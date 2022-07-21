Окопный тур: Как Вакарчук дает акустические концерты на передовой для украинских защитников, - The Telegraph

Музыкант Святослав Вакарчук с начала войны поднимает дух украинским защитникам своими песнями и дает акустические концерты, иногда рискуя попасть под обстрел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.

Вакарчук рассказал журналисту издания, что появление на фронте без предупреждения не только помогает создать шумиху, но также позволяет избежать огня российской артиллерии.

Импровизированные концерты Вакарчука гораздо опаснее, чем концерты Эда Ширана в Кэмп-Бастионе в Афганистане, отметил автор материала.

"Еще в мае у нас действительно была пара "Ураганов", которые приземлились довольно близко, возможно, в 200 метрах от нас, - рассказывает музыкант во время остановки в Краматорске, - Вы видите и слышите много взрывов, и часто дороги, по которым мы идем, полностью избиты артиллерийским огнем".

Поэтому его перемещения держатся в секрете.

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"Мертвый Вакарчук стал бы чем-то вроде пропагандистского переворота для Кремля, учитывая, насколько он популярен среди 44-миллионного населения Украины. Его группа "Океан Эльзы" - ответ страны Radiohead или Coldplay, исполняющих вдумчивый рок перед толпой размером со стадион", – говорится в материале.

Вакарчук рассказал, что никогда не хотел баллотироваться на пост президента, зато он хотел "помочь другим людям попасть в политику".

По словам журналиста, сам музыкант теперь официально лейтенант Вакарчук, ушедший добровольцем на военную службу в начале войны.

"Легко быть антивоенным, когда вы на нейтральной стороне - вы можете сказать: "Я против всего этого". Но я не знаю, много ли музыкантов в Англии в 1940 или 1941 году были настроены против войны. Когда ты защищаешь свою нацию, ты должен бороться, чтобы выжить. Ради справедливости и демократии",- объяснил свою позицию музыкант.

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Украинские генералы решили, что Вакарчук будет эффективнее с гитарой, чем с пистолетом.

"Они сказали мне, что я буду лучше работать, чтобы поднять боевой дух солдат", - рассказал фронтмен "Океана Эльзы".

Концерты часто проходят в подземных бункерах, они в основном акустические.

"Если обстрел слишком близко, вы перестаете играть, но если он на заднем плане, вы к нему привыкаете. Конечно, не все мои поклонники, но, надеюсь, им все же нравится, когда я спел пару мелодий на гитаре, пошутил и, возможно, разделил трапезу или что-нибудь такое", - говорит Вакарчук.

Окопный тур также прошел в центрах для беженцев, больницах и станциях метро, превращенных в бомбоубежища. В северном городе Харькове он пел акапеллу в метро, заполненном 300 людьми, и играл на фортепиано с классическими музыкантами на развалинах разбомбленного городского Дворца труда.