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Зеленський (22429) Шабунін (522) САП (2164) Офіс Президента (1998)

Призначення керівника САП й надалі блокується. Вірити словам президента складно, - Шабунін

сап

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буксує навіть після засідання конкурсної комісії.

 Про це розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський/Єрмак і далі блокує призначення керівника САП. Вчорашнє засідання комісії нічого не змінило. Просто до вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору. І це все після того, як Зеленський на всю країну заявив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу", - наголосив Шабунін.

Він додав, що "після цього вірити слову президента дуже-дуже складно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін

"Не важливо, чи це Зеленський в тому зверненні обманював країну, чи Єрмак/Татаров зараз обманюють президента. Це нічого не змінює... заявам президента вірити немає сенсу - вони не корелюються з діями. До речі, в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ. І після його слів там теж нічогісінько не змінилося", - зазначив він.

Як раніше наголошував Шабунін, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.

Також читайте: Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія
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Топ коментарі
+72
Єдиний раз, коли ZEленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
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20.07.2022 14:12
+57
Зєлень з Єрмаками та Татаровими тримають другий фронт проти України
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20.07.2022 14:12
+44
Головною загадкою українсько-російської війни 2022- ? є питання "Яким чином підрозділи ЗС РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напів оточення України, падіння Маріуполя і блокаду чорноморського узбережжя ?
На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
і питання було вирішене просто …
Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
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20.07.2022 14:54
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Зєлень з Єрмаками та Татаровими тримають другий фронт проти України
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20.07.2022 14:12 Відповісти
это не президент-это обкуренный осел,врун и боягуз,такой просрет всю Украину как по его дебильному фильму "слюга народа ",ЖРИте 70 %
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20.07.2022 14:48 Відповісти
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
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20.07.2022 15:42 Відповісти
Блазні завжди жахливу правду різали і всі дурні риготали. Як в воду глядів.
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20.07.2022 16:12 Відповісти
а це результат експансії русскої "культури", чому людей ці несмачні жарти смішили? бо вони звикли до низькопробного лайна.
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20.07.2022 20:23 Відповісти
У книзі яка послужила прототипом для сценарію "Слуга народу" (І про яку мовчать "блазенята") є фінальний епізод (що не ввійшов до фільму) - до "слуги народу" приходять правоохоронці і його арештовують!
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Головною загадкою українсько-російської війни 2022- ? є питання "Яким чином підрозділи ЗС РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напів оточення України, падіння Маріуполя і блокаду чорноморського узбережжя ?
На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
і питання було вирішене просто …
Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
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20.07.2022 14:54 Відповісти
Шкода, але в цьому цілком правильному вірному тексті вкралася одна помилка - стосовно початку поточної касапо-української війни (в першому же речені). Ця війна насправді йде з 20 лютого 2014року. А 24 лютого ц.р. відбулось її чергове загострення в результаті повномасштабного касапського вторгнення вглиб нашої країни. Або ж цю дату можна вважати початком третьої світової війни - і це також буде правильним меседжем.
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20.07.2022 15:32 Відповісти
Страна выбирала в нардепы:

Кукол из телевертепа

Фотографа

Швею

Баристу

Таксиста

Артиста

Дантиста

Певца

Рекетира-подонка

С большими губами девчонку

Шоумена

Спортсмена-кретина

С далёкой страны гражданина

Бомжа

Тамаду

Гитариста

Известного афериста

Расиста,

Бармена

Буддиста

Повара

Контрабандиста

Титушку

Качка-культуриста

И главного сепаратиста.

Как жаль, что за время пути

Страна не смогла подрасти…
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20.07.2022 15:40 Відповісти
підросла-підросла, але змі у олігархів і чути буде тільки тих, кого пан више перерахував, у пересічного громадянина буде складатися враження що всі за це лайно. Частина і правда здатна проголосувати за того, за кого всі, але...насправді це просто інформаційна бульбашка, яка легалізує потрібні результати виборів, важливо ж як рахують, а не як голосують. Чому Ющенко переміг, хоча спочатку ніби не переміг? Бо більшість знала що більшість голосувала за Ющенка а не за того чмиря, а як би не знала? Всі би повірили в ті результати які оголосили.
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20.07.2022 20:29 Відповісти
Поняття "підрости" включає розуміння необхідності припинити срати мовою окупанта в окупованій країні.
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20.07.2022 23:22 Відповісти
А тепер хай звільняють мобілізовані південь
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20.07.2022 19:16 Відповісти
Єдиний раз, коли ZEленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
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20.07.2022 14:12 Відповісти
просто батьки поїхали на окорочка. шашлики для них не кошерно.
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20.07.2022 14:30 Відповісти
чего же, из барашка очень даже кашерно!
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20.07.2022 16:09 Відповісти
да и говядина тоже не под запретом!
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20.07.2022 16:10 Відповісти
а ще із куггочкі можна
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20.07.2022 23:10 Відповісти
Тепер що зєльцману вірити, що путлєру, теж саме, що вірити у Санта-Клауса.
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20.07.2022 18:52 Відповісти
Вірити в Санта-Клауса, це все одно що вірити в існування хороших людей, яким не начхати. Нічого поганого не бачу в тому. Що ж до тих двох, то русскім вірити не можна, бо вони брешуть навіть якщо не треба, малоросам теж вірити не можна - вони самі себе навіть обмінюють, таке враження що і у тих і у інших це на рівні рефлексів.
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20.07.2022 20:37 Відповісти
той хто вірить словам не нелоха сам повний лох !
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20.07.2022 14:13 Відповісти
Таки було аж ~73% від населеня яке прийшло на вибори!
Цікаво,зараз хоч 5% набереться?
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20.07.2022 14:21 Відповісти
зараз набереться 80

бо не втік
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20.07.2022 14:34 Відповісти
Ці цифри, зЕбільна пропаганда. Зомбування, як в 19-му.
"Какаяразніца. Буду голосувати за голобороТька, бо у нього високий рейтинг. Він все одно виграє".
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20.07.2022 18:02 Відповісти
Це не цифри. Це відчуття від спілкування зі знайомими, від перегляду стрічки новин друзів в соцмережах. Жах охоплює ще більший, ніж в 2019 (((.
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20.07.2022 20:35 Відповісти
з моїх знайомих, які голосували за ЗЕ в 2019, зараз ніхто не протверезів.

ЖОДЕН !
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20.07.2022 21:48 Відповісти
набереться більше . зайдіть в фейсбук в групи слуг там повно фанатів президента-визволителя . серед моїх знайомих хто голосував за блазня тільки половина змінили думку .
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20.07.2022 14:35 Відповісти
Ті, хто вірить усій цій проплаченій в інтересах олігархату соціології, не менший лохи, ніж ті, що повірили словам цього нелоха. Хоча таких, які повірили нелоху насправді було мало, що показала справжня явка на виборах з пустими дільницями.
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20.07.2022 18:56 Відповісти
"ну а шо вы хатели? а?" (с)
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20.07.2022 14:13 Відповісти
Коли вже військові прокурори кваліфікують всю цю хєрню як диверсію і арештують зе мразот
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20.07.2022 14:14 Відповісти
Ай-яй-яй як несподівано
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20.07.2022 14:15 Відповісти
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20.07.2022 14:15 Відповісти
не так страшні рашистські воші, як зелені неукраїнські гниди в Україні.
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20.07.2022 14:16 Відповісти
Пане Шабунін, ну 73%, а Ви коли вже відверто скажете кому варто, про те хто у нас при владі. Вони також уже варті санкцій....
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20.07.2022 14:17 Відповісти
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
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20.07.2022 15:44 Відповісти
Постійно каже. Чи він має ще навчити тебе користуватися пошуковиками?
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20.07.2022 23:28 Відповісти
Чуда не трапилося, повторюю давно знайомий постулат: Zeленський захопив владу в Україні з однією метою -грабувати її.
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20.07.2022 14:17 Відповісти
Зеля став шісткою кротів яких поставив навколо себе. Буратіна з тирсою в голові.
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20.07.2022 14:25 Відповісти
Ключове питання хто кого поставив? Зеля у цій звязкі другорядний, спочатку єрмак, коломойша, татаров а потім вже "наший" буратінка
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20.07.2022 15:20 Відповісти
ну тут додамо голове - НЕ захопив, а українці привели до влади "новьіе литца", які в основному виявились дуже хорошо знайомити рилами ригааналів - пам'ятаєте майдануті будуть зникать, вмирати, ємігрувати ? Саме за це проголосували українці. Щоб відмінити перепустки на Банкову та в Уряд, просто растегуєшь ширінку й показуєшь перепустку "ми с тобой одной крові", й "богоізбранньіе" пропускаються в АП та Уряд без перепусток, просто показуючи обрізаний хер.

й ось що цікаво, якщо послухати українців, ніхто з 40-ка мільонів не заківчив життя самогубством зі словами "ЦЕ Я СВОЇМИ ВЛАСНИМИ РУКАМИ ЗНИЩІВ КРАЇНУ", ні пан Бутусов, ні пан Білецький, ні пан Аваков

жодна курвяча бабка з Харкова або Маріуполя, яка отримує собі в хату бомбу від Путіна з надписом "С ЛЮБОВЬЮ. ВАШ ПУТИН" - жодна курвяча бабка, яка голосувала за Гепочку, за Рабіновича з Ківой, орала "ой давайте тільки без біндер, тобто без українців", "нам біндер не треба, ми тут Пушкина любим" - жодна та курвяча бабка не відчуває провину за війну та знищення країни ЗА СОБОЮ ОСОБИСТО й ПЕРСОНАЛЬНО

не бачу жодної курви, яка б закінчила життя самогубством з посмертної запискою "пробачте мене, якщо зможете - я голосував за ЗЕ".
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20.07.2022 14:30 Відповісти
до речі вчора Швец сказав на своему каналі що має на своїх руках звіт наш український (з підтертими датами) у якому описано як ЗЕ команда на протязі 2021-го року розпродавала зброю України - цей звіт має 950 сторінок !!!
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20.07.2022 14:17 Відповісти
швец=фсб
там и пукин авторитетно заявил, что Украину придумал членин.... и даже тряс бумажками
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20.07.2022 14:20 Відповісти
всіх кто критикую воровщину "богоізбраних", тобто опублікує той звіт на 950 сторінок - фінансує ФСБ й вони є кротам ФСБ?
чи правильно я зрозумів ваш мессадж?
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20.07.2022 14:32 Відповісти
а чому Швець той звіт не опублікує ?
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20.07.2022 14:36 Відповісти
Не переживай ещё не вечер
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21.07.2022 00:00 Відповісти
нє...не правильно...
воно фсб-лайно незалежно від того що воно меле зі своєї тіпа коспіративної квартири в США...
і якщо воно просто протринділо шо шось там знайшло десь дуже секретне но "нікаму ні пакажет патаму что сикрет" то рівень іпсо - одна бабка чула як дочка свекрухи того івана шо з другого під'їзду....
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20.07.2022 15:35 Відповісти
фсб це ти, 👎👎👎 бо кожен українець знає - немає ніякого пукіна. є *****
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20.07.2022 15:24 Відповісти
пукін******, якщо так легше.... це ніяк не відміняє ідіотизму про якесь фсб-лайно що розповідає нашим дибілам в інтересах рашен-підерейшен то про те як ми торгуєм наданою нам зброєю, то потрясаючи якимись буцімто бумажками надсекретними...які він де дістав? в коментпрях під відосом прислали чи сходив в старбакс?
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20.07.2022 15:31 Відповісти
віталій головченко зєбот, не пінься або випий зеленьки. Не знаю, чи допоможе, але хоть рот деякий час буде зайнятий.
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20.07.2022 15:46 Відповісти
ти шо дурачек? в тебе називати пенса спецслужб раїсі дорівнює зебот?
нахера ти логіку на сіську пива поміняв?)
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20.07.2022 23:19 Відповісти
ну лайнець щен той гандон кацапський. нехай публікує, хоча б частинами. беде shitleaks
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20.07.2022 23:13 Відповісти
І цей клоун збирається вести Україну в ЄС і НАТУ.
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20.07.2022 14:21 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов...
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20.07.2022 14:27 Відповісти
Ну,після того,як вчителі у 2019 році почали отримувати по 4.000$+ чомуб і не повірити?!
Воно говорило праду,коли благало ***** забрати його до себе,але його випхали взад,наказавши працювати де призначили!
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20.07.2022 14:27 Відповісти
А як можна вірити хронічному брехуну, який своєю брехнею призвів до втрати людських життів і територій?
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20.07.2022 14:43 Відповісти
Шабунін, ти з дуба впав? Ти що, до цього вірив кловуну з кварталу95? Юзіку, Лисому, Колі Каклеті, Безвуглій?
Я думав ти розумніший.
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20.07.2022 14:44 Відповісти
Складається таке враження, що ві все своє дитинство на дубі провів, з якого періодично падав
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20.07.2022 15:25 Відповісти
Він вірить тому хто йому платить!
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20.07.2022 15:43 Відповісти
жабуня етнічний кацап,
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20.07.2022 23:14 Відповісти
Взагалі-то Шабунін інтелігентно опустив клоуна. Але бидловану з підворітні ніколи не зрозуміти, для чого публічні вислови мають дотримуватися рамок ввічливості.
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20.07.2022 23:41 Відповісти
Когда ты уже заткнешься???...Кроме этого поноса где тебя еще читают???
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20.07.2022 14:47 Відповісти
Пошёл бы ***** такой президент.В такое время-война это говно устраивает саботаж.Кого он хочет нае.....ть нас или союзников.Такое впечатление что дерьмак его чем-то шантажирует.Не укладывается в голове в стране война а унас президент пляшет под дудку вражеского агента.
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20.07.2022 14:55 Відповісти
Шабунін, коли вже тебе відправлять на фронт!?? На передню лінію боротьби з корупцією, неугодними можновладцями, агресією...???
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20.07.2022 15:02 Відповісти
оце і є зелений урод, 73/43%зебіл, який, відкривши пельку, одразу збрехав.
Але слід визнати, що і шабуня - такий же урод. Тільки бреше заради власної вигоди. Але хоча би каже правду, що і зелені уроди брешуть.
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20.07.2022 15:37 Відповісти
Вовкіни многоходовочкі -САП, генпрокурор,СБУ, познімати всіх і розвести руками.
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20.07.2022 15:09 Відповісти
ну так, головне - це створити черговий раз умови, коли виконання є неможливим! геніально!! це дєрьмак отак заменеджив? він же ж головний менеджер зеленого, бо зєля спроможний тільки ура-патріотичні відосики створювати і тупі накази видавати типу "звільнити всю Україну"! ніби хтось не хоче цього робити? а чого б тоді заодно не дати наказ на Марс полетіти? усім одразу?
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20.07.2022 23:09 Відповісти
Обиватель, знай: як тільки який зелений урод відкрив пельку - він збрехав.
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20.07.2022 15:34 Відповісти
Так получается, что главный враг Украины и украинцев сидит в ОП ...
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20.07.2022 15:41 Відповісти
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
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20.07.2022 15:48 Відповісти
це вже давно зрозуміло
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20.07.2022 23:00 Відповісти
Узнаете, кто рядом с российской агентурой? "Главный освободитель Киева" (по Арестовичу) - Татаров.
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20.07.2022 15:49 Відповісти
***! це секрет давно відомий всім! і що? і нарід вибирає ОЦЕ. отож не дивуйтеся, якщо замість перемоги будемо мати в найкращому випадку затяжну законсервовану ситуацію накшталт попередніх 8-ми років, тільки зі значно довшою лінією розмежування!
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20.07.2022 23:04 Відповісти
Шабунін мені зараз видається якимось дітваком, який повірив в казки за авторства Бені. Тоді ви всі ржали, коли шапіто розважало безкоштовно з телеекранів. Потім вибрали вже штатно у владу, а тепер насолоджуйтесь, як всіх рлзвели.
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20.07.2022 16:00 Відповісти
слова президента Зеленського - це просто слова.. воно - нуль, паличку до якого можна притулити чи зпереду чи ззаду..
спасібА вумному, тупорилому, наріду..(((((
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20.07.2022 16:02 Відповісти
Ей ,дятли! Досить пиз..діти! На фронт ідіть!
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20.07.2022 16:07 Відповісти
Можно сказати тільки одне -
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20.07.2022 17:06 Відповісти
зе-твари !!!
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20.07.2022 17:23 Відповісти
Що може бути гіршим - аніж остаточна втрата залишків довіри громадян до свого найвищого керівництва під час війни яку ворог веде на знищення держави як такої?! 🤔 Хіба шо "позиція страуса"(типу: "какаяразніца"- хто вами керує, я чи мій секретут-"глава жОПи?) з боку того хто за своїм статусом має бути гарантом безпеки і конституційних прав своїх громадян..🤬 І хай би там що не відбувалось, а для нашого "гаранта" головним пріорітетом виявляється те - аби тільки не зачепити дупи дєрьмака-татарова(допоки портняга що своєчасно з'їб@вся з країни не приготує для них тепленьке місце десь у ростові, чи підмосков'ї - поряд із вєчналєгітьомним овочем).
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20.07.2022 18:16 Відповісти
Ці гниди зелені брехали,брешуть і будуть брехати.
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20.07.2022 18:18 Відповісти
У Шабуніна вічна зрада. Як у кожного порохового бота. Набридло
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20.07.2022 19:01 Відповісти
Посмотрите это https://www.tiktok.com/@alyuly.go/video/7121722680956505350 видео . Слов нет! Если не будет реакции власти, то все эти СБУ, САПы, Прокуратуры и ДАПы надо разгонять к чертовой матери.
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20.07.2022 20:42 Відповісти
Боже, як же сильно нашій владі хочеться красти - зашкалює!
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20.07.2022 20:55 Відповісти
https://youtu.be/yDb65cnl4Hw https://youtu.be/yDb65cnl4Hw як завжди,-вішають "лапшу"...десь ми таке вже проходили і чули таке)
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20.07.2022 22:08 Відповісти
шо? опять???!
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20.07.2022 22:58 Відповісти
Ермак/Зеленский сильно цепляются за власть, но пора всем осознать, что это опасные для Украины люди. ?Еще придется побороться, чтобы убрать их от руля

Как и в Израиле, власть должны постепенно брать выходцы из Генштаба
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21.07.2022 04:24 Відповісти
Было 73...станет 93 процента Листопада..Ze чемпион Мира...
Лохторат непобедимый...
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22.07.2022 08:25 Відповісти
Сидять на дивані і тявкають. Про, інж.споруди . Де ці ппо? Раздамбілі? Зерня це все. 50-100 штурмовиків і реакт.арта в перші години ( маю на увазі рашиська) зробила би кучу трупів. А от за марік треба повідривати яйця разом з х. Говорити мають право тільки ті хто брав участь а не сидя на дивані,навіть в сл.кабінеті.
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22.07.2022 18:33 Відповісти
 
 