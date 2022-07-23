Российские оккупанты активно работают в направлении "референдума" на Херсонщине, - облсовет

На оккупированной территории Херсонщины агрессор не отказался от планов проведения "референдума": уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, при этом население области не поддерживает процесс организации "референдума".

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, орки не отказались от планов проведения "референдума" в Херсонской области, хотя благодаря тому, что население нашей области категорически отказывается участвовать в процессах его организации, имеют очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий", - отметил он.

В то же время, как отметил Соболевский, оккупанты активно работают в этом направлении. Периодически звонят по телефону о проведении так называемого опроса общественного мнения, через глав ОСМД и раздачу "соцпомощи" собирают списки жителей с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков.

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Кроме того, подчеркнул чиновник, есть информация и о том, что для организации картинки "референдума" уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, которым поручили координацию этих процессов.

Соболевский призывает жителей области не участвовать в подготовке и проведении "референдума" – это "100% будет квалифицировано как измена.