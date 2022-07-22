Росія включила ще 5 країн до списку "недружніх держав"

До списку уряд Росії включив п'ять європейських країн - Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.

Відомо, що 22 липня відповідне розпорядження оприлюднили на сайті уряду країни-агресора. Також зазначили кількість осіб, які працюють у дипломатичних установах у Росії.

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В пропагандистських росЗМІ вказано, що "уряд актуалізував перелік країн, які здійснюють недружні дії проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном".

В Росії наразі перебуває 34 грецьких дипломатів, 20 працівників посольства Данії та 16 дипломатів зі Словаччини. З Хорватії та Словенії дипломатів в Росії немає.

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