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Кіровоградщина (532) обстріл (27087) Райкович Андрій (28)

Ракетні удари по Кіровоградщині: кількість поранених зросла до 19, - ОВА

обстріл

Кількість поранених унаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Кіровоградській області зросла до 19 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.

"Станом на зараз маємо вже 19 поранених внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу", – зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Кіровоградщини: Кількість поранених зросла до 16, їхньому життю нічого не загрожує. ВIДЕО

За даними Райковича, життю постраждалих нічого не загрожує, усім надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, уранці 23 липня війська РФ завдали по Кіровоградській області удару 13 ракетами. Влучання відбулося, зокрема, в аеродром "Канатове" та один із об'єктів Укрзалізниці. Унаслідок ворожої атаки загинули військовослужбовець і два працівники відомчої охорони.

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Там під вечір ХІМЕРИ навідались у Горлівку.Фєєрвєрк скажу вам впєчатляєт...
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23.07.2022 20:38 Відповісти
Бл.... я тільки, що подивився етер типу "опозиції" "Дощ". Вони там шукають хто обстріляв порт? ХТО ??????!!!!!!!!!!!!!!! Китай. юлят. С..ка це вже якийсь повний сюр. Вони думають , що Україна з моря могла почати обстрілювати Одесу. І шукають кому це може бути вигідно. І наші журналісти також піддакуть і шукають "бенефіціара". Су.ак це повний піз.
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23.07.2022 20:39 Відповісти
Тут один важный пассажир заявил, что 50% сбивается - уже полегче
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23.07.2022 21:35 Відповісти
Интересно, долго Зе будет спокойно на это смотреть? Московиты БЕЗНАКАЗАНО обстреливают украинские города - никакой ответки ни по этим огневым точкам, откуда прилёты, ни по другим военным объектам у них, спите спокойно, рашисты, так, что ли?
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23.07.2022 21:36 Відповісти
Что делает президент и соответствующие службы для захисту громодян от обстрелов и каков план захисту?
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23.07.2022 21:48 Відповісти
Я розумію, як може зростати кількість загиблих... бо, на жаль, важко поранені можуть вмирати... Але як може зростати кількість самих поранених??? Типу, був здоровий, але вже після обстрілу, пішов і порізався, коли голився???
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23.07.2022 22:07 Відповісти
О чем? Прилетела ракета и возросло количество погибших. Причинно следственных связей не улавливаете? И сколько людей во всем мире умирает от бритья? От гриппа гибнет больше
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23.07.2022 22:16 Відповісти
 
 