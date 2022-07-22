Після візиту Безуглої поліцейський відділок накрило артилерією, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай різко розкритикував дії нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка часто з'являється поблизу лінії фронту. Він стверджує, що після її візиту до однієї з поліцейських дільниць російська артилерія обстріляла об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чиновник розповів в інтерв'ю "Громадському".

Відповідаючи на питання про заяву нардепа Безуглої, що Гайдай не володіє ситуацією в області, кервіник ОВА зазначив:"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. Нумо так. Відкрийте мій фейсбук і перегляньте з 24 лютого. Ви там побачите прямі ефіри безпосередньо з Сєвєра, Лісіка. Що треба ще? На околиці міста, аби було знак видно? На даху дев’ятиповерхового будинку, аби було всю панораму видно? З лікарні Сєвєродонецька, з лікарні Лисичанська? Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?"

Нагадаємо, що Безугла – член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона також заявляла, що є резервісткою ОР-1 після мобілізації у 2015-му, але не призвана зараз через роботу в парламенті.

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