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Новости Война
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Случаев контрабанды оружия из Украины пока не фиксировали, - Европол

європол

Европейское полицейское управление (Европол) в пятницу уточнило свое заявление относительно якобы контрабанды оружия из Украины в условиях войны – там сказали, что говорят о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими должностными лицами, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слухи о "контрабанде оружия" совпадают по времени с развертыванием спецоперации России по дискредитации Украины, - Данилов

"О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.

контрабанда (2409) оружие (10215) Европол (32)


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Топ комментарии
+10
Тобто як в анекдоті про срібні ложечки
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22.07.2022 20:00
+10
Не понял. А вот за это:

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

кто ответит?
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22.07.2022 20:08
+8
Русня занесла бабла, вот и **********, но когда спросили за предьяву, они обосрались и дали заднюю
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22.07.2022 20:09
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Тобто як в анекдоті про срібні ложечки
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22.07.2022 20:00 Ответить
Європол балаболи. Потенційні.
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22.07.2022 20:01 Ответить
Русня занесла бабла, вот и **********, но когда спросили за предьяву, они обосрались и дали заднюю
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22.07.2022 20:09 Ответить
Якісь дєбіли в тому Європолі сидять...
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22.07.2022 22:23 Ответить
Не понял. А вот за это:

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

кто ответит?
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22.07.2022 20:08 Ответить
именно в этой инфе замешаны киргизы
https://knews.kg/2022/07/22/evropol-soobshhil-o-kontrabande-oruzhiya-iz-ukrainy-v-strany-es/
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22.07.2022 20:18 Ответить
Запись в судовом журнале: 14-00 на мостик поднялся стармех. Сегодня трезвый.
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22.07.2022 20:14 Ответить
Як нема ? Тут вчора один ** лан постив , що є докази контрабанди навіть тяжкого озброєння . Навіть виіджають багато зі зброєю ! Певно замість причепу таскають гаубіци ?
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22.07.2022 20:15 Ответить
пусте бла-бла-бла.... за кацапські хабарі.
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22.07.2022 20:26 Ответить
Оптимістично так звучить це «поки»!
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22.07.2022 20:30 Ответить
поки... но оні над етім работают

можуть спробувати перекупити у третьої країни "Хаймарс", аби звинуватити нас у контрабанді військової допомоги
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22.07.2022 21:08 Ответить
Як що коротко, то так: HIMARS це як айфон серед телефонів, його украсти та продати неможливо. Знищити можна в бою, вкрасти ні. Система управління інтегрована в базу постачальника, всі системи координат фіксуються супутниками, заблокувати можна одним натиском миші.
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22.07.2022 21:39 Ответить
Україна навіть російську,трофейну,не продє! А може, на тони,як металобрухт.
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22.07.2022 22:03 Ответить
Ви не "Європол" - ви бл&ть конкретні європід@раси!! Скільки ***** вам прибашляло за такі вкиди??!! Вистачить на гей-тур? Гнидоти смердючі!🤬
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22.07.2022 22:55 Ответить
 
 