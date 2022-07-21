РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7156 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 337 42

ВСУ владеют бесценной информацией для производителей оружия, - Данилов

данілов

Украина, к сожалению, стала полигоном по испытанию новейших видов вооружения и военной техники. Поэтому информация, которой владеют украинские военные, бесценна для всех производителей оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

"Такого полигона, который сегодня есть, к сожалению, на территории нашей страны, нигде в мире не существует. И на сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть..., мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не "приближенных к боевым", мы используем это, скажем так, прямо на войне. Поэтому те знания и информация, которая у нас есть, она бесценна для всех производителей оружия. Еще раз подчеркну, что это, к большому сожалению, есть полигон на нашей территории", - заявил Данилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. "Испанец", Печерское ТрО. ВИДЕО

Данилов Алексей (1066) оружие (10214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
З асфальтом нам менш пощастило бачу...
показать весь комментарий
21.07.2022 21:20
+22
"дороги є, а дурнів - немає" доріг вже нема, а дурні, які вірять Зейлу, бачу ще не перевелися
показать весь комментарий
21.07.2022 21:32
+21
показать весь комментарий
21.07.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З асфальтом нам менш пощастило бачу...
показать весь комментарий
21.07.2022 21:20 Ответить
ЗСУ володіють безцінною інформацією для виробників зброї, - Данілов
============
а ще чиновники ЗЕ володіють безцінною інформацією як красти державні кошти на будівництві доріг.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:43 Ответить
Данилов , статейки пишешь ?? Больше НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? . Иди НА ПЕРЕДОВУЮ РЯДОВЫМ , ты же в армии НЕ служил !!! !!! !!! . ( может польза будет ... )
показать весь комментарий
21.07.2022 21:52 Ответить
пэдро-пэдро-пэдро-пэдро тепер баньте, мудачьйо.........
показать весь комментарий
21.07.2022 22:21 Ответить
призов 90-их

показать весь комментарий
21.07.2022 22:24 Ответить
Отсос, подсос, ананист и дрочиньян!
показать весь комментарий
22.07.2022 08:30 Ответить
Ну так треба план як перенести цей полігон на територію РФ. Для початку пропоную відсунути біля Харкова кацапів не до кордону, а за 10 км після кордону, щоб ця вакханалія з обстрілами артою та снарядами просто закінчилася.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:27 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:28 Ответить
Тобто голий популізм без шансів на виконання...
показать весь комментарий
21.07.2022 21:32 Ответить
"дороги є, а дурнів - немає" доріг вже нема, а дурні, які вірять Зейлу, бачу ще не перевелися
показать весь комментарий
21.07.2022 21:32 Ответить
А вийшло так, що дурні, обрали дурня президентом україни...
показать весь комментарий
21.07.2022 21:34 Ответить
чем интересно вам не угодил зеленский.ему досталось дерьмо от всех предыдущих президентов.умники.а вы бы справились в такой ситуации.а он достойно себя ведет
показать весь комментарий
21.07.2022 21:48 Ответить
він до неї довів слабкістю, психіатри кажуть психопати можуть роками слабкості чекати для нападу на свою жертву
показать весь комментарий
21.07.2022 22:04 Ответить
Березовця недавно дивився на ютубє
показать весь комментарий
21.07.2022 22:05 Ответить
ему досталась возрожденная армия, созданные новые системы вооружения, а оно умудрилось просрать все за 2,5 года и закатать все это в асфальт, заодно прикончив начавшуюся при кондитере судебную реформу
показать весь комментарий
21.07.2022 22:05 Ответить
Взагалі згоден з Вами. А ось Вам "кондитер" в свої 32 роки. Подивіться, про які саме кондитерські речі він говорить:

https://youtu.be/4NijHjFj24U?t=161 Відео 1998 року Пороху 32 роки:
показать весь комментарий
21.07.2022 22:28 Ответить
Светлана, конкретные примеры дерьма, которые остались Зе от папередныкив? И.чтоб два раза не вставать, примеры его достойного поведения(как президента)?
показать весь комментарий
21.07.2022 22:14 Ответить
Нептуни, Вільхи, та Сапсан-Грім і Богдана, що розроблені за часів Порошенко, це теж лайно?
А може лайно, це наша мотивована і підготовлена армія, яка зараз стримує ворога і яка створювалася з 2014 року?
Чи Генерали Марченко, Кривонос, Залужний, з команди "попередника"?
(Зеленський хоч подякував Марченку, якого рік у в'язниці тримав?!)
Поставити дилетантів, та зрадників на ключові пости: Баканов, Таран, Єрмак, Татаров, Наумов, Гоглідзе, Сухачов, це по вашому достойна поведінка?
показать весь комментарий
21.07.2022 22:17 Ответить


"чем интересно вам не угодил зеленский.ему досталось дерьмо от всех предыдущих президентов"

Чергова яскрава представниця збирачів локшинина вуха з тих, кому хоч в очі с...и, все Божа роса...
Наявність чогось в голові добре ілюструє кількість помилок в рАдном Изыке,
ДЕВ'ЯТЬ помилок на ДВА рядка, навіть для двієчниці середніх класів забагато.
В школу хоч ходило?
Три з гаком роки при владі, а у всьому винуваті папєрєдники, так, вбога?

1) Падіння економіки та дефіцит бюджету офіційно було зафіксовано гос. статом ще в середені грудня 2019, хоча ще на кінець серпня був економічний рост і профіцит бюджету.

2) Як зебіли "боролися" з COVID-19, особливо сам "майстер спорту по боротьбі з COVID", нагадати?

3) Про згортання програм співробітництва з НАТО та зупинку програм переозброєння ВСУ, розмінування Чонгара, не чуло?
А з яких двох великих партій к нас більшевсього зрадників нагадати?

Продовжувати можна ще дуже довго.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:43 Ответить
втомлені від війни захотіли шашлика
показать весь комментарий
21.07.2022 22:02 Ответить
особисто я запам'ятав ЗЕ-програму у більш стислої формуліровці Портнова -
Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати
показать весь комментарий
21.07.2022 21:38 Ответить
Коли випускник ветеринарного технікуму починає нести "воєнну околєсіцу" то хочеться дати йому халявами по пиці. Розвивайте вітчизняний ВПК! Нє... "******* бессмислєнно" про полігони, бо працювати на країну вони не вміють і не хочуть.
Нарада в сільраді.
- "Колгоспу треба бугая!"
а хтось із заду - "*****?"
- А хто корів їбати буде? Ти чи я?
- А зоотєхнік *****?
Вирішили.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:32 Ответить
«ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні»
Не ви, а ЗСУ! Ви знаходитесь у цілковитій безпеці, якими б героями не виглядали у власних очах!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:32 Ответить
что известно данилову, известно и свинье (из фсб).....
показать весь комментарий
21.07.2022 21:39 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 22:26 Ответить
Виродки ЗЕлені, коли Україна, нарешті, продовжить виробляти власну зброю? Ви ладні кому завгодно будь-яку інфу надавати, але не українським виробникам зюрої, не українському оборонпрому!!! Ви закатали в асфальт всі наші доробки щодо високотехнологічної зброї, ви залишили Армію без українських протикорабельних ракет Нептун, без українських РСЗВ Вільха-М, без САУ Богдана, без танків!!!... На вашій совісті вже десятки тисяч українських життів, окупованих міст та зруйнованих домівок, це ви, мразі, разом з москалями, зробили з України "полігон" для експериментів над українським народом!!! І ви за це відповісте!!!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:40 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 21:45 Ответить
Гром не наш.... вернее он наш, но он не наш....
но ракета суперская!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:59 Ответить
якби довели його до ума може б і ми його замовили
показать весь комментарий
21.07.2022 22:11 Ответить
на парадах то їздив
показать весь комментарий
21.07.2022 22:12 Ответить
пару десятків пу не завадило б
показать весь комментарий
21.07.2022 22:14 Ответить
Гром разработала Украина, но не для себя, а под заказ другой страны, и передала ей образцы ракет вместе с документацией......
другими словами, у Украины нет прав собственности на эту ракету.....
показать весь комментарий
21.07.2022 23:14 Ответить
Тоді чому не можна на основі тих розробок розробити іншу систему з "подімними" технологіями і назвати по іншому?
показать весь комментарий
25.07.2022 10:37 Ответить
Україна стала полігоном, через злочинну владу. Кров українців на ваших руках, дорогоУкладчики.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:44 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 21:45 Ответить
Це найкраще, що зробила влада в плані приготування до неминучої війни з росією. Знання, та інформація дійсно безцінні для виробників зброї у росії. Не дайте списувати секретні матеріали Єрмаку і Демченку. Будь ласка.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:49 Ответить
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:31 Ответить
Ну, ты ,зоотехник и скотина!...

Т.е., за жизни, кровь, увечья наших военных ты опыт будешь продавать?

ТВАРЬ
показать весь комментарий
22.07.2022 00:30 Ответить
Підготовка до цієї війни проросійськими посадовцями почалася дуже давно. Можете вирахувати при якій владі була знищена найбільша кількість армійських складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
Яка шалена була спричинена втрата боєздатності Збройним Силам України!!! Міліарди.
Але хто поніс кримінаьлну відповідальність? Всі сидять при владі до цьго часу. Де арештовані? Де зрадники? Де наші так звані правоохоронні органи? Рука руку миє.
показать весь комментарий
22.07.2022 07:06 Ответить
Давайте скажемо собі і людям правду ні зеленський ні порошенко не думали про Украіну і украінців а думали про свій карман. В цього асфальт в того склади снарядів, бтр, вугілля і т.д. Так що вони однакові і Украіна для них дійна корова.
показать весь комментарий
22.07.2022 08:39 Ответить
А где, млять, ПРИГЛАШЕНИЕ для всех производителей оружия испытать свою продукцию на расийской армии?
показать весь комментарий
22.07.2022 09:48 Ответить
 
 