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Новости Война
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Кировоградщина (595) обстрел (25761) Райкович Андрей (21)

Ракетные удары по Кировоградщине: количество раненых возросло до 19, - ОВА

обстріл

Количество раненых вследствие сегодняшнего удара российских войск по Кировоградской области возросло до 19 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в фейсбуке.

"По состоянию на данный момент имеем уже 19 раненых вследствие сегодняшних утренних обстрелов", - отметил он.

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По данным Райковича, жизни пострадавших ничего не угрожает, всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, утром 23 июля войска РФ нанесли по Кировоградской области удар 13 ракетами. Попадание произошло, в частности, в аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци". Вследствие вражеской атаки погибли военнослужащий и два работника ведомственной охраны.
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Там під вечір ХІМЕРИ навідались у Горлівку.Фєєрвєрк скажу вам впєчатляєт...
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23.07.2022 20:38 Ответить
Бл.... я тільки, що подивився етер типу "опозиції" "Дощ". Вони там шукають хто обстріляв порт? ХТО ??????!!!!!!!!!!!!!!! Китай. юлят. С..ка це вже якийсь повний сюр. Вони думають , що Україна з моря могла почати обстрілювати Одесу. І шукають кому це може бути вигідно. І наші журналісти також піддакуть і шукають "бенефіціара". Су.ак це повний піз.
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23.07.2022 20:39 Ответить
Тут один важный пассажир заявил, что 50% сбивается - уже полегче
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23.07.2022 21:35 Ответить
Интересно, долго Зе будет спокойно на это смотреть? Московиты БЕЗНАКАЗАНО обстреливают украинские города - никакой ответки ни по этим огневым точкам, откуда прилёты, ни по другим военным объектам у них, спите спокойно, рашисты, так, что ли?
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23.07.2022 21:36 Ответить
Что делает президент и соответствующие службы для захисту громодян от обстрелов и каков план захисту?
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23.07.2022 21:48 Ответить
Я розумію, як може зростати кількість загиблих... бо, на жаль, важко поранені можуть вмирати... Але як може зростати кількість самих поранених??? Типу, був здоровий, але вже після обстрілу, пішов і порізався, коли голився???
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23.07.2022 22:07 Ответить
О чем? Прилетела ракета и возросло количество погибших. Причинно следственных связей не улавливаете? И сколько людей во всем мире умирает от бритья? От гриппа гибнет больше
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23.07.2022 22:16 Ответить
 
 