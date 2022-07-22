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"Корупція заважає Україні отримувати західну зброю", - Шабунін

виталий,шабунин

Протидія топ-корупції важлива, в тому числі бо вона заважає Україні отримувати необхідну для перемоги над РФ зброю.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що від початку війни завданням №1 для його організації є адвокація надання України сучасної західної зброї.

Зараз пріоритети організації - танки, ППО/ПРО та літаки.

"Протидія ТОП-корупції залишається серед наших завдань. В тому числі через те, що ця корупція сильно заважає Україні отримувати зброю", - пише Шабунін.

Також читайте: Призначення керівника САП й надалі блокується. Вірити словам президента складно, - Шабунін

Він також повідомив, що ЦПК відходить від роботи над формуванням моделі західного фінансування відновлення України, щоб зосередитись саме на адвокатуванні надання зброї.

Автор: 

корупція (4683) зброя (7461) допомога (8343) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+56
вони i годують. тiльки чужими життями. а воєнний стан використовують як прикриття.
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22.07.2022 16:12
+41
Я шось не розумію... В Україні воєнний стан чи ні? Якщо воєнний то корупціонери повинні вже червей годувати.
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22.07.2022 16:10
+25
Корупція з самого верху.
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22.07.2022 16:11
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Брешеш, Шабунін. Корупція заважає Україні самій виробляти те, що можна було б виробляти навіть за таких умов. Корупція заважає вчасно евакуації виконувати. Корупція заважає рятувати те, що можна було б вчасно врятувати (виробництва). Корупція нищіть свободу слова. Корупція лізе зайвий раз до гаманців українців.

А от військова допомога Заходу іде незалежно від рівня корупції та кількості шабуніних. Бо Заходу, насправді, начхати на те, скільки українців виживе. А от щоб путлєр в Україні залишив масимум своїх військ в черноземах, максимум втратив техніки та щоб рашка втратила будь-яку вагу в геополітичному сенсі - на це Заходу не начхати. Тому захід надає зброї та допомоги: 1. Скільки може. 2. Скільки треба для головної мети - довгостроковому занепаду *********.
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22.07.2022 20:39 Відповісти
Корупція призвела до тяжких наслідків і це вже факти, які не потрібно доводити в закінчених українських судах
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23.07.2022 07:31 Відповісти
Пан, Орест, ти у нормі?
Ти лише продовжив список про корупції.
Чи ти тоже брешеш?
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08.08.2022 13:30 Відповісти
Страшно читать.В стране война .а у нас коррупция.Да расстреляйте пару этих пидаров сразу начнут головой думать.******** цирк а не власть.Суки.
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22.07.2022 22:52 Відповісти
Хто ж заважає здихатись?
Не поділили напижжене?
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23.07.2022 02:57 Відповісти
ПРАВОСУДДЯ!! Ви чули колись таке слово? Так от саме відсутність правосуддя і заважає отримати зброю
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23.07.2022 05:40 Відповісти
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