Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Байдена, - ОП
Первая леди Украины Елена Зеленская сдаст повторный тест на COVID-19 после информации о заболевании президента США Джо Байдена, с которым она встречалась в среду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента в фейсбуке.
"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили негативные результаты". "Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - сообщили в Офисе президента.
После получения информации о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус. Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
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Краще нехай скаже, чому Баканов "відсторонений" за масову зраду в СБУ, просто звільнений, навіть без догани?
Но у Зеленской таких проблем нет, так что нафиг об этом сообщать, молча сдай и всё.
Поручик Ржевский, молчать!(с)
Просто Байден впервые попробовал мороженную скумбрию.
Читайте хоть статью.
Я тепер зрозуміла, чому ольгинськи боти так розганяли антиваксерну пропаганду в Україні . Це була підготовка до війни, щоб українці помирали та калічили своє здоров'я цією заразою. Так що антиковідники та антиваксери - це такі самі вбивці украінців, як і російські солдати.
Письков говорит что это невозможно... Актер Андрей Панин исполняющий роль путлера прошел тест успешно...СкреПОНОС спас фюрера раьZeи...
Поп Гундяй не даст сбрехать..
Скумбрия будет делать тест!!!
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