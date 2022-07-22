РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9944 посетителя онлайн
Новости Война
9 092 25

Россия включила еще 5 стран в список "недружественных государств"

кремль

В список правительство России включило пять европейских стран – Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Известно, что 22 июля соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте правительства страны-агрессора. Также указали количество лиц, работающих в дипломатических учреждениях в России.

В пропагандистских росСМИ указано, что "правительство актуализировало перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

В России находится 34 греческих дипломата, 20 работников посольства Дании и 16 дипломатов из Словакии. Из Хорватии и Словении дипломатов в России нет.

Читайте также: Россия пригрозила Болгарии разрывом дипломатических отношений, если та не пересмотрит решение о выслании 70 дипломатов

Автор: 

дипломатия (1463) Европа (1849) россия (95502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
В сотню разів легше скласти список "дружніх" до Кацапії. Декілька рядочків, і гаплик.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:23
+17
Короче, здоровенная куча говна объявила врагами всех, кому не нравится, как она пахнет.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:31
+15
Скоро у список недружніх до росії країн потраплять Білгородська народна республіка, Кубанська українська держава, Татарстан, Республіка Ічкерія, Сибірська федерація...
показать весь комментарий
22.07.2022 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В сотню разів легше скласти список "дружніх" до Кацапії. Декілька рядочків, і гаплик.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:23 Ответить
Или посчитать их на пальцах одной руки.....
показать весь комментарий
22.07.2022 12:28 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 13:50 Ответить
та хрен там із 200 краін тільки 50 за нас
показать весь комментарий
22.07.2022 12:30 Ответить
Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?

Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…

показать весь комментарий
22.07.2022 12:54 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 13:51 Ответить
Нацисты рашистские - биомусор Вселенной ‼️
показать весь комментарий
22.07.2022 13:47 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 12:27 Ответить
Це ж у них на першому місці неонацистська Україна.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:27 Ответить
за чьто?
показать весь комментарий
22.07.2022 12:29 Ответить
Скоро у список недружніх до росії країн потраплять Білгородська народна республіка, Кубанська українська держава, Татарстан, Республіка Ічкерія, Сибірська федерація...
показать весь комментарий
22.07.2022 12:29 Ответить
Короче, здоровенная куча говна объявила врагами всех, кому не нравится, как она пахнет.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:31 Ответить
интересно а кто там был до того??
показать весь комментарий
22.07.2022 12:36 Ответить
Ну, главное, остаются сильные, надёжные международные партнёры, в первую очередь - Эритрея.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:43 Ответить
Уретрея.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:46 Ответить
Логіка у коZломордасів при виборі дружня/недружня дуже проста....

Якщо ти бідна країна, або країна з бідним населенням, де не вважають на права простого громадянина - то це друг Росії... КНДР, Білорусь, країни Африки, Киргизстан, Туркменістан, Індія і все таке...

Якщо заможня країна, яка піклується про достаток та права власного громадянина - то це ворог Росії....США, Британія, Польща, Данія, Словенія і т.д.
показать весь комментарий
22.07.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 13:32 Ответить
Самые крутые в списке кто "братаны " Скотостаа путлера...Хамас, Хезболла... Талибан ,Иран и Северокорейское дерьмо...
Компашка хоть куда...
Да простит меня Приднестровье и Ю. Асєтія с Абзєзіей...там кажуть уровень жизни круче чем в Норвегию и Швейцарії...
показать весь комментарий
22.07.2022 13:36 Ответить
Кстати Норвежский пенсионный фонд составляет 1 триллион 450 миллиардов...
Вот что делает волшебные норвежские нефть и газ...
Живут же капиталисты проклятые...
показать весь комментарий
22.07.2022 13:54 Ответить
кто там дружественный.. КНДР,Беларусь,Сирия,Эритерия... наверное Венесуэла,Сербия?.. Китай?....
показать весь комментарий
22.07.2022 13:55 Ответить
Лубянский х*йлостан делит всех только на 2 группы:
1) слабые / покорные = "союзники", которых они презирают;
2) сильные / непокорные = "враги", которых они ненавидят.
Никаких других вариантов для них нет.
показать весь комментарий
22.07.2022 15:08 Ответить
беспросветным имперским идиотам Запоребрика лучше список дружественных составить - сэкономят белую бумагу, которой у них и так дефицит...
показать весь комментарий
22.07.2022 15:13 Ответить
Кого интересует рыбный день в дурдоме ?
показать весь комментарий
22.07.2022 15:29 Ответить
нас_рать
показать весь комментарий
22.07.2022 21:32 Ответить
 
 