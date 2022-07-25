В Харькове раздалось более 20 взрывов, - СМИ

В Харькове раздалось более 20 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове раздалось более 20 взрывов, преимущественно - к юго-востоку от города", - говорится в сообщении.

В городе и области – воздушная тревога.

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