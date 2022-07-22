УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4412 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 243 40
Зеленський (22399)

Зеленський виступив проти замороження війни з Росією: Кремль не змінить свою геополітику і не відмовиться від претензій на колишні радянські республіки

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією заохотить її до ескалації конфлікту.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку. Вони не використають цю паузу, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки", – зазначив він.

Глава держави порівняв Росію з "кашалотом, який проковтнув дві області України й тепер каже: заморозьте конфлікт": "Потім (Росія) відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський

Глава держави наголосив, що постачання Заходом реактивних систем залпового вогню дозволило кардинально змінити ситуацію на фронті: якщо раніше Росія випускала до 12 тисяч артилерійських снарядів на добу проти 1-2 тисяч, то тепер Україна може випустити до 6 тисяч.

Зеленський додав, що після подій останніх п’яти місяців українці не бажають вести переговори з Росією.

"Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше помре", – сказав він.

"Ми б віддали перевагу деокупації у спосіб, який не є військовим і щоб врятувати життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо. Поки їм не розб’ють морду, вони нічого не зрозуміють", – наголосив президент України.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
чешской столице 22-24 июля состоится II Форум народов свободной России, чтобы с участием авторитетных экспертов обсудить вопросы депутинизации, демилитаризации и деимпериализации страны. Тарас Стецькив, депутат украинского парламента 5-ти созывов и общественный деятель, также примет участие в мероприятии. Он расскажет, почему Россия станет безопасной для мира только тогда, когда после военного поражения на территории Украины она будет внутренне трансформирована и территориально переформатирована. Вот его главныеhttps://zbruc.eu/node/112287 тезисы .

Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
показати весь коментар
22.07.2022 22:27
+13
Навіть додати нічого. Все вірно.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.

І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
показати весь коментар
22.07.2022 22:29
+13
від какаяразница, зійтися десь посередині, просто перестати стріляти, асфальту, послаблення армії та знищення оборонзамовлення - до розбити морду

шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
показати весь коментар
22.07.2022 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто вернётся в Украину с "замороженными" конфликтами под гарантии путина и ермака?
показати весь коментар
22.07.2022 22:27 Відповісти
Скоріш буде питання скільки почне міркувати проте щоб виїхати.
показати весь коментар
23.07.2022 02:20 Відповісти
Кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року. Безвіз працює з 2018-го.
Ті, хто силько хотів виїхати, вже виїхали.
показати весь коментар
23.07.2022 09:44 Відповісти
А куди повертатись тим чиї міста та села під окупацією.
показати весь коментар
23.07.2022 02:44 Відповісти
Українці повертаються додому, і їм глибоко нас.рати на *****- дерьмака та їх гарантії.
показати весь коментар
23.07.2022 09:43 Відповісти
чешской столице 22-24 июля состоится II Форум народов свободной России, чтобы с участием авторитетных экспертов обсудить вопросы депутинизации, демилитаризации и деимпериализации страны. Тарас Стецькив, депутат украинского парламента 5-ти созывов и общественный деятель, также примет участие в мероприятии. Он расскажет, почему Россия станет безопасной для мира только тогда, когда после военного поражения на территории Украины она будет внутренне трансформирована и территориально переформатирована. Вот его главныеhttps://zbruc.eu/node/112287 тезисы .

Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
показати весь коментар
22.07.2022 22:27 Відповісти
Относительно последнего пункта оптимальным вариантом представляется превращение нынешней РФ в ряд суверенных национальных государств на основе принципа демократического самоопределения народов, территорий и населяющих ее сообществ.

Это в частности означает, что:

- все незаконно аннексированные Россией в разное время территории должны быть возвращены государствам, владевшим ими по международному праву;

- все национальные субъекты РФ должны получить право на самоопределение и создание собственного государства;

- другие (русскоязычные) остающиеся субъекты могут быть превращены в реальную федерацию или даже в конфедерацию территорий с максимальной децентрализацией полномочий. Или выбрать независимое существование.

Что касается государственного устройства будущей России, то он должен быть изменен путем введения вместо нынешней президентской модели власти парламентской модели с двухпалатным парламентом и должностью премьер-министра как главы исполнительной власти, упразднением должности всенародно избранного президента и ликвидацией ФСБ, этой всесильной тайной полиции - наследницы ВЧК-КГБ, а также люстрации всех ее сотрудников.

Лишение России ядерного статуса и возможности производить средства доставки ядерного оружия должно происходить по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций». Реализация этого принципа дает возможность субъектам нынешней РФ на экономическую модернизацию.

Однако реализация вышеописанных идей возможна только и исключительно как результат военной победы Украины в союзе с Западом и смены политического режима в России и, как следствие, заключение и подписание соответствующих соглашений с новым переходным правительством России.

Следует отметить, что реализации этой стратегии мешает глубоко укоренившееся представление многих политических элит на Западе о том, что победа Украины и падение, неконтролируемый распад или разделение России повлечет за собой гораздо больше проблем, чем сейчас.

Наиболее распространенные опасения, как свидетельствуют разные публикации, касаются судьбы ядерного оружия, возможного усиления Китая, возникновения новых точек конфликтов и зон нестабильности на Северном Кавказе и в Средней Азии, решение которых опять же упадет на плечи Запада.

Поэтому, мол, пусть остается ослабленная, но великая Россия без разницы - с Путиным или с правителем, который будет готов закончить войну, отключить пропагандистскую машину и согласиться на нормализацию отношений с Западом в обмен на ослабление санкций.
https://idel-ural.org/archives/rossiya-stanet-bezopasnoj-dlya-mira-tolko-posle-vnutrennej-transformaczii-i-territorialnogo-pereformatirovaniya-ukrainskij-politik/#more-11268
показати весь коментар
22.07.2022 22:29 Відповісти
"по принципу «денуклеаризация в обмен на снятие санкций»" - та нє, то для них буде великим подарунком, ядерну зброю в обмін на стегенця бройлерів, тільки так.

а те що ви пропонуєте - таку помилку захід вже раз зробив 30 років тому.
показати весь коментар
22.07.2022 22:33 Відповісти
Навіть додати нічого. Все вірно.
Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.

І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
показати весь коментар
22.07.2022 22:29 Відповісти
від какаяразница, зійтися десь посередині, просто перестати стріляти, асфальту, послаблення армії та знищення оборонзамовлення - до розбити морду

шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
показати весь коментар
22.07.2022 22:38 Відповісти
По великому рахунку у нього вже намає варіантів пропетляти - він між двома молотами і ковадлом.
показати весь коментар
22.07.2022 22:42 Відповісти
І коли це він порозумнішав?!
показати весь коментар
23.07.2022 06:26 Відповісти
никогда не поумнеет - он врет лукавит когда его прижимают - а настоящий зеленский был в Омане и в самолете Патрушева
показати весь коментар
23.07.2022 07:33 Відповісти
Ваше захоплення сільським стендапером пояснюється недостатнім знайомством з акторами світового рівня. Фальшиве все - від декорацій до останньої репризи. Просто згадайте передвиборчу кампанію 2019.
показати весь коментар
23.07.2022 03:07 Відповісти
В Україні не має залишитися жодного живого кацапа. Хто з мечем прийшов, той має згинути.
показати весь коментар
22.07.2022 22:33 Відповісти
тю! а як же паспорта роздані кацапам?
показати весь коментар
22.07.2022 23:02 Відповісти
Добровільна відмова або депортація.

В Україні не має бути жодної людини із кацапським паспортом!
показати весь коментар
22.07.2022 23:08 Відповісти
гнать и ликвидировать орков беспощадно... кремлевское быдло будет изгнано из Украинской земли!
показати весь коментар
22.07.2022 22:36 Відповісти
Тю, а в глазах же у Х...ла еще год назад ты видел мир, проводил сдачу наших позиций, разминирование, война ж была выгодна только Порошенко. Как все за пару месяцев поменялось. Правда только на словах.
показати весь коментар
22.07.2022 22:38 Відповісти
То єрмак "за"? Чи хто?
Бо не зрозуміло, з ким Зєля у даному випадку дискутує...
показати весь коментар
22.07.2022 22:39 Відповісти
Та з такими ж, як ти, що на 5-у місяці геноциду продовжують нести якусь хню по мотивам українських дипломатичних реверансів 2-3-річної давності.
показати весь коментар
22.07.2022 23:09 Відповісти
Проблеми з IQ?
Я поставив питання до Зєліной заяви: Зєля проти заморозки конфлікту. То я питаю, а хто "за"? Єрмак? Бо всі адекватні українці "проти".
Попрацюй над інтелектом, потім в коментах будеш щось писати.
показати весь коментар
22.07.2022 23:36 Відповісти
Отут нарешті я згоден з ЗЕ!!! Позиція зрозуміла, підтримую.
показати весь коментар
22.07.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 22:50 Відповісти
такое впечатление, что от беседы с борисом ещё не отошёл. ясно же, шо не дерьмак на такие умозаключения его надоумил.
показати весь коментар
22.07.2022 22:54 Відповісти
Месяц назад ВСУ это говорило. У мальчика месячные месячной давности
показати весь коментар
22.07.2022 22:56 Відповісти
Спічрайтери в нього нормальні.
показати весь коментар
22.07.2022 22:59 Відповісти
Ну тут головне не форма, а зміст. Спічрайтери визначають тільки візерунки форми, но не змісту.
показати весь коментар
23.07.2022 00:10 Відповісти
Коли зміст збігається з думкою народу (причому, не тільки його виборців та прихильників, але й тих, хто цю владу не підтримує), то можна вважати, що у даному конкретному випадку і в цьому конкретному контексті таки працює демократія. Йому хтось дуже точно і коректно обмальовує усі червоні лініі, перехід за які може загрожувати його каденції.
показати весь коментар
23.07.2022 00:13 Відповісти
Три роки у Боенвтіка сім п'ятниць на неділю.
Це суть його політики. Розтяжка.
Завтра він заявить про повернення до меж 24 лютого 2022 року.
показати весь коментар
23.07.2022 09:52 Відповісти
Прихильники невизнаної республіки Ічкерії оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову та його режиму. Вони заявили, що відмовляються жити під окупацією Росії.Про це йдеться у https://twitter.com/Torsi_3/status/1549797575552909312 відеозаписі , розповсюдженому в соціальних мережах.На кадрах двоє невідомих у військовому одязі із закритими масками обличчями спалюють прапор Чечні та розгортають стяг Ічкерії. Вони заявили, що з моменту оголошення джихаду в республіці розпочне діяти підпілля - його прихильники нібито є серед найближчого оточення голови Чечні."Ми, сини Ічкерії, відмовляємось жити під прапором окупанта. Ось наш прапор Ічкерії, який скоро займе своє законне місце. Кадиров, прийшов той час, якого ти так боявся", - заявили ічкерійці.Напередодні про підготовку підпільного руху серед населення республіки заяви син колишнього президента Ічкерії Анзор Масхадов, а також речник чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює на боці України, Іслам Бєлокієв. За їхніми словами, мета руху - "деокупація та незалежність невизнаної Ічкерії".https://www.youtube.com/watch?v=YZhXHcdPa_Y&ab_channel=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Іслам Бєлокієв показав карту , на якій Чечня поділена на три фронти (Північний, Центральний, Південний) та 16 секторів - за словами Бєлокієва, у кожному з цих секторів розпочалася робота з цивільним населенням для з'ясування інформації про чеченських силовиків, їхню дислокацію та кількість озброєння.
показати весь коментар
22.07.2022 23:04 Відповісти
а кто отводил войска от бамбаса и плодил перемирия...
показати весь коментар
22.07.2022 23:11 Відповісти
Што-то ти, валодя, ніпасльедоватьельний в сваіх спічах, то мір в глазу ввх, то нет замароженой вайнье. Как же тібя панять пьес ти шалудівай.
показати весь коментар
22.07.2022 23:19 Відповісти
это единственный президент Украины, из всех предыдущих,котрый не мямлит, а говорит конкретно! лучший президент!
показати весь коментар
22.07.2022 23:19 Відповісти
А "зернова угода" підписана тобою хіба не заморозила контрнаступ ЗСУ в Херсонській області?
показати весь коментар
23.07.2022 00:28 Відповісти
Та ты шо,надо просто не стрелять.
показати весь коментар
23.07.2022 00:52 Відповісти
Кто то ему верит?
Сначала пиз-л что надо посмотреть в глаза и просто перестать стрелять...
Потом шашлычки.... Дальше попытки его Арашки договориться и даже втюхать офицерам на передовой мысль что надо договариваться....
Теперь опять эти косяки с прокуратурой, СБУ, конкурсом САПР...
Крышевание Татарова и Ермака, даже когда это грозит гибелью страны...
Он брехло... Перевзуеться быстрее чем ОПЗЖ.
показати весь коментар
23.07.2022 00:56 Відповісти
 
 