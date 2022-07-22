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Після візиту Безуглої поліцейський відділок накрило артилерією, - керівник Луганської ОВА Гайдай

гайдай,безугла

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай різко розкритикував дії нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка часто з'являється поблизу лінії фронту. Він стверджує, що після її візиту до однієї з поліцейських дільниць російська артилерія обстріляла об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це чиновник розповів в інтерв'ю "Громадському".

Відповідаючи на питання про заяву нардепа Безуглої, що Гайдай не володіє ситуацією в області, кервіник ОВА зазначив:"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. Нумо так. Відкрийте мій фейсбук і перегляньте з 24 лютого. Ви там побачите прямі ефіри безпосередньо з Сєвєра, Лісіка. Що треба ще? На околиці міста, аби було знак видно? На даху дев’ятиповерхового будинку, аби було всю панораму видно? З лікарні Сєвєродонецька, з лікарні Лисичанська? Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?"

Нагадаємо, що Безугла – член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона також заявляла, що є резервісткою ОР-1 після мобілізації у 2015-му, але не призвана зараз через роботу в парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай - Безуглій: Якого біса ти кажеш, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала?

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+76
Безугла-Безмозгла...
Як то кажуть: "Страшніший за ідіота - ініціативний ідіот"!
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22.07.2022 00:10
+54
Так полюють не за нею. Це ж елементарно, Ватсон. Там, де засвітився вдупутат (саме так вимовляла це слово моя бабця), знаходиться щось важливе для керування військами. (Ну не кулеметне ж гніздо відвідує вдупутат!) І навіть після завершення візиту поважного гостя удар у такий пункт може завдати суттєвої шкоди.
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22.07.2022 00:26
+42
Зато значок "Лучший корректировщик рашистов" на самом видном месте... и давно 🤔
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22.07.2022 00:38
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Сторінка 2 з 2
Телефон Безмозглой, т.е. Безуглой наверняка на контроле технических разведслужб паРаши. После длительной (относительно) неподвижности, когда он начинает движение, по месту его пребывания наносится удар артиллерии. По-этому ей надо шляться по передовой, в зоне поражения артиллерии. Отсюда и вынужденный "героизм". Как с этим бороться? Безмозглую (после очередного заседания с ее участием) надо запереть в каком-то сарае, с ее телефоном отъехать километров 10-15 в любую сторону и подождать когда сарай расхерачат свинособаки. Отъезжать МОЛЧА - телефон на прослушке, КАК И РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ДРУГИЕ телефоны (через него).
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22.07.2022 11:12 Відповісти
Вона наводить ворожу арту...Судити лярву...
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22.07.2022 11:30 Відповісти
Безугла-Безмозгла = єрмак.
Які питання?
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22.07.2022 11:46 Відповісти
хто цю мавпу взагалі з дому випускає?
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22.07.2022 11:50 Відповісти
Тупа Безугла працює КОРЕКТУВАЛЬНИЦЕЮ артилерії кацапів - це гарний показник Зе влади
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22.07.2022 12:06 Відповісти
Радистка Кет вышла на связь.***** ***** я земля.
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22.07.2022 12:16 Відповісти
Безуглая виновата, а Гайдай нет?! В Луганскую хорошо поработал. Теперь наверное в Центр терробороны Днепра поработает. Вместо Корбана.
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22.07.2022 12:40 Відповісти
Обоє призначені на посади офісом президента. Це вже другий файтінг між птєнцами з одного гнізда. Перший був між Подоляком та Даніловим. Тільки цей судячи з низького інтелектуального рівня обох став огидніше в рази. Я не знаю чи Безугла стала мочителем по команді(Коля Котлєта і тд) чи це її власна ініціатива. Хоча до Гайдая теж мали претензії як до людини що пише відосики ні разу не приїхавши в Луганську область. Так що там робітник ще той. Обоэ вартують один одного як не прикро обом це буде визнати.
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22.07.2022 13:02 Відповісти
Вібомий тероборонівець з Донецька В.Шилов, який з 2014-го захищає Україну на фронті стверджує, що Гайдай це зрадник, якого потрібно розстріляти:
https://www.youtube.com/watch?v=glIzXgjTTy0
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22.07.2022 13:11 Відповісти
Де сбу?
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22.07.2022 13:29 Відповісти
ФСБ може визначити місцезнаходження вашого смартфона з Телеграмом з точністю до 100 м.

Людина з смартфоном і Телеграмом на бойових позиціях, або дурень, або шпигун.
Безмозгла - два в одному , ку@ ва 😠
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22.07.2022 13:36 Відповісти
так вони Дудаєва вбили
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22.07.2022 13:45 Відповісти
Обое рябое! Наш Гайдай тот ещё ****@бол! Он за один день Северодонецк мог "освободить", а к вечеру снова сдать, лишь бы Зеленскому понравиться.
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22.07.2022 13:38 Відповісти
Неужели нельзя устроить ей шальную пулю "кацапского" снайпера?!!! Она ведь так просит !!!
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22.07.2022 13:48 Відповісти
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