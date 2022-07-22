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Росія, як постачальник газу, не стане безпечнішою, - Шольц
Німеччина не може покладатися на Росію, оскільки вона не стає більш надійним постачальником газу, ніж є зараз.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на Суспільне.
"Росія, як постачальник газу не стане безпечнішою, ніж вона є. Тому ми вважаємо за краще грати безпечно", — заявив Шольц та додав, що буде зроблено все можливе, щоб пройти через ситуацію з дефіцитом газу у Німеччині. Шольц послався на вже вжиті заходи.
Напередодні, віцеканцлер і міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що ФРН та інші країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо Росія знову вирішить перекрити постачання газу через "Північний потік-1".
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Шрёдеровско-Меркельская Германия выкормила Путинскую рашистско-фашистскую Россию.
После победы Украины, быть россиянином или русским, а так же немцем - это будет позорное клеймо.