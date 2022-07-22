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После визита Безуглой полицейский участок накрыло артиллерией, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

гайдай,безугла

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подверг резкой критике действия нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая часто появляется вблизи линии фронта. Он утверждает, что после ее визита в один из полицейских участков российская артиллерия обстреляла объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник рассказал в интервью "Громадському".

Отвечая на вопрос о заявлении нардепа Безуглой, что Гайдай не владеет ситуацией в области, руководитель ОВА отметил: "Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, видимо, больной человек вообще. Давайте так. Откройте мой фейсбук и посмотрите с 24 февраля. Вы там увидите прямые эфиры прямо из Севера, Лисика. Что нужно еще? На окраине города, чтобы был знак виден, на крыше девятиэтажного дома, чтобы была вся панорама видна? Из больницы Северодонецка, из Лисичанской больницы? Я не буду как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом это отделение накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она убежала за день до того. То, что я был на месте, все знают. Даже если бы я был где-то в Канаде, например (но я там не был), в это время все бы работало, потому что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?"

Напомним, что Безуглая – член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она также заявляла, что является резервисткой ОР-1 после мобилизации в 2015-м, но не призвана сейчас из-за работы в парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гайдай - Безуглой: Какого черта ты говоришь, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила?

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+76
Безугла-Безмозгла...
Як то кажуть: "Страшніший за ідіота - ініціативний ідіот"!
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22.07.2022 00:10
+54
Так полюють не за нею. Це ж елементарно, Ватсон. Там, де засвітився вдупутат (саме так вимовляла це слово моя бабця), знаходиться щось важливе для керування військами. (Ну не кулеметне ж гніздо відвідує вдупутат!) І навіть після завершення візиту поважного гостя удар у такий пункт може завдати суттєвої шкоди.
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22.07.2022 00:26
+42
Зато значок "Лучший корректировщик рашистов" на самом видном месте... и давно 🤔
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22.07.2022 00:38
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Страница 2 из 2
Телефон Безмозглой, т.е. Безуглой наверняка на контроле технических разведслужб паРаши. После длительной (относительно) неподвижности, когда он начинает движение, по месту его пребывания наносится удар артиллерии. По-этому ей надо шляться по передовой, в зоне поражения артиллерии. Отсюда и вынужденный "героизм". Как с этим бороться? Безмозглую (после очередного заседания с ее участием) надо запереть в каком-то сарае, с ее телефоном отъехать километров 10-15 в любую сторону и подождать когда сарай расхерачат свинособаки. Отъезжать МОЛЧА - телефон на прослушке, КАК И РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ДРУГИЕ телефоны (через него).
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22.07.2022 11:12 Ответить
Вона наводить ворожу арту...Судити лярву...
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22.07.2022 11:30 Ответить
Безугла-Безмозгла = єрмак.
Які питання?
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22.07.2022 11:46 Ответить
хто цю мавпу взагалі з дому випускає?
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22.07.2022 11:50 Ответить
Тупа Безугла працює КОРЕКТУВАЛЬНИЦЕЮ артилерії кацапів - це гарний показник Зе влади
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22.07.2022 12:06 Ответить
Радистка Кет вышла на связь.***** ***** я земля.
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22.07.2022 12:16 Ответить
Безуглая виновата, а Гайдай нет?! В Луганскую хорошо поработал. Теперь наверное в Центр терробороны Днепра поработает. Вместо Корбана.
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22.07.2022 12:40 Ответить
Обоє призначені на посади офісом президента. Це вже другий файтінг між птєнцами з одного гнізда. Перший був між Подоляком та Даніловим. Тільки цей судячи з низького інтелектуального рівня обох став огидніше в рази. Я не знаю чи Безугла стала мочителем по команді(Коля Котлєта і тд) чи це її власна ініціатива. Хоча до Гайдая теж мали претензії як до людини що пише відосики ні разу не приїхавши в Луганську область. Так що там робітник ще той. Обоэ вартують один одного як не прикро обом це буде визнати.
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22.07.2022 13:02 Ответить
Вібомий тероборонівець з Донецька В.Шилов, який з 2014-го захищає Україну на фронті стверджує, що Гайдай це зрадник, якого потрібно розстріляти:
https://www.youtube.com/watch?v=glIzXgjTTy0
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22.07.2022 13:11 Ответить
Де сбу?
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22.07.2022 13:29 Ответить
ФСБ може визначити місцезнаходження вашого смартфона з Телеграмом з точністю до 100 м.

Людина з смартфоном і Телеграмом на бойових позиціях, або дурень, або шпигун.
Безмозгла - два в одному , ку@ ва 😠
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22.07.2022 13:36 Ответить
так вони Дудаєва вбили
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22.07.2022 13:45 Ответить
Обое рябое! Наш Гайдай тот ещё ****@бол! Он за один день Северодонецк мог "освободить", а к вечеру снова сдать, лишь бы Зеленскому понравиться.
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22.07.2022 13:38 Ответить
Неужели нельзя устроить ей шальную пулю "кацапского" снайпера?!!! Она ведь так просит !!!
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22.07.2022 13:48 Ответить
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