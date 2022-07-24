Более 38 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, - Маляр

Из более 38 тысяч женщин, служащих в рядах Вооруженных сил, 7 тысяч пришли с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр накануне во время Второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Действительно, сегодня в Вооруженных силах служат более 38 тысяч женщин. Чтобы вам была понятна динамика, у нас были два всплески увеличения количества женщин в Вооруженных силах. Первый раз – это 2014 год, второй – 2022-й. Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооруженные силы и занимает там свое почетное место", - считает чиновник.

Маляр рассказала, что в начале войны женщины в армии сталкивались с определенными проблемами. В частности, не ко всем военным профессиям можно было привлекать женщин. Однако теперь женщина в армии сама может решать, чем там заниматься.

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"Они у нас танкисты, артиллеристы - все, что хотят, абсолютно. Даже глубоководный военный дайвинг. У нас уникальная инструктор. Была дискуссия по поводу профессий, которые вредят здоровью, когда установлена ​​причинная связь. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий", - сообщила заместитель министра.

Также женщины столкнулись с тем, что армейский быт адаптирован исключительно для мужчин.

"На сегодняшний день в Вооруженных силах взят прямой курс на то, чтобы организовать все как можно комфортнее именно для женщин, выбирающих эту профессию. И стоит сказать, что сегодня Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО. 38 тысяч женщин, которые являются военнослужащими, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах. То есть, в общей сложности у нас более 50 тысяч женщин в Вооруженных силах", - говорит Маляр.

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