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Новости Война
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Соглашение относительно зерна не предусматривает никакого ослабления санкций против РФ и не влияет на действия ВСУ: никакого перемирия, - Найем

зерно

В Стамбуле подписаны договоренности по разблокированию трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и продуктов питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме этого, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины.

И нет, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

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ЧТО ВАЖНО

Подписанный текст договоренностей будет обнародован в полном объеме. Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует.

При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украиной. С нашей стороны подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций по отношению к России. Это важно, поскольку такие попытки и предложения неоднократно звучали.

Также достигнутые договоренности по разблокированию портов никак не влияют на действия наших Вооруженных сил на фронте. Никаких уступок, перемирия и т.п. Враг должен покинуть наши земли и заплатить за все свои преступления.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предполагается", - рассказал Найем.

Автор: 

зерно (1070) порт (733) Черное море (1479) Найем Мустафа (569)


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Топ комментарии
+25
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22.07.2022 17:58
+23
Непогана новина "під'їхала" :
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."

https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821

Чекаємо офіційного підтвердження.
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22.07.2022 17:58
+17
це який Найєм?? Один поважна людина бо воює.....а інший язикатий брехливий пристосуванець...
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22.07.2022 17:59
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посмотрим,посмотрим)
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22.07.2022 17:56 Ответить
УТОЧНЕНИЕ НИ КАКИХ РАЗМИНИРОВАНИЙ ПОРТОВ ОДЕССА ПИВДЕНИЙ И ЧЕРНОМОСРК НЕ БУДЕТ ИМЕЮТСЯ БЕЗОПАСНЫЕ ФАРТАТЕРНЫЕ МАРШРУТЫ.... КРОМЕ ТОГО В СТАМБУЛЕ КОРАБЛИ СЛЕДУЮЩИЕ В УКРАИНУ БУДУТ ОСМАТРИВАТЬСЯ НА ПРЕДМЕТ ОРУЖИЯ ВООРУЖЕНИЯ-- А ПОТОМ ВСЕ ТРЮМЫ БУДУТ ОПЕЧАТЫВАТЬСЯ В ПОРТАХ УКРАИНЫ..... ПРЕДСТАВИТЕЛИ УКРАИНЫ И ТУРЦИИ ПРИНИМАЮТ СУДНО И ЗАВЕРЯЮТ ПРОТОКОЛОМ ЧТО ТРЮМЫ И ПЕЧАТИ ЦЕЛЫЕ И ПО ДОРОГЕ НИЧЕГО НЕ ПОЯВИЛОСЬ.. ЗЕРНО ЗАГРУЖАЮТ в ТРЮМЫ ОПЕЧАТЫВАЮТСЯ НАМИ И ТУРЦИЕЙ И В СТАМБУЛЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДАЛЕЕ В ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ КОРАБЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ТРАНСПОРДЕРЫ GSM модуль связи спутника как с Украины так и российским кроме того прилет ракеты на Одессу Пивдений или Черноморск автоматически прекращает отгрузку зерна...в случае провокации огонь ВСУ открывается без предупреждения на поражение....
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22.07.2022 18:17 Ответить
тут і дивитись немає чого.

з певного часу я знаю лише одну Людину на призвище Найєм - Масі Найєм

мустафьонку слід змінити призвище, щоб не ганьбити батька та брата
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22.07.2022 18:20 Ответить
Завиздит прихвостень ОП один из подписанных пунктов -"режим тишины в зоне действия передвижения
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22.07.2022 18:52 Ответить
А как-же тогда суда будут безопасно заходить в Одессу, Черноморск и Южный, если их периодически обстреливают ракетами? Кто-то явно не договаривает.
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22.07.2022 17:57 Ответить
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22.07.2022 17:58 Ответить
Згоден на 100%, якщо хтось голодний то просимо до ЗСУ. Нагодують ще й платять добре.
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22.07.2022 18:11 Ответить
гарна картинка, тільки ці два монополіста з Європи чи ООН взяло зерно з дозволу України- Боневтіка. А це дуже важливо, відволікаєте увагу в сторону. Ніхто не вимагав такої угоди, наші це зробили самі.
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22.07.2022 18:42 Ответить
Непогана новина "під'їхала" :
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."

https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821

Чекаємо офіційного підтвердження.
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22.07.2022 17:58 Ответить
да зараз дерьмак виручить лаптеногих братушек....
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22.07.2022 18:00 Ответить
Очень и очень бы этого хотелось. Только боюсь не будет подтверждения.
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22.07.2022 18:04 Ответить
Это как бы зеленая перемога на фоне всего ужаса что они творят. Давайте обсуждать как галушка нам залазит в рот, а не окружающий кошмар.
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22.07.2022 18:13 Ответить
Яка ще "зелена перемога"? Знищення декількох тисяч рашистів - перемога для українського народу
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22.07.2022 18:32 Ответить
Перемога под мудрым руководством Зеленского и Ермака.
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22.07.2022 18:46 Ответить
І в чому проблема під чиїм командуванням буде знищено декілька тисяч рашистів?
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22.07.2022 22:37 Ответить
та блд..хотелось бы таких новостей...но большк на фейк похоже
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22.07.2022 18:16 Ответить
це який Найєм?? Один поважна людина бо воює.....а інший язикатий брехливий пристосуванець...
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22.07.2022 17:59 Ответить
Другий...
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22.07.2022 18:03 Ответить
після поранення не воює і вже не буде, другий його брат..тож якщо до одного маєш повагу дивно що не поважаєш того кого перший поважає...
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22.07.2022 18:19 Ответить
ти "...заплутався в сложгнопрідаточних прєдложеніях!"

є лише один Найєм - Масі !
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22.07.2022 18:22 Ответить
ох рано радоваться...
рашка все толкует по своему, даже однозначные и категоричные условия договора в понимании рашки имеют двойной смысл... и лазейку для какой-нибудь раша-мерзости...
не верьте ни одной раша-твари, чтоб она там не наподписывала...
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22.07.2022 18:00 Ответить
Досить балачок, просто:
ОПРИЛЮДНІТЬ ДОКУМЕНТ!
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22.07.2022 18:00 Ответить
Я канешно не такий мудрий як Мустафа, але якщо кацапам дозволено оглядати кораблі які заходять в Одесу, то очевидно що стріляти по цій новоявленій "таможні" Україна не буде...
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22.07.2022 18:01 Ответить
Оглядати будуть лише Туркі
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22.07.2022 18:15 Ответить
Турки спільно з кацапами. Тобто або ті або ті
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22.07.2022 18:23 Ответить
Турки.
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22.07.2022 20:11 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
На самом деле Майи Санду достаточно лишь сказать: Владимир Александрович, нам срочно нужна операция по устранению вредителей - глистов. И, поверьте, эта операция реально будет проведена в течение 48-72 часов с гарантией качества. Продолжаю верить в том, что Майа не страус.
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22.07.2022 18:01 Ответить
да блд...нам только хочется верить в такое. Реально же очканет((((
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22.07.2022 18:21 Ответить
майя - иллюзия
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22.07.2022 21:54 Ответить
этот найем дебил наверное , с роисси сняли санкции на экспорт зерна, удобрений , сельхоз техники, а что они могут предъявить как сельхозтехнику мы знаем, как на кубу, лаос, вьетнам возили танки , грады , военные вертолеты в разобранном виде по документам - сельхоз техника, и как удобрения возили - порох, и составляющие для топлива ракет . там в раде сидят с напрочь отбитыми мозгами любители бабла , ни о чем другом не думающие кроме как набить карманы.
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22.07.2022 18:01 Ответить
вНайом не в раді тепер - він продовжує добивати українську оборонку!
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22.07.2022 18:05 Ответить
Те що вони могли кудись везти вже цигани здають на металолом
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22.07.2022 18:16 Ответить
зерно не було под санкциями, на удобрения США и ЕС сняли, про с/х технику вообще речи нет(где ты это увидел?!) ...про отбитые мозги в раде спорить не буду, но загоны тож делать не надо
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22.07.2022 18:26 Ответить
Какие с нее сняли санкции, *****?
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22.07.2022 20:12 Ответить
Підождем, почитаєм, подивимось...
Добре якщо усе так як обіцяють.
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22.07.2022 18:03 Ответить
Наєм - пиз&до, адже послаблення санаційного тиску на рашку вже відбувається.
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22.07.2022 18:04 Ответить
Путин сказал, что за разблокировку, они там пакетное решение согласились принять и будут сняты санкции с российского зерна или что-то такое.
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22.07.2022 18:04 Ответить
Вір йому - він завжди говорить правду.
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22.07.2022 22:36 Ответить
Послабления санкцій було і суттєве. І добре, якщо тільки це.
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22.07.2022 18:05 Ответить
Брехня.
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22.07.2022 22:37 Ответить
Наем - врет! Наем не должен вообще теперь иметь никакого отношения к Украине!
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22.07.2022 18:08 Ответить
Если бы было все просто и нечего было бы скрывать, то соглашение было бы уже обнародованно
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22.07.2022 18:09 Ответить
Господи, люди, що ви верзете? Та прочитайте угоду, вона опублікована.
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22.07.2022 18:11 Ответить
Угоду із кацапами не прочитали от ми дибіли, а ви такий розумний..🤦
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22.07.2022 18:34 Ответить
И так тоже бывает. Один брат воюет с русней, другой - этой же русне подмахивает с повизгиванием.
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22.07.2022 18:11 Ответить
та эти в наем пуштуны хитро сракие
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22.07.2022 18:19 Ответить
подивимось. покі ще інфа трохи інша
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22.07.2022 18:13 Ответить
Ги! Нє смєшитє маі тапочкі. Це вимушена поступка окупантів .. ложь, піздьож і провокація.
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22.07.2022 18:14 Ответить
Заете ли вы что недавно на кацапию везли контейнер с неск тыщами замороженных черных йухов. Грят для вовочки - толи он их сосет, толи заталкивает в себя. Не брехня. Если чо спросите у невзорова.
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22.07.2022 18:22 Ответить
Бреше пуштунська мавпа, як дихає. В ООН вже підтвердили, що вивели з під санкцій продовольство і добрива з параші. Підписали шойга і Гуттеріш.
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22.07.2022 18:17 Ответить
Так. Про це давно казали.
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22.07.2022 18:25 Ответить
І запчастин для літаків.
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22.07.2022 18:36 Ответить
Може, зразу, оприлюднювати - а потім підписавати?
І при чому тут острів Зміїний?
Якщо захочуть ординці - то потоплять ракетою любе судно.
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22.07.2022 18:24 Ответить
Тоже про Змеиный улыбнуло.
С тем же успехом он мог написать, что это из-за отбитой атаки на другом конце фронта
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22.07.2022 18:51 Ответить
Маємо зважати на коментар знаного проститута ?
А що скаже Арєстовічь з Лєщєнком ?
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22.07.2022 18:26 Ответить
Звичайно немає зняття санкцій з росії, ми всі повірили зайому, бо ці хлопці сергії лєщенки, зайоми, абдристовичи, подоляки ніколи не брехали. Ну дозволили кацапам по одному мішку в день возити зерна, яблук, таматів, гречки, міндобрив, так?
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22.07.2022 18:32 Ответить
И нет, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

Как говорится - а до чого тут Змеиный ?
И второе, надо бы определиться - это либо акт доброй воли, либо им насрать на мировой голод.

Это что-то типо - ракеты у них закончились, но ******** каждый день всё больше и больше

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22.07.2022 18:39 Ответить
Если он сказал, значит там всё с точностью до наоборот. Из опыта наблюдения за этим лютим пушным зверьком.
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22.07.2022 18:41 Ответить
Да вовсе нет. Россия никогда не подписывает что-то просто так и себе во вред. Мировой голод их волнует.... Цирк зеленых дебилов.....
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22.07.2022 18:48 Ответить
Во времена подписания Минск2 ходила легенда с заявкой на правду, что его текст составляли юристы с месячным окладом лям баксов.
Потому да, русские, в последнее время, абы что не подмахивают, а потому и выходит, что желаемое нагнули русских, очень скоро окажется мы были вынуждены
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22.07.2022 18:57 Ответить
оклад абсолютно не равен профессионализму и уровню интеллекта. по крайней мере на бывшем совке. и доходы - тоже не сопоставимы вложенному труду. потому все так плохо и Хйло.
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22.07.2022 21:45 Ответить
https://ibb.co/gMQHhHj
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22.07.2022 18:58 Ответить
Не вірю ні одному ні другому
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22.07.2022 19:00 Ответить
Ага, перемога! Привіт війна в Одесі! А ще краще - прощавай Одеса!
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22.07.2022 19:06 Ответить
а вы посмотрите ко подписывал от лаптестана. Оленевод. Он подписал только потому. что свое не могли продать. по линии он там тоже 20 млн зерна. Только когда по платежам утряслось, тгда подписали. А осмотр судов на предмет недопущения перевозки оружия это "жест доброй воли", нада какую то конфетку клаке предложить. Пусть себе досматривают. Они и блокаду мотивировали тем же. И готовили десант, но потом засцали проводить высадку, а теперь нечем, некому. Лучше засирать эфир.Главное вывезти зерно. Орки поставили большой крест на Югах, недаром сепар с приднестровья иносказательно уведомил, мы хотим в Россию.
А вообще, как там оказался Мустафа, и в Министерстве и в Турции ?Ну что ни п ереговорщик, и тот не украинец. Не уважает управдом украинцев, не уважает.... А зря ? Как говоря от тюрмы и суммы .....
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22.07.2022 19:16 Ответить
А ось аналітики з ISW вважають, що інтерес рашки до Одеси не пропав, і ще будуть намагання захвату у 2023 (не дай Боже).
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22.07.2022 20:25 Ответить
как только нарожают соберут, подвезут - так и начнут. Хйло уже международные отношения морское право и т.д. и т.п. обтерся и выбросил, "мировое сообщество" сказало, окей, не проблема, новое напишем, главное давай чего-то по-дешевке, можно и краденное, не вопрос.
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22.07.2022 21:58 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko Джон Смит 42 мин. ·
Доповнення і уточнення до попереднього посту.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.
3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.
4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.
5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобовʼязання не обстрілювати портові споруди. 👍
6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)
7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.
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22.07.2022 20:16 Ответить
Вообще какие секреты от своего народа?Оркам-то всё известно!Или Народ не свой?И почему международное соглашение подписывает хрен знает кто?
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22.07.2022 20:36 Ответить
наєм?- #опе слова не давали
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22.07.2022 20:39 Ответить
Мінфін США дозволив інвесторам отримати виплати за російським суверенним боргом... https://www.golosameriki.com/a/us-treasury-gives-green-light-to-russian-default-insurance-payouts/6669957.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
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22.07.2022 20:39 Ответить
Як це ніяких поступо , а запчастини, а ліки, а зерно і головне добрива.Для чого постачати газ в Європу, той самий газ перегнати в добрива без проблем вивезти і продати. (Ніяких поступок???)
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22.07.2022 21:15 Ответить
 
 