РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7018 посетителей онлайн
Новости Газовая война Война
3 069 12

Россия как поставщик газа не станет безопаснее, - Шольц

шольц

Германия не может полагаться на Россию, поскольку она не становится более надежным поставщиком газа, чем сейчас.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Россия как поставщик газа не станет безопаснее, чем она есть. Поэтому мы предпочитаем играть безопасно", — заявил Шольц и добавил, что будет сделано все возможное, чтобы пройти через ситуацию с дефицитом газа в Германии. Шольц сослался на уже принятые меры.

Читайте также: Правительство Германии сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания противоположного, – Die Welt

Накануне вице-канцлер и министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ и другие страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если Россия снова решит перекрыть поставки газа через "Северный поток-1".

Автор: 

Газ (10225) Германия (6953) россия (95515) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
А якщо запропонувати панові посаду у грязьпромі? Стане безпечніше?
показать весь комментарий
22.07.2022 19:38
+2
забудьте про газ шольцы. газ это кровь украинцев, ******* вы швайне
показать весь комментарий
22.07.2022 19:25
+2
тому шольць і намагається ліквідувати всі німецькі АЕС - достроково, бо ******** курва кацапську небезпеку
показать весь комментарий
22.07.2022 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забудьте про газ шольцы. газ это кровь украинцев, ******* вы швайне
показать весь комментарий
22.07.2022 19:25 Ответить
Шольц это Шольц👍
показать весь комментарий
22.07.2022 19:27 Ответить
А якщо запропонувати панові посаду у грязьпромі? Стане безпечніше?
показать весь комментарий
22.07.2022 19:38 Ответить
тому шольць і намагається ліквідувати всі німецькі АЕС - достроково, бо ******** курва кацапську небезпеку
показать весь комментарий
22.07.2022 19:39 Ответить
Шольц выразил сожаление по поводу решения Германии запустить 16 бездействующих электростанций, работающих на ископаемом топливе, и продлить разрешение на эксплуатацию еще 11 из-за опасений дальнейшего сокращения поставок природного газа из России.
показать весь комментарий
22.07.2022 19:43 Ответить
************* неизлечимые , взрастили Гитлера №2 , теперь страдаю
показать весь комментарий
22.07.2022 19:47 Ответить
Німецьке глибоко мислення. Не мньше 20 років інтелектуального напруження
показать весь комментарий
22.07.2022 19:55 Ответить
Невже дійшло?
показать весь комментарий
22.07.2022 20:01 Ответить
Наша хата з краю, я не понімаю.... ФРН як гегемон в Европі, якого виплекала фрау, потихеньку здувається. А як для царя все починалось в 2016 році. ФРН ідею НАТО хоронить, Трамп через це припиняє участь в НАТО ( внас один ворог мігранти з Мексики) і у царя "весь мир в кармане". Але шось там зламалось. І німці стали у розбитого корита геоплітики, а нафту знайдуть як і газ. Але їх фанфаронство таки зіграло зовсім не так.
показать весь комментарий
22.07.2022 20:10 Ответить
Сталинский коммунистический СССР выкормил Гитлеровскую нацистскую Германю.
Шрёдеровско-Меркельская Германия выкормила Путинскую рашистско-фашистскую Россию.
После победы Украины, быть россиянином или русским, а так же немцем - это будет позорное клеймо.
показать весь комментарий
22.07.2022 20:16 Ответить
Та пошел ты *****, гавномут!
показать весь комментарий
22.07.2022 20:20 Ответить
Диктатура в москве будет существовать до тех пор, пока может платить опричникам. Т.е. пока весь мир финансирует опричников в рф, ни о каком перевороте или смене режима, говорить бесполезно. И даже после смены режима, если продолжить финансирование терроризма, диктатура восстановится.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:34 Ответить
 
 