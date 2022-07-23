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облрада (282) референдум (626) Херсонщина (5366)

Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада

херсон

На окупованій території Херсонщини агресор не відмовився від планів проведення "референдуму": вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, при цьому населення області не підтримує процес організації "референдуму".

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, орки не відмовилися від планів проведення "референдуму" на Херсонщині, хоча завдяки тому, що населення нашої області категорично відмовляється брати участь у процесах його організації, мають дуже великі проблеми з формуванням виборчих комісій", - зазначив він.

Водночас, як наголосив Соболевський, окупанти активно працюють у цьому напрямку. Періодично телефонують щодо проведення так званого опитування громадської думки, через голів ОСББ та роздачу "соцдопомоги" збираються списки мешканців з контактами, які після обробки стануть основою виборчих списків.

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Крім того, наголосив посадовець, є інформація і про те, що для організації картинки "референдуму" вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи, яким доручили координацію цих процесів.

Соболевський закликає жителів області не брати участь у підготовці та проведенні "референдуму" – це "100% буде кваліфіковано" як зрада.

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Топ коментарі
+7
и о погоде )))
///
У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото

У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.

"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.
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23.07.2022 17:22
+5
вы там в своих кабинетах определитесь, а то с утра вы же уверяли что не працюють зовсім ... як ви взагалі можете щось стверджувати, сидячі не на окупованих теріторіях?
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23.07.2022 17:20
+4
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23.07.2022 17:23
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вы там в своих кабинетах определитесь, а то с утра вы же уверяли что не працюють зовсім ... як ви взагалі можете щось стверджувати, сидячі не на окупованих теріторіях?
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23.07.2022 17:20 Відповісти
Резников же сказал : Зе приказал освобождать , НО ДЕРЬМАК УЖЕ ПРОДАЛ ПОЛНОСТЬЮ Юг до Молдовы для этого и переговоры в Стамбуле замутили
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23.07.2022 18:51 Відповісти
Хлань же зранку запевняв, що реальної підготовки до референдуму немає. Когнітивний дисонанс.
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23.07.2022 17:22 Відповісти
и о погоде )))
///
У мацкві за дивних обставин помер директор конструкторського бюро, яке випускає "Панцирі" й "Тунгуски". Фото

У російській столиці Москві в п'ятницю, 22 липня, за дивних обставин помер Дмитро Конопльов, керівний директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова". Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.
Як повідомили російські пропагандистські Telegram-канали, 46-літній Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії. Це сталося у московській клініці Xeospa.
Автори повідомлення стверджують, що смерть настала під час процедури з кисневою маскою - Конопльов нібито дихав ксеноном, щоб вилікувати біль голови й тривожний розлад. Медики досі не можуть встановити причини смерті.

"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для російської окупаційної армії. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А"; стрілецько-гарматне озброєння та ********** до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати для країни-окупанта.
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23.07.2022 17:22 Відповісти
Ліл, від слова "ксенотерапія" перша асоціація:

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23.07.2022 17:50 Відповісти
Тобто, те, що багатенько вже області визволено, значення не має??До 11 вересня ще півтора місяці, що, нема ніякої надії на покращення??То одне кажете, то інше!!
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23.07.2022 17:23 Відповісти
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23.07.2022 17:23 Відповісти
Ха...Чем недовольна?Сосала ведь за хлеб у своих родных впопучленцев,а не за тушонку и шоколад у солдат НАТО.
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23.07.2022 18:27 Відповісти
Російські окупанти активно працюють у напрямку "референдуму" на Херсонщині, - облрада і саме для його проведення "зелені рашистські слуги в Україні" замутили рашистський план за участі прорашистського ООН і турецького холуя по зерну,щоби зупинити наступ ЗСУ на Півдні України .та звільнення Херсонської області.
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23.07.2022 17:25 Відповісти
Почему молчат ЗСУ и Залужный ‼️Вы давали присягу на верность народу Украины🇺🇦⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Плевать на ZеИУДУ И ВЕСЬ ЕГО КЛОУНАРИЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ СПРУТ ХИТРОДУПЫХ БАРЫГ НА КРОВИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ‼️
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23.07.2022 18:56 Відповісти
Херсон
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23.07.2022 17:26 Відповісти
Ліл, вийшов такий ефект, ніби петруха No.1 отримав ***** до крові )))))
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23.07.2022 17:55 Відповісти
то може щось трапиться зі штабом координаторів того балагану орків
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23.07.2022 17:50 Відповісти
Циничные негодяи!
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23.07.2022 17:56 Відповісти
кублоГНИД с Дерьмаком во главе‼️РАШИСТЫ ВЫРОДКИ УБИЙЦЫ ‼️
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23.07.2022 18:58 Відповісти
Куярить нужно Антоновский мост , предупреждение закончились , это не те твари которые понимают , утиль отбросы..
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23.07.2022 18:47 Відповісти
Там ще є жд міст і Каховське дамба!
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23.07.2022 19:40 Відповісти
Вже офіційно набирають "Избирательную комиссию" для проведення референдуму!"Проснись зелёная ворона ты усралась"!
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23.07.2022 19:38 Відповісти
стесняюсь спросить ,где набирают??? шо то я набирателей не видел....хотеть и мочь разные вещи. канонада каждый вечер... и бьют уже по 2 мостам, так шо не гоните зраду, поверьте нам тут гораздо х....е, ну хуже чем вам
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23.07.2022 20:08 Відповісти
Новину цю запостили в офіційний канал вга Херсон.Кому вам мля?Я корінний Херсонець!!!
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23.07.2022 23:48 Відповісти
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23.07.2022 19:57 Відповісти
 
 