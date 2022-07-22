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Росія, як постачальник газу, не стане безпечнішою, - Шольц

шольц

Німеччина не може покладатися на Росію, оскільки вона не стає більш надійним постачальником газу, ніж є зараз.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на Суспільне.

"Росія, як постачальник газу не стане безпечнішою, ніж вона є. Тому ми вважаємо за краще грати безпечно", — заявив Шольц та додав, що буде зроблено все можливе, щоб пройти через ситуацію з дефіцитом газу у Німеччині. Шольц послався на вже вжиті заходи.

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Напередодні, віцеканцлер і міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що ФРН та інші країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо Росія знову вирішить перекрити постачання газу через "Північний потік-1".

Автор: 

газ (10424) Німеччина (7351) росія (65146) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+4
А якщо запропонувати панові посаду у грязьпромі? Стане безпечніше?
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22.07.2022 19:38
+2
забудьте про газ шольцы. газ это кровь украинцев, ******* вы швайне
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22.07.2022 19:25
+2
тому шольць і намагається ліквідувати всі німецькі АЕС - достроково, бо ******** курва кацапську небезпеку
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22.07.2022 19:39
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забудьте про газ шольцы. газ это кровь украинцев, ******* вы швайне
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22.07.2022 19:25 Відповісти
Шольц это Шольц👍
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22.07.2022 19:27 Відповісти
А якщо запропонувати панові посаду у грязьпромі? Стане безпечніше?
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22.07.2022 19:38 Відповісти
тому шольць і намагається ліквідувати всі німецькі АЕС - достроково, бо ******** курва кацапську небезпеку
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22.07.2022 19:39 Відповісти
Шольц выразил сожаление по поводу решения Германии запустить 16 бездействующих электростанций, работающих на ископаемом топливе, и продлить разрешение на эксплуатацию еще 11 из-за опасений дальнейшего сокращения поставок природного газа из России.
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22.07.2022 19:43 Відповісти
************* неизлечимые , взрастили Гитлера №2 , теперь страдаю
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22.07.2022 19:47 Відповісти
Німецьке глибоко мислення. Не мньше 20 років інтелектуального напруження
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22.07.2022 19:55 Відповісти
Невже дійшло?
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22.07.2022 20:01 Відповісти
Наша хата з краю, я не понімаю.... ФРН як гегемон в Европі, якого виплекала фрау, потихеньку здувається. А як для царя все починалось в 2016 році. ФРН ідею НАТО хоронить, Трамп через це припиняє участь в НАТО ( внас один ворог мігранти з Мексики) і у царя "весь мир в кармане". Але шось там зламалось. І німці стали у розбитого корита геоплітики, а нафту знайдуть як і газ. Але їх фанфаронство таки зіграло зовсім не так.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Сталинский коммунистический СССР выкормил Гитлеровскую нацистскую Германю.
Шрёдеровско-Меркельская Германия выкормила Путинскую рашистско-фашистскую Россию.
После победы Украины, быть россиянином или русским, а так же немцем - это будет позорное клеймо.
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22.07.2022 20:16 Відповісти
Та пошел ты *****, гавномут!
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22.07.2022 20:20 Відповісти
Диктатура в москве будет существовать до тех пор, пока может платить опричникам. Т.е. пока весь мир финансирует опричников в рф, ни о каком перевороте или смене режима, говорить бесполезно. И даже после смены режима, если продолжить финансирование терроризма, диктатура восстановится.
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22.07.2022 22:34 Відповісти
 
 