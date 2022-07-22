"Коррупция мешает Украине получать западное оружие", - Шабунин

Противодействие топ-коррупции важно, в том числе потому, что она мешает Украине получать необходимое для победы над РФ оружие.

Об этом пишет в телеграм-канале глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с начала войны задачей №1 для его организации является адвокация предоставления Украине современного западного оружия.

Сейчас приоритеты организации – танки, ПВО/ПРО и самолеты.

"Противодействие ТОП-коррупции остается среди наших задач. В том числе из-за того, что эта коррупция сильно мешает Украине получать оружие", - пишет Шабунин.

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Он также сообщил, что ЦПК отходит от работы над формированием модели западного финансирования восстановления Украины, чтобы сосредоточиться именно на адвокатировании предоставления оружия.