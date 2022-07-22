Випадків контрабанди зброї з України поки не фіксували, - Європол
Європейське поліцейське управління (Європол) у п’ятницю уточнило свою заяву щодо нібито контрабанди зброї з України в умовах війни – там сказали, що говорять про потенційну загрозу, а не конкретні випадки.
"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – йдеться в заяві Європолу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Там зазначили, що з огляду на досвід бойових дій минулого в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки.
"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додає відомство.
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Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.
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https://knews.kg/2022/07/22/evropol-soobshhil-o-kontrabande-oruzhiya-iz-ukrainy-v-strany-es/
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