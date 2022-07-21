Кабмін планує випуск перших українських Bayraktar у 2025 році

Кабінет Міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Про це йдеться в картці урядового законопроєкту, яким пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За оцінкою Кабміну, планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БПЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. Будівництво та облаштування центру вартістю 6,5 млн дол. заплановано на поточний рік.

В уряді зазначають, що будівництво заводу і центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці.

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Нагадуємо, рамкова угода між урядами України та Туреччини про співпрацю в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях була підписана 3 лютого 2022 року. Угода, яка діятиме до 2035 року, передбачає звільнення від митного оподаткування матеріалів, компонентів та обладнання, що ввозиться в Україну в рамках реалізації спільних проєктів. Також інвестори звільнятимуться на 10 років від сплати податку на прибуток та від сплати земельних податків.

Як повідомляв напередодні підписання документа міністр оборони України Олексій Резніков, передбачається, що при будівництві українських БПЛА Bayraktar використовуватимуться двигуни виробництва нашого підприємства АТ "МОТОР СІЧ".

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