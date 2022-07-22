"Коррупция мешает Украине получать западное оружие", - Шабунин
Противодействие топ-коррупции важно, в том числе потому, что она мешает Украине получать необходимое для победы над РФ оружие.
Об этом пишет в телеграм-канале глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что с начала войны задачей №1 для его организации является адвокация предоставления Украине современного западного оружия.
Сейчас приоритеты организации – танки, ПВО/ПРО и самолеты.
"Противодействие ТОП-коррупции остается среди наших задач. В том числе из-за того, что эта коррупция сильно мешает Украине получать оружие", - пишет Шабунин.
Он также сообщил, что ЦПК отходит от работы над формированием модели западного финансирования восстановления Украины, чтобы сосредоточиться именно на адвокатировании предоставления оружия.
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А от військова допомога Заходу іде незалежно від рівня корупції та кількості шабуніних. Бо Заходу, насправді, начхати на те, скільки українців виживе. А от щоб путлєр в Україні залишив масимум своїх військ в черноземах, максимум втратив техніки та щоб рашка втратила будь-яку вагу в геополітичному сенсі - на це Заходу не начхати. Тому захід надає зброї та допомоги: 1. Скільки може. 2. Скільки треба для головної мети - довгостроковому занепаду *********.
Ти лише продовжив список про корупції.
Чи ти тоже брешеш?
Не поділили напижжене?