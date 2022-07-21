Кабмин планирует выпуск первых украинских Bayraktar в 2025 году
Кабинет Министров прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине в 2025 году.
Об этом говорится в карточке правительственного законопроекта, которым предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
По оценке Кабмина, плановая сумма инвестиций в строительство завода и центра по обслуживанию ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн дол. в течение 10 лет. Строительство и обустройство центра стоимостью 6,5 млн. дол. запланировано на текущий год.
В правительстве отмечают, что строительство завода и центра предполагает трансфер высоких технологий, локализацию производства самых современных БПЛА, эффективность которых проверена и доказана на практике.
Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях было подписано 3 февраля 2022 года. Соглашение, которое будет действовать до 2035 г., предусматривает освобождение от таможенного налогообложения материалов, компонентов и оборудования, ввозимого в Украину в рамках реализации совместных проектов. Также инвесторы будут освобождаться на 10 лет от уплаты налога на прибыль и уплаты земельных налогов.
Как сообщал накануне подписания документа Министр обороны Украины Алексей Резников, предполагается, что при строительстве украинских БПЛА Bayraktar будут использоваться двигатели производства нашего предприятия АО "МОТОР СИЧ".
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Трольок, швиденько за расєйським кораблем.
питання риторичне.....
Вже на початку 2022 року перший український ударний БПЛА "Сокіл-300" може піднятися в небо
https://defence-ua.com/news/vzhe_na_pochatku_2022_roku_pershij_udarnij_bpla_sokil_300_mozhe_pidnjatisja_v_nebo-3969.html
"надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу"
Заводу ще нема, читати треба до кінця і уважно.
Завод треба спроєктувати під конкретні умови, побудувати, встановити обладнання, провести його налагодження і т.і.
Саме на це треба час, завод збудувати, це не гараж і навіть не багатоквартирний будинок, це досить складна задача.
Що не зрозуміло?
Але тепер треба звільнити Україну від орди.
Фантазувати будете потім, фантасти...
Що нам реально потрібно то це своє виробництво КР, які можуть летіти на тисячі кілометрів, а по них з початку війни мовчок ... крім макету нічого не має
З лютого за 6 місяців уже мали б бути налагоджені лінії з масового виробництва тих безпілотників, Нептунів, Вільх, Стугн, Громів на території союзників.
Виходить, що ЗЕленіними придурками є всі гілки влади?