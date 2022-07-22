Соглашение относительно зерна не предусматривает никакого ослабления санкций против РФ и не влияет на действия ВСУ: никакого перемирия, - Найем

В Стамбуле подписаны договоренности по разблокированию трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и продуктов питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме этого, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины.

И нет, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

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ЧТО ВАЖНО

Подписанный текст договоренностей будет обнародован в полном объеме. Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует.

При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украиной. С нашей стороны подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций по отношению к России. Это важно, поскольку такие попытки и предложения неоднократно звучали.

Также достигнутые договоренности по разблокированию портов никак не влияют на действия наших Вооруженных сил на фронте. Никаких уступок, перемирия и т.п. Враг должен покинуть наши земли и заплатить за все свои преступления.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предполагается", - рассказал Найем.