Сейчас ежедневные потери ВСУ – около 30 убитых и 250 раненых, - Зеленский

Сейчас на фронте ежедневно погибают 30 украинских военнослужащих и 250 получают ранения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Зеленский сказал в интервью, что изменение соотношения огневой мощи благодаря зарубежным поставкам передовой военной техники привело к тому, что потери ВСУ значительно снизились по сравнению с маем и июнем. Сейчас каждый день гибнут в среднем 30 украинских военнослужащих и примерно 250 получают ранения.

Президент отказался назвать журналистам точное количество потерь, которые понесла армия Украины с начала вторжения, но снова подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые терпит Россия.

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