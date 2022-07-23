РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13612 посетителей онлайн
Новости Война
3 826 21
облсовет (532) референдум (1432) Херсонщина (4386)

Российские оккупанты активно работают в направлении "референдума" на Херсонщине, - облсовет

херсон

На оккупированной территории Херсонщины агрессор не отказался от планов проведения "референдума": уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, при этом население области не поддерживает процесс организации "референдума".

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, орки не отказались от планов проведения "референдума" в Херсонской области, хотя благодаря тому, что население нашей области категорически отказывается участвовать в процессах его организации, имеют очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий", - отметил он.

В то же время, как отметил Соболевский, оккупанты активно работают в этом направлении. Периодически звонят по телефону о проведении так называемого опроса общественного мнения, через глав ОСМД и раздачу "соцпомощи" собирают списки жителей с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков.

Читайте также: В Мелитополе российские оккупанты начали активную подготовку к "референдуму": перекрывают микрорайоны и проводят тотальную перепись, - мэр Федоров

Кроме того, подчеркнул чиновник, есть информация и о том, что для организации картинки "референдума" уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, которым поручили координацию этих процессов.

Соболевский призывает жителей области не участвовать в подготовке и проведении "референдума" – это "100% будет квалифицировано как измена.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
и о погоде )))
///
У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото

У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.

"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.
показать весь комментарий
23.07.2022 17:22
+5
вы там в своих кабинетах определитесь, а то с утра вы же уверяли что не працюють зовсім ... як ви взагалі можете щось стверджувати, сидячі не на окупованих теріторіях?
показать весь комментарий
23.07.2022 17:20
+4
показать весь комментарий
23.07.2022 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вы там в своих кабинетах определитесь, а то с утра вы же уверяли что не працюють зовсім ... як ви взагалі можете щось стверджувати, сидячі не на окупованих теріторіях?
показать весь комментарий
23.07.2022 17:20 Ответить
Резников же сказал : Зе приказал освобождать , НО ДЕРЬМАК УЖЕ ПРОДАЛ ПОЛНОСТЬЮ Юг до Молдовы для этого и переговоры в Стамбуле замутили
показать весь комментарий
23.07.2022 18:51 Ответить
Хлань же зранку запевняв, що реальної підготовки до референдуму немає. Когнітивний дисонанс.
показать весь комментарий
23.07.2022 17:22 Ответить
и о погоде )))
///
У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото

У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.

"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.
показать весь комментарий
23.07.2022 17:22 Ответить
Ліл, від слова "ксенотерапія" перша асоціація:

показать весь комментарий
23.07.2022 17:50 Ответить
Тобто, те, що багатенько вже області визволено, значення не має??До 11 вересня ще півтора місяці, що, нема ніякої надії на покращення??То одне кажете, то інше!!
показать весь комментарий
23.07.2022 17:23 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 17:23 Ответить
Ха...Чем недовольна?Сосала ведь за хлеб у своих родных впопучленцев,а не за тушонку и шоколад у солдат НАТО.
показать весь комментарий
23.07.2022 18:27 Ответить
Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада і саме для його проведення "зелені рашистські слуги в Україні" замутили рашистський план за участі прорашистського ООН і турецького холуя по зерну,щоби зупинити наступ ЗСУ на Півдні України .та звільнення Херсонської області.
показать весь комментарий
23.07.2022 17:25 Ответить
Почему молчат ЗСУ и Залужный ‼️Вы давали присягу на верность народу Украины🇺🇦⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Плевать на ZеИУДУ И ВЕСЬ ЕГО КЛОУНАРИЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ СПРУТ ХИТРОДУПЫХ БАРЫГ НА КРОВИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ‼️
показать весь комментарий
23.07.2022 18:56 Ответить
Херсон
показать весь комментарий
23.07.2022 17:26 Ответить
Ліл, вийшов такий ефект, ніби петруха No.1 отримав ***** до крові )))))
показать весь комментарий
23.07.2022 17:55 Ответить
то може щось трапиться зі штабом координаторів того балагану орків
показать весь комментарий
23.07.2022 17:50 Ответить
Циничные негодяи!
показать весь комментарий
23.07.2022 17:56 Ответить
кублоГНИД с Дерьмаком во главе‼️РАШИСТЫ ВЫРОДКИ УБИЙЦЫ ‼️
показать весь комментарий
23.07.2022 18:58 Ответить
Куярить нужно Антоновский мост , предупреждение закончились , это не те твари которые понимают , утиль отбросы..
показать весь комментарий
23.07.2022 18:47 Ответить
Там ще є жд міст і Каховське дамба!
показать весь комментарий
23.07.2022 19:40 Ответить
Вже офіційно набирають "Избирательную комиссию" для проведення референдуму!"Проснись зелёная ворона ты усралась"!
показать весь комментарий
23.07.2022 19:38 Ответить
стесняюсь спросить ,где набирают??? шо то я набирателей не видел....хотеть и мочь разные вещи. канонада каждый вечер... и бьют уже по 2 мостам, так шо не гоните зраду, поверьте нам тут гораздо х....е, ну хуже чем вам
показать весь комментарий
23.07.2022 20:08 Ответить
Новину цю запостили в офіційний канал вга Херсон.Кому вам мля?Я корінний Херсонець!!!
показать весь комментарий
23.07.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 19:57 Ответить
 
 