ответить
десь раніше на фронті був. https://tvoemisto.tv/news/lvivski_deputy_yaki_zahyshchayut_ukrainu_133176.html
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22.07.2022 09:37 Ответить
Як посміли таке казати на найвеличнішого завдяки якому і сонце світить і вітер дує і
взагалі земля обертається.
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22.07.2022 12:42 Ответить
Голова на палі і в 44 може опинитися.
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21.07.2022 18:46 Ответить
Я оскорблена. Если мне не 44 годика, а больше, то мне шо, прикажете в гроб ложиться?? Я уже шо, вобще не человек и на меня можно не обращать внимание, бо мне 70?? Який дебил написал этому идиоту спич???
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21.07.2022 18:51 Ответить
Иди поплачься путину в жилетку, путирашка..
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21.07.2022 19:01 Ответить
Нечего мне тыкать, хамло
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22.07.2022 07:57 Ответить
Молчание золото, не зря говорят. Рука лицо.
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21.07.2022 20:22 Ответить
Фрейд перевернулся в гробу...
На Росии есть такая поговорка - у кого что болит, тот о том и говорит. Для рашистов самое страшное - это узнать что их фюрер в реанимации. Поэтому они этими своими страхами пугают украинцев. Получается очень смешно.
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21.07.2022 18:54 Ответить
Перепрошую, шановне панство, але це той унікальний випадок, коли особисто мені хотілося, щоб це було правдою!
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21.07.2022 19:34 Ответить
с инвалидностью головного мозга, хоть 44, хоть 70 - разницы никакой......
родился - жрал - срал - умер.....
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21.07.2022 21:20 Ответить
шоб ти здох, тупе зелене опудало!!! яукомога швидше. от де готовий кацапам допомогти пристрелити цю зелену тварину!!!
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21.07.2022 21:58 Ответить
ну в даному випадку жаль, що 44 не 70....
абсолютно проклятий презЕдент!
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21.07.2022 22:34 Ответить
А яке здоров'я може бути у 44річного наріка?
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22.07.2022 01:40 Ответить
вовик жил вовик жив вовик будет жить ..и ленин такой молодой и юный октябрь впереди..
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22.07.2022 06:13 Ответить
снимай дальше видосики.
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22.07.2022 06:29 Ответить
Зе лошара продовжує робити вигляд що ніякої війни немає - немає війни, немає і Чонгару
і зливу Півдня України. Тепер у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН !!! воно відпустило курс гривні щоб
УВАГА підняти економіку 🤨 Більш корисного для себе президента України окрім Януковоща кремль ще не мав.
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22.07.2022 12:38 Ответить
 
 