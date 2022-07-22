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Новини Війна
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Випадків контрабанди зброї з України поки не фіксували, - Європол

європол

Європейське поліцейське управління (Європол) у п’ятницю уточнило свою заяву щодо нібито контрабанди зброї з України в умовах війни – там сказали, що говорять про потенційну загрозу, а не конкретні випадки.

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – йдеться в заяві Європолу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Там зазначили, що з огляду на досвід бойових дій минулого в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки.

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"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додає відомство.

Автор: 

контрабанда (1823) зброя (7461) Європол (39)


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Топ коментарі
+10
Тобто як в анекдоті про срібні ложечки
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22.07.2022 20:00
+10
Не понял. А вот за это:

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

кто ответит?
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22.07.2022 20:08
+8
Русня занесла бабла, вот и **********, но когда спросили за предьяву, они обосрались и дали заднюю
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22.07.2022 20:09
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Тобто як в анекдоті про срібні ложечки
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22.07.2022 20:00 Відповісти
Європол балаболи. Потенційні.
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22.07.2022 20:01 Відповісти
Русня занесла бабла, вот и **********, но когда спросили за предьяву, они обосрались и дали заднюю
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22.07.2022 20:09 Відповісти
Якісь дєбіли в тому Європолі сидять...
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22.07.2022 22:23 Відповісти
Не понял. А вот за это:

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

кто ответит?
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22.07.2022 20:08 Відповісти
именно в этой инфе замешаны киргизы
https://knews.kg/2022/07/22/evropol-soobshhil-o-kontrabande-oruzhiya-iz-ukrainy-v-strany-es/
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22.07.2022 20:18 Відповісти
Запись в судовом журнале: 14-00 на мостик поднялся стармех. Сегодня трезвый.
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22.07.2022 20:14 Відповісти
Як нема ? Тут вчора один ** лан постив , що є докази контрабанди навіть тяжкого озброєння . Навіть виіджають багато зі зброєю ! Певно замість причепу таскають гаубіци ?
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22.07.2022 20:15 Відповісти
пусте бла-бла-бла.... за кацапські хабарі.
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22.07.2022 20:26 Відповісти
Оптимістично так звучить це «поки»!
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22.07.2022 20:30 Відповісти
поки... но оні над етім работают

можуть спробувати перекупити у третьої країни "Хаймарс", аби звинуватити нас у контрабанді військової допомоги
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22.07.2022 21:08 Відповісти
Як що коротко, то так: HIMARS це як айфон серед телефонів, його украсти та продати неможливо. Знищити можна в бою, вкрасти ні. Система управління інтегрована в базу постачальника, всі системи координат фіксуються супутниками, заблокувати можна одним натиском миші.
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22.07.2022 21:39 Відповісти
Україна навіть російську,трофейну,не продє! А може, на тони,як металобрухт.
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22.07.2022 22:03 Відповісти
Ви не "Європол" - ви бл&ть конкретні європід@раси!! Скільки ***** вам прибашляло за такі вкиди??!! Вистачить на гей-тур? Гнидоти смердючі!🤬
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22.07.2022 22:55 Відповісти
 
 