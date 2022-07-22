РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9916 посетителей онлайн
Новости Война
6 243 40
Зеленский (19005)

Зеленский выступил против замораживания войны с Россией: Кремль не изменит свою геополитику и не откажется от претензий на бывшие советские республики

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замораживание полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal,  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.

Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: "Заморозьте конфликт". Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: "Заморозьте конфликт". И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".

Читайте также: Сейчас ежедневные потери ВСУ – около 30 убитых и 250 раненых, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.

Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией.

"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , – сказал он.

"Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным, и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
чешской столице 22-24 июля состоится II Форум народов свободной России, чтобы с участием авторитетных экспертов обсудить вопросы депутинизации, демилитаризации и деимпериализации страны. Тарас Стецькив, депутат украинского парламента 5-ти созывов и общественный деятель, также примет участие в мероприятии. Он расскажет, почему Россия станет безопасной для мира только тогда, когда после военного поражения на территории Украины она будет внутренне трансформирована и территориально переформатирована. Вот его главныеhttps://zbruc.eu/node/112287 тезисы .

Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:27
+13
Навіть додати нічого. Все вірно.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.

І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:29
+13
від какаяразница, зійтися десь посередині, просто перестати стріляти, асфальту, послаблення армії та знищення оборонзамовлення - до розбити морду

шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
показать весь комментарий
22.07.2022 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто вернётся в Украину с "замороженными" конфликтами под гарантии путина и ермака?
показать весь комментарий
22.07.2022 22:27 Ответить
Скоріш буде питання скільки почне міркувати проте щоб виїхати.
показать весь комментарий
23.07.2022 02:20 Ответить
Кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року. Безвіз працює з 2018-го.
Ті, хто силько хотів виїхати, вже виїхали.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:44 Ответить
А куди повертатись тим чиї міста та села під окупацією.
показать весь комментарий
23.07.2022 02:44 Ответить
Українці повертаються додому, і їм глибоко нас.рати на *****- дерьмака та їх гарантії.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:43 Ответить
чешской столице 22-24 июля состоится II Форум народов свободной России, чтобы с участием авторитетных экспертов обсудить вопросы депутинизации, демилитаризации и деимпериализации страны. Тарас Стецькив, депутат украинского парламента 5-ти созывов и общественный деятель, также примет участие в мероприятии. Он расскажет, почему Россия станет безопасной для мира только тогда, когда после военного поражения на территории Украины она будет внутренне трансформирована и территориально переформатирована. Вот его главныеhttps://zbruc.eu/node/112287 тезисы .

Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:27 Ответить
Относительно последнего пункта оптимальным вариантом представляется превращение нынешней РФ в ряд суверенных национальных государств на основе принципа демократического самоопределения народов, территорий и населяющих ее сообществ.

Это в частности означает, что:

- все незаконно аннексированные Россией в разное время территории должны быть возвращены государствам, владевшим ими по международному праву;

- все национальные субъекты РФ должны получить право на самоопределение и создание собственного государства;

- другие (русскоязычные) остающиеся субъекты могут быть превращены в реальную федерацию или даже в конфедерацию территорий с максимальной децентрализацией полномочий. Или выбрать независимое существование.

Что касается государственного устройства будущей России, то он должен быть изменен путем введения вместо нынешней президентской модели власти парламентской модели с двухпалатным парламентом и должностью премьер-министра как главы исполнительной власти, упразднением должности всенародно избранного президента и ликвидацией ФСБ, этой всесильной тайной полиции - наследницы ВЧК-КГБ, а также люстрации всех ее сотрудников.

Лишение России ядерного статуса и возможности производить средства доставки ядерного оружия должно происходить по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций». Реализация этого принципа дает возможность субъектам нынешней РФ на экономическую модернизацию.

Однако реализация вышеописанных идей возможна только и исключительно как результат военной победы Украины в союзе с Западом и смены политического режима в России и, как следствие, заключение и подписание соответствующих соглашений с новым переходным правительством России.

Следует отметить, что реализации этой стратегии мешает глубоко укоренившееся представление многих политических элит на Западе о том, что победа Украины и падение, неконтролируемый распад или разделение России повлечет за собой гораздо больше проблем, чем сейчас.

Наиболее распространенные опасения, как свидетельствуют разные публикации, касаются судьбы ядерного оружия, возможного усиления Китая, возникновения новых точек конфликтов и зон нестабильности на Северном Кавказе и в Средней Азии, решение которых опять же упадет на плечи Запада.

Поэтому, мол, пусть остается ослабленная, но великая Россия без разницы - с Путиным или с правителем, который будет готов закончить войну, отключить пропагандистскую машину и согласиться на нормализацию отношений с Западом в обмен на ослабление санкций.
https://idel-ural.org/archives/rossiya-stanet-bezopasnoj-dlya-mira-tolko-posle-vnutrennej-transformaczii-i-territorialnogo-pereformatirovaniya-ukrainskij-politik/#more-11268
показать весь комментарий
22.07.2022 22:29 Ответить
"по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций»" - та нє, то для них буде великим подарунком, ядерну зброю в обмін на стегенця бройлерів, тільки так.

а те що ви пропонуєте - таку помилку захід вже раз зробив 30 років тому.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:33 Ответить
Навіть додати нічого. Все вірно.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.

І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:29 Ответить
від какаяразница, зійтися десь посередині, просто перестати стріляти, асфальту, послаблення армії та знищення оборонзамовлення - до розбити морду

шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
показать весь комментарий
22.07.2022 22:38 Ответить
По великому рахунку у нього вже намає варіантів пропетляти - він між двома молотами і ковадлом.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:42 Ответить
І коли це він порозумнішав?!
показать весь комментарий
23.07.2022 06:26 Ответить
никогда не поумнеет - он врет лукавит когда его прижимают - а настоящий зеленский был в Омане и в самолете Патрушева
показать весь комментарий
23.07.2022 07:33 Ответить
Ваше захоплення сільським стендапером пояснюється недостатнім знайомством з акторами світового рівня. Фальшиве все - від декорацій до останньої репризи. Просто згадайте передвиборчу кампанію 2019.
показать весь комментарий
23.07.2022 03:07 Ответить
В Україні не має залишитися жодного живого кацапа. Хто з мечем прийшов, той має згинути.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:33 Ответить
тю! а як же паспорта роздані кацапам?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:02 Ответить
Добровільна відмова або депортація.

В Україні не має бути жодної людини із кацапським паспортом!
показать весь комментарий
22.07.2022 23:08 Ответить
гнать и ликвидировать орков беспощадно... кремлевское быдло будет изгнано из Украинской земли!
показать весь комментарий
22.07.2022 22:36 Ответить
Тю, а в глазах же у Х...ла еще год назад ты видел мир, проводил сдачу наших позиций, разминирование, война ж была выгодна только Порошенко. Как все за пару месяцев поменялось. Правда только на словах.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:38 Ответить
То єрмак "за"? Чи хто?
Бо не зрозуміло, з ким Зєля у даному випадку дискутує...
показать весь комментарий
22.07.2022 22:39 Ответить
Та з такими ж, як ти, що на 5-у місяці геноциду продовжують нести якусь хню по мотивам українських дипломатичних реверансів 2-3-річної давності.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:09 Ответить
Проблеми з IQ?
Я поставив питання до Зєліной заяви: Зєля проти заморозки конфлікту. То я питаю, а хто "за"? Єрмак? Бо всі адекватні українці "проти".
Попрацюй над інтелектом, потім в коментах будеш щось писати.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:36 Ответить
Отут нарешті я згоден з ЗЕ!!! Позиція зрозуміла, підтримую.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 22:50 Ответить
такое впечатление, что от беседы с борисом ещё не отошёл. ясно же, шо не дерьмак на такие умозаключения его надоумил.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:54 Ответить
Месяц назад ВСУ это говорило. У мальчика месячные месячной давности
показать весь комментарий
22.07.2022 22:56 Ответить
Спічрайтери в нього нормальні.
показать весь комментарий
22.07.2022 22:59 Ответить
Ну тут головне не форма, а зміст. Спічрайтери визначають тільки візерунки форми, но не змісту.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:10 Ответить
Коли зміст збігається з думкою народу (причому, не тільки його виборців та прихильників, але й тих, хто цю владу не підтримує), то можна вважати, що у даному конкретному випадку і в цьому конкретному контексті таки працює демократія. Йому хтось дуже точно і коректно обмальовує усі червоні лініі, перехід за які може загрожувати його каденції.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:13 Ответить
Три роки у Боенвтіка сім п'ятниць на неділю.
Це суть його політики. Розтяжка.
Завтра він заявить про повернення до меж 24 лютого 2022 року.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:52 Ответить
Прихильники невизнаної республіки Ічкерії оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову та його режиму. Вони заявили, що відмовляються жити під окупацією Росії.Про це йдеться у https://twitter.com/Torsi_3/status/1549797575552909312 відеозаписі , розповсюдженому в соціальних мережах.На кадрах двоє невідомих у військовому одязі із закритими масками обличчями спалюють прапор Чечні та розгортають стяг Ічкерії. Вони заявили, що з моменту оголошення джихаду в республіці розпочне діяти підпілля - його прихильники нібито є серед найближчого оточення голови Чечні."Ми, сини Ічкерії, відмовляємось жити під прапором окупанта. Ось наш прапор Ічкерії, який скоро займе своє законне місце. Кадиров, прийшов той час, якого ти так боявся", - заявили ічкерійці.Напередодні про підготовку підпільного руху серед населення республіки заяви син колишнього президента Ічкерії Анзор Масхадов, а також речник чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює на боці України, Іслам Бєлокієв. За їхніми словами, мета руху - "деокупація та незалежність невизнаної Ічкерії".https://www.youtube.com/watch?v=YZhXHcdPa_Y&ab_channel=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Іслам Бєлокієв показав карту , на якій Чечня поділена на три фронти (Північний, Центральний, Південний) та 16 секторів - за словами Бєлокієва, у кожному з цих секторів розпочалася робота з цивільним населенням для з'ясування інформації про чеченських силовиків, їхню дислокацію та кількість озброєння.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:04 Ответить
а кто отводил войска от бамбаса и плодил перемирия...
показать весь комментарий
22.07.2022 23:11 Ответить
Што-то ти, валодя, ніпасльедоватьельний в сваіх спічах, то мір в глазу ввх, то нет замароженой вайнье. Как же тібя панять пьес ти шалудівай.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:19 Ответить
это единственный президент Украины, из всех предыдущих,котрый не мямлит, а говорит конкретно! лучший президент!
показать весь комментарий
22.07.2022 23:19 Ответить
А "зернова угода" підписана тобою хіба не заморозила контрнаступ ЗСУ в Херсонській області?
показать весь комментарий
23.07.2022 00:28 Ответить
Та ты шо,надо просто не стрелять.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:52 Ответить
Кто то ему верит?
Сначала пиз-л что надо посмотреть в глаза и просто перестать стрелять...
Потом шашлычки.... Дальше попытки его Арашки договориться и даже втюхать офицерам на передовой мысль что надо договариваться....
Теперь опять эти косяки с прокуратурой, СБУ, конкурсом САПР...
Крышевание Татарова и Ермака, даже когда это грозит гибелью страны...
Он брехло... Перевзуеться быстрее чем ОПЗЖ.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:56 Ответить
 
 