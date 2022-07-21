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Новости Война
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Окопный тур: Как Вакарчук дает акустические концерты на передовой для украинских защитников, - The Telegraph

вакарчук

Музыкант Святослав Вакарчук с начала войны поднимает дух украинским защитникам своими песнями и дает акустические концерты, иногда рискуя попасть под обстрел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.

Вакарчук рассказал журналисту издания, что появление на фронте без предупреждения не только помогает создать шумиху, но также позволяет избежать огня российской артиллерии.

Импровизированные концерты Вакарчука гораздо опаснее, чем концерты Эда Ширана в Кэмп-Бастионе в Афганистане, отметил автор материала.

"Еще в мае у нас действительно была пара "Ураганов", которые приземлились довольно близко, возможно, в 200 метрах от нас, - рассказывает музыкант во время остановки в Краматорске, - Вы видите и слышите много взрывов, и часто дороги, по которым мы идем, полностью избиты артиллерийским огнем".

Поэтому его перемещения держатся в секрете.

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"Мертвый Вакарчук стал бы чем-то вроде пропагандистского переворота для Кремля, учитывая, насколько он популярен среди 44-миллионного населения Украины. Его группа "Океан Эльзы" - ответ страны Radiohead или Coldplay, исполняющих вдумчивый рок перед толпой размером со стадион", – говорится в материале.

Вакарчук рассказал, что никогда не хотел баллотироваться на пост президента, зато он хотел "помочь другим людям попасть в политику".

По словам журналиста, сам музыкант теперь официально лейтенант Вакарчук, ушедший добровольцем на военную службу в начале войны.

"Легко быть антивоенным, когда вы на нейтральной стороне - вы можете сказать: "Я против всего этого". Но я не знаю, много ли музыкантов в Англии в 1940 или 1941 году были настроены против войны. Когда ты защищаешь свою нацию, ты должен бороться, чтобы выжить. Ради справедливости и демократии",- объяснил свою позицию музыкант.

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Украинские генералы решили, что Вакарчук будет эффективнее с гитарой, чем с пистолетом.

"Они сказали мне, что я буду лучше работать, чтобы поднять боевой дух солдат", - рассказал фронтмен "Океана Эльзы".

Концерты часто проходят в подземных бункерах, они в основном акустические.

"Если обстрел слишком близко, вы перестаете играть, но если он на заднем плане, вы к нему привыкаете. Конечно, не все мои поклонники, но, надеюсь, им все же нравится, когда я спел пару мелодий на гитаре, пошутил и, возможно, разделил трапезу или что-нибудь такое", - говорит Вакарчук.

Окопный тур также прошел в центрах для беженцев, больницах и станциях метро, превращенных в бомбоубежища. В северном городе Харькове он пел акапеллу в метро, заполненном 300 людьми, и играл на фортепиано с классическими музыкантами на развалинах разбомбленного городского Дворца труда.

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) музыка (790)


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Топ комментарии
+11
Святославу Вакарчуку-респект...
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21.07.2022 17:36
+4
у спам, цапе..вчи хочаб свою, расєйську..козлорогий
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21.07.2022 17:50
+3
Не треба було продавати свій "Голос", Славко у 2019, щоб відібрати у Пороха проценти, та автоматично допомогти москальському ницому клоуну перемогти... Невже ти, Славко, тоді цього не розумів??? Тоді й не прийшлось би зараз виступати десь під Харковом чи під Миколаєвим перед нашими бійцями, бо Харків та Миколаїв були б мирними українськими містами...
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21.07.2022 20:11
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Святославу Вакарчуку-респект...
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21.07.2022 17:36 Ответить
он вообще-то нардеп, так что его обязанности несколько другие
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21.07.2022 18:28 Ответить
Вакарчук вже давно не є нардепом !
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22.07.2022 00:34 Ответить
за отсос голосов на выборах два раза? или за выступление в беларусии на коорпоративе?
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22.07.2022 00:51 Ответить
у спам, цапе..вчи хочаб свою, расєйську..козлорогий
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21.07.2022 17:50 Ответить
Від дзеркала, виродку, відійди...
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21.07.2022 17:50 Ответить
Всрався? Молодець. А тепер знімай штани і бігом їх прати.
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21.07.2022 17:51 Ответить
тобі не цікавий звіт вакарчука, як він боровся з корупцією під час депутатства??
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21.07.2022 17:53 Ответить
твій зебобік відзвітує, скільки чого зробив для Україну, потім на інших пащеку роззівляй
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21.07.2022 17:53 Ответить
як виборець маю право задавати питання і зебобік теж має звітувати
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21.07.2022 17:55 Ответить
Цей урод самий "смачний" концерт дав у 2019 році, коли розпорошив і відібрав у Пороха голоси.
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21.07.2022 17:53 Ответить
Так, концерти для воїнів потрібні! Але не потрібно занадто героїзувати себе. І так у значній мірі завдяки «великому політику» Вакарчуку вже маємо одного такого «героя»!
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21.07.2022 18:12 Ответить
повага
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21.07.2022 18:39 Ответить
повага
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21.07.2022 18:40 Ответить
...з такою службою цей "лейтенант" до перемоги вже полковником стане
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21.07.2022 19:49 Ответить
Не треба було продавати свій "Голос", Славко у 2019, щоб відібрати у Пороха проценти, та автоматично допомогти москальському ницому клоуну перемогти... Невже ти, Славко, тоді цього не розумів??? Тоді й не прийшлось би зараз виступати десь під Харковом чи під Миколаєвим перед нашими бійцями, бо Харків та Миколаїв були б мирними українськими містами...
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21.07.2022 20:11 Ответить
Досить ліпити свого Порошенка до цієї новини. Якщо на те пішло, то твій любий Порошенко казав наступне: "Якщо ми оголосим військовий стан по всій країні, то нам ніхто допомагати небуде, ні грошима, ні зброєю".
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21.07.2022 23:18 Ответить
И хрен бы помогали на тот момент, пороху приходилось убеждать и доказывать что на востоке не гражданская война.
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22.07.2022 00:17 Ответить
як аполітичний вакарчук став депутатом ?
як антивоєнний вакарчук став військовим ?
а міг би й Президентом стати, як клоун
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21.07.2022 20:33 Ответить
Два раза "шкурка"заходила в верховну раду.

Два раза "шкурка" уходила.

Вроде на коорпоративе у союзников орков работал

Искусство вне политЕГи?)))

Сявка, тебе на гей парады нужно
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22.07.2022 00:16 Ответить
 
 