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Россия как поставщик газа не станет безопаснее, - Шольц
Германия не может полагаться на Россию, поскольку она не становится более надежным поставщиком газа, чем сейчас.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Россия как поставщик газа не станет безопаснее, чем она есть. Поэтому мы предпочитаем играть безопасно", — заявил Шольц и добавил, что будет сделано все возможное, чтобы пройти через ситуацию с дефицитом газа в Германии. Шольц сослался на уже принятые меры.
Накануне вице-канцлер и министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ и другие страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если Россия снова решит перекрыть поставки газа через "Северный поток-1".
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Шрёдеровско-Меркельская Германия выкормила Путинскую рашистско-фашистскую Россию.
После победы Украины, быть россиянином или русским, а так же немцем - это будет позорное клеймо.