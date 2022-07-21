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Новости Война
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Кабмин планирует выпуск первых украинских Bayraktar в 2025 году

байрактар,bayraktar

Кабинет Министров прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украине в 2025 году.

Об этом говорится в карточке правительственного законопроекта, которым предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

По оценке Кабмина, плановая сумма инвестиций в строительство завода и центра по обслуживанию ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн дол. в течение 10 лет. Строительство и обустройство центра стоимостью 6,5 млн. дол. запланировано на текущий год.

В правительстве отмечают, что строительство завода и центра предполагает трансфер высоких технологий, локализацию производства самых современных БПЛА, эффективность которых проверена и доказана на практике.

Также смотрите: Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. "Испанец", Печерское ТрО. ВИДЕО

Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях было подписано 3 февраля 2022 года. Соглашение, которое будет действовать до 2035 г., предусматривает освобождение от таможенного налогообложения материалов, компонентов и оборудования, ввозимого в Украину в рамках реализации совместных проектов. Также инвесторы будут освобождаться на 10 лет от уплаты налога на прибыль и уплаты земельных налогов.

Как сообщал накануне подписания документа Министр обороны Украины Алексей Резников, предполагается, что при строительстве украинских БПЛА Bayraktar будут использоваться двигатели производства нашего предприятия АО "МОТОР СИЧ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. "Испанец", Печерское ТрО. ВИДЕО

беспилотник (3586) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+24
Ви для початку захистить АТ "МОТОР СІЧ" ППО як себе на банковой
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21.07.2022 19:59
+15
******** кабмін! який 2025рік, вони потрібні вже зараз. Планують мабуть знову "Велике крадівництво"
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21.07.2022 19:58
+11
зеаматоры про-бали журавля в руках (нептун-гром-стугна-вильха) и надеются на синицу в небе (Байрактар).. да и то, потом, когда-нибудь, может быть..
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21.07.2022 20:30
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Правила форума Совет форумчан
и будем продавать Турции я надеюсь кацапии к тому времени уже не буде
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21.07.2022 19:55 Ответить
На території України не буде, а за Уралом на півночі засядуть, їх щє добивати й добивати.
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21.07.2022 19:58 Ответить


Трольок, швиденько за расєйським кораблем.
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21.07.2022 21:39 Ответить
Там тоді вже будуть сидіть не "русскиє", а китайці!
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21.07.2022 21:05 Ответить
там за Уралом их там все так ждут , так ждут особенно москвичей
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21.07.2022 22:46 Ответить
якщо рф не буде, ви не думайте, що вже все, і самім нам зброя більше не знадобиться. Треба свої землі і національні інтереси постійно пильнувати з покоління в покоління.
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21.07.2022 19:59 Ответить
Для початку треба асфальтоукладчиков та увековечевателев себе великими стройками самог кращего в мирі університету здати назад в 95квартал
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21.07.2022 20:05 Ответить
БАБЛО потратят , А СРОК ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ !!! !!! ( и нет виновных ... )
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21.07.2022 21:59 Ответить
Э, https://citaty.info/topic/net нет , торопиться не надо, торопиться не надо…
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21.07.2022 22:03 Ответить
хто підрізав крила вітчизняному Соколу ?
питання риторичне.....

Вже на початку 2022 року перший український ударний БПЛА "Сокіл-300" може піднятися в небо
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21.07.2022 22:12 Ответить
докладніше про повністю вітчизняний БПЛ, який крутіший за Байрактар-2 (дай Боже й йому здоровья!) дивіться ось тут:
https://defence-ua.com/news/vzhe_na_pochatku_2022_roku_pershij_udarnij_bpla_sokil_300_mozhe_pidnjatisja_v_nebo-3969.html
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21.07.2022 22:14 Ответить
Не треба так поспішати!
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21.07.2022 19:58 Ответить
А я включил марафон и по-моему Бабкин там под наркотой или в гавнище
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21.07.2022 19:58 Ответить
******** кабмін! який 2025рік, вони потрібні вже зараз. Планують мабуть знову "Велике крадівництво"
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21.07.2022 19:58 Ответить
Завод еще построить надо. в 2025 году - выпуск продукции.
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21.07.2022 20:07 Ответить
Заради бога, на що цей нікчемний Кабмін здатен? Ні на що. Від слова абсолютно.
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21.07.2022 22:06 Ответить
вата ********......
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21.07.2022 19:59 Ответить
Ви для початку захистить АТ "МОТОР СІЧ" ППО як себе на банковой
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21.07.2022 19:59 Ответить
як себе від банкової краще))
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21.07.2022 20:06 Ответить
Думаю що хлопці з Мотор Січі пильно слідкують за зеленеми!
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21.07.2022 20:22 Ответить
)))) 25 год
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21.07.2022 19:59 Ответить
Бось что будет как с миллиардом деревьев и шашлыками в мае. Клоунам веры нет
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21.07.2022 20:03 Ответить
лярд дерев пішов на шашлик під час святкування асфальтування країни...
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21.07.2022 20:08 Ответить
надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу временно байрактар не против этого. и там украинцы много 3х сменно выпуска и срочно и сейчас
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21.07.2022 20:03 Ответить
При зе и ермаке в Украине будет все херово, єто нужно понять, єто предатели которие играют роль украинцев
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21.07.2022 20:13 Ответить


"надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу"

Заводу ще нема, читати треба до кінця і уважно.
Завод треба спроєктувати під конкретні умови, побудувати, встановити обладнання, провести його налагодження і т.і.
Саме на це треба час, завод збудувати, це не гараж і навіть не багатоквартирний будинок, це досить складна задача.
Що не зрозуміло?
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21.07.2022 21:46 Ответить
Цікаво , а єрмак ще буде в 25 році ?
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21.07.2022 20:04 Ответить
Цікаво,хто його ліквідує
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21.07.2022 20:47 Ответить
Як сказав Маяковський "Люблю планов наших громадьё..."

Але тепер треба звільнити Україну від орди.

Фантазувати будете потім, фантасти...
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21.07.2022 20:07 Ответить
починають кормить завтраками . Вам опенькам Штати кажуть що треба робить
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21.07.2022 20:07 Ответить
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21.07.2022 20:08 Ответить
Лучше бы сейчас что то делали чем мечтали что будет через 5 лет. За столько времени уже можно было и Вильху и Гром-2 доделать.
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21.07.2022 20:09 Ответить
Небкдуть нічого робити,Нічого! Грабувати,вбивати,й свиняча харя з екрану. Це- Все
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21.07.2022 20:46 Ответить
У нас хіба закінчилась війна? Уряд планує виробництво безпілотників з 2025 року ( 3 тяжкі роки війни і можливо відбудови), а стратеги "думають"... А які проблеми запустити виробництво через місяць ....ТАК ТАК, на території сусідньої Польщі, там наших інженерів, конструкторів, робітників за тиждень можна знайти. Дружні поляки нададуть приміщення. А ще позбирати конструкторський колектив українців, які насправді і розробляли цей безпілотник, який турки назвали байрактаром. ТПотрібно закупити лінію, хіба проблема.... Тоді можна було б говорити про уряд стратегів, а так ..... Розумію, що "Мотор січ" в Польщу зараз не перевезеш, а чому б ні, а устаткування, проектну документацію на двигуни і т.д. Коли б наші керівники думали про оборонну міць держави, а не про 800 програм на 750 млрд. дол. , то може б і розум до голови прийшов, а так.... Дай Боже українцям здолати ворога.
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21.07.2022 20:09 Ответить
Якою хернею дурнів нагодувати
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21.07.2022 20:42 Ответить
До Дня Незалежності 2025 ми повинні зробити новий Bayraktar і показати всім, які ми сильні, Bayraktar-и летять, будемо всіх бомбить!
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21.07.2022 20:10 Ответить
Короче при Зе них.ра не буде))) тільки дороги, це його максимум))(((
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21.07.2022 20:14 Ответить
Й доріг небуде. Нахріна аони в знищеній країні?
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21.07.2022 20:41 Ответить
В картці урядового законопроєкту, яким пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях-такі угоди ратифікуються на слідуючий день після підписання!!А тут кабмін ще тільки пропонує.НЕ сильно втомились поспішаючи???За таке в умовах військового часу "в розхід"-за саботаж і шкідництво.....
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21.07.2022 20:15 Ответить
Байрактари звичайно прикольні ... від них багато користі коли ворог ще не розгорнув ППО та на віддалених ділянках фронту ... але під щільною ППО вони не дуже корисні та починать збиватися ... тим паче її ефективність ще дуже залежить від оптики ...

Що нам реально потрібно то це своє виробництво КР, які можуть летіти на тисячі кілометрів, а по них з початку війни мовчок ... крім макету нічого не має
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21.07.2022 20:16 Ответить
А як мільярд дерев? Вже посадив?
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21.07.2022 20:26 Ответить
Процес крадійства й знищення населення в розпалі
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21.07.2022 20:39 Ответить
зеаматоры про-бали журавля в руках (нептун-гром-стугна-вильха) и надеются на синицу в небе (Байрактар).. да и то, потом, когда-нибудь, может быть..
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21.07.2022 20:30 Ответить
Гітлер за декілька років ракетні технології з нуля розробив і запустив виробництво, а ті ахметівські підстилки скопіювати уже готовий продукт ніяк не можуть
З лютого за 6 місяців уже мали б бути налагоджені лінії з масового виробництва тих безпілотників, Нептунів, Вільх, Стугн, Громів на території союзників.
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22.07.2022 21:59 Ответить
Вони в Україні були розроблені
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21.07.2022 20:35 Ответить
Нахера такий кабмін. Сподіваюся що оманських небуде до кінця року.
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21.07.2022 20:38 Ответить
Це що заклик до обстрілу Моторсічі?
Виходить, що ЗЕленіними придурками є всі гілки влади?
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21.07.2022 20:42 Ответить
Шмыгалёныш, а ты тут при чём? Выпускать будешь то и тогда, когда скажет ЗСУ
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21.07.2022 20:46 Ответить
Будем продавать со скидкой братушкам из ДКР и ККР. Ну и в Ингрию, Поморию, Коми... Спрос будет большой. С турками можеи поделить так, - они продают тюркам из бывшей рф, якутам, татарам, башкирам, ..., а мы славянам.
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21.07.2022 20:53 Ответить
Начали бы в 2019, уже бы первый полетел днями. Но не пошло. И не в ту сторону. И не вверх, а вниз. Под землю. Та что под асфальтом, или бетоном, или мусором.
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21.07.2022 21:05 Ответить
Вы мрази только планы анонсируете и ни хрена не делаете
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21.07.2022 21:07 Ответить
точно знаю, що це буде без прохвостів. При пороху вже б зробили в кооперації зтими ж турками. Новітній роблять турки з допомогою українців. Все вирішено в 2018 році. Але ж дороги, ці кляті дороги, поки квартальціне наситились ......
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21.07.2022 22:33 Ответить
Почекайте, це ще Безугла незнає. От вона всепроконтролює швиденько і туди прилетить.
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21.07.2022 23:31 Ответить
Тонкий намек, что в 25 мы еще будем воевать...
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22.07.2022 05:17 Ответить
Ви підараси за три роки навіть бронежилетів не змогли купити. Після війни суки підете всі *****.
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22.07.2022 08:20 Ответить
 
 