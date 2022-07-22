Зеленський виступив проти замороження війни з Росією: Кремль не змінить свою геополітику і не відмовиться від претензій на колишні радянські республіки
Президент України Володимир Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією заохотить її до ескалації конфлікту.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку. Вони не використають цю паузу, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки", – зазначив він.
Глава держави порівняв Росію з "кашалотом, який проковтнув дві області України й тепер каже: заморозьте конфлікт": "Потім (Росія) відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків".
Глава держави наголосив, що постачання Заходом реактивних систем залпового вогню дозволило кардинально змінити ситуацію на фронті: якщо раніше Росія випускала до 12 тисяч артилерійських снарядів на добу проти 1-2 тисяч, то тепер Україна може випустити до 6 тисяч.
Зеленський додав, що після подій останніх п’яти місяців українці не бажають вести переговори з Росією.
"Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше помре", – сказав він.
"Ми б віддали перевагу деокупації у спосіб, який не є військовим і щоб врятувати життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо. Поки їм не розб’ють морду, вони нічого не зрозуміють", – наголосив президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Ті, хто силько хотів виїхати, вже виїхали.
Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
Это в частности означает, что:
- все незаконно аннексированные Россией в разное время территории должны быть возвращены государствам, владевшим ими по международному праву;
- все национальные субъекты РФ должны получить право на самоопределение и создание собственного государства;
- другие (русскоязычные) остающиеся субъекты могут быть превращены в реальную федерацию или даже в конфедерацию территорий с максимальной децентрализацией полномочий. Или выбрать независимое существование.
Что касается государственного устройства будущей России, то он должен быть изменен путем введения вместо нынешней президентской модели власти парламентской модели с двухпалатным парламентом и должностью премьер-министра как главы исполнительной власти, упразднением должности всенародно избранного президента и ликвидацией ФСБ, этой всесильной тайной полиции - наследницы ВЧК-КГБ, а также люстрации всех ее сотрудников.
Лишение России ядерного статуса и возможности производить средства доставки ядерного оружия должно происходить по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций». Реализация этого принципа дает возможность субъектам нынешней РФ на экономическую модернизацию.
Однако реализация вышеописанных идей возможна только и исключительно как результат военной победы Украины в союзе с Западом и смены политического режима в России и, как следствие, заключение и подписание соответствующих соглашений с новым переходным правительством России.
Следует отметить, что реализации этой стратегии мешает глубоко укоренившееся представление многих политических элит на Западе о том, что победа Украины и падение, неконтролируемый распад или разделение России повлечет за собой гораздо больше проблем, чем сейчас.
Наиболее распространенные опасения, как свидетельствуют разные публикации, касаются судьбы ядерного оружия, возможного усиления Китая, возникновения новых точек конфликтов и зон нестабильности на Северном Кавказе и в Средней Азии, решение которых опять же упадет на плечи Запада.
Поэтому, мол, пусть остается ослабленная, но великая Россия без разницы - с Путиным или с правителем, который будет готов закончить войну, отключить пропагандистскую машину и согласиться на нормализацию отношений с Западом в обмен на ослабление санкций.
https://idel-ural.org/archives/rossiya-stanet-bezopasnoj-dlya-mira-tolko-posle-vnutrennej-transformaczii-i-territorialnogo-pereformatirovaniya-ukrainskij-politik/#more-11268
а те що ви пропонуєте - таку помилку захід вже раз зробив 30 років тому.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.
І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
В Україні не має бути жодної людини із кацапським паспортом!
Бо не зрозуміло, з ким Зєля у даному випадку дискутує...
Я поставив питання до Зєліной заяви: Зєля проти заморозки конфлікту. То я питаю, а хто "за"? Єрмак? Бо всі адекватні українці "проти".
Попрацюй над інтелектом, потім в коментах будеш щось писати.
Це суть його політики. Розтяжка.
Завтра він заявить про повернення до меж 24 лютого 2022 року.
Сначала пиз-л что надо посмотреть в глаза и просто перестать стрелять...
Потом шашлычки.... Дальше попытки его Арашки договориться и даже втюхать офицерам на передовой мысль что надо договариваться....
Теперь опять эти косяки с прокуратурой, СБУ, конкурсом САПР...
Крышевание Татарова и Ермака, даже когда это грозит гибелью страны...
Он брехло... Перевзуеться быстрее чем ОПЗЖ.