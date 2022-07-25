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В Харькове раздалось более 20 взрывов, - СМИ

вибух,попасна

В Харькове раздалось более 20 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове раздалось более 20 взрывов, преимущественно - к юго-востоку от города", - говорится в сообщении.

В городе и области – воздушная тревога.

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взрыв (6749) Харьков (7490)


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А що відбувається? Були повідмлення, що кацапів відігнали до кордону. Чому знову ?
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25.07.2022 06:55 Ответить
Они могут стрелять с территории ***********
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25.07.2022 07:00 Ответить
и с Донецка
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25.07.2022 08:59 Ответить
Смерч (РСЗО) - до 70 км дальність. Сподіваюся зрозумів, звідки вони стріляють.
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25.07.2022 10:45 Ответить
 
 