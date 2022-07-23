13 вражеских ракет ударили по Кировоградщине. Попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые, - ОВА

Войска РФ нанесли ракетный удар по Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", – отметил он.

По словам Райковича, есть погибшие и раненые.

"На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают", - добавляет глава региона.

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