В Харькове раздалось более 20 взрывов, - СМИ
В Харькове раздалось более 20 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Харькове раздалось более 20 взрывов, преимущественно - к юго-востоку от города", - говорится в сообщении.
В городе и области – воздушная тревога.
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Ярослава Нед
показать весь комментарий25.07.2022 06:55 Ответить Мне нравится 3
Олег Кущ #490032
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Aleks_15
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Oleh Bondarenko
показать весь комментарий25.07.2022 10:45 Ответить Мне нравится 1
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