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ЗСУ володіють безцінною інформацією для виробників зброї, - Данілов

данілов

Україна, на жаль, стала полігоном для випробовування новітніх видів озброєння та військової техніки. Тому інформація, якою володіють українські військові, безцінна для всіх виробників зброї.

Як Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Такого полігону, який на сьогодні є, на жаль, на території нашої країни, ніде в світі не існує. І на сьогодні всі види зброї, які у нас є..., ми володіємо абсолютно унікальною інформацією з урахуванням того, що ми безпосередньо використовуємо це на полі бою, безпосередньо використовуємо це у вкрай складних умовах, не "наближених до бойових", ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні. Тому ті знання, та інформація, яка у нас є, вона безцінна для всіх виробників зброї. Ще раз наголошу, що це, на превеликий жаль, є полігон на нашій території", - заявив Данілов.

Також читайте: Створений новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання зброї, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) зброя (7461)


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Топ коментарі
+26
З асфальтом нам менш пощастило бачу...
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21.07.2022 21:20
+22
"дороги є, а дурнів - немає" доріг вже нема, а дурні, які вірять Зейлу, бачу ще не перевелися
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21.07.2022 21:32
+21
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21.07.2022 21:45
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З асфальтом нам менш пощастило бачу...
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21.07.2022 21:20 Відповісти
ЗСУ володіють безцінною інформацією для виробників зброї, - Данілов
============
а ще чиновники ЗЕ володіють безцінною інформацією як красти державні кошти на будівництві доріг.
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21.07.2022 21:43 Відповісти
Данилов , статейки пишешь ?? Больше НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? . Иди НА ПЕРЕДОВУЮ РЯДОВЫМ , ты же в армии НЕ служил !!! !!! !!! . ( может польза будет ... )
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21.07.2022 21:52 Відповісти
пэдро-пэдро-пэдро-пэдро тепер баньте, мудачьйо.........
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21.07.2022 22:21 Відповісти
призов 90-их

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21.07.2022 22:24 Відповісти
Отсос, подсос, ананист и дрочиньян!
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22.07.2022 08:30 Відповісти
Ну так треба план як перенести цей полігон на територію РФ. Для початку пропоную відсунути біля Харкова кацапів не до кордону, а за 10 км після кордону, щоб ця вакханалія з обстрілами артою та снарядами просто закінчилася.
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21.07.2022 21:27 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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21.07.2022 21:28 Відповісти
Тобто голий популізм без шансів на виконання...
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21.07.2022 21:32 Відповісти
"дороги є, а дурнів - немає" доріг вже нема, а дурні, які вірять Зейлу, бачу ще не перевелися
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21.07.2022 21:32 Відповісти
А вийшло так, що дурні, обрали дурня президентом україни...
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21.07.2022 21:34 Відповісти
чем интересно вам не угодил зеленский.ему досталось дерьмо от всех предыдущих президентов.умники.а вы бы справились в такой ситуации.а он достойно себя ведет
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21.07.2022 21:48 Відповісти
він до неї довів слабкістю, психіатри кажуть психопати можуть роками слабкості чекати для нападу на свою жертву
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21.07.2022 22:04 Відповісти
Березовця недавно дивився на ютубє
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21.07.2022 22:05 Відповісти
ему досталась возрожденная армия, созданные новые системы вооружения, а оно умудрилось просрать все за 2,5 года и закатать все это в асфальт, заодно прикончив начавшуюся при кондитере судебную реформу
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Взагалі згоден з Вами. А ось Вам "кондитер" в свої 32 роки. Подивіться, про які саме кондитерські речі він говорить:

https://youtu.be/4NijHjFj24U?t=161 Відео 1998 року Пороху 32 роки:
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21.07.2022 22:28 Відповісти
Светлана, конкретные примеры дерьма, которые остались Зе от папередныкив? И.чтоб два раза не вставать, примеры его достойного поведения(как президента)?
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21.07.2022 22:14 Відповісти
Нептуни, Вільхи, та Сапсан-Грім і Богдана, що розроблені за часів Порошенко, це теж лайно?
А може лайно, це наша мотивована і підготовлена армія, яка зараз стримує ворога і яка створювалася з 2014 року?
Чи Генерали Марченко, Кривонос, Залужний, з команди "попередника"?
(Зеленський хоч подякував Марченку, якого рік у в'язниці тримав?!)
Поставити дилетантів, та зрадників на ключові пости: Баканов, Таран, Єрмак, Татаров, Наумов, Гоглідзе, Сухачов, це по вашому достойна поведінка?
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21.07.2022 22:17 Відповісти


"чем интересно вам не угодил зеленский.ему досталось дерьмо от всех предыдущих президентов"

Чергова яскрава представниця збирачів локшинина вуха з тих, кому хоч в очі с...и, все Божа роса...
Наявність чогось в голові добре ілюструє кількість помилок в рАдном Изыке,
ДЕВ'ЯТЬ помилок на ДВА рядка, навіть для двієчниці середніх класів забагато.
В школу хоч ходило?
Три з гаком роки при владі, а у всьому винуваті папєрєдники, так, вбога?

1) Падіння економіки та дефіцит бюджету офіційно було зафіксовано гос. статом ще в середені грудня 2019, хоча ще на кінець серпня був економічний рост і профіцит бюджету.

2) Як зебіли "боролися" з COVID-19, особливо сам "майстер спорту по боротьбі з COVID", нагадати?

3) Про згортання програм співробітництва з НАТО та зупинку програм переозброєння ВСУ, розмінування Чонгара, не чуло?
А з яких двох великих партій к нас більшевсього зрадників нагадати?

Продовжувати можна ще дуже довго.
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21.07.2022 22:43 Відповісти
втомлені від війни захотіли шашлика
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21.07.2022 22:02 Відповісти
особисто я запам'ятав ЗЕ-програму у більш стислої формуліровці Портнова -
Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати
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21.07.2022 21:38 Відповісти
Коли випускник ветеринарного технікуму починає нести "воєнну околєсіцу" то хочеться дати йому халявами по пиці. Розвивайте вітчизняний ВПК! Нє... "******* бессмислєнно" про полігони, бо працювати на країну вони не вміють і не хочуть.
Нарада в сільраді.
- "Колгоспу треба бугая!"
а хтось із заду - "*****?"
- А хто корів їбати буде? Ти чи я?
- А зоотєхнік *****?
Вирішили.
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21.07.2022 21:32 Відповісти
«ми використовуємо це, скажімо так, безпосередньо на війні»
Не ви, а ЗСУ! Ви знаходитесь у цілковитій безпеці, якими б героями не виглядали у власних очах!
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21.07.2022 21:32 Відповісти
что известно данилову, известно и свинье (из фсб).....
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21.07.2022 21:39 Відповісти
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21.07.2022 22:26 Відповісти
Виродки ЗЕлені, коли Україна, нарешті, продовжить виробляти власну зброю? Ви ладні кому завгодно будь-яку інфу надавати, але не українським виробникам зюрої, не українському оборонпрому!!! Ви закатали в асфальт всі наші доробки щодо високотехнологічної зброї, ви залишили Армію без українських протикорабельних ракет Нептун, без українських РСЗВ Вільха-М, без САУ Богдана, без танків!!!... На вашій совісті вже десятки тисяч українських життів, окупованих міст та зруйнованих домівок, це ви, мразі, разом з москалями, зробили з України "полігон" для експериментів над українським народом!!! І ви за це відповісте!!!
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21.07.2022 21:40 Відповісти
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21.07.2022 21:45 Відповісти
Гром не наш.... вернее он наш, но он не наш....
но ракета суперская!
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21.07.2022 21:59 Відповісти
якби довели його до ума може б і ми його замовили
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21.07.2022 22:11 Відповісти
на парадах то їздив
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21.07.2022 22:12 Відповісти
пару десятків пу не завадило б
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21.07.2022 22:14 Відповісти
Гром разработала Украина, но не для себя, а под заказ другой страны, и передала ей образцы ракет вместе с документацией......
другими словами, у Украины нет прав собственности на эту ракету.....
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21.07.2022 23:14 Відповісти
Тоді чому не можна на основі тих розробок розробити іншу систему з "подімними" технологіями і назвати по іншому?
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25.07.2022 10:37 Відповісти
Україна стала полігоном, через злочинну владу. Кров українців на ваших руках, дорогоУкладчики.
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21.07.2022 21:44 Відповісти
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21.07.2022 21:45 Відповісти
Це найкраще, що зробила влада в плані приготування до неминучої війни з росією. Знання, та інформація дійсно безцінні для виробників зброї у росії. Не дайте списувати секретні матеріали Єрмаку і Демченку. Будь ласка.
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21.07.2022 21:49 Відповісти
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
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21.07.2022 22:31 Відповісти
Ну, ты ,зоотехник и скотина!...

Т.е., за жизни, кровь, увечья наших военных ты опыт будешь продавать?

ТВАРЬ
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22.07.2022 00:30 Відповісти
Підготовка до цієї війни проросійськими посадовцями почалася дуже давно. Можете вирахувати при якій владі була знищена найбільша кількість армійських складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
Яка шалена була спричинена втрата боєздатності Збройним Силам України!!! Міліарди.
Але хто поніс кримінаьлну відповідальність? Всі сидять при владі до цьго часу. Де арештовані? Де зрадники? Де наші так звані правоохоронні органи? Рука руку миє.
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22.07.2022 07:06 Відповісти
Давайте скажемо собі і людям правду ні зеленський ні порошенко не думали про Украіну і украінців а думали про свій карман. В цього асфальт в того склади снарядів, бтр, вугілля і т.д. Так що вони однакові і Украіна для них дійна корова.
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22.07.2022 08:39 Відповісти
А где, млять, ПРИГЛАШЕНИЕ для всех производителей оружия испытать свою продукцию на расийской армии?
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22.07.2022 09:48 Відповісти
 
 