Случаев контрабанды оружия из Украины пока не фиксировали, - Европол
Европейское полицейское управление (Европол) в пятницу уточнило свое заявление относительно якобы контрабанды оружия из Украины в условиях войны – там сказали, что говорят о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.
"Европол тесно сотрудничает с украинскими должностными лицами, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.
"О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.
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Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.
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https://knews.kg/2022/07/22/evropol-soobshhil-o-kontrabande-oruzhiya-iz-ukrainy-v-strany-es/
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