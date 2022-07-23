Ракетні удари по Кіровоградщині: кількість поранених зросла до 19, - ОВА
Кількість поранених унаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Кіровоградській області зросла до 19 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.
"Станом на зараз маємо вже 19 поранених внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу", – зазначив він.
За даними Райковича, життю постраждалих нічого не загрожує, усім надана кваліфікована медична допомога.
Нагадаємо, уранці 23 липня війська РФ завдали по Кіровоградській області удару 13 ракетами. Влучання відбулося, зокрема, в аеродром "Канатове" та один із об'єктів Укрзалізниці. Унаслідок ворожої атаки загинули військовослужбовець і два працівники відомчої охорони.
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