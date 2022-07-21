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Кабмін планує випуск перших українських Bayraktar у 2025 році

байрактар,bayraktar

Кабінет Міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Про це йдеться в картці урядового законопроєкту, яким пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За оцінкою Кабміну, планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БПЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. Будівництво та облаштування центру вартістю 6,5 млн дол. заплановано на поточний рік.

В уряді зазначають, що будівництво заводу і центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці.

Також читайте: Ми не продамо безпілотники Росії, тому що підтримуємо Україну, - виробник Bayraktar

Нагадуємо, рамкова угода між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях була підписана 3 лютого 2022 року. Угода, яка діятиме до 2035 року, передбачає звільнення від митного оподаткування матеріалів, компонентів та обладнання, що ввозиться в Україну в рамках реалізації спільних проєктів. Також інвестори звільнятимуться на 10 років від сплати податку на прибуток та від сплати земельних податків.

Як повідомляв напередодні підписання документа міністр оборони України Олексій Резніков, передбачається, що при будівництві українських БПЛА Bayraktar використовуватимуться двигуни виробництва нашого підприємства АТ "МОТОР СІЧ".

Також читайте: На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров

Автор: 

безпілотник (4148) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+24
Ви для початку захистить АТ "МОТОР СІЧ" ППО як себе на банковой
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21.07.2022 19:59
+15
******** кабмін! який 2025рік, вони потрібні вже зараз. Планують мабуть знову "Велике крадівництво"
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21.07.2022 19:58
+11
зеаматоры про-бали журавля в руках (нептун-гром-стугна-вильха) и надеются на синицу в небе (Байрактар).. да и то, потом, когда-нибудь, может быть..
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21.07.2022 20:30
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и будем продавать Турции я надеюсь кацапии к тому времени уже не буде
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21.07.2022 19:55 Відповісти
На території України не буде, а за Уралом на півночі засядуть, їх щє добивати й добивати.
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21.07.2022 19:58 Відповісти


Трольок, швиденько за расєйським кораблем.
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21.07.2022 21:39 Відповісти
Там тоді вже будуть сидіть не "русскиє", а китайці!
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21.07.2022 21:05 Відповісти
там за Уралом их там все так ждут , так ждут особенно москвичей
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21.07.2022 22:46 Відповісти
якщо рф не буде, ви не думайте, що вже все, і самім нам зброя більше не знадобиться. Треба свої землі і національні інтереси постійно пильнувати з покоління в покоління.
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21.07.2022 19:59 Відповісти
Для початку треба асфальтоукладчиков та увековечевателев себе великими стройками самог кращего в мирі університету здати назад в 95квартал
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21.07.2022 20:05 Відповісти
БАБЛО потратят , А СРОК ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ !!! !!! ( и нет виновных ... )
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21.07.2022 21:59 Відповісти
Э, https://citaty.info/topic/net нет , торопиться не надо, торопиться не надо…
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21.07.2022 22:03 Відповісти
хто підрізав крила вітчизняному Соколу ?
питання риторичне.....

Вже на початку 2022 року перший український ударний БПЛА "Сокіл-300" може піднятися в небо
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21.07.2022 22:12 Відповісти
докладніше про повністю вітчизняний БПЛ, який крутіший за Байрактар-2 (дай Боже й йому здоровья!) дивіться ось тут:
https://defence-ua.com/news/vzhe_na_pochatku_2022_roku_pershij_udarnij_bpla_sokil_300_mozhe_pidnjatisja_v_nebo-3969.html
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21.07.2022 22:14 Відповісти
Не треба так поспішати!
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21.07.2022 19:58 Відповісти
А я включил марафон и по-моему Бабкин там под наркотой или в гавнище
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21.07.2022 19:58 Відповісти
******** кабмін! який 2025рік, вони потрібні вже зараз. Планують мабуть знову "Велике крадівництво"
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21.07.2022 19:58 Відповісти
Завод еще построить надо. в 2025 году - выпуск продукции.
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21.07.2022 20:07 Відповісти
Заради бога, на що цей нікчемний Кабмін здатен? Ні на що. Від слова абсолютно.
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21.07.2022 22:06 Відповісти
вата ********......
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21.07.2022 19:59 Відповісти
Ви для початку захистить АТ "МОТОР СІЧ" ППО як себе на банковой
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21.07.2022 19:59 Відповісти
як себе від банкової краще))
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21.07.2022 20:06 Відповісти
Думаю що хлопці з Мотор Січі пильно слідкують за зеленеми!
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21.07.2022 20:22 Відповісти
)))) 25 год
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21.07.2022 19:59 Відповісти
Бось что будет как с миллиардом деревьев и шашлыками в мае. Клоунам веры нет
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21.07.2022 20:03 Відповісти
лярд дерев пішов на шашлик під час святкування асфальтування країни...
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21.07.2022 20:08 Відповісти
надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу временно байрактар не против этого. и там украинцы много 3х сменно выпуска и срочно и сейчас
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21.07.2022 20:03 Відповісти
При зе и ермаке в Украине будет все херово, єто нужно понять, єто предатели которие играют роль украинцев
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21.07.2022 20:13 Відповісти


"надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу"

Заводу ще нема, читати треба до кінця і уважно.
Завод треба спроєктувати під конкретні умови, побудувати, встановити обладнання, провести його налагодження і т.і.
Саме на це треба час, завод збудувати, це не гараж і навіть не багатоквартирний будинок, це досить складна задача.
Що не зрозуміло?
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21.07.2022 21:46 Відповісти
Цікаво , а єрмак ще буде в 25 році ?
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21.07.2022 20:04 Відповісти
Цікаво,хто його ліквідує
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21.07.2022 20:47 Відповісти
Як сказав Маяковський "Люблю планов наших громадьё..."

Але тепер треба звільнити Україну від орди.

Фантазувати будете потім, фантасти...
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21.07.2022 20:07 Відповісти
починають кормить завтраками . Вам опенькам Штати кажуть що треба робить
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21.07.2022 20:07 Відповісти
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21.07.2022 20:08 Відповісти
Лучше бы сейчас что то делали чем мечтали что будет через 5 лет. За столько времени уже можно было и Вильху и Гром-2 доделать.
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21.07.2022 20:09 Відповісти
Небкдуть нічого робити,Нічого! Грабувати,вбивати,й свиняча харя з екрану. Це- Все
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21.07.2022 20:46 Відповісти
У нас хіба закінчилась війна? Уряд планує виробництво безпілотників з 2025 року ( 3 тяжкі роки війни і можливо відбудови), а стратеги "думають"... А які проблеми запустити виробництво через місяць ....ТАК ТАК, на території сусідньої Польщі, там наших інженерів, конструкторів, робітників за тиждень можна знайти. Дружні поляки нададуть приміщення. А ще позбирати конструкторський колектив українців, які насправді і розробляли цей безпілотник, який турки назвали байрактаром. ТПотрібно закупити лінію, хіба проблема.... Тоді можна було б говорити про уряд стратегів, а так ..... Розумію, що "Мотор січ" в Польщу зараз не перевезеш, а чому б ні, а устаткування, проектну документацію на двигуни і т.д. Коли б наші керівники думали про оборонну міць держави, а не про 800 програм на 750 млрд. дол. , то може б і розум до голови прийшов, а так.... Дай Боже українцям здолати ворога.
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21.07.2022 20:09 Відповісти
Якою хернею дурнів нагодувати
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21.07.2022 20:42 Відповісти
До Дня Незалежності 2025 ми повинні зробити новий Bayraktar і показати всім, які ми сильні, Bayraktar-и летять, будемо всіх бомбить!
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21.07.2022 20:10 Відповісти
Короче при Зе них.ра не буде))) тільки дороги, це його максимум))(((
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21.07.2022 20:14 Відповісти
Й доріг небуде. Нахріна аони в знищеній країні?
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21.07.2022 20:41 Відповісти
В картці урядового законопроєкту, яким пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях-такі угоди ратифікуються на слідуючий день після підписання!!А тут кабмін ще тільки пропонує.НЕ сильно втомились поспішаючи???За таке в умовах військового часу "в розхід"-за саботаж і шкідництво.....
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21.07.2022 20:15 Відповісти
Байрактари звичайно прикольні ... від них багато користі коли ворог ще не розгорнув ППО та на віддалених ділянках фронту ... але під щільною ППО вони не дуже корисні та починать збиватися ... тим паче її ефективність ще дуже залежить від оптики ...

Що нам реально потрібно то це своє виробництво КР, які можуть летіти на тисячі кілометрів, а по них з початку війни мовчок ... крім макету нічого не має
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21.07.2022 20:16 Відповісти
А як мільярд дерев? Вже посадив?
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21.07.2022 20:26 Відповісти
Процес крадійства й знищення населення в розпалі
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21.07.2022 20:39 Відповісти
зеаматоры про-бали журавля в руках (нептун-гром-стугна-вильха) и надеются на синицу в небе (Байрактар).. да и то, потом, когда-нибудь, может быть..
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21.07.2022 20:30 Відповісти
Гітлер за декілька років ракетні технології з нуля розробив і запустив виробництво, а ті ахметівські підстилки скопіювати уже готовий продукт ніяк не можуть
З лютого за 6 місяців уже мали б бути налагоджені лінії з масового виробництва тих безпілотників, Нептунів, Вільх, Стугн, Громів на території союзників.
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22.07.2022 21:59 Відповісти
Вони в Україні були розроблені
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21.07.2022 20:35 Відповісти
Нахера такий кабмін. Сподіваюся що оманських небуде до кінця року.
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21.07.2022 20:38 Відповісти
Це що заклик до обстрілу Моторсічі?
Виходить, що ЗЕленіними придурками є всі гілки влади?
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Шмыгалёныш, а ты тут при чём? Выпускать будешь то и тогда, когда скажет ЗСУ
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21.07.2022 20:46 Відповісти
Будем продавать со скидкой братушкам из ДКР и ККР. Ну и в Ингрию, Поморию, Коми... Спрос будет большой. С турками можеи поделить так, - они продают тюркам из бывшей рф, якутам, татарам, башкирам, ..., а мы славянам.
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21.07.2022 20:53 Відповісти
Начали бы в 2019, уже бы первый полетел днями. Но не пошло. И не в ту сторону. И не вверх, а вниз. Под землю. Та что под асфальтом, или бетоном, или мусором.
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21.07.2022 21:05 Відповісти
Вы мрази только планы анонсируете и ни хрена не делаете
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21.07.2022 21:07 Відповісти
точно знаю, що це буде без прохвостів. При пороху вже б зробили в кооперації зтими ж турками. Новітній роблять турки з допомогою українців. Все вирішено в 2018 році. Але ж дороги, ці кляті дороги, поки квартальціне наситились ......
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21.07.2022 22:33 Відповісти
Почекайте, це ще Безугла незнає. От вона всепроконтролює швиденько і туди прилетить.
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21.07.2022 23:31 Відповісти
Тонкий намек, что в 25 мы еще будем воевать...
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22.07.2022 05:17 Відповісти
Ви підараси за три роки навіть бронежилетів не змогли купити. Після війни суки підете всі *****.
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22.07.2022 08:20 Відповісти
 
 