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Новости Война
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Кировоградщина (595) ракеты (3470) Укрзализныця (2686) Райкович Андрей (21)

13 вражеских ракет ударили по Кировоградщине. Попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые, - ОВА

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", – отметил он.

По словам Райковича, есть погибшие и раненые.

"На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают", - добавляет глава региона.

Также смотрите: Над Кировоградщиной ПВО сбила вражескую ракету. ФОТО
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Топ комментарии
+66
Ну а в нас звільнення Херсону "не на часі". Треба африканців кормити.
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23.07.2022 09:04
+55
Як тільки дерьмак сує рило в договори, то віддразу і обстріли, щоб ніхто не передумав. Коли вже Конгрес до нього добереться?
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23.07.2022 09:12
+54
Горіть в пеклі москалі
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23.07.2022 09:00
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Не тупите пожалуйста . Вы хоть раз видели как растут бананы , какие на хер пальмы . Бананы на пальмах не растут не путайте с кокосом И пример так себе , чтобы вырастить бананы в промышленных масштабах надо вложить очень много труда и денег
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23.07.2022 11:40 Ответить
Й байдуже як ті кораблі топити:ракетами з суші,з літаків,бойові дельфіни,шторм штучний,з байдарки...не знаю.Але так буде навіть після якогось договору про ми ((
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23.07.2022 11:58 Ответить
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23.07.2022 15:12 Ответить
Ну загнул,этот Отто фон Бисмарк!
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23.07.2022 19:11 Ответить
Він навіть і не гнув, він просто, висловив свої спостереження.
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24.07.2022 07:57 Ответить
Ещё лет тридцать назад даже таких слов не знали.
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25.07.2022 06:54 Ответить
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