РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11620 посетителей онлайн
Новости
15 179 86
Зеленский (19042) Шабунин (524) САП (2036) Офис Президента (1775)

Назначение руководителя САП продолжает блокироваться. Верить словам президента сложно, - Шабунин

сап

Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры буксует даже после заседания конкурсной комиссии.

Об этом рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский/Ермак и дальше блокирует назначение руководителя САП. Вчерашнее заседание комиссии ничего не изменило. Просто до вчера Банковая прикрывалась отсутствием решения комиссии. Теперь будет тем, что это решение не будут посылать генпрокурору. И это все после того, как Зеленский на всю страну заявил , что требует немедленного назначения победителя конкурса", - подчеркнул Шабунин.

Он добавил, что "после этого верить слову президента очень-очень сложно".

Также читайте: Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно, - Данилов

"Не важно, Зеленский ли это в том обращении обманывал страну, или Ермак/Татаров сейчас обманывают президента. Это ничего не меняет... заявлениям президента верить нет смысла - они не коррелируются с действиями. Кстати, в том же обращении Зеленский приказал КМУ интенсифицировать конкурс на директора НАБУ. И после его слов там тоже ничего не изменилось", - отметил он.

Как ранее отмечал Шабунин, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.

Читайте: Ожидаю от Жолнович активного разъяснения людям нюансов социальной политики, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
Єдиний раз, коли ZEленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
показать весь комментарий
20.07.2022 14:12
+57
Зєлень з Єрмаками та Татаровими тримають другий фронт проти України
показать весь комментарий
20.07.2022 14:12
+44
Головною загадкою українсько-російської війни 2022- ? є питання "Яким чином підрозділи ЗС РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напів оточення України, падіння Маріуполя і блокаду чорноморського узбережжя ?
На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
і питання було вирішене просто …
Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєлень з Єрмаками та Татаровими тримають другий фронт проти України
показать весь комментарий
20.07.2022 14:12 Ответить
это не президент-это обкуренный осел,врун и боягуз,такой просрет всю Украину как по его дебильному фильму "слюга народа ",ЖРИте 70 %
показать весь комментарий
20.07.2022 14:48 Ответить
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
показать весь комментарий
20.07.2022 15:42 Ответить
Блазні завжди жахливу правду різали і всі дурні риготали. Як в воду глядів.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:12 Ответить
а це результат експансії русскої "культури", чому людей ці несмачні жарти смішили? бо вони звикли до низькопробного лайна.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:23 Ответить
У книзі яка послужила прототипом для сценарію "Слуга народу" (І про яку мовчать "блазенята") є фінальний епізод (що не ввійшов до фільму) - до "слуги народу" приходять правоохоронці і його арештовують!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:49 Ответить
Головною загадкою українсько-російської війни 2022- ? є питання "Яким чином підрозділи ЗС РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напів оточення України, падіння Маріуполя і блокаду чорноморського узбережжя ?
На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
і питання було вирішене просто …
Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:54 Ответить
Шкода, але в цьому цілком правильному вірному тексті вкралася одна помилка - стосовно початку поточної касапо-української війни (в першому же речені). Ця війна насправді йде з 20 лютого 2014року. А 24 лютого ц.р. відбулось її чергове загострення в результаті повномасштабного касапського вторгнення вглиб нашої країни. Або ж цю дату можна вважати початком третьої світової війни - і це також буде правильним меседжем.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:32 Ответить
Страна выбирала в нардепы:

Кукол из телевертепа

Фотографа

Швею

Баристу

Таксиста

Артиста

Дантиста

Певца

Рекетира-подонка

С большими губами девчонку

Шоумена

Спортсмена-кретина

С далёкой страны гражданина

Бомжа

Тамаду

Гитариста

Известного афериста

Расиста,

Бармена

Буддиста

Повара

Контрабандиста

Титушку

Качка-культуриста

И главного сепаратиста.

Как жаль, что за время пути

Страна не смогла подрасти…
показать весь комментарий
20.07.2022 15:40 Ответить
підросла-підросла, але змі у олігархів і чути буде тільки тих, кого пан више перерахував, у пересічного громадянина буде складатися враження що всі за це лайно. Частина і правда здатна проголосувати за того, за кого всі, але...насправді це просто інформаційна бульбашка, яка легалізує потрібні результати виборів, важливо ж як рахують, а не як голосують. Чому Ющенко переміг, хоча спочатку ніби не переміг? Бо більшість знала що більшість голосувала за Ющенка а не за того чмиря, а як би не знала? Всі би повірили в ті результати які оголосили.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:29 Ответить
Поняття "підрости" включає розуміння необхідності припинити срати мовою окупанта в окупованій країні.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:22 Ответить
А тепер хай звільняють мобілізовані південь
показать весь комментарий
20.07.2022 19:16 Ответить
Єдиний раз, коли ZEленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
показать весь комментарий
20.07.2022 14:12 Ответить
просто батьки поїхали на окорочка. шашлики для них не кошерно.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:30 Ответить
чего же, из барашка очень даже кашерно!
показать весь комментарий
20.07.2022 16:09 Ответить
да и говядина тоже не под запретом!
показать весь комментарий
20.07.2022 16:10 Ответить
а ще із куггочкі можна
показать весь комментарий
20.07.2022 23:10 Ответить
Тепер що зєльцману вірити, що путлєру, теж саме, що вірити у Санта-Клауса.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:52 Ответить
Вірити в Санта-Клауса, це все одно що вірити в існування хороших людей, яким не начхати. Нічого поганого не бачу в тому. Що ж до тих двох, то русскім вірити не можна, бо вони брешуть навіть якщо не треба, малоросам теж вірити не можна - вони самі себе навіть обмінюють, таке враження що і у тих і у інших це на рівні рефлексів.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:37 Ответить
той хто вірить словам не нелоха сам повний лох !
показать весь комментарий
20.07.2022 14:13 Ответить
Таки було аж ~73% від населеня яке прийшло на вибори!
Цікаво,зараз хоч 5% набереться?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:21 Ответить
зараз набереться 80

бо не втік
показать весь комментарий
20.07.2022 14:34 Ответить
Ці цифри, зЕбільна пропаганда. Зомбування, як в 19-му.
"Какаяразніца. Буду голосувати за голобороТька, бо у нього високий рейтинг. Він все одно виграє".
показать весь комментарий
20.07.2022 18:02 Ответить
Це не цифри. Це відчуття від спілкування зі знайомими, від перегляду стрічки новин друзів в соцмережах. Жах охоплює ще більший, ніж в 2019 (((.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:35 Ответить
з моїх знайомих, які голосували за ЗЕ в 2019, зараз ніхто не протверезів.

ЖОДЕН !
показать весь комментарий
20.07.2022 21:48 Ответить
набереться більше . зайдіть в фейсбук в групи слуг там повно фанатів президента-визволителя . серед моїх знайомих хто голосував за блазня тільки половина змінили думку .
показать весь комментарий
20.07.2022 14:35 Ответить
Ті, хто вірить усій цій проплаченій в інтересах олігархату соціології, не менший лохи, ніж ті, що повірили словам цього нелоха. Хоча таких, які повірили нелоху насправді було мало, що показала справжня явка на виборах з пустими дільницями.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:56 Ответить
"ну а шо вы хатели? а?" (с)
показать весь комментарий
20.07.2022 14:13 Ответить
Коли вже військові прокурори кваліфікують всю цю хєрню як диверсію і арештують зе мразот
показать весь комментарий
20.07.2022 14:14 Ответить
Ай-яй-яй як несподівано
показать весь комментарий
20.07.2022 14:15 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 14:15 Ответить
не так страшні рашистські воші, як зелені неукраїнські гниди в Україні.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:16 Ответить
Пане Шабунін, ну 73%, а Ви коли вже відверто скажете кому варто, про те хто у нас при владі. Вони також уже варті санкцій....
показать весь комментарий
20.07.2022 14:17 Ответить
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
показать весь комментарий
20.07.2022 15:44 Ответить
Постійно каже. Чи він має ще навчити тебе користуватися пошуковиками?
показать весь комментарий
20.07.2022 23:28 Ответить
Чуда не трапилося, повторюю давно знайомий постулат: Zeленський захопив владу в Україні з однією метою -грабувати її.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:17 Ответить
Зеля став шісткою кротів яких поставив навколо себе. Буратіна з тирсою в голові.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:25 Ответить
Ключове питання хто кого поставив? Зеля у цій звязкі другорядний, спочатку єрмак, коломойша, татаров а потім вже "наший" буратінка
показать весь комментарий
20.07.2022 15:20 Ответить
ну тут додамо голове - НЕ захопив, а українці привели до влади "новьіе литца", які в основному виявились дуже хорошо знайомити рилами ригааналів - пам'ятаєте майдануті будуть зникать, вмирати, ємігрувати ? Саме за це проголосували українці. Щоб відмінити перепустки на Банкову та в Уряд, просто растегуєшь ширінку й показуєшь перепустку "ми с тобой одной крові", й "богоізбранньіе" пропускаються в АП та Уряд без перепусток, просто показуючи обрізаний хер.

й ось що цікаво, якщо послухати українців, ніхто з 40-ка мільонів не заківчив життя самогубством зі словами "ЦЕ Я СВОЇМИ ВЛАСНИМИ РУКАМИ ЗНИЩІВ КРАЇНУ", ні пан Бутусов, ні пан Білецький, ні пан Аваков

жодна курвяча бабка з Харкова або Маріуполя, яка отримує собі в хату бомбу від Путіна з надписом "С ЛЮБОВЬЮ. ВАШ ПУТИН" - жодна курвяча бабка, яка голосувала за Гепочку, за Рабіновича з Ківой, орала "ой давайте тільки без біндер, тобто без українців", "нам біндер не треба, ми тут Пушкина любим" - жодна та курвяча бабка не відчуває провину за війну та знищення країни ЗА СОБОЮ ОСОБИСТО й ПЕРСОНАЛЬНО

не бачу жодної курви, яка б закінчила життя самогубством з посмертної запискою "пробачте мене, якщо зможете - я голосував за ЗЕ".
показать весь комментарий
20.07.2022 14:30 Ответить
до речі вчора Швец сказав на своему каналі що має на своїх руках звіт наш український (з підтертими датами) у якому описано як ЗЕ команда на протязі 2021-го року розпродавала зброю України - цей звіт має 950 сторінок !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:17 Ответить
швец=фсб
там и пукин авторитетно заявил, что Украину придумал членин.... и даже тряс бумажками
показать весь комментарий
20.07.2022 14:20 Ответить
всіх кто критикую воровщину "богоізбраних", тобто опублікує той звіт на 950 сторінок - фінансує ФСБ й вони є кротам ФСБ?
чи правильно я зрозумів ваш мессадж?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:32 Ответить
а чому Швець той звіт не опублікує ?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:36 Ответить
Не переживай ещё не вечер
показать весь комментарий
21.07.2022 00:00 Ответить
нє...не правильно...
воно фсб-лайно незалежно від того що воно меле зі своєї тіпа коспіративної квартири в США...
і якщо воно просто протринділо шо шось там знайшло десь дуже секретне но "нікаму ні пакажет патаму что сикрет" то рівень іпсо - одна бабка чула як дочка свекрухи того івана шо з другого під'їзду....
показать весь комментарий
20.07.2022 15:35 Ответить
фсб це ти, 👎👎👎 бо кожен українець знає - немає ніякого пукіна. є *****
показать весь комментарий
20.07.2022 15:24 Ответить
пукін******, якщо так легше.... це ніяк не відміняє ідіотизму про якесь фсб-лайно що розповідає нашим дибілам в інтересах рашен-підерейшен то про те як ми торгуєм наданою нам зброєю, то потрясаючи якимись буцімто бумажками надсекретними...які він де дістав? в коментпрях під відосом прислали чи сходив в старбакс?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:31 Ответить
віталій головченко зєбот, не пінься або випий зеленьки. Не знаю, чи допоможе, але хоть рот деякий час буде зайнятий.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:46 Ответить
ти шо дурачек? в тебе називати пенса спецслужб раїсі дорівнює зебот?
нахера ти логіку на сіську пива поміняв?)
показать весь комментарий
20.07.2022 23:19 Ответить
ну лайнець щен той гандон кацапський. нехай публікує, хоча б частинами. беде shitleaks
показать весь комментарий
20.07.2022 23:13 Ответить
І цей клоун збирається вести Україну в ЄС і НАТУ.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:21 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов...
показать весь комментарий
20.07.2022 14:27 Ответить
Ну,після того,як вчителі у 2019 році почали отримувати по 4.000$+ чомуб і не повірити?!
Воно говорило праду,коли благало ***** забрати його до себе,але його випхали взад,наказавши працювати де призначили!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:27 Ответить
А як можна вірити хронічному брехуну, який своєю брехнею призвів до втрати людських життів і територій?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:43 Ответить
Шабунін, ти з дуба впав? Ти що, до цього вірив кловуну з кварталу95? Юзіку, Лисому, Колі Каклеті, Безвуглій?
Я думав ти розумніший.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:44 Ответить
Складається таке враження, що ві все своє дитинство на дубі провів, з якого періодично падав
показать весь комментарий
20.07.2022 15:25 Ответить
Він вірить тому хто йому платить!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:43 Ответить
жабуня етнічний кацап,
показать весь комментарий
20.07.2022 23:14 Ответить
Взагалі-то Шабунін інтелігентно опустив клоуна. Але бидловану з підворітні ніколи не зрозуміти, для чого публічні вислови мають дотримуватися рамок ввічливості.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:41 Ответить
Когда ты уже заткнешься???...Кроме этого поноса где тебя еще читают???
показать весь комментарий
20.07.2022 14:47 Ответить
Пошёл бы ***** такой президент.В такое время-война это говно устраивает саботаж.Кого он хочет нае.....ть нас или союзников.Такое впечатление что дерьмак его чем-то шантажирует.Не укладывается в голове в стране война а унас президент пляшет под дудку вражеского агента.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:55 Ответить
Шабунін, коли вже тебе відправлять на фронт!?? На передню лінію боротьби з корупцією, неугодними можновладцями, агресією...???
показать весь комментарий
20.07.2022 15:02 Ответить
оце і є зелений урод, 73/43%зебіл, який, відкривши пельку, одразу збрехав.
Але слід визнати, що і шабуня - такий же урод. Тільки бреше заради власної вигоди. Але хоча би каже правду, що і зелені уроди брешуть.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:37 Ответить
Вовкіни многоходовочкі -САП, генпрокурор,СБУ, познімати всіх і розвести руками.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:09 Ответить
ну так, головне - це створити черговий раз умови, коли виконання є неможливим! геніально!! це дєрьмак отак заменеджив? він же ж головний менеджер зеленого, бо зєля спроможний тільки ура-патріотичні відосики створювати і тупі накази видавати типу "звільнити всю Україну"! ніби хтось не хоче цього робити? а чого б тоді заодно не дати наказ на Марс полетіти? усім одразу?
показать весь комментарий
20.07.2022 23:09 Ответить
Обиватель, знай: як тільки який зелений урод відкрив пельку - він збрехав.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:34 Ответить
Так получается, что главный враг Украины и украинцев сидит в ОП ...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:41 Ответить
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
показать весь комментарий
20.07.2022 15:48 Ответить
це вже давно зрозуміло
показать весь комментарий
20.07.2022 23:00 Ответить
Узнаете, кто рядом с российской агентурой? "Главный освободитель Киева" (по Арестовичу) - Татаров.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:49 Ответить
***! це секрет давно відомий всім! і що? і нарід вибирає ОЦЕ. отож не дивуйтеся, якщо замість перемоги будемо мати в найкращому випадку затяжну законсервовану ситуацію накшталт попередніх 8-ми років, тільки зі значно довшою лінією розмежування!
показать весь комментарий
20.07.2022 23:04 Ответить
Шабунін мені зараз видається якимось дітваком, який повірив в казки за авторства Бені. Тоді ви всі ржали, коли шапіто розважало безкоштовно з телеекранів. Потім вибрали вже штатно у владу, а тепер насолоджуйтесь, як всіх рлзвели.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:00 Ответить
слова президента Зеленського - це просто слова.. воно - нуль, паличку до якого можна притулити чи зпереду чи ззаду..
спасібА вумному, тупорилому, наріду..(((((
показать весь комментарий
20.07.2022 16:02 Ответить
Ей ,дятли! Досить пиз..діти! На фронт ідіть!
показать весь комментарий
20.07.2022 16:07 Ответить
Можно сказати тільки одне -
показать весь комментарий
20.07.2022 17:06 Ответить
зе-твари !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:23 Ответить
Що може бути гіршим - аніж остаточна втрата залишків довіри громадян до свого найвищого керівництва під час війни яку ворог веде на знищення держави як такої?! 🤔 Хіба шо "позиція страуса"(типу: "какаяразніца"- хто вами керує, я чи мій секретут-"глава жОПи?) з боку того хто за своїм статусом має бути гарантом безпеки і конституційних прав своїх громадян..🤬 І хай би там що не відбувалось, а для нашого "гаранта" головним пріорітетом виявляється те - аби тільки не зачепити дупи дєрьмака-татарова(допоки портняга що своєчасно з'їб@вся з країни не приготує для них тепленьке місце десь у ростові, чи підмосков'ї - поряд із вєчналєгітьомним овочем).
показать весь комментарий
20.07.2022 18:16 Ответить
Ці гниди зелені брехали,брешуть і будуть брехати.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:18 Ответить
У Шабуніна вічна зрада. Як у кожного порохового бота. Набридло
показать весь комментарий
20.07.2022 19:01 Ответить
Посмотрите это https://www.tiktok.com/@alyuly.go/video/7121722680956505350 видео . Слов нет! Если не будет реакции власти, то все эти СБУ, САПы, Прокуратуры и ДАПы надо разгонять к чертовой матери.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:42 Ответить
Боже, як же сильно нашій владі хочеться красти - зашкалює!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:55 Ответить
https://youtu.be/yDb65cnl4Hw https://youtu.be/yDb65cnl4Hw як завжди,-вішають "лапшу"...десь ми таке вже проходили і чули таке)
показать весь комментарий
20.07.2022 22:08 Ответить
шо? опять???!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:58 Ответить
Ермак/Зеленский сильно цепляются за власть, но пора всем осознать, что это опасные для Украины люди. ?Еще придется побороться, чтобы убрать их от руля

Как и в Израиле, власть должны постепенно брать выходцы из Генштаба
показать весь комментарий
21.07.2022 04:24 Ответить
Было 73...станет 93 процента Листопада..Ze чемпион Мира...
Лохторат непобедимый...
показать весь комментарий
22.07.2022 08:25 Ответить
Сидять на дивані і тявкають. Про, інж.споруди . Де ці ппо? Раздамбілі? Зерня це все. 50-100 штурмовиків і реакт.арта в перші години ( маю на увазі рашиська) зробила би кучу трупів. А от за марік треба повідривати яйця разом з х. Говорити мають право тільки ті хто брав участь а не сидя на дивані,навіть в сл.кабінеті.
показать весь комментарий
22.07.2022 18:33 Ответить
 
 