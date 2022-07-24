РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12495 посетителей онлайн
Новости Война
1 884 9
женщины (870) ВСУ (6275) Маляр Анна (412)

Более 38 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, - Маляр

маляр

Из более 38 тысяч женщин, служащих в рядах Вооруженных сил, 7 тысяч пришли с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр накануне во время Второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Действительно, сегодня в Вооруженных силах служат более 38 тысяч женщин. Чтобы вам была понятна динамика, у нас были два всплески увеличения количества женщин в Вооруженных силах. Первый раз – это 2014 год, второй – 2022-й. Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооруженные силы и занимает там свое почетное место", - считает чиновник.

Маляр рассказала, что в начале войны женщины в армии сталкивались с определенными проблемами. В частности, не ко всем военным профессиям можно было привлекать женщин. Однако теперь женщина в армии сама может решать, чем там заниматься.

Читайте также: На фронте сейчас несут службу более пяти тысяч украинских женщин, - Минобороны

"Они у нас танкисты, артиллеристы - все, что хотят, абсолютно. Даже глубоководный военный дайвинг. У нас уникальная инструктор. Была дискуссия по поводу профессий, которые вредят здоровью, когда установлена ​​причинная связь. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий", - сообщила заместитель министра.

Также женщины столкнулись с тем, что армейский быт адаптирован исключительно для мужчин.

"На сегодняшний день в Вооруженных силах взят прямой курс на то, чтобы организовать все как можно комфортнее именно для женщин, выбирающих эту профессию. И стоит сказать, что сегодня Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО. 38 тысяч женщин, которые являются военнослужащими, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах. То есть, в общей сложности у нас более 50 тысяч женщин в Вооруженных силах", - говорит Маляр.

Читайте также: Об обязательном военном учете для женщин с 1 октября речь не идет, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как по мне специалист в любой профессии-это всегда специалист. А какого он пола это не важно. Зачем о том что у нас служит много девушек очередной раз напоминать?или где-то есть прицинденты по ущемлению?
показать весь комментарий
24.07.2022 13:14 Ответить
Ну может потому,что вас это задевает ...
показать весь комментарий
24.07.2022 14:57 Ответить
Ви краще радійте, що за сказане вами поки ще не штрафують і не арештовують.
показать весь комментарий
24.07.2022 16:04 Ответить
Згоден. Але ж вони і на нулі є, і це факт. На відміну від диванних воїнів та стратегів.
показать весь комментарий
24.07.2022 13:30 Ответить
в проекті постанови №7561 про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" йдеться про збільшення зарплати за рахунок коштів, які Україна отримує від іноземних партнерів.

и обьяснили Нариду что так будет всегда,ведь допомога от иноземцев -это допомога ИМ и точка!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.07.2022 13:58 Ответить
 
 