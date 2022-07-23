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Кіровоградщина (532) ракети (3926) Укрзалізниця (6678) Райкович Андрій (28)

13 ворожих ракет ударили по Кіровоградщині. Влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені, - ОВА

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", - зазначив він.

За словами Райковича, є загиблі і поранені.

"На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+66
Ну а в нас звільнення Херсону "не на часі". Треба африканців кормити.
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23.07.2022 09:04
+55
Як тільки дерьмак сує рило в договори, то віддразу і обстріли, щоб ніхто не передумав. Коли вже Конгрес до нього добереться?
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23.07.2022 09:12
+54
Горіть в пеклі москалі
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23.07.2022 09:00
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Не тупите пожалуйста . Вы хоть раз видели как растут бананы , какие на хер пальмы . Бананы на пальмах не растут не путайте с кокосом И пример так себе , чтобы вырастить бананы в промышленных масштабах надо вложить очень много труда и денег
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23.07.2022 11:40 Відповісти
Й байдуже як ті кораблі топити:ракетами з суші,з літаків,бойові дельфіни,шторм штучний,з байдарки...не знаю.Але так буде навіть після якогось договору про ми ((
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23.07.2022 11:58 Відповісти
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23.07.2022 15:12 Відповісти
Ну загнул,этот Отто фон Бисмарк!
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23.07.2022 19:11 Відповісти
Він навіть і не гнув, він просто, висловив свої спостереження.
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24.07.2022 07:57 Відповісти
Ещё лет тридцать назад даже таких слов не знали.
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25.07.2022 06:54 Відповісти
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