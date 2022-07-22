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Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський

бродський,міхаель

Надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський назвав "нісенітницею" обвинувачення української держави в нацизмі.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це повна нісенітниця - обвинувачувати Україну в нацизмі. Напевно, як у будь-якій іншій країні, в Україні є націоналісти, антисеміти - вони є у Росії, Франції, США і в цьому сенсі Україна нічим не відрізняється від інших країн", - сказав Бродський.

При цьому дипломат зазначив, що "свого часу я та мої попередники на посаді посла говорили про свою незгоду з деякими тенденціями в українському суспільстві. Це стосувалося певних історичних особистостей".

Також читайте: Щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, їй доведеться стати в якомусь сенсі Ізраїлем, - посол Бродський

"І наша думка щодо цього питання не змінилася - ми говорили про це відкрито з керівництвом України. Я впевнений, що після завершення війни цю історичну дискусію буде продовжено", - сказав він.

Автор: 

Ізраїль (1640) нацизм (148) посол (1100) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+17
Задовбали вже.
Не лізьте сюди.
Чомусь кожний вважає що має право на свою думку стосовно нашого розвитку, тлумачення нашої історії, наших героїв.
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22.07.2022 14:09
+13
ну хоть что-то из себя за пол года выдавил......
а Голодомор признать слабо?
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22.07.2022 14:08
+13
Цікаво а посол України в Ізраїлі теж так вільно може дорікнути , що деякі історичні особистості серед євреїв причетні до деяких речей з якими ми не згідні і т д ...
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22.07.2022 14:13
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Посол Ізраїлю звинуватив у націоналізмі й антисимітизмі Росію, Францію й США

наступний заголовок на раїсі
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22.07.2022 14:08 Відповісти
Росія це і є несенітниця
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22.07.2022 14:20 Відповісти
Вчений згвалтував журналіста.
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22.07.2022 14:43 Відповісти
ну хоть что-то из себя за пол года выдавил......
а Голодомор признать слабо?
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22.07.2022 14:08 Відповісти
Задовбали вже.
Не лізьте сюди.
Чомусь кожний вважає що має право на свою думку стосовно нашого розвитку, тлумачення нашої історії, наших героїв.
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22.07.2022 14:09 Відповісти
Навпаки. Нехай робить таких заяв побільше. Нам треба щоб народ Ізраїля заставив свою владу нарешті перестати вести договорняки із рф яка є їх ворогом і почав діяти в своїх інтересах. Бо це смішно коли Ізраїль постачає технології дронів тому хто озброює їх ворогів і при тому боїться поставити технології Україні.
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22.07.2022 14:42 Відповісти
У евреев святое дело зарабатывать бабло любым способом. И никаких причин отказывться от этого у них нет. В этом деле морали у них нет...
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22.07.2022 15:16 Відповісти
Наверное самое большое количество националистов ето в Израиле. Там даже приезжие евреи считаюся вторым сортом в отличие от местных евреев.
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22.07.2022 14:11 Відповісти
не в цьому справа, а в тому, в кого саме
Гітлер букву в букву перейняв філософію "висшої раси", "богоізбранного народу" та гоїв

коли жид відкриває свій чорний рот на тему нацизма
то це відразу нагадує пропозицію для маляток в ясельках підписати декларацію, що вони не будуть загрожувати дядям-педофілам
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22.07.2022 14:31 Відповісти
Кацап вышиванку одел?
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22.07.2022 14:34 Відповісти
Старайтесь писати акуратніше і без образ. Справді шовінізм боговибраності був першопричиною, але про це треба акуратно говорити. Не треба робити всіх ворогами.

І що що, а повчитись у євреїв українцям точно є чому.
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22.07.2022 14:40 Відповісти
Тепер каZZапсіни рахують себе "богоізбранним" лишнєхромосомним народом
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22.07.2022 14:59 Відповісти
Зараз ці теми краще не зачіпати, але після війни слід мабуть під егідою ЄС, чи Ради Європи створити фахову комісію і встановити, нарешті, історичну справедливість, щоб кацапське бидло через своїх послідовників у різних країнах світу не могло і надалі очорнювати нашу історію...
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22.07.2022 14:13 Відповісти
так в тому то й проблема - кацапам пофігу на рішення комісій
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22.07.2022 14:31 Відповісти
Цікаво а посол України в Ізраїлі теж так вільно може дорікнути , що деякі історичні особистості серед євреїв причетні до деяких речей з якими ми не згідні і т д ...
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22.07.2022 14:13 Відповісти
Французы ещё большие нацики. А немцы даже их перещеголяли. Локомотивы*...Разве не нормально свою Батькiвщину любити, та пiснi i'i', сторiю, мову, письменникiв, героi'в, усе! Бо що це - патриотизм? Patria - Батькiвщина. В Украi'нi мешкають, й почувають себе "вдома" рiзноманiтнi нацii'. Тому про нацизм не йдеться. Це тiльки кацапизму мерещится.
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22.07.2022 14:15 Відповісти
Навіть не знаю, що сказати, ті хто живе в Україні і так це знають, а тупоголові кацапам я намагався це пояснювати, але в основному задарма, не хватає клепки в голові, щоб це зрозуміти, мабуть замінили лишньої хромосомою.
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22.07.2022 14:16 Відповісти
Мене дратує, що Ізраіль, який за твердженням самих ізраільтян, є національною державою, має нахабство критикувати прояви націоналізму в інших країнах.
Схоже, манеру лізти в чужі справи і критикувати та вчити жити інші країни, ізраіль розглядає, як щось абсолютно нормальне, та саме собою зрозуміле!
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22.07.2022 14:19 Відповісти
Вони розумні і цього не відняти, а чому протидіють виявленю націоналізму, бо розвинена національна держава то є конкурент , а з конкурентом прийдеться рано чи пізно ділитись і визнавати його, діють на упередження.
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22.07.2022 14:24 Відповісти
Зачем опять поднимаете эту тему?Достаточно вспомнить кто по национальности делал продразвестку в Украине в 1933г.За это извиняйтесь а не вами же придуманную нацификацию.
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22.07.2022 14:20 Відповісти
саме більше націоналістів в Угорщині -- до кожного сусіда в них претензіі
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22.07.2022 14:21 Відповісти
А не пора ли украинцам знать в лицо и ПОФАМИЛЬНО своих героев
Кто знает этих ребят ?

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22.07.2022 14:35 Відповісти
Что евреи?
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22.07.2022 14:36 Відповісти
Брысь кацап под лавку



Реєстрація: 16 травня 2022

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22.07.2022 14:43 Відповісти
1. Бигборды в городах неплохо бы с их фотками организовать ( за счёт владельцев) бигбордов
2. СМИ обязать упоминать их фамилии не менее раза в час
3. в школьную программу ввести урок героев, вместо негра Пушкина

4, памятные доски на школах и о живых и о погибших
5. короче , может кто-то добавит , как прививать знания о реальных героях и воспитывать вату
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22.07.2022 14:40 Відповісти
от п.5 про вату стрьомний..до речі, а де Ваша вільна солов'їна?
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22.07.2022 14:47 Відповісти
Соловьіна пока не вільна
В голові змешалась українська, словацька, кацпська. Пишу на есперанто
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22.07.2022 14:59 Відповісти
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22.07.2022 16:57 Відповісти
ФОРУМЧАНЕ , ВЫ в курсе КТО ЭТИ ГЕРОИ ?
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22.07.2022 14:42 Відповісти
А не час нам українцям спитити, де наші азовці?
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22.07.2022 15:01 Відповісти
Так і я про це , раз даже дипломати Ізраїля про націоналістів нагадують
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22.07.2022 15:03 Відповісти
О них не только не вспоминают , ими украинцы даже не интересуются и СМИ не озвучивают
. А потом вопрос - откуда взялись 73%?
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22.07.2022 15:06 Відповісти
БЛІН , ніхто не знае командирів АЗОВА ‼️‼️‼️

Три командири: командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина) останніми вийшли з території «Азовсталі».

Були до кінця. Ви стільки пройшли та це ще не все. Зв'язку з вами вже немає, зараз ви у ворогів.
Інколи молитви збуваються.
Збережи, Боже, вас!
21 травня 2022
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22.07.2022 15:02 Відповісти
Добре що вони це визнають.
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22.07.2022 14:38 Відповісти
Арестович - на сторожі Достоєвського: но пасаран
https://www.youtube.com/watch?v=vuj0apM9dyE


https://www.facebook.com/serhiibryhar?__cft__[0]=AZXunyHh-v61wVuh6G9ubyLnZaRG41Z1rSnu_9VpSGn8UHCL6SInUxmcj2hr516VfmzQMrEKh0gXWPPQFntJ6g-S2tXtXL4-o2RiPvZCDwGuacTF9cCjMOqVwsChQYMiwmU&__tn__=-UC%2CP-R Serhii Bryhar

https://www.facebook.com/serhiibryhar/posts/2017645461768729?__cft__[0]=AZXunyHh-v61wVuh6G9ubyLnZaRG41Z1rSnu_9VpSGn8UHCL6SInUxmcj2hr516VfmzQMrEKh0gXWPPQFntJ6g-S2tXtXL4-o2RiPvZCDwGuacTF9cCjMOqVwsChQYMiwmU&__tn__=%2CO%2CP-R 16 July, 13:49 ·

І все ж таки, Арєстовіч - це вже не якийсь незалежний фрік. Це цілий радник цілого Єрмака. Це офіційна особа з великою читацькою та глядацькою авдиторією, яка дійсно на щось, та й впливає.

А ще - це людина, що не може методично виголошувати позиції, які суттєво відрізняються від позицій ОП. Так не вийде.

Але до чого я це все:

Передостанній на цю хвилину допис Арєстовіча у Фейсбуці стосується так званого "расчєловєчіванія", яке Кремль намагається провернути з нами, українцями. Автор запевняє, що в Москві хочуть, щоб ми ненавиділи, таким чином втрачаючи людське обличчя, і ми ведемося на їхні пастки - втрачаємо, ненавидимо.

Особлива увага приділена ненависті до "всєго русского", і до Бикова та Достоєвського зокрема. В трактуванні Арєстовіча - це дуже погано. Бо ж саме цього, мовляв, від нас і хоче Кремль. Отак ми і стаємо "нелюдами".

Але ж цікаво виходить. Фактично, автор договорився до того, що відкидати все російське (і тим більше його ненавиділи) - це й називається "расчєловєчіваться".

...В складні часи живемо. В дуже складні. Адже біда не лише у страшній війні, яка руйнує долі, забирає найкращих, а й у тому, що ті відомі люди, які наче й на нашому боці, дотичні до влади, або й безпосередньо керують, бачать щасливе майбутнє (для всіх нас) в такій собі "новій Росії на території України". І це далеко не лише один вище неодноразово згаданий пан. Таких, на жаль, до чорта.

Вони не сперечаються, що Путін - це дуже погано. Але "русскійязик", а точніше за його панівний статус, Достоєвського, Стругацьких, Булгакова, а також Бикова та інше оцево все, що преться сюди з московських боліт як додому, воссідає в українських телестудіях, навчаючи нас, "холопівнєразумних", як правильно жити, і хоче зробити Київ "новим центром русской культури" захищають старанно і натхненно! Кажуть, що ті не винні в теперішній війні, в смертях дітей, та й взагалі, "ето вєлікая культура", не те що "укрАінская, сєльськая".

Фактично, це стара гра на традиційному українському комплексі меншовартості. Такі як Арестович намагаються зацементувати статус "російшини", яка втрачає популярність.

То як тоді назвати ось такого діяча?...

Насправді всі "русскіє", і так звані "харошиє" також - винні!

Всі!

Кожен!

Те, що вони несуть сюди, в Україну, зрештою вбиває. Всюди за межами рашки (хоча, і в ній самій - теж), де домінує "русскійязик" з усіма своїми "придатками", як от, наприклад, "упцмп", рано чи пізно обов'язково з'являються російські танки, кораблі, ракети.

В цьому вся суть.
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22.07.2022 14:39 Відповісти
НІСЕНІТНИЦЯ - основна політична, та ідеологічна доктрина х*йлостану!
Звикайте...
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22.07.2022 14:39 Відповісти
Старая истинна фразу --- " Держи вора больше всех кричит.... вор"
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22.07.2022 14:58 Відповісти
Запитати пана посла про «певних історичних особистостей», наприклад Степана Бандеру. Дочекатися поки скінчить переказувати старі радянські помиї про УПА, запитати чи знає він щось про історичну особистість Лева Ребета
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22.07.2022 15:34 Відповісти
«певних історичних особистостей» у "богоизбранного" народа хватает с избытком,особенно среди большевиков,так,что не с руки послу кивать на украинцев-националистов
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22.07.2022 16:13 Відповісти
Нiмчури з iзралiтами - самi кащеi'.
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22.07.2022 18:07 Відповісти
 
 