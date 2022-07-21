Кабмин планирует выпуск первых украинских Bayraktar в 2025 году

Кабинет Министров прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине в 2025 году.

Об этом говорится в карточке правительственного законопроекта, которым предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

По оценке Кабмина, плановая сумма инвестиций в строительство завода и центра по обслуживанию ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн дол. в течение 10 лет. Строительство и обустройство центра стоимостью 6,5 млн. дол. запланировано на текущий год.

В правительстве отмечают, что строительство завода и центра предполагает трансфер высоких технологий, локализацию производства самых современных БПЛА, эффективность которых проверена и доказана на практике.

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Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях было подписано 3 февраля 2022 года. Соглашение, которое будет действовать до 2035 г., предусматривает освобождение от таможенного налогообложения материалов, компонентов и оборудования, ввозимого в Украину в рамках реализации совместных проектов. Также инвесторы будут освобождаться на 10 лет от уплаты налога на прибыль и уплаты земельных налогов.

Как сообщал накануне подписания документа Министр обороны Украины Алексей Резников, предполагается, что при строительстве украинских БПЛА Bayraktar будут использоваться двигатели производства нашего предприятия АО "МОТОР СИЧ".

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