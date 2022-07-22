Случаев контрабанды оружия из Украины пока не фиксировали, - Европол

Европейское полицейское управление (Европол) в пятницу уточнило свое заявление относительно якобы контрабанды оружия из Украины в условиях войны – там сказали, что говорят о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими должностными лицами, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.

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"О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.