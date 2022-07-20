Назначение руководителя САП продолжает блокироваться. Верить словам президента сложно, - Шабунин
Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры буксует даже после заседания конкурсной комиссии.
Об этом рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский/Ермак и дальше блокирует назначение руководителя САП. Вчерашнее заседание комиссии ничего не изменило. Просто до вчера Банковая прикрывалась отсутствием решения комиссии. Теперь будет тем, что это решение не будут посылать генпрокурору. И это все после того, как Зеленский на всю страну заявил , что требует немедленного назначения победителя конкурса", - подчеркнул Шабунин.
Он добавил, что "после этого верить слову президента очень-очень сложно".
"Не важно, Зеленский ли это в том обращении обманывал страну, или Ермак/Татаров сейчас обманывают президента. Это ничего не меняет... заявлениям президента верить нет смысла - они не коррелируются с действиями. Кстати, в том же обращении Зеленский приказал КМУ интенсифицировать конкурс на директора НАБУ. И после его слов там тоже ничего не изменилось", - отметил он.
Как ранее отмечал Шабунин, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.
Пожалуйста, подождите...
На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
і питання було вирішене просто …
Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
Кукол из телевертепа
Фотографа
Швею
Баристу
Таксиста
Артиста
Дантиста
Певца
Рекетира-подонка
С большими губами девчонку
Шоумена
Спортсмена-кретина
С далёкой страны гражданина
Бомжа
Тамаду
Гитариста
Известного афериста
Расиста,
Бармена
Буддиста
Повара
Контрабандиста
Титушку
Качка-культуриста
И главного сепаратиста.
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти…
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
Цікаво,зараз хоч 5% набереться?
бо не втік
"Какаяразніца. Буду голосувати за голобороТька, бо у нього високий рейтинг. Він все одно виграє".
ЖОДЕН !
й ось що цікаво, якщо послухати українців, ніхто з 40-ка мільонів не заківчив життя самогубством зі словами "ЦЕ Я СВОЇМИ ВЛАСНИМИ РУКАМИ ЗНИЩІВ КРАЇНУ", ні пан Бутусов, ні пан Білецький, ні пан Аваков
жодна курвяча бабка з Харкова або Маріуполя, яка отримує собі в хату бомбу від Путіна з надписом "С ЛЮБОВЬЮ. ВАШ ПУТИН" - жодна курвяча бабка, яка голосувала за Гепочку, за Рабіновича з Ківой, орала "ой давайте тільки без біндер, тобто без українців", "нам біндер не треба, ми тут Пушкина любим" - жодна та курвяча бабка не відчуває провину за війну та знищення країни ЗА СОБОЮ ОСОБИСТО й ПЕРСОНАЛЬНО
не бачу жодної курви, яка б закінчила життя самогубством з посмертної запискою "пробачте мене, якщо зможете - я голосував за ЗЕ".
там и пукин авторитетно заявил, что Украину придумал членин.... и даже тряс бумажками
чи правильно я зрозумів ваш мессадж?
воно фсб-лайно незалежно від того що воно меле зі своєї тіпа коспіративної квартири в США...
і якщо воно просто протринділо шо шось там знайшло десь дуже секретне но "нікаму ні пакажет патаму что сикрет" то рівень іпсо - одна бабка чула як дочка свекрухи того івана шо з другого під'їзду....
нахера ти логіку на сіську пива поміняв?)
Воно говорило праду,коли благало ***** забрати його до себе,але його випхали взад,наказавши працювати де призначили!
Я думав ти розумніший.
Але слід визнати, що і шабуня - такий же урод. Тільки бреше заради власної вигоди. Але хоча би каже правду, що і зелені уроди брешуть.
спасібА вумному, тупорилому, наріду..(((((
Как и в Израиле, власть должны постепенно брать выходцы из Генштаба
Лохторат непобедимый...