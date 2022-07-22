"Корупція заважає Україні отримувати західну зброю", - Шабунін
Протидія топ-корупції важлива, в тому числі бо вона заважає Україні отримувати необхідну для перемоги над РФ зброю.
Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що від початку війни завданням №1 для його організації є адвокація надання України сучасної західної зброї.
Зараз пріоритети організації - танки, ППО/ПРО та літаки.
"Протидія ТОП-корупції залишається серед наших завдань. В тому числі через те, що ця корупція сильно заважає Україні отримувати зброю", - пише Шабунін.
Він також повідомив, що ЦПК відходить від роботи над формуванням моделі західного фінансування відновлення України, щоб зосередитись саме на адвокатуванні надання зброї.
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А от військова допомога Заходу іде незалежно від рівня корупції та кількості шабуніних. Бо Заходу, насправді, начхати на те, скільки українців виживе. А от щоб путлєр в Україні залишив масимум своїх військ в черноземах, максимум втратив техніки та щоб рашка втратила будь-яку вагу в геополітичному сенсі - на це Заходу не начхати. Тому захід надає зброї та допомоги: 1. Скільки може. 2. Скільки треба для головної мети - довгостроковому занепаду *********.
Ти лише продовжив список про корупції.
Чи ти тоже брешеш?
Не поділили напижжене?