ВСУ владеют бесценной информацией для производителей оружия, - Данилов

Украина, к сожалению, стала полигоном по испытанию новейших видов вооружения и военной техники. Поэтому информация, которой владеют украинские военные, бесценна для всех производителей оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

"Такого полигона, который сегодня есть, к сожалению, на территории нашей страны, нигде в мире не существует. И на сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть..., мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не "приближенных к боевым", мы используем это, скажем так, прямо на войне. Поэтому те знания и информация, которая у нас есть, она бесценна для всех производителей оружия. Еще раз подчеркну, что это, к большому сожалению, есть полигон на нашей территории", - заявил Данилов.

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