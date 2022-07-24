Понад 38 тисяч жінок служать у Збройних силах України, - Маляр

З понад 38 тисяч жінок, які наразі служать у лавах Збройних сил, 7 тисяч прийшли з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні під час Другого саміту перших леді та джентльменів у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно сьогодні у Збройних силах служать більше 38 тисяч жінок. Щоб вам була зрозуміла динаміка, у нас два було сплескизбільшення кількості жінок у Збройних силах. Перший раз - це 2014 рік, другий - 2022-й. Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили і займає там своє почесне місце", - вважає посадовиця.

Маляр розповіла, що на початку війни жінки у армії стикалися з певними проблемами. Зокрема, не до всіх військових професій можна було залучати жінок. Однак тепер жінка в армії сама може вирішувати, чим їй там займатися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті зараз несуть службу понад п'ять тисяч українських жінок, - Міноборони

"Вони у нас танкістки, артилеристки - все, що хочуть абсолютно. Навіть глибоководний військовий дайвінг. У нас унікальна інструкторка. Була дискусія щодо професій, які шкодять здоров'ю, коли встановлено причиновий зв'язок. Наші жінки відстояли своє право на вибір навіть таких професій", - повідомила заступниця міністра.

Також жінки зіткнулися з тим, що армійський побут пристосований виключно для чоловіків.

"На сьогодні у Збройних силах взятий прямий курс на те, щоб організувати все якомога комфортніше саме для жінок, які обирають цю професію. І варто сказати, що сьогодні Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. Крім 38 тисяч жінок, які є військовослужбовицями, у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних сила. Тобто, загалом у нас більше 50 тисяч жінок у Збройних силах", - каже Маляр.

Також читайте: Про обов'язковий військовий облік для жінок з 1 жовтня наразі не йдеться, - Міноборони