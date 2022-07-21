Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Байдена, - ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст повторный тест на COVID-19 после информации о заболевании президента США Джо Байдена, с которым она встречалась в среду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента в фейсбуке.

"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили негативные результаты". "Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - сообщили в Офисе президента.

После получения информации о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус. Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

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