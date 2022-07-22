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"Коррупция мешает Украине получать западное оружие", - Шабунин

виталий,шабунин

Противодействие топ-коррупции важно, в том числе потому, что она мешает Украине получать необходимое для победы над РФ оружие.

Об этом пишет в телеграм-канале глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с начала войны задачей №1 для его организации является адвокация предоставления Украине современного западного оружия.

Сейчас приоритеты организации – танки, ПВО/ПРО и самолеты.

"Противодействие ТОП-коррупции остается среди наших задач. В том числе из-за того, что эта коррупция сильно мешает Украине получать оружие", - пишет Шабунин.

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Он также сообщил, что ЦПК отходит от работы над формированием модели западного финансирования восстановления Украины, чтобы сосредоточиться именно на адвокатировании предоставления оружия.

коррупция (8560) оружие (10215) помощь (7798) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+56
вони i годують. тiльки чужими життями. а воєнний стан використовують як прикриття.
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22.07.2022 16:12
+41
Я шось не розумію... В Україні воєнний стан чи ні? Якщо воєнний то корупціонери повинні вже червей годувати.
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22.07.2022 16:10
+25
Корупція з самого верху.
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22.07.2022 16:11
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Брешеш, Шабунін. Корупція заважає Україні самій виробляти те, що можна було б виробляти навіть за таких умов. Корупція заважає вчасно евакуації виконувати. Корупція заважає рятувати те, що можна було б вчасно врятувати (виробництва). Корупція нищіть свободу слова. Корупція лізе зайвий раз до гаманців українців.

А от військова допомога Заходу іде незалежно від рівня корупції та кількості шабуніних. Бо Заходу, насправді, начхати на те, скільки українців виживе. А от щоб путлєр в Україні залишив масимум своїх військ в черноземах, максимум втратив техніки та щоб рашка втратила будь-яку вагу в геополітичному сенсі - на це Заходу не начхати. Тому захід надає зброї та допомоги: 1. Скільки може. 2. Скільки треба для головної мети - довгостроковому занепаду *********.
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22.07.2022 20:39 Ответить
Корупція призвела до тяжких наслідків і це вже факти, які не потрібно доводити в закінчених українських судах
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23.07.2022 07:31 Ответить
Пан, Орест, ти у нормі?
Ти лише продовжив список про корупції.
Чи ти тоже брешеш?
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08.08.2022 13:30 Ответить
Страшно читать.В стране война .а у нас коррупция.Да расстреляйте пару этих пидаров сразу начнут головой думать.******** цирк а не власть.Суки.
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22.07.2022 22:52 Ответить
Хто ж заважає здихатись?
Не поділили напижжене?
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23.07.2022 02:57 Ответить
ПРАВОСУДДЯ!! Ви чули колись таке слово? Так от саме відсутність правосуддя і заважає отримати зброю
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23.07.2022 05:40 Ответить
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