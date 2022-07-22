Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський

Надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський назвав "нісенітницею" обвинувачення української держави в нацизмі.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це повна нісенітниця - обвинувачувати Україну в нацизмі. Напевно, як у будь-якій іншій країні, в Україні є націоналісти, антисеміти - вони є у Росії, Франції, США і в цьому сенсі Україна нічим не відрізняється від інших країн", - сказав Бродський.

При цьому дипломат зазначив, що "свого часу я та мої попередники на посаді посла говорили про свою незгоду з деякими тенденціями в українському суспільстві. Це стосувалося певних історичних особистостей".

Також читайте: Щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, їй доведеться стати в якомусь сенсі Ізраїлем, - посол Бродський

"І наша думка щодо цього питання не змінилася - ми говорили про це відкрито з керівництвом України. Я впевнений, що після завершення війни цю історичну дискусію буде продовжено", - сказав він.