Росія включила ще 5 країн до списку "недружніх держав"
До списку уряд Росії включив п'ять європейських країн - Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.
Відомо, що 22 липня відповідне розпорядження оприлюднили на сайті уряду країни-агресора. Також зазначили кількість осіб, які працюють у дипломатичних установах у Росії.
В пропагандистських росЗМІ вказано, що "уряд актуалізував перелік країн, які здійснюють недружні дії проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном".
В Росії наразі перебуває 34 грецьких дипломатів, 20 працівників посольства Данії та 16 дипломатів зі Словаччини. З Хорватії та Словенії дипломатів в Росії немає.
Топ коментарі
+25 CrossFirenko
показати весь коментар22.07.2022 12:23
+17 belge
показати весь коментар22.07.2022 12:31
+15 Esten G
показати весь коментар22.07.2022 12:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путин - Лаврову:
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
Якщо ти бідна країна, або країна з бідним населенням, де не вважають на права простого громадянина - то це друг Росії... КНДР, Білорусь, країни Африки, Киргизстан, Туркменістан, Індія і все таке...
Якщо заможня країна, яка піклується про достаток та права власного громадянина - то це ворог Росії....США, Британія, Польща, Данія, Словенія і т.д.
Компашка хоть куда...
Да простит меня Приднестровье и Ю. Асєтія с Абзєзіей...там кажуть уровень жизни круче чем в Норвегию и Швейцарії...
Вот что делает волшебные норвежские нефть и газ...
Живут же капиталисты проклятые...
1) слабые / покорные = "союзники", которых они презирают;
2) сильные / непокорные = "враги", которых они ненавидят.
Никаких других вариантов для них нет.