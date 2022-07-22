Зеленский выступил против замораживания войны с Россией: Кремль не изменит свою геополитику и не откажется от претензий на бывшие советские республики
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замораживание полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.
Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.
Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: "Заморозьте конфликт". Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: "Заморозьте конфликт". И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".
Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.
Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией.
"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , – сказал он.
"Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным, и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Ті, хто силько хотів виїхати, вже виїхали.
Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
Это в частности означает, что:
- все незаконно аннексированные Россией в разное время территории должны быть возвращены государствам, владевшим ими по международному праву;
- все национальные субъекты РФ должны получить право на самоопределение и создание собственного государства;
- другие (русскоязычные) остающиеся субъекты могут быть превращены в реальную федерацию или даже в конфедерацию территорий с максимальной децентрализацией полномочий. Или выбрать независимое существование.
Что касается государственного устройства будущей России, то он должен быть изменен путем введения вместо нынешней президентской модели власти парламентской модели с двухпалатным парламентом и должностью премьер-министра как главы исполнительной власти, упразднением должности всенародно избранного президента и ликвидацией ФСБ, этой всесильной тайной полиции - наследницы ВЧК-КГБ, а также люстрации всех ее сотрудников.
Лишение России ядерного статуса и возможности производить средства доставки ядерного оружия должно происходить по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций». Реализация этого принципа дает возможность субъектам нынешней РФ на экономическую модернизацию.
Однако реализация вышеописанных идей возможна только и исключительно как результат военной победы Украины в союзе с Западом и смены политического режима в России и, как следствие, заключение и подписание соответствующих соглашений с новым переходным правительством России.
Следует отметить, что реализации этой стратегии мешает глубоко укоренившееся представление многих политических элит на Западе о том, что победа Украины и падение, неконтролируемый распад или разделение России повлечет за собой гораздо больше проблем, чем сейчас.
Наиболее распространенные опасения, как свидетельствуют разные публикации, касаются судьбы ядерного оружия, возможного усиления Китая, возникновения новых точек конфликтов и зон нестабильности на Северном Кавказе и в Средней Азии, решение которых опять же упадет на плечи Запада.
Поэтому, мол, пусть остается ослабленная, но великая Россия без разницы - с Путиным или с правителем, который будет готов закончить войну, отключить пропагандистскую машину и согласиться на нормализацию отношений с Западом в обмен на ослабление санкций.
https://idel-ural.org/archives/rossiya-stanet-bezopasnoj-dlya-mira-tolko-posle-vnutrennej-transformaczii-i-territorialnogo-pereformatirovaniya-ukrainskij-politik/#more-11268
а те що ви пропонуєте - таку помилку захід вже раз зробив 30 років тому.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.
І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
В Україні не має бути жодної людини із кацапським паспортом!
Бо не зрозуміло, з ким Зєля у даному випадку дискутує...
Я поставив питання до Зєліной заяви: Зєля проти заморозки конфлікту. То я питаю, а хто "за"? Єрмак? Бо всі адекватні українці "проти".
Попрацюй над інтелектом, потім в коментах будеш щось писати.
Це суть його політики. Розтяжка.
Завтра він заявить про повернення до меж 24 лютого 2022 року.
Сначала пиз-л что надо посмотреть в глаза и просто перестать стрелять...
Потом шашлычки.... Дальше попытки его Арашки договориться и даже втюхать офицерам на передовой мысль что надо договариваться....
Теперь опять эти косяки с прокуратурой, СБУ, конкурсом САПР...
Крышевание Татарова и Ермака, даже когда это грозит гибелью страны...
Он брехло... Перевзуеться быстрее чем ОПЗЖ.