Россия включила еще 5 стран в список "недружественных государств"
В список правительство России включило пять европейских стран – Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Известно, что 22 июля соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте правительства страны-агрессора. Также указали количество лиц, работающих в дипломатических учреждениях в России.
В пропагандистских росСМИ указано, что "правительство актуализировало перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".
В России находится 34 греческих дипломата, 20 работников посольства Дании и 16 дипломатов из Словакии. Из Хорватии и Словении дипломатов в России нет.
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Путин - Лаврову:
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
Якщо ти бідна країна, або країна з бідним населенням, де не вважають на права простого громадянина - то це друг Росії... КНДР, Білорусь, країни Африки, Киргизстан, Туркменістан, Індія і все таке...
Якщо заможня країна, яка піклується про достаток та права власного громадянина - то це ворог Росії....США, Британія, Польща, Данія, Словенія і т.д.
Компашка хоть куда...
Да простит меня Приднестровье и Ю. Асєтія с Абзєзіей...там кажуть уровень жизни круче чем в Норвегию и Швейцарії...
Вот что делает волшебные норвежские нефть и газ...
Живут же капиталисты проклятые...
1) слабые / покорные = "союзники", которых они презирают;
2) сильные / непокорные = "враги", которых они ненавидят.
Никаких других вариантов для них нет.