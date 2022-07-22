РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости
12 261 40

Обвинение украинского государства в нацизме – чушь, - посол Израиля Бродский

бродський,міхаель

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал "чушью" обвинения украинского государства в нацизме.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты - они есть в России, Франции, США и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, он отметил, что "в свое время я и мои предшественники на посту посла говорили о своем несогласии с некими тенденциями в украинском обществе. Это касалось определенных исторических личностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук

"И наше мнение по этому вопросу не изменилось – мы говорили об этом открыто с руководством Украины. Я уверен, что после окончания войны эта историческая дискуссия будет продолжена", - сказал он.

Израиль (1923) нацизм (347) посол (1799) Бродский посол (30)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Задовбали вже.
Не лізьте сюди.
Чомусь кожний вважає що має право на свою думку стосовно нашого розвитку, тлумачення нашої історії, наших героїв.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:09
+13
ну хоть что-то из себя за пол года выдавил......
а Голодомор признать слабо?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:08
+13
Цікаво а посол України в Ізраїлі теж так вільно може дорікнути , що деякі історичні особистості серед євреїв причетні до деяких речей з якими ми не згідні і т д ...
показать весь комментарий
22.07.2022 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посол Ізраїлю звинуватив у націоналізмі й антисимітизмі Росію, Францію й США

наступний заголовок на раїсі
показать весь комментарий
22.07.2022 14:08 Ответить
Росія це і є несенітниця
показать весь комментарий
22.07.2022 14:20 Ответить
Вчений згвалтував журналіста.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:43 Ответить
ну хоть что-то из себя за пол года выдавил......
а Голодомор признать слабо?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:08 Ответить
Задовбали вже.
Не лізьте сюди.
Чомусь кожний вважає що має право на свою думку стосовно нашого розвитку, тлумачення нашої історії, наших героїв.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:09 Ответить
Навпаки. Нехай робить таких заяв побільше. Нам треба щоб народ Ізраїля заставив свою владу нарешті перестати вести договорняки із рф яка є їх ворогом і почав діяти в своїх інтересах. Бо це смішно коли Ізраїль постачає технології дронів тому хто озброює їх ворогів і при тому боїться поставити технології Україні.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:42 Ответить
У евреев святое дело зарабатывать бабло любым способом. И никаких причин отказывться от этого у них нет. В этом деле морали у них нет...
показать весь комментарий
22.07.2022 15:16 Ответить
Наверное самое большое количество националистов ето в Израиле. Там даже приезжие евреи считаюся вторым сортом в отличие от местных евреев.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:11 Ответить
не в цьому справа, а в тому, в кого саме
Гітлер букву в букву перейняв філософію "висшої раси", "богоізбранного народу" та гоїв

коли жид відкриває свій чорний рот на тему нацизма
то це відразу нагадує пропозицію для маляток в ясельках підписати декларацію, що вони не будуть загрожувати дядям-педофілам
показать весь комментарий
22.07.2022 14:31 Ответить
Кацап вышиванку одел?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:34 Ответить
Старайтесь писати акуратніше і без образ. Справді шовінізм боговибраності був першопричиною, але про це треба акуратно говорити. Не треба робити всіх ворогами.

І що що, а повчитись у євреїв українцям точно є чому.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:40 Ответить
Тепер каZZапсіни рахують себе "богоізбранним" лишнєхромосомним народом
показать весь комментарий
22.07.2022 14:59 Ответить
Зараз ці теми краще не зачіпати, але після війни слід мабуть під егідою ЄС, чи Ради Європи створити фахову комісію і встановити, нарешті, історичну справедливість, щоб кацапське бидло через своїх послідовників у різних країнах світу не могло і надалі очорнювати нашу історію...
показать весь комментарий
22.07.2022 14:13 Ответить
так в тому то й проблема - кацапам пофігу на рішення комісій
показать весь комментарий
22.07.2022 14:31 Ответить
Цікаво а посол України в Ізраїлі теж так вільно може дорікнути , що деякі історичні особистості серед євреїв причетні до деяких речей з якими ми не згідні і т д ...
показать весь комментарий
22.07.2022 14:13 Ответить
Французы ещё большие нацики. А немцы даже их перещеголяли. Локомотивы*...Разве не нормально свою Батькiвщину любити, та пiснi i'i', сторiю, мову, письменникiв, героi'в, усе! Бо що це - патриотизм? Patria - Батькiвщина. В Украi'нi мешкають, й почувають себе "вдома" рiзноманiтнi нацii'. Тому про нацизм не йдеться. Це тiльки кацапизму мерещится.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:15 Ответить
Навіть не знаю, що сказати, ті хто живе в Україні і так це знають, а тупоголові кацапам я намагався це пояснювати, але в основному задарма, не хватає клепки в голові, щоб це зрозуміти, мабуть замінили лишньої хромосомою.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:16 Ответить
Мене дратує, що Ізраіль, який за твердженням самих ізраільтян, є національною державою, має нахабство критикувати прояви націоналізму в інших країнах.
Схоже, манеру лізти в чужі справи і критикувати та вчити жити інші країни, ізраіль розглядає, як щось абсолютно нормальне, та саме собою зрозуміле!
показать весь комментарий
22.07.2022 14:19 Ответить
Вони розумні і цього не відняти, а чому протидіють виявленю націоналізму, бо розвинена національна держава то є конкурент , а з конкурентом прийдеться рано чи пізно ділитись і визнавати його, діють на упередження.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:24 Ответить
Зачем опять поднимаете эту тему?Достаточно вспомнить кто по национальности делал продразвестку в Украине в 1933г.За это извиняйтесь а не вами же придуманную нацификацию.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:20 Ответить
саме більше націоналістів в Угорщині -- до кожного сусіда в них претензіі
показать весь комментарий
22.07.2022 14:21 Ответить
А не пора ли украинцам знать в лицо и ПОФАМИЛЬНО своих героев
Кто знает этих ребят ?

показать весь комментарий
22.07.2022 14:35 Ответить
Что евреи?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:36 Ответить
Брысь кацап под лавку



Реєстрація: 16 травня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показать весь комментарий
22.07.2022 14:43 Ответить
1. Бигборды в городах неплохо бы с их фотками организовать ( за счёт владельцев) бигбордов
2. СМИ обязать упоминать их фамилии не менее раза в час
3. в школьную программу ввести урок героев, вместо негра Пушкина

4, памятные доски на школах и о живых и о погибших
5. короче , может кто-то добавит , как прививать знания о реальных героях и воспитывать вату
показать весь комментарий
22.07.2022 14:40 Ответить
от п.5 про вату стрьомний..до речі, а де Ваша вільна солов'їна?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:47 Ответить
Соловьіна пока не вільна
В голові змешалась українська, словацька, кацпська. Пишу на есперанто
показать весь комментарий
22.07.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 16:57 Ответить
ФОРУМЧАНЕ , ВЫ в курсе КТО ЭТИ ГЕРОИ ?
показать весь комментарий
22.07.2022 14:42 Ответить
А не час нам українцям спитити, де наші азовці?
показать весь комментарий
22.07.2022 15:01 Ответить
Так і я про це , раз даже дипломати Ізраїля про націоналістів нагадують
показать весь комментарий
22.07.2022 15:03 Ответить
О них не только не вспоминают , ими украинцы даже не интересуются и СМИ не озвучивают
. А потом вопрос - откуда взялись 73%?
показать весь комментарий
22.07.2022 15:06 Ответить
БЛІН , ніхто не знае командирів АЗОВА ‼️‼️‼️

Три командири: командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина) останніми вийшли з території «Азовсталі».

Були до кінця. Ви стільки пройшли та це ще не все. Зв'язку з вами вже немає, зараз ви у ворогів.
Інколи молитви збуваються.
Збережи, Боже, вас!
21 травня 2022
показать весь комментарий
22.07.2022 15:02 Ответить
Добре що вони це визнають.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:38 Ответить
Арестович - на сторожі Достоєвського: но пасаран
https://www.youtube.com/watch?v=vuj0apM9dyE


https://www.facebook.com/serhiibryhar?__cft__[0]=AZXunyHh-v61wVuh6G9ubyLnZaRG41Z1rSnu_9VpSGn8UHCL6SInUxmcj2hr516VfmzQMrEKh0gXWPPQFntJ6g-S2tXtXL4-o2RiPvZCDwGuacTF9cCjMOqVwsChQYMiwmU&__tn__=-UC%2CP-R Serhii Bryhar

https://www.facebook.com/serhiibryhar/posts/2017645461768729?__cft__[0]=AZXunyHh-v61wVuh6G9ubyLnZaRG41Z1rSnu_9VpSGn8UHCL6SInUxmcj2hr516VfmzQMrEKh0gXWPPQFntJ6g-S2tXtXL4-o2RiPvZCDwGuacTF9cCjMOqVwsChQYMiwmU&__tn__=%2CO%2CP-R 16 July, 13:49 ·

І все ж таки, Арєстовіч - це вже не якийсь незалежний фрік. Це цілий радник цілого Єрмака. Це офіційна особа з великою читацькою та глядацькою авдиторією, яка дійсно на щось, та й впливає.

А ще - це людина, що не може методично виголошувати позиції, які суттєво відрізняються від позицій ОП. Так не вийде.

Але до чого я це все:

Передостанній на цю хвилину допис Арєстовіча у Фейсбуці стосується так званого "расчєловєчіванія", яке Кремль намагається провернути з нами, українцями. Автор запевняє, що в Москві хочуть, щоб ми ненавиділи, таким чином втрачаючи людське обличчя, і ми ведемося на їхні пастки - втрачаємо, ненавидимо.

Особлива увага приділена ненависті до "всєго русского", і до Бикова та Достоєвського зокрема. В трактуванні Арєстовіча - це дуже погано. Бо ж саме цього, мовляв, від нас і хоче Кремль. Отак ми і стаємо "нелюдами".

Але ж цікаво виходить. Фактично, автор договорився до того, що відкидати все російське (і тим більше його ненавиділи) - це й називається "расчєловєчіваться".

...В складні часи живемо. В дуже складні. Адже біда не лише у страшній війні, яка руйнує долі, забирає найкращих, а й у тому, що ті відомі люди, які наче й на нашому боці, дотичні до влади, або й безпосередньо керують, бачать щасливе майбутнє (для всіх нас) в такій собі "новій Росії на території України". І це далеко не лише один вище неодноразово згаданий пан. Таких, на жаль, до чорта.

Вони не сперечаються, що Путін - це дуже погано. Але "русскійязик", а точніше за його панівний статус, Достоєвського, Стругацьких, Булгакова, а також Бикова та інше оцево все, що преться сюди з московських боліт як додому, воссідає в українських телестудіях, навчаючи нас, "холопівнєразумних", як правильно жити, і хоче зробити Київ "новим центром русской культури" захищають старанно і натхненно! Кажуть, що ті не винні в теперішній війні, в смертях дітей, та й взагалі, "ето вєлікая культура", не те що "укрАінская, сєльськая".

Фактично, це стара гра на традиційному українському комплексі меншовартості. Такі як Арестович намагаються зацементувати статус "російшини", яка втрачає популярність.

То як тоді назвати ось такого діяча?...

Насправді всі "русскіє", і так звані "харошиє" також - винні!

Всі!

Кожен!

Те, що вони несуть сюди, в Україну, зрештою вбиває. Всюди за межами рашки (хоча, і в ній самій - теж), де домінує "русскійязик" з усіма своїми "придатками", як от, наприклад, "упцмп", рано чи пізно обов'язково з'являються російські танки, кораблі, ракети.

В цьому вся суть.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:39 Ответить
НІСЕНІТНИЦЯ - основна політична, та ідеологічна доктрина х*йлостану!
Звикайте...
показать весь комментарий
22.07.2022 14:39 Ответить
Старая истинна фразу --- " Держи вора больше всех кричит.... вор"
показать весь комментарий
22.07.2022 14:58 Ответить
Запитати пана посла про «певних історичних особистостей», наприклад Степана Бандеру. Дочекатися поки скінчить переказувати старі радянські помиї про УПА, запитати чи знає він щось про історичну особистість Лева Ребета
показать весь комментарий
22.07.2022 15:34 Ответить
«певних історичних особистостей» у "богоизбранного" народа хватает с избытком,особенно среди большевиков,так,что не с руки послу кивать на украинцев-националистов
показать весь комментарий
22.07.2022 16:13 Ответить
Нiмчури з iзралiтами - самi кащеi'.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:07 Ответить
 
 