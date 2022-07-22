Россия включила еще 5 стран в список "недружественных государств"

В список правительство России включило пять европейских стран – Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Известно, что 22 июля соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте правительства страны-агрессора. Также указали количество лиц, работающих в дипломатических учреждениях в России.

В пропагандистских росСМИ указано, что "правительство актуализировало перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

В России находится 34 греческих дипломата, 20 работников посольства Дании и 16 дипломатов из Словакии. Из Хорватии и Словении дипломатов в России нет.

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