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Новини Війна
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Росія включила ще 5 країн до списку "недружніх держав"

кремль

До списку уряд Росії включив п'ять європейських країн - Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.

Відомо, що 22 липня відповідне розпорядження оприлюднили на сайті уряду країни-агресора. Також зазначили кількість осіб, які працюють у дипломатичних установах у Росії.

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В пропагандистських росЗМІ вказано, що "уряд актуалізував перелік країн, які здійснюють недружні дії проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном".

В Росії наразі перебуває 34 грецьких дипломатів, 20 працівників посольства Данії та 16 дипломатів зі Словаччини. З Хорватії та Словенії дипломатів в Росії немає.

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дипломатія (711) Європа (1808) росія (65129)


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Топ коментарі
+25
В сотню разів легше скласти список "дружніх" до Кацапії. Декілька рядочків, і гаплик.
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22.07.2022 12:23
+17
Короче, здоровенная куча говна объявила врагами всех, кому не нравится, как она пахнет.
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22.07.2022 12:31
+15
Скоро у список недружніх до росії країн потраплять Білгородська народна республіка, Кубанська українська держава, Татарстан, Республіка Ічкерія, Сибірська федерація...
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22.07.2022 12:29
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В сотню разів легше скласти список "дружніх" до Кацапії. Декілька рядочків, і гаплик.
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22.07.2022 12:23 Відповісти
Или посчитать их на пальцах одной руки.....
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22.07.2022 12:28 Відповісти
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22.07.2022 13:50 Відповісти
та хрен там із 200 краін тільки 50 за нас
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22.07.2022 12:30 Відповісти
Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?

Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…

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22.07.2022 12:54 Відповісти
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22.07.2022 13:51 Відповісти
Нацисты рашистские - биомусор Вселенной ‼️
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22.07.2022 13:47 Відповісти
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22.07.2022 12:27 Відповісти
Це ж у них на першому місці неонацистська Україна.
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22.07.2022 12:27 Відповісти
за чьто?
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22.07.2022 12:29 Відповісти
Скоро у список недружніх до росії країн потраплять Білгородська народна республіка, Кубанська українська держава, Татарстан, Республіка Ічкерія, Сибірська федерація...
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22.07.2022 12:29 Відповісти
Короче, здоровенная куча говна объявила врагами всех, кому не нравится, как она пахнет.
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22.07.2022 12:31 Відповісти
интересно а кто там был до того??
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22.07.2022 12:36 Відповісти
Ну, главное, остаются сильные, надёжные международные партнёры, в первую очередь - Эритрея.
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22.07.2022 12:43 Відповісти
Уретрея.
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22.07.2022 12:46 Відповісти
Логіка у коZломордасів при виборі дружня/недружня дуже проста....

Якщо ти бідна країна, або країна з бідним населенням, де не вважають на права простого громадянина - то це друг Росії... КНДР, Білорусь, країни Африки, Киргизстан, Туркменістан, Індія і все таке...

Якщо заможня країна, яка піклується про достаток та права власного громадянина - то це ворог Росії....США, Британія, Польща, Данія, Словенія і т.д.
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22.07.2022 12:49 Відповісти
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22.07.2022 13:32 Відповісти
Самые крутые в списке кто "братаны " Скотостаа путлера...Хамас, Хезболла... Талибан ,Иран и Северокорейское дерьмо...
Компашка хоть куда...
Да простит меня Приднестровье и Ю. Асєтія с Абзєзіей...там кажуть уровень жизни круче чем в Норвегию и Швейцарії...
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22.07.2022 13:36 Відповісти
Кстати Норвежский пенсионный фонд составляет 1 триллион 450 миллиардов...
Вот что делает волшебные норвежские нефть и газ...
Живут же капиталисты проклятые...
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22.07.2022 13:54 Відповісти
кто там дружественный.. КНДР,Беларусь,Сирия,Эритерия... наверное Венесуэла,Сербия?.. Китай?....
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22.07.2022 13:55 Відповісти
Лубянский х*йлостан делит всех только на 2 группы:
1) слабые / покорные = "союзники", которых они презирают;
2) сильные / непокорные = "враги", которых они ненавидят.
Никаких других вариантов для них нет.
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22.07.2022 15:08 Відповісти
беспросветным имперским идиотам Запоребрика лучше список дружественных составить - сэкономят белую бумагу, которой у них и так дефицит...
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22.07.2022 15:13 Відповісти
Кого интересует рыбный день в дурдоме ?
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22.07.2022 15:29 Відповісти
нас_рать
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22.07.2022 21:32 Відповісти
 
 