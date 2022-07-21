ЗСУ володіють безцінною інформацією для виробників зброї, - Данілов

Україна, на жаль, стала полігоном для випробовування новітніх видів озброєння та військової техніки. Тому інформація, якою володіють українські військові, безцінна для всіх виробників зброї.

Як Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Такого полігону, який на сьогодні є, на жаль, на території нашої країни, ніде в світі не існує. І на сьогодні всі види зброї, які у нас є..., ми володіємо абсолютно унікальною інформацією з урахуванням того, що ми безпосередньо використовуємо це на полі бою, безпосередньо використовуємо це у вкрай складних умовах, не "наближених до бойових", ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні. Тому ті знання, та інформація, яка у нас є, вона безцінна для всіх виробників зброї. Ще раз наголошу, що це, на превеликий жаль, є полігон на нашій території", - заявив Данілов.

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