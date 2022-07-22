После визита Безуглой полицейский участок накрыло артиллерией, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подверг резкой критике действия нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая часто появляется вблизи линии фронта. Он утверждает, что после ее визита в один из полицейских участков российская артиллерия обстреляла объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник рассказал в интервью "Громадському".

Отвечая на вопрос о заявлении нардепа Безуглой, что Гайдай не владеет ситуацией в области, руководитель ОВА отметил: "Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, видимо, больной человек вообще. Давайте так. Откройте мой фейсбук и посмотрите с 24 февраля. Вы там увидите прямые эфиры прямо из Севера, Лисика. Что нужно еще? На окраине города, чтобы был знак виден, на крыше девятиэтажного дома, чтобы была вся панорама видна? Из больницы Северодонецка, из Лисичанской больницы? Я не буду как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом это отделение накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она убежала за день до того. То, что я был на месте, все знают. Даже если бы я был где-то в Канаде, например (но я там не был), в это время все бы работало, потому что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?"

Напомним, что Безуглая – член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она также заявляла, что является резервисткой ОР-1 после мобилизации в 2015-м, но не призвана сейчас из-за работы в парламенте.

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