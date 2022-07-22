"Корупція заважає Україні отримувати західну зброю", - Шабунін

Протидія топ-корупції важлива, в тому числі бо вона заважає Україні отримувати необхідну для перемоги над РФ зброю.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що від початку війни завданням №1 для його організації є адвокація надання України сучасної західної зброї.

Зараз пріоритети організації - танки, ППО/ПРО та літаки.

"Протидія ТОП-корупції залишається серед наших завдань. В тому числі через те, що ця корупція сильно заважає Україні отримувати зброю", - пише Шабунін.

Також читайте: Призначення керівника САП й надалі блокується. Вірити словам президента складно, - Шабунін

Він також повідомив, що ЦПК відходить від роботи над формуванням моделі західного фінансування відновлення України, щоб зосередитись саме на адвокатуванні надання зброї.