Российские оккупанты активно работают в направлении "референдума" на Херсонщине, - облсовет
На оккупированной территории Херсонщины агрессор не отказался от планов проведения "референдума": уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, при этом население области не поддерживает процесс организации "референдума".
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Друзья, орки не отказались от планов проведения "референдума" в Херсонской области, хотя благодаря тому, что население нашей области категорически отказывается участвовать в процессах его организации, имеют очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий", - отметил он.
В то же время, как отметил Соболевский, оккупанты активно работают в этом направлении. Периодически звонят по телефону о проведении так называемого опроса общественного мнения, через глав ОСМД и раздачу "соцпомощи" собирают списки жителей с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков.
Кроме того, подчеркнул чиновник, есть информация и о том, что для организации картинки "референдума" уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, которым поручили координацию этих процессов.
Соболевский призывает жителей области не участвовать в подготовке и проведении "референдума" – это "100% будет квалифицировано как измена.
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У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото
У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.
"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.