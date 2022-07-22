Соглашение относительно зерна не предусматривает никакого ослабления санкций против РФ и не влияет на действия ВСУ: никакого перемирия, - Найем
В Стамбуле подписаны договоренности по разблокированию трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и продуктов питания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме этого, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины.
И нет, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.
ЧТО ВАЖНО
Подписанный текст договоренностей будет обнародован в полном объеме. Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует.
При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украиной. С нашей стороны подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций по отношению к России. Это важно, поскольку такие попытки и предложения неоднократно звучали.
Также достигнутые договоренности по разблокированию портов никак не влияют на действия наших Вооруженных сил на фронте. Никаких уступок, перемирия и т.п. Враг должен покинуть наши земли и заплатить за все свои преступления.
Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предполагается", - рассказал Найем.
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з певного часу я знаю лише одну Людину на призвище Найєм - Масі Найєм
мустафьонку слід змінити призвище, щоб не ганьбити батька та брата
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."
https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821
Чекаємо офіційного підтвердження.
є лише один Найєм - Масі !
рашка все толкует по своему, даже однозначные и категоричные условия договора в понимании рашки имеют двойной смысл... и лазейку для какой-нибудь раша-мерзости...
не верьте ни одной раша-твари, чтоб она там не наподписывала...
ОПРИЛЮДНІТЬ ДОКУМЕНТ!
На самом деле Майи Санду достаточно лишь сказать: Владимир Александрович, нам срочно нужна операция по устранению вредителей - глистов. И, поверьте, эта операция реально будет проведена в течение 48-72 часов с гарантией качества. Продолжаю верить в том, что Майа не страус.
Добре якщо усе так як обіцяють.
І при чому тут острів Зміїний?
Якщо захочуть ординці - то потоплять ракетою любе судно.
С тем же успехом он мог написать, что это из-за отбитой атаки на другом конце фронта
А що скаже Арєстовічь з Лєщєнком ?
Как говорится - а до чого тут Змеиный ?
И второе, надо бы определиться - это либо акт доброй воли, либо им насрать на мировой голод.
Это что-то типо - ракеты у них закончились, но ******** каждый день всё больше и больше
Потому да, русские, в последнее время, абы что не подмахивают, а потому и выходит, что желаемое нагнули русских, очень скоро окажется мы были вынуждены
А вообще, как там оказался Мустафа, и в Министерстве и в Турции ?Ну что ни п ереговорщик, и тот не украинец. Не уважает управдом украинцев, не уважает.... А зря ? Как говоря от тюрмы и суммы .....
нарожаютсоберут, подвезут - так и начнут. Хйло уже международные отношения морское право и т.д. и т.п. обтерся и выбросил, "мировое сообщество" сказало, окей, не проблема, новое напишем, главное давай чего-то по-дешевке, можно и краденное, не вопрос.
Доповнення і уточнення до попереднього посту.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.
3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.
4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.
5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобовʼязання не обстрілювати портові споруди. 👍
6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)
7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.