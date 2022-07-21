Кабмін планує випуск перших українських Bayraktar у 2025 році
Кабінет Міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.
Про це йдеться в картці урядового законопроєкту, яким пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
За оцінкою Кабміну, планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БПЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. Будівництво та облаштування центру вартістю 6,5 млн дол. заплановано на поточний рік.
В уряді зазначають, що будівництво заводу і центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці.
Нагадуємо, рамкова угода між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях була підписана 3 лютого 2022 року. Угода, яка діятиме до 2035 року, передбачає звільнення від митного оподаткування матеріалів, компонентів та обладнання, що ввозиться в Україну в рамках реалізації спільних проєктів. Також інвестори звільнятимуться на 10 років від сплати податку на прибуток та від сплати земельних податків.
Як повідомляв напередодні підписання документа міністр оборони України Олексій Резніков, передбачається, що при будівництві українських БПЛА Bayraktar використовуватимуться двигуни виробництва нашого підприємства АТ "МОТОР СІЧ".
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Трольок, швиденько за расєйським кораблем.
питання риторичне.....
Вже на початку 2022 року перший український ударний БПЛА "Сокіл-300" може піднятися в небо
https://defence-ua.com/news/vzhe_na_pochatku_2022_roku_pershij_udarnij_bpla_sokil_300_mozhe_pidnjatisja_v_nebo-3969.html
"надо перевести срочно завод по байрактару в Польшу"
Заводу ще нема, читати треба до кінця і уважно.
Завод треба спроєктувати під конкретні умови, побудувати, встановити обладнання, провести його налагодження і т.і.
Саме на це треба час, завод збудувати, це не гараж і навіть не багатоквартирний будинок, це досить складна задача.
Що не зрозуміло?
Але тепер треба звільнити Україну від орди.
Фантазувати будете потім, фантасти...
Що нам реально потрібно то це своє виробництво КР, які можуть летіти на тисячі кілометрів, а по них з початку війни мовчок ... крім макету нічого не має
З лютого за 6 місяців уже мали б бути налагоджені лінії з масового виробництва тих безпілотників, Нептунів, Вільх, Стугн, Громів на території союзників.
Виходить, що ЗЕленіними придурками є всі гілки влади?