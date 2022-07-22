Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський
Надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський назвав "нісенітницею" обвинувачення української держави в нацизмі.
Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це повна нісенітниця - обвинувачувати Україну в нацизмі. Напевно, як у будь-якій іншій країні, в Україні є націоналісти, антисеміти - вони є у Росії, Франції, США і в цьому сенсі Україна нічим не відрізняється від інших країн", - сказав Бродський.
При цьому дипломат зазначив, що "свого часу я та мої попередники на посаді посла говорили про свою незгоду з деякими тенденціями в українському суспільстві. Це стосувалося певних історичних особистостей".
"І наша думка щодо цього питання не змінилася - ми говорили про це відкрито з керівництвом України. Я впевнений, що після завершення війни цю історичну дискусію буде продовжено", - сказав він.
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а Голодомор признать слабо?
Не лізьте сюди.
Чомусь кожний вважає що має право на свою думку стосовно нашого розвитку, тлумачення нашої історії, наших героїв.
Гітлер букву в букву перейняв філософію "висшої раси", "богоізбранного народу" та гоїв
коли жид відкриває свій чорний рот на тему нацизма
то це відразу нагадує пропозицію для маляток в ясельках підписати декларацію, що вони не будуть загрожувати дядям-педофілам
І що що, а повчитись у євреїв українцям точно є чому.
Схоже, манеру лізти в чужі справи і критикувати та вчити жити інші країни, ізраіль розглядає, як щось абсолютно нормальне, та саме собою зрозуміле!
Кто знает этих ребят ?
Реєстрація: 16 травня 2022
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2. СМИ обязать упоминать их фамилии не менее раза в час
3. в школьную программу ввести урок героев, вместо негра Пушкина
4, памятные доски на школах и о живых и о погибших
5. короче , может кто-то добавит , как прививать знания о реальных героях и воспитывать вату
В голові змешалась українська, словацька, кацпська. Пишу на есперанто
. А потом вопрос - откуда взялись 73%?
Три командири: командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина) останніми вийшли з території «Азовсталі».
Були до кінця. Ви стільки пройшли та це ще не все. Зв'язку з вами вже немає, зараз ви у ворогів.
Інколи молитви збуваються.
Збережи, Боже, вас!
21 травня 2022
https://www.youtube.com/watch?v=vuj0apM9dyE
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І все ж таки, Арєстовіч - це вже не якийсь незалежний фрік. Це цілий радник цілого Єрмака. Це офіційна особа з великою читацькою та глядацькою авдиторією, яка дійсно на щось, та й впливає.
А ще - це людина, що не може методично виголошувати позиції, які суттєво відрізняються від позицій ОП. Так не вийде.
Але до чого я це все:
Передостанній на цю хвилину допис Арєстовіча у Фейсбуці стосується так званого "расчєловєчіванія", яке Кремль намагається провернути з нами, українцями. Автор запевняє, що в Москві хочуть, щоб ми ненавиділи, таким чином втрачаючи людське обличчя, і ми ведемося на їхні пастки - втрачаємо, ненавидимо.
Особлива увага приділена ненависті до "всєго русского", і до Бикова та Достоєвського зокрема. В трактуванні Арєстовіча - це дуже погано. Бо ж саме цього, мовляв, від нас і хоче Кремль. Отак ми і стаємо "нелюдами".
Але ж цікаво виходить. Фактично, автор договорився до того, що відкидати все російське (і тим більше його ненавиділи) - це й називається "расчєловєчіваться".
...В складні часи живемо. В дуже складні. Адже біда не лише у страшній війні, яка руйнує долі, забирає найкращих, а й у тому, що ті відомі люди, які наче й на нашому боці, дотичні до влади, або й безпосередньо керують, бачать щасливе майбутнє (для всіх нас) в такій собі "новій Росії на території України". І це далеко не лише один вище неодноразово згаданий пан. Таких, на жаль, до чорта.
Вони не сперечаються, що Путін - це дуже погано. Але "русскійязик", а точніше за його панівний статус, Достоєвського, Стругацьких, Булгакова, а також Бикова та інше оцево все, що преться сюди з московських боліт як додому, воссідає в українських телестудіях, навчаючи нас, "холопівнєразумних", як правильно жити, і хоче зробити Київ "новим центром русской культури" захищають старанно і натхненно! Кажуть, що ті не винні в теперішній війні, в смертях дітей, та й взагалі, "ето вєлікая культура", не те що "укрАінская, сєльськая".
Фактично, це стара гра на традиційному українському комплексі меншовартості. Такі як Арестович намагаються зацементувати статус "російшини", яка втрачає популярність.
То як тоді назвати ось такого діяча?...
Насправді всі "русскіє", і так звані "харошиє" також - винні!
Всі!
Кожен!
Те, що вони несуть сюди, в Україну, зрештою вбиває. Всюди за межами рашки (хоча, і в ній самій - теж), де домінує "русскійязик" з усіма своїми "придатками", як от, наприклад, "упцмп", рано чи пізно обов'язково з'являються російські танки, кораблі, ракети.
В цьому вся суть.
Звикайте...