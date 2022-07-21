ВСУ владеют бесценной информацией для производителей оружия, - Данилов
Украина, к сожалению, стала полигоном по испытанию новейших видов вооружения и военной техники. Поэтому информация, которой владеют украинские военные, бесценна для всех производителей оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
"Такого полигона, который сегодня есть, к сожалению, на территории нашей страны, нигде в мире не существует. И на сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть..., мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не "приближенных к боевым", мы используем это, скажем так, прямо на войне. Поэтому те знания и информация, которая у нас есть, она бесценна для всех производителей оружия. Еще раз подчеркну, что это, к большому сожалению, есть полигон на нашей территории", - заявил Данилов.
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а ще чиновники ЗЕ володіють безцінною інформацією як красти державні кошти на будівництві доріг.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
https://youtu.be/4NijHjFj24U?t=161 Відео 1998 року Пороху 32 роки:
А може лайно, це наша мотивована і підготовлена армія, яка зараз стримує ворога і яка створювалася з 2014 року?
Чи Генерали Марченко, Кривонос, Залужний, з команди "попередника"?
(Зеленський хоч подякував Марченку, якого рік у в'язниці тримав?!)
Поставити дилетантів, та зрадників на ключові пости: Баканов, Таран, Єрмак, Татаров, Наумов, Гоглідзе, Сухачов, це по вашому достойна поведінка?
"чем интересно вам не угодил зеленский.ему досталось дерьмо от всех предыдущих президентов"
Чергова яскрава представниця збирачів локшинина вуха з тих, кому хоч в очі с...и, все Божа роса...
Наявність чогось в голові добре ілюструє кількість помилок в рАдном Изыке,
ДЕВ'ЯТЬ помилок на ДВА рядка, навіть для двієчниці середніх класів забагато.
В школу хоч ходило?
Три з гаком роки при владі, а у всьому винуваті папєрєдники, так, вбога?
1) Падіння економіки та дефіцит бюджету офіційно було зафіксовано гос. статом ще в середені грудня 2019, хоча ще на кінець серпня був економічний рост і профіцит бюджету.
2) Як зебіли "боролися" з COVID-19, особливо сам "майстер спорту по боротьбі з COVID", нагадати?
3) Про згортання програм співробітництва з НАТО та зупинку програм переозброєння ВСУ, розмінування Чонгара, не чуло?
А з яких двох великих партій к нас більшевсього зрадників нагадати?
Продовжувати можна ще дуже довго.
Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати
Нарада в сільраді.
- "Колгоспу треба бугая!"
а хтось із заду - "*****?"
- А хто корів їбати буде? Ти чи я?
- А зоотєхнік *****?
Вирішили.
Не ви, а ЗСУ! Ви знаходитесь у цілковитій безпеці, якими б героями не виглядали у власних очах!
но ракета суперская!
другими словами, у Украины нет прав собственности на эту ракету.....
Т.е., за жизни, кровь, увечья наших военных ты опыт будешь продавать?
ТВАРЬ
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
Яка шалена була спричинена втрата боєздатності Збройним Силам України!!! Міліарди.
Але хто поніс кримінаьлну відповідальність? Всі сидять при владі до цьго часу. Де арештовані? Де зрадники? Де наші так звані правоохоронні органи? Рука руку миє.